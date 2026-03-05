Nothing представила полноразмерные наушники Headphone (a) с заявленным временем работы до 135 часов на одном заряде

Цена — $199.Источник: NothingНаушники получили самое большое время автономной работы в линейке Nothing: по словам компании, до 135 часов непрерывного прослушивания на одном заряде (при выключенном активном шумоподавлении). А пятиминутной зарядки хватит минимум на пять часов воспроизведения. Ёмкость аккумулятора — 1060 мА·ч.Устройство весит 310 г, амбушюры — из пены с эффектом памяти. Степень защиты от пыли и воды — IP52. Наушники поставляются с кабелем USB-C и аудиокабелем с разъёмом 3,5 мм и поддерживают подключение двух устройств одновременно на Android, iOS или Windows, пишет Android Authority.Headphone (a) оснащены 40-мм драйверами с титановым покрытием для «мощного звука без искажений» (частотный диапазон — от 20 Гц до 40 тысяч Гц). Есть поддержка Hi-Resolution Audio Wireless, кодеков AAC, SBC и LDAC.Система активного шумоподавления с режимом прозрачности позволяет настроить три уровня шумоподавления (низкий, средний и высокий). В приложении Nothing X также доступен восьмиполосный расширенный эквалайзер.На корпусе наушников есть переключатель, кнопки и роллер для регулировки громкости, управления воспроизведением и переключения режимов шумоподавления. Режим Camera Shutter позволяет использовать кнопку как спуск затвора камеры для фотосъёмки или видео на сопряжённом смартфоне.Компания открыла предзаказ на Headphone (a). В продаже — с 13 марта 2026 года для версии в белом, чёрном и розовом цвете. Лимитированная версия в жёлтом цвете поступит в продажу 6 апреля. Цена — $199 или €159 (около 15,5 тысячи и 14,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 5 марта 2026 года соответственно).Источник: Android AuthorityТаня БоброваТехника2чNothing представила смартфоны Phone (4a) и Phone (4a) Pro По цене от €349 и €479 соответственно.#новости #nothing