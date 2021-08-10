VAIO, Xperia, Ericsson: почему закрывались бренды электроники от Sony и на чём она зарабатывает сейчас Статьи редакции
Компания потеряла несколько направлений, но продолжает развиваться — за счет игр, медиа и камер для iPhone и других смартфонов.
Смартфоны Sony Ericsson и Xperia
В 2001 году концерны Sony и Ericsson объединили мобильные подразделения, чтобы снизить издержки и закрепиться на рынке мобильных телефонов.
Совместная компания выпускала множество устройств, нацеленных на мультимедийные функции, которых не было у конкурентов: воспроизведение музыки, съёмку фото, большой и цветной экран, поддержку GPRS и электронной почты.
За счет этого Sony Ericsson стала новатором на мобильном рынке, её доля росла, а в 2003 году появилась первая прибыль — $45 млн за квартал.
Основными популярными семействами Sony Ericsson стали:
- Камерофоны серий C и K (Cyber-shot).
- Музыкальные телефоны серии W (Walkman).
- Смартфоны серии P на базе Symbian.
- Универсальные телефоны серии T с акцентом на дизайн.
- Смартфоны Xperia на базе Windows Mobile и Android.
На пике своего развития в 2009 году Sony Ericsson занимала 9% мирового рынка телефонов и была четвертым по величине производителем. Но прибыль от продажи мобильных телефонов резко сократилась — за 2009 год компания понесла убытки более, чем на 750 млн евро.
К 2011 году ситуация усугубилась: смартфон превратился из нишевого продукта в массовое устройство, но Sony Ericsson не успела адаптироваться к изменениям. Её рыночная доля упала до 2%, и компания занимала лишь 11 место в списке производителей устройств, пишет BBC.
Что пошло не так c Xperia и как Sony исправила ситуацию
В конце октября 2011 года Ericsson продала свою долю в Sony Ericsson за 1,05 млрд евро. С 2012 года эти смартфоны продаются под брендом Sony.
По мнению опрошенных BBC аналитиков, партнерство компаний исчерпало себя с приходом смартфонов. У Ericsson на было подходящих технологий для смартфонов, и она тормозила развитие Sony, а необходимость утверждать изменения в продуктах у Ericsson замедляла скорость вывода на рынок новых устройств.
В 2013 году Sony переместилась с шестого на третье место на мировом рынке смартфонов с долей около 5%. Она обогнала Nokia, HTC и Blackberry, которые теряли свои позиции в борьбе с Apple и Samsung, пишет The Wall Street Journal.
Бывший глава Sony Каз Хираи заявлял, что компания обладает необходимыми возможностями и активами, чтобы удерживать третье место в быстрорастущем сегменте смартфонов.
В 2015 году Sony получила самую высокую прибыль на смартфон ($26,17) и самую высокую среднюю цену продаваемого телефона среди всех производителей Android-смартфонов — $421,1.
Но по доле рынка компания выпала из первой десятки одновременно с Microsoft: с каждым годом Sony продавала всё меньше смартфонов после рекордных 39 млн в 2013-2014 году.
В мае 2018 года Sony признала, что не может добиться поставленных целей по продажам смартфонов, потому что «недостаточно быстро внедряет инновации».
В частности, компания указала на длительные сроки разработки и принятия решений — так в 2017 году многие производители смартфонов показали устройства с дисплеями 18:9, тогд как Sony догнала рынок лишь год спустя — с выходом Xperia ZX2 и ZX2 Compact.
Android Authority выделяло и другие проблемы смартфонного бизнеса Sony:
- Ценообразование. В 2018 году Sony выпустила Xperia XZ2 Premium за $1000 — кроме 4К-экрана в смартфоне не было ничего, чтобы выделиться на переполненном рынке премиальных устройств. В «обычном» XZ2 журналисты отмечали отличный дисплей и «фантастического» качества звук, но в США его цена составляла $800, а в Индии — $1060. В компактном Xperia XZ2 Compact за $600 не было «ничего полезного», кроме размеров — конкуренты стоили дешевле и предлагали больше.
- Выход новых флагманов два раза в год, выпуск множества похожих друг на друга моделей, и в некоторых случаях устаревшее на момент выхода «железо» устройства.
- Слабые рекламные кампании и отсутствие партнерских отношений с операторами связи в США. Это не способствовало узнаваемости бренда: «Если люди не знают, что вы продаёте смартфоны, то вы не будете продавать смартфоны».
- Отсутствие агрессивной стратегии продвижения — компании было нечем выделиться среди конкурентов. Sony нужно было рисковать, снижать цены, быстрее внедрять отраслевые стандарты — это могло помочь улучшить положение смартфонного бизнеса, считали журналисты.
В первом квартале 2021 года мобильному подразделению Sony удалось впервые за пять лет показать прибыль: $254 млн за 2020 финансовый год.
При этом Sony продала в 2020-м меньше смартфонов, чем за любой год последнего десятилетия — всего 2,9 млн. В пике в 2014-м Sony продала 39,1 млн устройств.
Чтобы выйти на прибыль, Sony сократила производственные затраты и повысила среднюю цену смартфонов: Sony Xperia 1 III стоит $1299. Но главное, что сделала компания — нашла свою нишу, отмечает Android Authority.
C моделью Xperia 1 Sony окончательно переориентировалась с массового рынка на нишевые премиальные мультимедийные устройства, которые служат демонстрацией технологий других подразделений компании или предназначены для работы с фото и видео.
Например, она вернула аудиоразъем 3,5мм, задействует фирменные технологии обработки звука, использует 4K OLED HDR-дисплеи Bravia, а также технологии линейки фирменных камер Sony Alpha.
Для профессиональной съемки видео в полевых условиях Sony выпустила смартфон Xperia Pro за $2499, который можно использовать в качестве внешнего монитора для фото- и видеокамер.
Для этого смартфон оснащен HDMI-портом для подключения к внешним источникам и 6,5-дюймовым 4K HDR экраном с поддержкой стандарта BT.2020 для точной передачи изображения с камеры.
В результате Sony всё ещё продолжает производить смартфоны, которые начали приносить прибыль — несмотря на то, что в прошлом президенты Sony несколько раз обещали полностью закрыть направление.
Ноутбуки VAIO
В 1996 году Sony решила возродить направление персональных компьютеров, которые выпускала в Японии в восьмидесятых. Компания делала ставку на мультимедийные возможности — аббревиатура VAIO расшифровывалась как "Video Audio Integrated Operation" (встроенная поддержка работы с видео и аудио).
Первый компьютер VAIO PCV-90 отличался псевдотрехмерным рабочим столом, с помощью которого пользователь мог получить доступ к встроенным медиафункциям. В 1997 году Sony выпустила ноутбук VAIO PCG-707 с 12.1-дюймовым TFT-экраном, док-станцией с портом FIEE 1394 (FireWire) и сверхтонкий на тот момент (24 мм) ноутбук VAIO PCG-505 в магниевом корпусе.
А в 1998 году компания выпустила первый ультрапортативный ноутбук PCG-C1 с 8,9-дюймовым 480p дисплеем. Он весил 1,1 кг, внутри была встроенная веб-камера, FireWire, модем и CD-R привод. Это был первый нетбук на рынке — за 9 лет до того, как Intel начала развивать направление компактных ноутбуков.
В дальнейшем ноутбуки серии VAIO также отличались от конкурентов своим дизайном, эргономикой и временем работы. Sony выпускала тонкие, компактные и мощные ноутбуки, которые пользовались популярностью в нишевом бизнес-сегменте.
Но значимую долю рынка Sony завоевать не смогла — она колебалась в пределах 1-3% от всех продаж ПК.
В 2014 году японский автор, пишущий про Apple, Нобуюки Хаяси рассказал, что Стив Джобс рассматривал возможность выпуска VAIO с macOS.
Тот встречался с бывшим президентом Sony Кунитаке Андо в 2001 году на Гавайах и был готов «сделать для Sony исключение» и разрешить использовать macOS. Но переговоры ни к чему не привели.
Что пошло не так с VAIO
В феврале 2014 года Sony продала ПК-бизнес японскому инвестфонду JIP за 40-50 млрд йен. У компании осталось 5% акций новой фирмы. Сама JIP планировала выпускать компьютеры под брендом VAIO на японском рынке.
Продажа Vaio была связана с постоянными операционными убытками подразделения Mobile Products & Communications, которое занималось продажами компьютеров. С октября по декабрь 2013 года убыток подразделения составил 12,6 млрд йен — в 2012 году он составлял 21,3 млрд йен.
У Sony было несколько причин для отказа от VAIO, отмечало издание PC World в 2014 году:
- В то время рынок ПК очень сильно сокращался, рос спрос на планшеты, а производители мало зарабатывали на продаже компьютеров и ноутбуков.
- Чтобы компенсировать падение, устройства VAIO последних лет представляли собой гибриды: ноутбук-планшет, планшет-моноблок и так далее. Покупателей они не заинтересовали.
- «VAIO были элегантными и инновационными устройствами, но с фатальным недостатком — большая их часть была удивительно дорогой», пишет PC World.
Издание проанализировало свои обзоры на устройства VAIO с 2008 года и выявило тенденцию — Sony неоправданно завышала цены на ноутбуки даже в бюджетном сегменте.
Иногда «шокирующая» цена на VAIO мелькала в заголовках обзоров на устройства, вроде «Чрезмерно завышенная цена для такой производительности» или «Ждите падения цены»:
- 2008 год: «Sony VAIO VGN-Z598U впечатляет, но со всеми дополнительными функциями стоит столько же, сколько подержанный автомобиль».
- 2009 год: «Суперсексуальный тонкий VAIO X обладает размерами нетбука, достойными характеристиками и серьёзной ценой в $1300. А что насчет более доступного нетбука Vaio W? Его цена недостаточно низкая с учетом того, за что Sony просит $500».
- 2010 год: «Sony VAIO VPCY218FX — легкий, компактный и очень стильный, но он стоит дорого для той производительности, что в нём есть».
- 2011 год: «VAIO Y — хороший баланс между нетбуком и ультрапортативным ПК, но мы ожидали, что с таким набором функций и производительностью платить придётся меньше».
Ценовую политику Sony сравнивали с «налогом на Apple»: VAIO предлагала привлекательные устройства, но дизайна и исполнения было недостаточно, чтобы оправдать цены и заниженную производительность по сравнению с конкурентами.
Построить вокруг VAIO такой же ажиотаж, как вокруг Mac, не удалось: на тот момент Apple захватила около 90% всего рынка ноутбуков, стоимостью от $1000 — тот сегмент, на который целилась Sony, отмечает PC World.
Средняя стоимость Windows-устройства составляла менее $500, ПК-индустрия сокращалась, а нишу недорогих устройств заняли планшеты. Поэтому Sony отказалась от премиального, но убыточного бренда Vaio и сосредоточилась на растущем спросе на рынке мобильных устройств, заключило издание.
Необычные устройства «золотой эпохи» VAIO
Издание PC Mag собрало самые инновационные устройства линейки VAIO за первые 10 лет существования бренда.
Потеря лидерства на рынке телевизоров: переход от Trinitron к Bravia
В 1959 году Sony выпустила первый в мире транзисторный телевизор TV8-301, а в 1968 году запустила торговую марку Trinitron для инновационных ЭЛТ-телевизоров, а затем и мониторов.
Телевизоры Trinitron обладали на 25% более ярким изображением, чем другие варианты той эпохи, а общее высокое качество позволяло Sony выставлять более высокую цену, чем у конкурентов.
Sony прекратила производство Trinitron в 2008 году — за 40 лет компания продала около 280 миллионов аналоговых телевизоров, бренд имел «безукоризненную репутацию», пишет CNET.
Но с 2006 года лидером рынка телевизоров стала Samsung — компания занимает это место уже 15 лет.
На это было несколько причин:
- Sony упустила рынок в пользу других азиатских производителей, которые быстро переключились на производство ЖК-дисплеев и постоянно улучшали качество экранов и сборки телевизоров. Таким образом покупатели всё реже переплачивали за «японское качество».
- Южнокорейские Samsung и LG, а также китайские TCL и HiSense нарастили поставки и предлагали дешевые ЖК-телевизоры по всему миру на фоне падения спроса и финансового кризиса в Европе. Это быстро выбило Sony с первого места по продажам телевизоров на третье, а затем и на пятое.
- В 2012 году ухудшились условия ведения бизнеса в Японии: из-за землетрясения произошла нехватка электроснабжения, нарушилась цепочка поставок из-за наводнения в Тайване, и укрепление йены усилило стоимость экспорта товаров.
- С переходом на 4К-панели Sony акцентируется на премиальных OLED-панелях и не развивает бюджетные модели, поэтому занимает меньшую долю рынка, чем LG и Samsung.
В 2014 году бывший президент Sony Каз Хираи выделил телевизионное направление в отдельную компанию, чтобы снизить издержки Sony и исправить её показатели: за 10 лет убыток от телевизионного бизнеса составил $7,8 млрд.
В первом квартале 2021 года Samsung занимала 32,9% мирового рынка телевизоров. У LG — 19,2%, у Sony — 8%.
На чем Sony зарабатывает сейчас
- Игровой бизнес Sony Interactive Entertainment: занимается выпуском консолей PlayStation, игр, онлайн-сервисами и игровыми аксессуарами. Основное денежное подразделение Sony: в первом квартале 2020 года оно принесло 48% всей прибыли корпорации.
- Медиабизнес Sony Entertainment. Включает в себя киностудию Sony Pictures, вторую по величине в мире звукозаписывающую компанию Sony Music и другие подразделения. В первом квартале 2020 года эти направления принесли 24% прибыли компании. По итогам 2020 года операционная прибыль кинобизнеса составила $762 млн, музыкального направления — $1,74 млрд.
- Sony Semiconductor Solutions — производство датчиков изображений (CMOS) для устройств Apple, смартфонов на Android и других устройств. На конец 2020 года Sony занимала около 46% рынка CMOS. На втором месте — Samsung. Это направление приносит около 10% прибыли. Выручка по итогам 2020 года — $9,1 млрд (1,01 трлн йен).
- Ещё два больших направления Sony — финансовые услуги на рынках Азии и Sony Electronics Corporation, которая занимается производством потребительской и профессиональной электроники (камеры, телевизоры, смартфоны и аудиотехника).
Выручка Sony в 2020 году составила $82,6 млрд (8,5 трлн йен). Из них $22,7 млрд принесло игровое подразделение — это рекордный показатель для игровой индустрии. Операционная прибыль Sony Interactive Entertainment за 2020 год — около $3,4 млрд, всей компании — $8,9 млрд.
Основную выручку игровое подразделение получает с продажи цифровых версий игр и онлайн-сервисов — в первом финансовом квартале 2020 года они занимали 83%.
В 2021 году Sony продолжает ставить рекорды: компания ожидает рекордную среди платформодержателей выручку от игр в $26,4 млрд и свою вторую лучшую прибыль в $2,96 млрд.
Успешно продаются и консоли: выпущенная в конце 2020 года PlayStation 5 стала самой быстропродаваемой домашней консолью Sony — её поставки к концу июля 2021 года достигли 10,1 млн. Отгрузки PlayStation 4 за всё время составляют 116,4 млн.
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