Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Техника

Nothing представила полноразмерные наушники Headphone (a) с заявленным временем работы до 135 часов на одном заряде

Цена — $199.

Источник: Nothing
Источник: Nothing
  • Наушники получили самое большое время автономной работы в линейке Nothing: по словам компании, до 135 часов непрерывного прослушивания на одном заряде (при выключенном активном шумоподавлении). А пятиминутной зарядки хватит минимум на пять часов воспроизведения. Ёмкость аккумулятора — 1060 мА·ч.
  • Устройство весит 310 г, амбушюры — из пены с эффектом памяти. Степень защиты от пыли и воды — IP52. Наушники поставляются с кабелем USB-C и аудиокабелем с разъёмом 3,5 мм и поддерживают подключение двух устройств одновременно на Android, iOS или Windows, пишет Android Authority.
  • Headphone (a) оснащены 40-мм драйверами с титановым покрытием для «мощного звука без искажений» (частотный диапазон — от 20 Гц до 40 тысяч Гц). Есть поддержка Hi-Resolution Audio Wireless, кодеков AAC, SBC и LDAC.
  • Система активного шумоподавления с режимом прозрачности позволяет настроить три уровня шумоподавления (низкий, средний и высокий). В приложении Nothing X также доступен восьмиполосный расширенный эквалайзер.
  • На корпусе наушников есть переключатель, кнопки и роллер для регулировки громкости, управления воспроизведением и переключения режимов шумоподавления. Режим Camera Shutter позволяет использовать кнопку как спуск затвора камеры для фотосъёмки или видео на сопряжённом смартфоне.
  • Компания открыла предзаказ на Headphone (a). В продаже — с 13 марта 2026 года для версии в белом, чёрном и розовом цвете. Лимитированная версия в жёлтом цвете поступит в продажу 6 апреля. Цена — $199 или €159 (около 15,5 тысячи и 14,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 5 марта 2026 года соответственно).
Источник: Android Authority
Источник: Android Authority
Таня Боброва
Техника
Nothing представила смартфоны Phone (4a) и Phone (4a) Pro

По цене от €349 и €479 соответственно.

Phone (4a). Источник здесь и далее: Nothing

#новости #nothing

6 комментариев