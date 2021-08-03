От SymbianOS до Android: как менялись доли мобильных ОС на рынке смартфонов с 2007 по 2021 годы Статьи редакции
Видео с изменением долей по данным StatCounter опубликовал на Reddit пользователь PieChartPirate. Можно посмотреть, как с 2007 по 2021 год на рынке менялась доля мобильных операционных систем: сначала лидировали платформа SymbianOS от Nokia, а за ней шли BlackBerry, Windows Mobile и другие.
К июлю 2021 года рынок почти полностью разделили Andoroid и iOS с долями 72% и 27% соответственно.
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