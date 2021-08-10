Компания потеряла несколько направлений, но продолжает развиваться — за счет игр, медиа и камер для iPhone и других смартфонов.

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Смартфоны Sony Ericsson и Xperia

В 2001 году концерны Sony и Ericsson объединили мобильные подразделения, чтобы снизить издержки и закрепиться на рынке мобильных телефонов.

Совместная компания выпускала множество устройств, нацеленных на мультимедийные функции, которых не было у конкурентов: воспроизведение музыки, съёмку фото, большой и цветной экран, поддержку GPRS и электронной почты.

За счет этого Sony Ericsson стала новатором на мобильном рынке, её доля росла, а в 2003 году появилась первая прибыль — $45 млн за квартал.

Основными популярными семействами Sony Ericsson стали:

Камерофоны серий C и K (Cyber-shot).

Музыкальные телефоны серии W (Walkman).

Смартфоны серии P на базе Symbian.

Универсальные телефоны серии T с акцентом на дизайн.

Смартфоны Xperia на базе Windows Mobile и Android.

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На пике своего развития в 2009 году Sony Ericsson занимала 9% мирового рынка телефонов и была четвертым по величине производителем. Но прибыль от продажи мобильных телефонов резко сократилась — за 2009 год компания понесла убытки более, чем на 750 млн евро.

К 2011 году ситуация усугубилась: смартфон превратился из нишевого продукта в массовое устройство, но Sony Ericsson не успела адаптироваться к изменениям. Её рыночная доля упала до 2%, и компания занимала лишь 11 место в списке производителей устройств, пишет BBC.

Что пошло не так c Xperia и как Sony исправила ситуацию

В конце октября 2011 года Ericsson продала свою долю в Sony Ericsson за 1,05 млрд евро. С 2012 года эти смартфоны продаются под брендом Sony.

По мнению опрошенных BBC аналитиков, партнерство компаний исчерпало себя с приходом смартфонов. У Ericsson на было подходящих технологий для смартфонов, и она тормозила развитие Sony, а необходимость утверждать изменения в продуктах у Ericsson замедляла скорость вывода на рынок новых устройств.

В 2013 году Sony переместилась с шестого на третье место на мировом рынке смартфонов с долей около 5%. Она обогнала Nokia, HTC и Blackberry, которые теряли свои позиции в борьбе с Apple и Samsung, пишет The Wall Street Journal.

Бывший глава Sony Каз Хираи заявлял, что компания обладает необходимыми возможностями и активами, чтобы удерживать третье место в быстрорастущем сегменте смартфонов.

В 2015 году Sony получила самую высокую прибыль на смартфон ($26,17) и самую высокую среднюю цену продаваемого телефона среди всех производителей Android-смартфонов — $421,1.

Но по доле рынка компания выпала из первой десятки одновременно с Microsoft: с каждым годом Sony продавала всё меньше смартфонов после рекордных 39 млн в 2013-2014 году.

В мае 2018 года Sony признала, что не может добиться поставленных целей по продажам смартфонов, потому что «недостаточно быстро внедряет инновации».

В частности, компания указала на длительные сроки разработки и принятия решений — так в 2017 году многие производители смартфонов показали устройства с дисплеями 18:9, тогд как Sony догнала рынок лишь год спустя — с выходом Xperia ZX2 и ZX2 Compact.

Android Authority выделяло и другие проблемы смартфонного бизнеса Sony:

Ценообразование. В 2018 году Sony выпустила Xperia XZ2 Premium за $1000 — кроме 4К-экрана в смартфоне не было ничего, чтобы выделиться на переполненном рынке премиальных устройств. В «обычном» XZ2 журналисты отмечали отличный дисплей и «фантастического» качества звук, но в США его цена составляла $800, а в Индии — $1060. В компактном Xperia XZ2 Compact за $600 не было «ничего полезного», кроме размеров — конкуренты стоили дешевле и предлагали больше.

Выход новых флагманов два раза в год, выпуск множества похожих друг на друга моделей, и в некоторых случаях устаревшее на момент выхода «железо» устройства.

Слабые рекламные кампании и отсутствие партнерских отношений с операторами связи в США. Это не способствовало узнаваемости бренда: «Если люди не знают, что вы продаёте смартфоны, то вы не будете продавать смартфоны».

Отсутствие агрессивной стратегии продвижения — компании было нечем выделиться среди конкурентов. Sony нужно было рисковать, снижать цены, быстрее внедрять отраслевые стандарты — это могло помочь улучшить положение смартфонного бизнеса, считали журналисты.

В первом квартале 2021 года мобильному подразделению Sony удалось впервые за пять лет показать прибыль: $254 млн за 2020 финансовый год.

При этом Sony продала в 2020-м меньше смартфонов, чем за любой год последнего десятилетия — всего 2,9 млн. В пике в 2014-м Sony продала 39,1 млн устройств.

Объем продаж Sony Xperia с 2011 по 2020 год

Чтобы выйти на прибыль, Sony сократила производственные затраты и повысила среднюю цену смартфонов: Sony Xperia 1 III стоит $1299. Но главное, что сделала компания — нашла свою нишу, отмечает Android Authority.

C моделью Xperia 1 Sony окончательно переориентировалась с массового рынка на нишевые премиальные мультимедийные устройства, которые служат демонстрацией технологий других подразделений компании или предназначены для работы с фото и видео.

Например, она вернула аудиоразъем 3,5мм, задействует фирменные технологии обработки звука, использует 4K OLED HDR-дисплеи Bravia, а также технологии линейки фирменных камер Sony Alpha.

Sony Xperia 1 III

Для профессиональной съемки видео в полевых условиях Sony выпустила смартфон Xperia Pro за $2499, который можно использовать в качестве внешнего монитора для фото- и видеокамер.

Для этого смартфон оснащен HDMI-портом для подключения к внешним источникам и 6,5-дюймовым 4K HDR экраном с поддержкой стандарта BT.2020 для точной передачи изображения с камеры.

Sony Xperia Pro

В результате Sony всё ещё продолжает производить смартфоны, которые начали приносить прибыль — несмотря на то, что в прошлом президенты Sony несколько раз обещали полностью закрыть направление.

Ноутбуки VAIO

В 1996 году Sony решила возродить направление персональных компьютеров, которые выпускала в Японии в восьмидесятых. Компания делала ставку на мультимедийные возможности — аббревиатура VAIO расшифровывалась как "Video Audio Integrated Operation" (встроенная поддержка работы с видео и аудио).

Первый компьютер VAIO PCV-90 отличался псевдотрехмерным рабочим столом, с помощью которого пользователь мог получить доступ к встроенным медиафункциям. В 1997 году Sony выпустила ноутбук VAIO PCG-707 с 12.1-дюймовым TFT-экраном, док-станцией с портом FIEE 1394 (FireWire) и сверхтонкий на тот момент (24 мм) ноутбук VAIO PCG-505 в магниевом корпусе.

А в 1998 году компания выпустила первый ультрапортативный ноутбук PCG-C1 с 8,9-дюймовым 480p дисплеем. Он весил 1,1 кг, внутри была встроенная веб-камера, FireWire, модем и CD-R привод. Это был первый нетбук на рынке — за 9 лет до того, как Intel начала развивать направление компактных ноутбуков.

Sony VAIO C1

В дальнейшем ноутбуки серии VAIO также отличались от конкурентов своим дизайном, эргономикой и временем работы. Sony выпускала тонкие, компактные и мощные ноутбуки, которые пользовались популярностью в нишевом бизнес-сегменте.

Но значимую долю рынка Sony завоевать не смогла — она колебалась в пределах 1-3% от всех продаж ПК.

В 2014 году японский автор, пишущий про Apple, Нобуюки Хаяси рассказал, что Стив Джобс рассматривал возможность выпуска VAIO с macOS.

Тот встречался с бывшим президентом Sony Кунитаке Андо в 2001 году на Гавайах и был готов «сделать для Sony исключение» и разрешить использовать macOS. Но переговоры ни к чему не привели.

Что пошло не так с VAIO

В феврале 2014 года Sony продала ПК-бизнес японскому инвестфонду JIP за 40-50 млрд йен. У компании осталось 5% акций новой фирмы. Сама JIP планировала выпускать компьютеры под брендом VAIO на японском рынке.

Продажа Vaio была связана с постоянными операционными убытками подразделения Mobile Products & Communications, которое занималось продажами компьютеров. С октября по декабрь 2013 года убыток подразделения составил 12,6 млрд йен — в 2012 году он составлял 21,3 млрд йен.

У Sony было несколько причин для отказа от VAIO, отмечало издание PC World в 2014 году:

В то время рынок ПК очень сильно сокращался, рос спрос на планшеты, а производители мало зарабатывали на продаже компьютеров и ноутбуков.

Чтобы компенсировать падение, устройства VAIO последних лет представляли собой гибриды: ноутбук-планшет, планшет-моноблок и так далее. Покупателей они не заинтересовали.

«VAIO были элегантными и инновационными устройствами, но с фатальным недостатком — большая их часть была удивительно дорогой», пишет PC World.

Издание проанализировало свои обзоры на устройства VAIO с 2008 года и выявило тенденцию — Sony неоправданно завышала цены на ноутбуки даже в бюджетном сегменте.

Иногда «шокирующая» цена на VAIO мелькала в заголовках обзоров на устройства, вроде «Чрезмерно завышенная цена для такой производительности» или «Ждите падения цены»:

2008 год: «Sony VAIO VGN-Z598U впечатляет, но со всеми дополнительными функциями стоит столько же, сколько подержанный автомобиль».

2009 год: «Суперсексуальный тонкий VAIO X обладает размерами нетбука, достойными характеристиками и серьёзной ценой в $1300. А что насчет более доступного нетбука Vaio W? Его цена недостаточно низкая с учетом того, за что Sony просит $500».

2010 год: «Sony VAIO VPCY218FX — легкий, компактный и очень стильный, но он стоит дорого для той производительности, что в нём есть».

2011 год: «VAIO Y — хороший баланс между нетбуком и ультрапортативным ПК, но мы ожидали, что с таким набором функций и производительностью платить придётся меньше».

Ценовую политику Sony сравнивали с «налогом на Apple»: VAIO предлагала привлекательные устройства, но дизайна и исполнения было недостаточно, чтобы оправдать цены и заниженную производительность по сравнению с конкурентами.

Построить вокруг VAIO такой же ажиотаж, как вокруг Mac, не удалось: на тот момент Apple захватила около 90% всего рынка ноутбуков, стоимостью от $1000 — тот сегмент, на который целилась Sony, отмечает PC World.

Средняя стоимость Windows-устройства составляла менее $500, ПК-индустрия сокращалась, а нишу недорогих устройств заняли планшеты. Поэтому Sony отказалась от премиального, но убыточного бренда Vaio и сосредоточилась на растущем спросе на рынке мобильных устройств, заключило издание.

Необычные устройства «золотой эпохи» VAIO

Издание PC Mag собрало самые инновационные устройства линейки VAIO за первые 10 лет существования бренда.

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Потеря лидерства на рынке телевизоров: переход от Trinitron к Bravia

В 1959 году Sony выпустила первый в мире транзисторный телевизор TV8-301, а в 1968 году запустила торговую марку Trinitron для инновационных ЭЛТ-телевизоров, а затем и мониторов.

Телевизоры Trinitron обладали на 25% более ярким изображением, чем другие варианты той эпохи, а общее высокое качество позволяло Sony выставлять более высокую цену, чем у конкурентов.

Sony прекратила производство Trinitron в 2008 году — за 40 лет компания продала около 280 миллионов аналоговых телевизоров, бренд имел «безукоризненную репутацию», пишет CNET.

Но с 2006 года лидером рынка телевизоров стала Samsung — компания занимает это место уже 15 лет.

На это было несколько причин:

Sony упустила рынок в пользу других азиатских производителей, которые быстро переключились на производство ЖК-дисплеев и постоянно улучшали качество экранов и сборки телевизоров. Таким образом покупатели всё реже переплачивали за «японское качество».

Южнокорейские Samsung и LG, а также китайские TCL и HiSense нарастили поставки и предлагали дешевые ЖК-телевизоры по всему миру на фоне падения спроса и финансового кризиса в Европе. Это быстро выбило Sony с первого места по продажам телевизоров на третье, а затем и на пятое.

В 2012 году ухудшились условия ведения бизнеса в Японии: из-за землетрясения произошла нехватка электроснабжения, нарушилась цепочка поставок из-за наводнения в Тайване, и укрепление йены усилило стоимость экспорта товаров.

С переходом на 4К-панели Sony акцентируется на премиальных OLED-панелях и не развивает бюджетные модели, поэтому занимает меньшую долю рынка, чем LG и Samsung.

В 2014 году бывший президент Sony Каз Хираи выделил телевизионное направление в отдельную компанию, чтобы снизить издержки Sony и исправить её показатели: за 10 лет убыток от телевизионного бизнеса составил $7,8 млрд.

В первом квартале 2021 года Samsung занимала 32,9% мирового рынка телевизоров. У LG — 19,2%, у Sony — 8%.

На чем Sony зарабатывает сейчас

С 2015 года Sony выделила три наиболее перспективных направления, которые стали основными.

Игровой бизнес Sony Interactive Entertainment: занимается выпуском консолей PlayStation, игр, онлайн-сервисами и игровыми аксессуарами. Основное денежное подразделение Sony: в первом квартале 2020 года оно принесло 48% всей прибыли корпорации.

Медиабизнес Sony Entertainment. Включает в себя киностудию Sony Pictures, вторую по величине в мире звукозаписывающую компанию Sony Music и другие подразделения. В первом квартале 2020 года эти направления принесли 24% прибыли компании. По итогам 2020 года операционная прибыль кинобизнеса составила $762 млн, музыкального направления — $1,74 млрд.

Sony Semiconductor Solutions — производство датчиков изображений (CMOS) для устройств Apple, смартфонов на Android и других устройств. На конец 2020 года Sony занимала около 46% рынка CMOS. На втором месте — Samsung. Это направление приносит около 10% прибыли. Выручка по итогам 2020 года — $9,1 млрд (1,01 трлн йен).

Ещё два больших направления Sony — финансовые услуги на рынках Азии и Sony Electronics Corporation, которая занимается производством потребительской и профессиональной электроники (камеры, телевизоры, смартфоны и аудиотехника).

Выручка Sony в 2020 году составила $82,6 млрд (8,5 трлн йен). Из них $22,7 млрд принесло игровое подразделение — это рекордный показатель для игровой индустрии. Операционная прибыль Sony Interactive Entertainment за 2020 год — около $3,4 млрд, всей компании — $8,9 млрд.

Финансовые показатели Sony по итогам 2020 года

Основную выручку игровое подразделение получает с продажи цифровых версий игр и онлайн-сервисов — в первом финансовом квартале 2020 года они занимали 83%.

В 2021 году Sony продолжает ставить рекорды: компания ожидает рекордную среди платформодержателей выручку от игр в $26,4 млрд и свою вторую лучшую прибыль в $2,96 млрд.