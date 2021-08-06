Xiaomi в июне 2021 года впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов — Counterpoint Статьи редакции
По итогам второго квартала 2021 года компания на втором месте после Samsung.
- Продажи смартфонов Xiaomi в июне выросли на 26% по сравнению с маем, отмечает исследовательская компания Counterpoint.
- Доля Xiaomi в мировых продажах в июне составила 17,1%. На втором месте Samsung с долей в 15,7%, на третьем Apple — 14,3%.
- «С момента, когда начался спад у Huawei, Xiaomi прикладывала последовательные и агрессивные усилия, чтобы заполнить появившийся пробел», — заявил директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак.
- Компания расширила свое присутствие на рынках Китая, Европы, Ближнего Востока и Африки.
- Во втором квартале 2021 года Xiaomi впервые вышла на второе место в мире по продажам смартфонов, сообщала исследовательская компания Canalys. Такие же данные у Counterpoint.
Самсунги ещё кто-то покупает, оказывается.
Авиационный химик
А что с ними не так? У меня просто бюджетный самс уже 3,5 года пашет и не собирается подыхать. Серьезно спрашиваю.
1. Стоит сильно дороже, аналогов от конкурентов
2. Уродский ui
Ui уже давным давно в полном порядке имхо. Тем более если сравнивать с тёмными временами тачвиза. Понятно что не стоковый андроид и не оксиджен ос 1+, но точно не хуже остальных.
Самсунг рекламу впихнули во все свои приложения, ещё жёстче чем в сяоми. Даже во флагманы.
Зря они. Хуавей когда на первое место вышел - ему санкций напихали.
Помянем Сяоми
Санкций напихали не за телефоны.
Аргументируйте, пожалуйста. Меня всё устраивает.
Как минимум из-за рекламы
Согласен) Для меня единственный минус заключается в том, что нужно напильником удалить рекламные сервисы и системные приложения, которые жрут батарею и мешают работе. Да, не получится взять, и просто пользоваться. Но занимает это все пол часа. А дальше как по маслу.
в посте , чуть ниже, есть ролик, как убрать всю рекламу на сяоми. Три минуты занимает весь процесс
Правоохранительный хот-дог
Из коробки реклама и какие-то приложения вроде очистки памяти и антивирусов. Сам факт наличия таких приложений говорит о том, что система подвержена проблемам (вирусам и проблемам с памятью).
Я не выдержал из-за того, как работает их шторка. Был Mi6, всё ок, но ёпт, уведомление в шторке раскрывалось жестом "развести два пальца в стороны", тогда как нормально это делается свайпом вниз. Перепрошил на LOS.
Кто-то советовал pixel expirence накатывать. Не знаю, нормальная ли тема.
Правоохранительный хот-дог
Ну слушай это не дело. Ты купил телефон и ожидаешь от него удобства, а на тебе подзарабатывают рекламой и нужно еще что-то там накатывать. Производитель откровенно над тобой издеваеться. Так что уж не знаю чем обусловлено их лидерство на рынке - может мазахисты пользователи.
Цена-производительность, очевидно. Поэтому и realme растёт рекордными темпами (там, кстати, тоже вроде реклама есть). А реклама отключается за несколько минут. Но если купить и просто пользоваться, не заходя в настройки и т.п., то да, не очень.
Всегда так делаю всем после покупки родственникам или друзьям, всё идеально работает, брат жив, зависимости нет.
Тихий звук
Согласен. Потому что пытается зачем-то изо всех сил копировать iOS.
Sence навсегда в наших сердцах и памяти
Тихий звук
А копия херни не может быть чем-то хорошим по определению.
(Специальный коммент для минусов яблочников)
Неудивительно, третий мир не готов платить в два-три раза больше за схожие характеристики сугубо из-за бренда.
MI хорошие телефоны, после того как всю рекламу повыключаешь и удалишь некоторые приложения, а так реклама бесит
В целом они прекрасная альтренатива дорогущим всем известным смартфонам по их ценовой категории, молодцы, разбавляют рынок
Вот только если сложить продажи BBK, а это: oppo, vivo, realme, oneplus - то на первом месте будет не сяоми, а BBK.
Тогда к сяоми сложите редми и покофон
там по ссылке из источника пишется что продажи выросли на 98% благодаря линейки note 9/note 10, так что poco и redmi они сложили в xiaomi. Oppo, vivo, oneplus, realme - тоже выросли(от 40% до 130% у oneplus), но их разделили.
Не, не топ за свои деньги:
- Реклама (в одном приложении она присутствует, а плашка стоит выключена, реклама так и так прёт)
- Некоторые приложения без рут прав не удалить (тот же Ютуб рекламный)
- Тупит после 10 процентов.
- Очень сильно батарея деградирует.
- Греется даже на минимальных настройках неплохо в играх.
- Обновление ухудшают работу смартфона и только больше жерает батарею.
- Прогорает экран за пять минут.
- В плохую погоду (дождь) связь интернета отапливается. На бюджетном Самсунг 2016 года (у моего отца) он может спокойно телевизор в приложении смотреть на одной палке 3G.
- При попадание капли на телефон начинает деградировать (такое ощущение что капля - это второй палец) и через несколько минут экран начинает одуплятся.
Redmi note 6 pro телефон, они даже на сети плату экономят. Очень сильно пожалел, что не купил Самсунг
Там поставить рут прав — это отдельный танец с бубном! Это ещё нужно писать этой конторе что бы загрузчик разблокировали, дожились
Как айфоновод рад за Xiaomi, нефиг расслабляться, а то фотки они мои копам собрались отправлять
Всё правильно делают. Заставляют белых обезьян привыкать к китайской культуре. Так и надо поступать.
Многие сферы в пандемию закрылись народ в такси и доставку пошёл альтернатива офисному яблоку и Samsung недорогой xiaomi вот и приросли, посмотрим, что будет в Сентябре и Октябре выйдут новинки яблока и Samsung.
Если Xiaomi выйдет на IPO то все будут брать и говорить топ за свои деньги, ну или to the moon.
Надеюсь Google протащит Pixel 4a/5a во все страны 3 мира, это действительно топ за свои деньги если брать по офф цене а не у перекупов.
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Личная подборка инструментов, которыми пользуюсь сам.
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