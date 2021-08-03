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Техника
Nazigul Jusupova

Amazon начала предлагать пользователям купоны на $10 за биометрические данные для сканеров ладоней Amazon One Статьи редакции

Сканеры позволяют бесконтактно оплачивать товары в магазинах ритейлера, но неясно, как широко компания может использовать полученные данные.

5 5 комментариев
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Биометрию отпечатков ладоней надо связать с учётной записью на Amazon, пишет TechCrunch.

Amazon представила свои биометрические сканеры отпечатков ладоней Amazon One в 2020 году. Сканеры позволяют покупателям оплачивать товары в некоторых магазинах взмахом ладоней. Сейчас сканеры работают в магазинах Amazon в США, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд и Техас.

Сканер для оплаты Amazon

Amazon обещает использовать биометрические данные для улучшения технологии. По данным издания, сам по себе отпечаток ладони не имеет ценности, но, если пользователь свяжет его с учётной записью Amazon, то компания может собирать данные о покупателе и со временем использовать их для рекламы и рекомендаций.

Компания хранит данные неопределённый срок, но пользователь может направить запрос на удаление. В Amazon отказались от комментариев.

Вы можете изменить своё имя, номер социального страхования, но не можете изменить отпечаток ладони. Чем больше мы нормализуем эту практику, тем труднее от неё потом уйти.

Альберт Фокс Кан
исполнительный директор Surveillance Technology Oversight Project из Нью-Йорка
  • Издание напомнило об опыте компании, когда она продавала полиции технологию распознавания лиц Rekognition. В 2018 году правозащитники потребовали от Amazon прекратить продажи системы распознавания лиц властям.
  • В 2019 году компания заключила договоры с городскими властями и полицейскими управлениями, чтобы распространять свои камеры видеонаблюдения Ring.

#новости #amazon

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Sergei Zotov

3

Amazon начал предлагать пользователям купоны на $10 за почку для Amazon Kidney

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Aks _9825

0

Ну всё господа, одеваем шапочки из фольги и ждём чуда😁

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Sasha Tsereteli

Aks
3

Надеваем!

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Сергей Щукин

Sasha
0

Может, у него много шапочек - он их одевает по утрам и раздевает вечером? 🤔🤪🤣

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Сергей Щукин

0

А где комменты "говноамазон" и "это всё для удобства господина майора"? 🤔

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