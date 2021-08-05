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Техника
DTF

Apple начнёт локально проверять фото на iPhone на предмет жестокого обращения с детьми — FT Статьи редакции

Сперва функцию внедрят в США, утверждают источники.

О том, что Apple планирует реализовать опцию сканирования локальных медиатек пользователей iPhone, сообщили издание Financial Times и специалист в области криптографии Мэтью Грин.

  • Функция neuralMatch будет локально сканировать фотографии пользователей на iPhone без передачи данных в облачное хранилище. Если система определит, что владелец iPhone хранит незаконные изображения, она предупредит сотрудников Apple.
  • Специалисты Apple обучили нейросеть neuralMatch на 200 000 изображениях, предоставленных Национальным центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей США. Функция будет сравнивать фотографии пользователей с базой данных снимков с помощью алгоритмов хэширования.
  • Каждый загружаемый в iCloud снимок будет получать метку, которая укажет — подозрительный ли кадр или нет. Как только определённое количество фотографий будут помечены подозрительными, Apple расшифрует такие снимки и обратится в органы при необходимости.
  • Профессор Университета Джона Хопкинса и криптограф Мэтью Грин написал, что сразу несколько его источников подтвердили планы Apple. По его словам, инструмент может помочь с поиском незаконных снимков, но если он попадёт в руки мошенников, то они могут использовать его в своих интересах. Кроме того, он подчеркнул, что алгоритмы хэширования могут выдавать ложные результаты.
  • Apple уже сканирует фотографии в iCloud на предмет насилия над детьми, о чём компания рассказала в январе 2020 года, не уточнив, какую именно технологию она использует. Многие компании, включая Facebook, Twitter и Google, применяют для этой цели систему PhotoDNA, которая проверяет изображения по базе данных ранее распознанных снимков используя технологию хэширования.
  • Apple может рассказать подробности о технологии neuralMatch в ближайшие дни, сообщили источники Financial Times.

Ранее пользователи iPhone обнаружили в бета-версии iOS 15 неанонсированную функцию, которая автоматически удаляет блики с фотографий уже после съёмки.

#новости #apple

2603 просмотров
79 79 комментариев
13
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79 комментариев
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Денис Семенов

45

Ха-ха.

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Labelig

26

Как по мне - крайне нежелательная и опасная функция. Педофилы просто не будут пользоваться айфонами, а прецедент шпионажа за пользователями, не делают ли они что-то, что властям не по нраву, уже будет создан.

Опять же не надо исключать false positive, когда «подозрение не подтвердилось, но осадочек остался». Как будет говорить прокурор: «обвиняемый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов по прозрению в педофилии».

Ответить

Yarro S

Labelig
4

Завтра каждая банановая республика обяжет Apple сообщать о фотках, подпадающих под кастомные локальные критерии, а то чего это правительству США так можно, а местному вождю - так нельзя

Ответить

ЯжПрограммист

Labelig
1

Так всё просто, не надо пользоваться iphone. Но думаю остальные скоро подтянуться и всё.

Ответить

Sergei spiridonov

Labelig
0

Первыми обрадуются контент-менеджеры производителей детской одежды :) а после них семейные фотографы...

Ответить

Alexandr Leibowitz

16

лол
https://www.apple.com/ru/privacy/
Неприкосновенность частной жизни — фундаментальное право человека. И одна из ключевых ценностей компании Apple. Ваши устройства интегрированы в вашу жизнь. А значит, именно вы должны решать, какие данные они предоставляют и кому.

Конфиденциальность
Защита личной информации лежит в основе каждого продукта Apple, потому что неприкосновенность…
www.apple.com
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ro Smw

8

"Как только определённое количество фотографий будут помечены подозрительными, Apple расшифрует такие снимки..."

Кому-то реально приятно, что есть хотя бы малейший шанс, что его личная рандомная фотка, ложно распознанная нейронной сетью, расшифруется и отправится сотруднику компании?

"... и обратится в органы при необходимости"

Или пофапают на твою девушку, которая внешне похожа на пропавшего ребёнка.

Ответить

Anton Ivanov

ro
7

А ей уже целых 14.1 лет

Ответить

Pepe Smoke

Anton
2
Ответить

Αлексей Μихеев

8

Полный треш. Давайте ещё добавим слежение за телефонной книгой, чтобы узнать кто звонит часто признанным педофилам, автоматическую расшифровку звонков на подозрительные номера, странную геолокацию (ну возле дома педофилов часто гуляет или возле школ). Это точно коммерческая компания, а не что-то другое?

Ответить

Αлексей Μихеев

Αлексей
6

Ещё стоит добавить новую современную функцию. Если в фотоальбомах пользователя мало азиатов, чернокожих, людей нетрадиционной ориентации, то автоматически добавлять их нейросетью, либо выдавать пользователю сей божественной техники рекомендацию кого фотографировать почаще.

Ответить

Anton T.

Αлексей
0

Да проще по нашему, по либертариански, сразу током его хуярить.

Ответить

Часовой Денис

–15

Я только за. Ещё бы передавали бы данные местным властям , например фотки либерах с митингов 

Ответить

lakoros

Часовой
9

Фотка на штурме Капитолия? добро пожаловать на нары.

Ваша фотография по геометке и времени совпадает  с местом беспорядков. В четверг ждём вас в местном отделении полиции для выяснения обстоятельств.

Ответить

Часовой Денис

lakoros
0

Согласен , это очень облегчит работу правопорядка 

Ответить

Сергей Эпатов

Часовой
0

ППЦ, вот это самоконцлагерь! Безотносительно "либерах" - а если Вы случайно попадёте на подозрительную фотку, просто мимокрокодиля? Как оправдываться будете?

Ответить

Алексей Карпов

Сергей
0

а зачем ему оправдываться? - он же ЗА - заплатит штраф/отсидит, поймёт и простит

Ответить

Часовой Денис

Алексей
0

Зачем отсижу, я не либерал

Ответить

Часовой Денис

Сергей
0

Я ничего не фоткаю, за что надо отвечать 
А если человек скринит фотки транзакций в пользу террористических ячеек фбк, повод это apple передать данные властям 

Ответить

Александр Цай

1

Щас начнут орать, а как же неприкосновенность персональных данных, которые в переходе уже походу можно купить. Банки вон, как по мне передают на зоны для обзвона.

Ответить

sardelkin

Александр
11

а фанаты apple как обычно будут отвечать что это для их же пользы

Ответить

Сергей Иванов

Александр
5

Это другое

Ответить

Ivan Zamorev

Александр
1

неприкосновенность персональных данных

Ответить

Roman Novikov

5

Какая-то шляпа как по мне

Ответить

lakoros

5

"будет локально сканировать фотографии пользователей на iPhone без передачи данных в облачное хранилище"
Ха-ха-ха

Теперь прежде чем сделать фотку, скрин, видео посмотреть. нужно будет думать , а не посадят ли вас за это. И (Хорошо ещё это не в России) товарищи из фбр будут на вас потихоньку собирать материал.

Ответить

Ivan Zamorev

lakoros
0

Я как-то дал Яндекс диску доступ для синхронизации фото с телефона.. Офигел насколько все распозналось, долго вычищал обратно))

Ответить

Михаил Стерлин

4

1995 мой компьютер
2000 компьютер 
2015 этот компьютер 
2025 наш компьютер
2035 ты компьютера

Ответить

GLAD GROBOVSHIK

Михаил
1

2035 ты кожаный мешок

Ответить

Юрий Другач

GLAD
0

Это еще с до Нашей эры

Ответить

А. С.

Михаил
0

Не обращал внимание, и в самом деле)

Ответить

Хозяин

3

Чорт, куда мне перепрятать моё садо-мазо с лилипутами?

Ответить

Хозяин

2

Прикрывать любое постыдство заботой о детях - беспроигрышный вариант. От закона Димы Яковлева до истории о суррогатных матерях. Apple тоже в тренде.

Ответить

Сергей Эпатов

Хозяин
0

Да, но только закон Димы Яковлева сюда не надо приплетать, он абсолютно не в ту степь, и с радикально другими предпосылками, приведшеми к принятию закона. А именно: США не смогли показать биографии и доказательства жизни перевезённых детей.

Ответить

Хозяин

Сергей
1

Можно долго на эту тему дискутировать.
Я думаю в американских приёмных семьях детям живётся не хуже чем в русских приёмных семьях. И уж точно не хуже чем в русском детдоме.
На мой взгляд предпосылки к принятию закона было чисто политические, а судьбы детей тут просто предлог.

Ответить

Максим Никитин

Сергей
0

Закон Димы Яковлева изначально позиционировался как ответ на список Магнитского, погибших детей приплели позднее.

Ответить

Shlomo Goldenberg

2

Свобода и демократия 

Ответить

Высокий паркур

2

Немного вопросительной рифмы: а если у меня очень маленький дик, то, делая дикпики, нет ли риска, что мой дик распознается как детская пиписка?

Ответить

lakoros

2

https://youtu.be/Gx2rgLt9gY8

Ответить

Ivan Miasnikov

2

Теперь можно троллить друзей и фоткать экран с подобным контентом :) ведь камера доступна даже с заблокированным экраном телефона :)

Ответить

Юрий Другач

Ivan
0

Перепроверил, что мы не друзья

Ответить

Юрий Другач

1

Новость меркнет на фоне запрета Авито собирать сканы паспортов?

Ответить

А. С.

1

Apple расшифрует такие снимки и обратится в органы при необходимости.

Посмотрит*

Ответить

Андрей Иванов

1

Ну и на чо теперь снимать?

Ответить

Дэни Трэхо

Андрей
0

Pinephone

Ответить

Павел

Андрей
0

Фотоаппарат

Ответить

Спиридон Гаврилов

1

Гениально! (Нет)
А как же клауды? Переносные харды/usb подключаемые к эплу? По-моему педофилы просто воспользуются одним из этих способов и продолжат творить свои гнусные дела...

Что-то здесь другое и жидомасонское происходит. И пользователей эпл не просто так выбрали - им всё что угодно впарить можно.

Ответить

Сергей Эпатов

Спиридон
0

Умные люди давным-давно предупреждали, что любое "чисто коммерческое" начинание, монополизируясь, трансформируется в нечто гораздо более страшное.

Ответить

Джеймс Бонд

1

И конечно же больше всех за владельцев продукции эпл пекутся владельцы андроидов на сяоми, оппо и пр.

Забавно смотреть на горящие пуканы "ценителей топа за свои деньги"

Ответить

lakoros

Джеймс
0

Если правительство США скажет: "надо ставить". Гугл включит точно такую же программу. С миллионом разных объяснений как это будет полезно и безопасно.
Дети, преступники, терроризм, Трамп...
Тут уже написано что гугл использует подобную, но видимо пока для фото в облаке.
А потом сразу окажется, что других телефонов то и нет.

Ответить

Олег Asti

–4

А знаете, так даже лучше, я обычный человек, мне нечего скрывать, а если благодаря этому спасут чьи-то жизни, я даже рад.

Ответить

Павел Евграфович

Олег
3

Тут ведь только начать. Сначала детки, потом подозрительные контакты, потом оскорбительные картинки других рас, потом недостаточное расовое разнообразие в друзьях. Идея рыться в частной информации без ордера суда — так себе. Хотя да, это спасёт кучу жизней. А ещё кучу жизней спасёт фоновая прослушка всех разговоров с контент-анализом и социальный рейтинг. Но вы понимаете, какой это будет мир? Какая сила остановит эти инструменты на "разумной черте"?

Ответить

Агнец невинный

Павел
0

кажется уже был фильм где преступления предотвращали методом предсказания оракулами

Ответить

lakoros

Олег
0

Хочешь заснять как ты избиваешь ребёнка и не огрести?

Ответить

GLAD GROBOVSHIK

Олег
–1

Ты обычный лох, а не обычный человек.

Ответить

Олег Asti

GLAD
0

Эх, так грубо..

Ответить

Philip Poteryahin

–1

С одной стороны это крутая и обязательная функция, которая явно может спасти ни одну детскую жизнь. Но с другой стороны...

Ответить

lakoros

Philip
2

Как часто похитители детей фотографируют их на телефон у себя в подвале? А теперь, зная об этой функции?

Ответить

Сергей Эпатов

Philip
0

Ну да, конечно. Педофилы прям такие идиоты, что будут делать снимки на яббл, зная об этой функции.

Ответить

Angel Vivaldi

Сергей
3

Нельзя недооценивать предсказуемость тупизны!

Ответить

Philip Poteryahin

Сергей
0

Они судя по съёмкам изъятий умудряются хранить фотки без пин кодов в телефоне. Не факт что кто то не факапнится

Ответить

Mytho Logie

0

Жду, когда через смартфон можно будет запирать двери и вы не войдете из-за неправильного и уничижительного взгляда на плинтус. ХАХА

Ответить

Мудрый огонь

0

Скоро и дикпики нельзя будет хранить, пздц

Ответить

Ivan Zamorev

Мудрый
0

Xiaomi например вообще ничего не удаляет. Только с помощью проги которой нет даже в гугл плее можно вычистить папку trash bin которая на гигабайты. А какая там фоновая синхронизация страшно подумать

Ответить

Знаменитый дебаркадер

0

Вот в этот раз прям очень любопытно, какую отмазку фанатики эппл придумают, обосновая что это хорошо, так только лучше и за этим будущее.

Ответить

Павел Евграфович

0

Вечная проблема популизма: требовать решить проблему тому, кто крупнее на рынке. Кто самая крупная мобильная компания с единым центром управления всеми ОС? Вот пусть они и внедрят. 

На самом деле это очень, очень плохая инициатива, потому что мир, где приговоры (ну или основания для обысков) выносит AI, будет похуже любой диктатуры. Можно кидать десятками аргументы про ложноположительные срабатывания, но сам факт внешней модерации личного устройства это пипец. Причём зашли с тех же козырей, что и у нас в думе — защитить деток. 

Ответить

Михаил Стерлин

0

Я просто оставлю это здесь:

Ответить

Андрей Геращенко

0

Зашквар. Если такое внедрят реально, то айфоны перестанут покупать очень много людей

Ответить

Сергей Эпатов

Андрей
0

А потом ко всем, резко соскочившим с яббло-продукции, тоже придут ))

Ответить

Демид Московский

0

Я много раз откручивал рекламу на ФБ и нейросеть считала разную ерунду товарами для взрослых, я аппелировал, включался модератор-человек и запускал рекламу. Это то, что нужно знать о точности работы подобных нейросетей.

Ответить

B. M. A.

0

Monority report

Ответить

aludbtru

0

good

Ответить

Aleksey Goncharov

0

Логика.
Apple сливает властям переписки, геолокацию, историю просмотра и приложений - нет проблем, ок, молчим.

Apple объявила, что теперь и фотки будет сливать - о боже, наше прайваси! Все пропало!

Ответить

Комментарий удален

Oleg March

0

Возможно прозвучит так себе, но жестоко обращаться с детьми это дело лично каждого.

А Эпл возомнили себя судьей и вершителей судеб. Родители сами потом будут отвечать перед детьми, когда те вырастут.

Создается ощущение что Эпл под благими намерениями решили начать глобальную слежку с целью будущего контроля. Чтобы удобно было карать неугодных для тех, кто больше заплатит.

Ответить

ilia

–2

"Приватность" заясняли они
"Да-да! Вы корпорация Добра, в отличие от" кивали яблодрочеры

Ответить

Максим Никитин

ilia
–1

Хотите сказать хуявэй ещё не успел отослать все ваши семейные дикпики в архивы компартии? 

Ответить

Сергей Эпатов

Максим
0

При всём моём отношении к "корпорации ведра" и хуявею - всё-таки не надо вот этой вот грязи. Есть тот же OnePlus с разлоченным загрузчиком и возможностью кастомизировать систему как вздумается.

Ответить

ilia

Максим
–1

Типичная реакция не пользователя, но именно яблодрочера)

Вы где вообще увидели чтобы я говорил о том, что "другие лучше и приватнее"? Так именно что сектанты от Apple всегда говорили, а оказалось-то, что Apple тоже подглядывать охоч.

Вот и слышим теперь "ой, а сами-то!" с поджатыми губками и что-то невнятное про дикпики ("у кого что болит...", ей-богу).

Ответить

Максим Никитин

ilia
0

Пишешь с таксофона?

Ответить

Maxim Medvedev

–2

Т.е. сфотографировать собственного ребенка "на память" , пока он лежит с мимишным личиком, но увы без подгузника, уже будет нарушением закона?

Ответить
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