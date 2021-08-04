В бета-версии iOS 15 появилось автоматическое удаление засветки линз с фотографий на iPhone Статьи редакции
Некоторые пользователи отметили, что такая функция работает на iPhone XS.
- Обновление обнаружили пользователи бета-версии iOS 15.
- Некоторые пользователи отметили, что такая же функция есть на iPhone XS. По их словам, она работает только для неподвижных изображений, но не на видео или «живых» фотографиях.
- Также пользователи заметили, что удаляются блики на траве, небе или другом фоне, но остаются на поверхностях предметов — например, на деревьях.
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