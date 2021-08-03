Сканеры позволяют бесконтактно оплачивать товары в магазинах ритейлера, но неясно, как широко компания может использовать полученные данные.

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Биометрию отпечатков ладоней надо связать с учётной записью на Amazon, пишет TechCrunch.

Amazon представила свои биометрические сканеры отпечатков ладоней Amazon One в 2020 году. Сканеры позволяют покупателям оплачивать товары в некоторых магазинах взмахом ладоней. Сейчас сканеры работают в магазинах Amazon в США, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд и Техас.

Сканер для оплаты Amazon

Amazon обещает использовать биометрические данные для улучшения технологии. По данным издания, сам по себе отпечаток ладони не имеет ценности, но, если пользователь свяжет его с учётной записью Amazon, то компания может собирать данные о покупателе и со временем использовать их для рекламы и рекомендаций.

Компания хранит данные неопределённый срок, но пользователь может направить запрос на удаление. В Amazon отказались от комментариев.

Вы можете изменить своё имя, номер социального страхования, но не можете изменить отпечаток ладони. Чем больше мы нормализуем эту практику, тем труднее от неё потом уйти. Альберт Фокс Кан исполнительный директор Surveillance Technology Oversight Project из Нью-Йорка