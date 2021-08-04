Microsoft приостановила оформление подписок на пробную версию Windows 365 через день после запуска из-за высокого спроса Статьи редакции
У компании закончилось место, выделенное под пробные «облачные» ПК.
- Microsoft запустила подписку на «облачную» ОС для бизнеса Windows 365 2 августа, а 3 августа приостановила оформление бесплатной пробной версии.
- У компании закончилось место, выделенное под пробные «облачные» ПК. Бесплатную версию можно было оформить на пробные два месяца, теперь, чтобы воспользоваться Windows 365, можно только купить обычную подписку по цене от 2 тысяч рублей на пользователя в месяц.
- Директор Microsoft по управлению программами Windows 365 Скотт Манчестер пояснил, что оформление пробных подписок возобновят, когда компания увеличит место в облаке.
- Клиенты, которые оформили пробную подписку на Windows 365, но не запускали ПК, получили уведомление, что присланные им коды доступа больше не действуют.
Блин скоро Микрософт вообще все домашние компы у нас отберёт 🤣🤣🤣🤣🤣, самое удивительное нашлись же компании которые согласились хранить корпоративную свою инфу на облаках ...
У многих и так документы в облаках в Гугле. Срм в облаке, ну теперь и винда в облаке. Глобально не изменится ничего
Равнодушный будильник
Поэтому не очень, кстати, и понятно, зачем нужные пробные, ещё и на два месяца, а не, скажем, неделю. Тем, кто не понимает, что такое облако и зачем оно им? Значит, оно им и не нужно вовсе, не их клиент.
Домашние маловероятно, а вот в офисах есть компьютеры, которые вполне могут быть облачными. Далее вопрос ценовой политики. Я не пользовался облачной ОС, но из бонусов могу предположить пониженные расходы на IT обслуживание.
Возвращение тонких клиентов или Microsoft Citrix.
Может, я пессимист, но не верю в эту историю. Всегда, когда сталкивался с Citrix и аналогами (к счастью, очень редко), они всегда были очень нежными к качеству сети, при этом тормозили даже на хорошем содинении.
Хотя в теории звучит красиво. Может, это у меня плохой опыт был.
За один только 2020 год на Западе запустились сразу несколько ярких банковских продуктов для детей. Например, британский Starling объявил о выпуске детского счета Kite, JPMorgan Chase представил продукт для финансовой грамотности детей Chase First Banking, а Apple запустил Cash Family.
Владелец компьютерной мастерской «ПеКарня» в Самаре Роман Услонцев рассказал об особенностях продвижения в своей нише и о том, как виртуальный маркетолог Макс помог снизить стоимость заявки в три раза.
За первое полугодие 2021 года китайские компании провели 34 IPO в США и привлекли $12,5 миллиардов. За аналогичный период прошлого года объемы привлеченного капитала на IPO составили скромные $1,9 миллиардов. Но все акции китайских компаний, размещаемых в США — это акции не китайских, а каймановых компаний. Почему так — разбираемся в материале.
С 1 августа «БКС Мир инвестиций» проводит акцию для клиентов - разыгрываются часы Apple Watch Series 6 и Samsung Galaxy Watch 3. «Умные» часы от Apple и Samsung помимо своих основных функций позволяют также просматривать информацию о фондовом рынке, отслеживать котировки, добавлять ценные бумаги в портфель или удалять их оттуда.
Как студенту устроиться на работу в крупную компанию? Подготовили короткую инструкцию, запоминайте и сохраняйте.
В 2020 году «Сбер» выкупил 45% Rambler Group — тогда же ему перешёл и онлайн-кинотеатр Okko.
Рейсы авиакомпании задерживаются из-за бортпроводников, которые жалуются на низкие зарплаты и переработки, говорят источники.
Постоянная прокачка экспертизы — необходимое требование для любого digital-специалиста в 2021 году. Операционный директор digital-агентства Outside Жамбал Гармажапов составил подборку из восьми мастридов для тимлидов, аккаунт- и проджект-менеджеров.
Система поможет отследить финансирование оборота наркотиков, терроризма и схемы отмывания доходов.
Пользователи Twitter раскритиковали компанию за причину увольнения и тон письма основателя. Сама компания обещала «максимальный уровень поддержки» тем, кто попал под сокращение.
В этом году Почта России открыла крупнейшую в стране сеть пунктов сдачи отправлений для продавцов онлайн-маркетплейсов и интернет-магазинов. Оттуда товары напрямую попадают к клиентам, минуя промежуточный этап — склад маркетплейса. Зачем это нужно и чем будет полезно компаниям?