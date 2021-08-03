МОДЕЛИ – SQL VS JAVA

Модели кругом проникли в нашу жизнь, даже простейший выход в сеть подробно логируется и анализируется всеми, начиная с софтовых гигантов и заканчивая мелким сайтом небольшой компании. Все хотят заработать на данных, все хотят делать целевые предложения и не засыпать нецелевыми тоннами спама людей, а дать предложения именно тому кому это надо,…