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Техника
Евгений Делюкин

Исследование: как популярные расширения Chrome влияют на производительность устройства Статьи редакции

Сервис веб-аналитики DebugBear проверил тысячу самых популярных расширений и блокировщиков рекламы.

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Для тестирования выбрали страницу с минимальным содержанием медиа, сайты Apple и Toyota и две статьи изданий The Independent и Pittsburgh Post-Gazette.

Авторы исследования выяснили, как расширения влияют на скорость загрузки страниц, нагрузку на процессор и потребление ОЗУ.

Каждое расширение добавляет до 400 миллисекунд ко времени загрузки сайта

  • Среди самых популярных расширений с наибольшей нагрузкой на процессор и временем загрузки страниц — Evernote Web Clipper, Dark Reader, Avira, Ubersuggest, Subsitutions, AdGuard AdBlocker, AdBlock, Ghostery.
  • Каждое из «тяжелых» расширений может тратить от 100 до 400 миллисекунд на выполнение своего кода перед загрузкой страницы: например, Evernote «добавляет» к времени загрузки 368 миллисекунд. Максимум — у Dark Reader, который 25 секунд оптимизировал изображения с сайта Apple под тёмную тему.
  • Дополнительные 300 миллисекунд могут казаться незначительными, но эффект от расширений кумулятивный: процессор обрабатывает их один за другим, а не одновременно. Чем больше установлено расширений, тем дольше будет грузиться страница сайта.
  • Блокировщики рекламы работают в фоне и добавляют нагрузку на CPU, что хоть и не влияет на загрузку страницы, но замедляет работу устройства в целом.
  • В среднем с 2020 года время загрузки сайта сократилось на 28 миллисекунд, но большая часть оптимизации произошла в самом Chrome, а не расширениях.

Блокировщики рекламы отъедают часть ОЗУ, но ускоряют загрузку сайтов и наиболее эффективны при работе сразу с несколькими «тяжёлыми» страницами

Специалисты изучили 15 блокировщиков рекламы, у каждого из которых более 500 тысяч загрузок в магазине расширений Chrome.

  • Блокировщики рекламы и трекеров могут ускорить работу сайта с обилием рекламы — такими в тесте стали сайты The Independent и Pittsburgh Post-Gazette.
  • Без блокировщиков среднее время загрузки — 17,5 секунд. Даже самый низкоэффективный блокировщик Trustnav сокращает время на 57% — до 7,4 секунды. Самым эффективным в тесте стал Ghostery — время загрузки сократилось на 90% до 1,7 секунды.
  • Блокировщики рекламы и трекеров снижают объём данных на странице сайта в среднем на 43-66%, а количество сетевых запросов — в сотни раз.
  • Без блокировщиков среднее потребление памяти одной «тяжёлой» страницы сайта — около 574 МБ. Некоторые расширения могут снизить его вдвое.
  • Блокировщики рекламы тоже тратят ОЗУ, и при открытии лишь одной «тяжёлой» страницы общее потребление памяти может вырасти. Но если открыто 10 «тяжелых» вкладок, расширения позволят десятикратно уменьшить использование ОЗУ, так как запускаются один раз и работают на всех страницах сразу.

Чтобы проверить, как на загрузку страницы влияет конкретное расширение, авторы исследования запустили сайт с детальной статистикой по тысяче самых популярных расширений.

#chrome #расширения #adblock

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