Техника
Евгения Евсеева

От SymbianOS до Android: как менялись доли мобильных ОС на рынке смартфонов с 2007 по 2021 годы Статьи редакции

Видео с изменением долей по данным StatCounter опубликовал на Reddit пользователь PieChartPirate. Можно посмотреть, как с 2007 по 2021 год на рынке менялась доля мобильных операционных систем: сначала лидировали платформа SymbianOS от Nokia, а за ней шли BlackBerry, Windows Mobile и другие.

К июлю 2021 года рынок почти полностью разделили Andoroid и iOS с долями 72% и 27% соответственно.

PieChartPirate

#android #ios

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