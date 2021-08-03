Amazon начала предлагать пользователям купоны на $10 за биометрические данные для сканеров ладоней Amazon One Статьи редакции
Сканеры позволяют бесконтактно оплачивать товары в магазинах ритейлера, но неясно, как широко компания может использовать полученные данные.
Биометрию отпечатков ладоней надо связать с учётной записью на Amazon, пишет TechCrunch.
Amazon представила свои биометрические сканеры отпечатков ладоней Amazon One в 2020 году. Сканеры позволяют покупателям оплачивать товары в некоторых магазинах взмахом ладоней. Сейчас сканеры работают в магазинах Amazon в США, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд и Техас.
Amazon обещает использовать биометрические данные для улучшения технологии. По данным издания, сам по себе отпечаток ладони не имеет ценности, но, если пользователь свяжет его с учётной записью Amazon, то компания может собирать данные о покупателе и со временем использовать их для рекламы и рекомендаций.
Компания хранит данные неопределённый срок, но пользователь может направить запрос на удаление. В Amazon отказались от комментариев.
- Издание напомнило об опыте компании, когда она продавала полиции технологию распознавания лиц Rekognition. В 2018 году правозащитники потребовали от Amazon прекратить продажи системы распознавания лиц властям.
- В 2019 году компания заключила договоры с городскими властями и полицейскими управлениями, чтобы распространять свои камеры видеонаблюдения Ring.
Amazon начал предлагать пользователям купоны на $10 за почку для Amazon Kidney
Ну всё господа, одеваем шапочки из фольги и ждём чуда😁
Надеваем!
Может, у него много шапочек - он их одевает по утрам и раздевает вечером? 🤔🤪🤣
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