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Техника
Евгения Евсеева

Xiaomi в июне 2021 года впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов — Counterpoint Статьи редакции

По итогам второго квартала 2021 года компания на втором месте после Samsung.

  • Продажи смартфонов Xiaomi в июне выросли на 26% по сравнению с маем, отмечает исследовательская компания Counterpoint.
  • Доля Xiaomi в мировых продажах в июне составила 17,1%. На втором месте Samsung с долей в 15,7%, на третьем Apple — 14,3%.
  • «С момента, когда начался спад у Huawei, Xiaomi прикладывала последовательные и агрессивные усилия, чтобы заполнить появившийся пробел», — заявил директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак.
  • Компания расширила свое присутствие на рынках Китая, Европы, Ближнего Востока и Африки.
  • Во втором квартале 2021 года Xiaomi впервые вышла на второе место в мире по продажам смартфонов, сообщала исследовательская компания Canalys. Такие же данные у Counterpoint.
Ежемесячное изменение долей в мировых продажах смартфонов Counterpoint.

#новость #xiaomi

1572 просмотров
43 43 комментария
9
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43 комментария
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AZP

15

Самсунги ещё кто-то покупает, оказывается.

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Авиационный химик

AZP
1

А что с ними не так? У меня просто бюджетный самс уже 3,5 года пашет и не собирается подыхать. Серьезно спрашиваю. 

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Станислав Назаров

Авиационный
3

1. Стоит сильно дороже, аналогов от конкурентов
2. Уродский ui

Ответить

Andrey Petrov

Станисл…
0

Ui уже давным давно в полном порядке имхо. Тем более если сравнивать с тёмными временами тачвиза. Понятно что не стоковый андроид и не оксиджен ос 1+, но точно не хуже остальных.

Ответить

Egor Chusov

Авиационный
0

Самсунг рекламу впихнули во все свои приложения, ещё жёстче чем в сяоми. Даже во флагманы.

Ответить

Никита Сокол

AZP
–3

все нормальные люди

Ответить

Aleksey Goncharov

6

Зря они. Хуавей когда на первое место вышел - ему санкций напихали. 
Помянем Сяоми

Ответить

Вася Пражкин

Aleksey
7

Санкций напихали не за телефоны.

Ответить

Авиационный химик

Вася
0

Но больше всего пострадали именно они. От создателей: это другое и вы не понимаете.

Ответить

Павел

Авиацио…
0

Как будто продажи 5G-оборудования Хуавея не пострадали.

Ответить

Pepe Smoke

Aleksey
0

с сяоме уже сняли же

Ответить

Правоохранительный хот-дог

4

Вообще хорошие смартфоны, но вот система их MUIU полное барахло.

Ответить

White Night

Правоохранитель…
3

Аргументируйте, пожалуйста. Меня всё устраивает.

Ответить

Глеб Елкин

White
5

Как минимум из-за рекламы

Ответить

White Night

Глеб
2

Согласен) Для меня единственный минус заключается в том, что нужно напильником удалить рекламные сервисы и системные приложения, которые жрут батарею и мешают работе. Да, не получится взять, и просто пользоваться. Но занимает это все пол часа. А дальше как по маслу.

Ответить

Pepe Smoke

White
1

полчаса (пара минут) 

Ответить

Маркетологов к

Глеб
0

в посте , чуть ниже, есть ролик, как убрать всю рекламу на сяоми. Три минуты занимает весь процесс

Убрать рекламу на YouTube 2021 ,в интернете…
Давно уже хотел написать полную инструкцию, как защитить себя и своих близких от мошенничества в…
vc.ru
Ответить

Правоохранительный хот-дог

White
1

Из коробки реклама и какие-то приложения вроде очистки памяти и антивирусов. Сам факт наличия таких приложений говорит о том, что система подвержена проблемам (вирусам и проблемам с памятью).

Ответить

Евгений Кузовкин

White
0

Я не выдержал из-за того, как работает их шторка. Был Mi6, всё ок, но ёпт, уведомление в шторке раскрывалось жестом "развести два пальца в стороны", тогда как нормально это делается свайпом вниз. Перепрошил на LOS.

Ответить

Stanislav

White
–1

Что аргументировать. Баги, баги и ещё раз баги. Стоит только открыть страницу любого смарта на 4пда

Ответить

Pepe Smoke

Правоохранитель…
0

Кто-то советовал pixel expirence накатывать. Не знаю, нормальная ли тема.

Ответить

Правоохранительный хот-дог

Pepe
0

Ну слушай это не дело. Ты купил телефон и ожидаешь от него удобства, а на тебе подзарабатывают рекламой и нужно еще что-то там накатывать. Производитель откровенно над тобой издеваеться. Так что уж не знаю чем обусловлено их лидерство на рынке - может мазахисты пользователи.

Ответить

Pepe Smoke

Правоох…
1

Цена-производительность, очевидно. Поэтому и realme растёт рекордными темпами (там, кстати, тоже вроде реклама есть). А реклама отключается за несколько минут. Но если купить и просто пользоваться, не заходя в настройки и т.п., то да, не очень. 

Ответить

Madi Abdrakhmanov

Pepe
1

Всегда так делаю всем после покупки родственникам или друзьям, всё идеально работает, брат жив, зависимости нет.

Ответить

Тихий звук

Правоохранитель…
0

Согласен. Потому что пытается зачем-то изо всех сил копировать iOS.
Sence навсегда в наших сердцах и памяти

Ответить

Тихий звук

Тихий
0

А копия херни не может быть чем-то хорошим по определению.

(Специальный коммент для минусов яблочников)

Ответить

Vitaly

6

Неудивительно, третий мир не готов платить в два-три раза больше за схожие характеристики сугубо из-за бренда.

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Google Account

5

Go Xiaomi Go! 🙂

Ответить

Алекс Видео

5

MI хорошие телефоны, после того как всю рекламу повыключаешь и удалишь некоторые приложения, а так реклама бесит 

Ответить

Evgen G

3

В целом они прекрасная альтренатива дорогущим всем известным смартфонам по их ценовой категории, молодцы, разбавляют рынок

Ответить

Slava Ugnachev

2

Вот только если сложить продажи BBK, а это: oppo, vivo, realme, oneplus - то на первом месте будет не сяоми, а BBK.

Ответить

Roman Arzamascev

Slava
1

Тогда к сяоми сложите редми и покофон

Ответить

Slava Ugnachev

Roman
3

там по ссылке из источника пишется что продажи выросли на 98% благодаря линейки note 9/note 10, так что poco и redmi они сложили в xiaomi. Oppo, vivo, oneplus, realme - тоже выросли(от 40% до 130% у oneplus), но их разделили.

Ответить

Поддержка Сайта

1

Не, не топ за свои деньги:
- Реклама (в одном приложении она присутствует, а плашка стоит выключена, реклама так и так прёт)
- Некоторые приложения без рут прав не удалить (тот же Ютуб рекламный)
- Тупит после 10 процентов.
- Очень сильно батарея деградирует.
- Греется даже на минимальных настройках неплохо в играх.
- Обновление ухудшают работу смартфона и только больше жерает батарею.
- Прогорает экран за пять минут.
- В плохую погоду (дождь) связь интернета отапливается. На бюджетном Самсунг 2016 года (у моего отца) он может спокойно телевизор в приложении смотреть на одной палке 3G.
- При попадание капли на телефон начинает деградировать (такое ощущение что капля - это второй палец) и через несколько минут экран начинает одуплятся.

Redmi note 6 pro телефон, они даже на сети плату экономят. Очень сильно пожалел, что не купил Самсунг

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Маркетологов к стенке

Поддержка
1

Покупайте Ван Плас, который в разы круче любого телефона

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Stanislav

Поддержка
0

У меня на двух смартах сяоми экраны пожелтели. Плюс всегда были какие-то баги, которые до конца так и не фиксились.
Больше к ним не притрагиваюсь.

Ответить

Поддержка Сайта

Stanislav
0

Там поставить рут прав — это отдельный танец с бубном! Это ещё нужно писать этой конторе что бы загрузчик разблокировали, дожились

Ответить

Большой жёлтый робот

2

Топ за свои деньги 

Ответить

Юрий Другач

1

Как айфоновод рад за Xiaomi, нефиг расслабляться, а то фотки они мои копам собрались отправлять

Ответить

Географический единорожек88

–1

Название бы только для Европы сменили бы. "Сяоми" - лютый мрак, воняющий китайскими специями и гнилыми зубами. Но может и намеренно не меняют, ставка на захват мира, когда всем придётся "Зиг хайль!", ой.. "Ни хао!".

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nochnoy.ru

Географический
1

Всё правильно делают. Заставляют белых обезьян привыкать к китайской культуре. Так и надо поступать.

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Sergei Povelitsin

0

Многие сферы в пандемию закрылись народ в такси и доставку пошёл альтернатива офисному яблоку и Samsung недорогой xiaomi вот и приросли, посмотрим, что будет в Сентябре и Октябре выйдут новинки яблока и Samsung.

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Rownie

0

Если Xiaomi выйдет на IPO то все будут брать и говорить топ за свои деньги, ну или to the moon.

Надеюсь Google протащит Pixel 4a/5a во все страны 3 мира, это действительно топ за свои деньги если брать по офф цене  а не  у перекупов.

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