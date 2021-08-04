Техника
Евгения Евсеева

Microsoft приостановила оформление подписок на пробную версию Windows 365 через день после запуска из-за высокого спроса Статьи редакции

У компании закончилось место, выделенное под пробные «облачные» ПК.

  • Microsoft запустила подписку на «облачную» ОС для бизнеса Windows 365 2 августа, а 3 августа приостановила оформление бесплатной пробной версии.
  • У компании закончилось место, выделенное под пробные «облачные» ПК. Бесплатную версию можно было оформить на пробные два месяца, теперь, чтобы воспользоваться Windows 365, можно только купить обычную подписку по цене от 2 тысяч рублей на пользователя в месяц.
  • Директор Microsoft по управлению программами Windows 365 Скотт Манчестер пояснил, что оформление пробных подписок возобновят, когда компания увеличит место в облаке.
  • Клиенты, которые оформили пробную подписку на Windows 365, но не запускали ПК, получили уведомление, что присланные им коды доступа больше не действуют.

#новость #microsoft #windows #windows365

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6 6 комментариев
4
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Viktor Mann

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Ну, вы поняли, бгг

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Игорь Крафт

0

Блин скоро Микрософт вообще все домашние компы у нас отберёт 🤣🤣🤣🤣🤣, самое удивительное нашлись же компании которые согласились хранить корпоративную свою инфу на облаках ...

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Aleksey Goncharov

Игорь
4

У многих и так документы в облаках в Гугле. Срм в облаке, ну теперь и винда в облаке. Глобально не изменится ничего

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Равнодушный будильник

Aleksey
0

Поэтому не очень, кстати, и понятно, зачем нужные пробные, ещё и на два месяца, а не, скажем, неделю. Тем, кто не понимает, что такое облако и зачем оно им? Значит, оно им и не нужно вовсе, не их клиент.

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user_90123129312

Игорь
1

Домашние маловероятно, а вот в офисах есть компьютеры, которые вполне могут быть облачными. Далее вопрос ценовой политики. Я не пользовался облачной ОС, но из бонусов могу предположить пониженные расходы на IT обслуживание.

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Смешанный бокал

0

Возвращение тонких клиентов или Microsoft Citrix.

Может, я пессимист, но не верю в эту историю. Всегда, когда сталкивался с Citrix и аналогами (к счастью, очень редко), они всегда были очень нежными к качеству сети, при этом тормозили даже на хорошем содинении.

Хотя в теории звучит красиво. Может, это у меня плохой опыт был.

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