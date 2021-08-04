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Техника
Nazigul Jusupova

В бета-версии iOS 15 появилось автоматическое удаление засветки линз с фотографий на iPhone Статьи редакции

Некоторые пользователи отметили, что такая функция работает на iPhone XS.

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190 просмотров
Halide @halidecamera
Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous 'green orb' lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://twitter.com/adriank1410/status/1422839135866396672 https://t.co/4wtorXaZxt
Важные новости: последняя бета-версия iOS 15 автоматически удаляет знаменитые блики линз «зеленый шар», к которым мы так привыкли на iPhone. Что думаете?
  • Некоторые пользователи отметили, что такая же функция есть на iPhone XS. По их словам, она работает только для неподвижных изображений, но не на видео или «живых» фотографиях.
  • Также пользователи заметили, что удаляются блики на траве, небе или другом фоне, но остаются на поверхностях предметов — например, на деревьях.
Nitish Murthy @NiTiSHmurthy
@halidecamera Whoa! Didn’t know hardware issues could be fixed with software updates, even by 3rd party app developers. 🤯

Now I’m wondering, why @apple haven’t done what’s necessary all these years.
Ого! Не знал, что проблемы с оборудованием можно исправить с помощью обновлений программного обеспечения даже сторонними разработчиками приложений. Теперь мне интересно, почему Apple все эти годы не делала того, что необходимо.
Изображение с бликами Halide
Изображение без бликов Halide

#apple

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