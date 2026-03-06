К Meta* подали иск в США после расследования о подрядчиках компании, которые отсматривали интимные видео с «умных» очков Ray-Ban

Компанию и производителя очков Luxottica обвинили в нарушении закона о защите прав потребителей.Источник: Meta* В конце февраля 2026 года газеты Svenska Dagbladet и Göteborgs-Posten выпустили материал о компании-субподрядчике Meta* в Кении, сотрудники которой обучают ИИ.Работники отсматривают видео с «умных» очков Meta* Ray-Ban — в том числе с посещением туалета, переодеваниями и другими интимными моментами. По словам бывших сотрудников Meta*, лица на видео для «ИИ-тренеров» размывают. Но сами специалисты сказали изданиям, что такая «анонимизация» не всегда работает корректно.Теперь к Meta* подали иск в США, обратило внимание TechCrunch. Истцы утверждают, что компания нарушила законы о конфиденциальности и ввела потребителей в заблуждение, поскольку «умные» очки рекламировались как «созданные для конфиденциальности». Они считают, что Meta* и Luxottica (владелец бренда Ray-Ban) нарушили закон о защите прав потребителей.Представитель Meta* подтвердил Engadget, что когда пользователи делятся контентом с Meta* AI, компания может привлекать подрядчиков для его проверки и «улучшения пользовательского опыта». Но компания «предпринимает шаги для защиты конфиденциальности пользователей». Сам иск он комментировать не стал.Таня БоброваAI07.12.2025Наём в «Google Форме», общение в WhatsApp*: Rest of World рассказало, как китайские ИИ-компании «тайно» привлекают разметчиков данных в Кении Они работают до 12 часов в день без формальных контрактов и должны показывать высокую точность для получения оплаты, пишет издание.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости