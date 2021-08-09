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Техника
TJ

Apple пообещала не использовать для слежки систему по проверке фотографий iCloud на детскую порнографию Статьи редакции

Компания пояснила, как будет работать система и чем отличается от конкурентов, но не рассказала, что помешает злоупотребить возможностями в будущем.

35 35 комментариев
1693 просмотров

Apple выпустила шестистраничный документ с ответами на часто задаваемые вопросы о проверке детской порнографии на снимках в iCloud. Компания дополнительно прояснила детали после обвинений в нарушении приватности со стороны специалистов по кибербезопасности, журналистов и пользователей. TJ публикует краткую выжимку документа.

Чем отличается проверка фото в «Сообщениях» и iCloud

  • Проверка контента в «Сообщениях» и фото в iCloud — две разные технологии, которые не работают сообща. Защита детей в iMessage работает только на семейных аккаунтах с детьми 12 или младше. Данные не передают властям, а функцию нужно активировать вручную.
  • Распознавание откровенных снимков в «Сообщениях» не нарушает оконечное шифрование в iMessage — проверка происходит прямо на устройстве, куда и приходят сообщения, а Apple не получает никаких данных в процессе.
  • Родителей не будут предупреждать о получении или отправке каждого откровенного снимка: сначала система предупредит ребёнка, что если он согласится просмотреть фото без размытия, то оповещение отправят родителю.
  • Для детей 13-17 лет система будет размывать откровенные снимки и предупреждать об опасности содержимого, но не станет оповещать родителей.

Будет ли Apple сканировать все фотографии на айфонах на детское порно и как это работает

  • Проверка на жестокое обращение с детьми работает только для фотографий, которые пользователь решил выгрузить в облако iCloud, если пользователь отключил выгрузку — система не будет работать. Функция не проверяет частную библиотеку фотографий на устройстве.
  • Apple сможет узнать только об аккаунтах, которые содержат «коллекцию уже известных изображения с детской порнографией» и только о снимках, которые совпали с ними.
  • База данных изображений с жестоким обращением над детьми не хранится на устройстве в открытом виде — Apple использует нечитаемые «хэши», которые сохранит на устройстве. Они представляют собой строчки с цифрами, которые невозможно прочитать или конвертировать в исходные изображения.
  • Apple использовала систему сравнения хэшей изображений, чтобы не сканировать все изображения в облаке — так делают все остальные компании. В компании считают, что это создаёт угрозу приватности, поэтому Apple не узнаёт о фотографиях пользователей до тех пор, пока не зафиксирует совпадение с базой данных.
  • Система не проверяет никакой контент на устройстве, кроме фотографий, выгружаемых в iCloud. Apple не получит никаких других данных с устройства.

Можно ли использовать систему для распознавания чего-то кроме детской порнографии

  • Apple утверждает, что система работает только с базой данных изображений, которые предоставили правозащитные организации. Технологию не разрабатывали для другого назначения.
  • В документе говорится, что система не предполагает автоматической передачи данных властям: сначала Apple сама проверит результат проверки своей технологии.
  • В Apple утверждают, что система создана только для оповещения о фотографиях, которые находятся в базе данных уже известного властям детского порно. В большинстве стран, включая США, подобный контент запрещён, а в Штатах Apple обязана сообщать об известных случаях властям.
  • Apple заявила, что откажется от любых просьб правительств адаптировать систему для других целей. Технологию создавали только для конкретной цели — отслеживать случаи жестокого обращения с детьми.
  • Правительства и до этого просили компанию жертвовать приватностью пользователей, но она отвергала все просьбы и продолжит делать это в будущем, заявили в Apple.
  • Базу данных для сравнения формирует не сама Apple, а правозащитные организации — компания ей только пользуется. В базе находятся только известные властям снимки с детской порнографией.
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Apple объявила об усилении защиты детей 6 августа. Компания внедрила функции в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и в Siri. С осени 2021 года системы начнут размывать откровенные снимки для детей до 12 лет в iMessage, проверять фотографии в облаке iCloud на детское порно и давать советы по безопасности детям и родителям в Siri.

После анонса компанию раскритиковали эксперты по кибербезопасности, журналисты и рядовые пользователи. Они обвинили Apple в нарушении приватности и задались вопросами, как ту же функцию могут использовать авторитарные правительства в будущем.

Apple усилит защиту детей — начнёт размывать…
Компания будет проверять контент прямо на устройствах с помощью нейросетей, натренированных на…
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Многие пользователи не поняли, как именно Apple будет бороться с детской порнографией. В случае с «Сообщениями» компания использовала распознавание на устройстве для размытия откровенных снимков, а в случае с iCloud сравнивает цифровые отпечатки фотографий с отпечатками, полученными от правозащитников.

Согласно документации, Apple не получит доступ к фотографиям за единственным исключением — если среди фотографий пользователей будет слишком много совпадений. Тогда сотрудник компании вручную проверит подозрительные снимки, которые выдала система, чтобы убедиться в результате сравнения.

После критики Apple также уточнила, что функцию пока запускают только в США. Запускать функцию будут постепенно от страны к стране с учётом конкретной законодательной базы.

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#новость #apple

35 35 комментариев
2
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35 комментариев
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Даниил

22
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Андрей Иванов

Даниил
–2

удоли

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Даниил

Андрей
1
Ответить

Андрей Иванов

Даниил
0

вызов принят дешёвка!

Ответить

Андрей Иванов

Даниил
–1

ты не победишь!

Ответить

Андрей Иванов

15
Ответить

Андрей Иванов

Андрей
–1

вы чо ахуели не ставить лайки, у Даниила больше чем у меня как так-то!

7 лет на ЦП в пустую (((

ничего не помогает

Ответить

Егор Какой-то

Андрей
1
Ответить

Андрей Иванов

Егор
1

только крутые

Ответить

Андрей Иванов

Андрей
0

@Денис Пушкарев какого хуя дислайк! это беспредел!

Ответить

Андрей Иванов

Андрей
0

Леонид Лютов спасибо за лайк! благодарю от чистого сердца каждого кто поставил лайки в отличии от Даниила!

UPD: Леионид какого хуя минус, не благодарю теперь тебя!

Ответить

Андрей Иванов

Андрей
0

@Данила Данилов 😘

Ответить

Андрей Иванов

Андрей
0

@Greenomenko Denis - ты лучший! спасибо за лайк! порвём Даниила вместе!

Ответить

Андрей Иванов

Андрей
0

@Егор Какой-то ты лучший 😘

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

7

Джентльмены друг другу верят на слово

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Сидор

6

Когда компания говорит, что правительства стран обращались , но мы отказали, и продукция компании продается в этой стране – либо трусы надевать надо,  либо крестик снимать. 

Слежка будет. И по воле Apple и по желанию  левой пятки чиновника любой страны 

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ave ego

Сидор
0

В России уже готовится законодательная база применения технологий apple 
https://govoritmoskva.ru/news/283244/

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Игорь Сарычев

2

А как пользователю узнать, что они там ещё собирают и проверяют на хэш и что сотрудник захочет посмотреть ещё например. Ответ - никак! Приближаемся к открытому тотальному контролю, конечно под соусом безопасности!

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Александр Комаров

0

А если алгоритмы ошибочно определят ЦП, а твоя женщина/мужчина или сам ты КАРЛИК, а сотрудник эппл будет палить это и рофлить…

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Евгений Бреус

Александр
0

Ошибок не будет. Apple будет искать хэш изображения в базе, и будет реагировать только в случае если он совпадает. Я не думаю что фото чей-то жены будет в базе :)

Ответить

Хозяин

Евгений
6

То есть у самого Эпла есть база всего детского порно? Пора их сажать всех. 

Ответить

Николай Замотаев

Евгений
0

Пока не будет.

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Александр Комаров

Александр
0

Прочел статью до конца, вопрос про карликов закрыт)

Ответить

Хозяин

1

Им всего лишь надо сделать отключаемую опцию в настройках: Проверять мои фотографии на наличие детской порнографии: да/нет.

Ответить

Николай Замотаев

Хозяин
2

Опцию, которая ничего не делает, но проверяет и так и так. Но в случае если выключена - сообщает компании/властям - "тут у нас подозрительный завёлся" ?

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Тимофей Морозов

Хозяин
1

Очень эффективно, педофилы, конечно, сломаются на этом этапе и дрожащими руками не смогут устоять и нажмут "да"

Ответить

Хозяин

Тимофей
2

"Джентльмены друг другу верят на слово"

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Mark Borisov

1

Педофилы выдохнули и достали из мусорки айфоны.

Ответить

Участковый чайник

1

Но чтобы определить такие снимки, Apple сперва нужно научить ИИ, скормив ему тонны… детской порнографии 😁

Ответить

Данила Данилов

1

Apple утверждает, что система работает только с базой данных изображений, которые предоставили правозащитные организации. Технологию не разрабатывали для другого назначения.

То есть, если власти захотят они смогут в базу данных изображений добавить собственные триггеры (под видом правозащитных организаций), а эппл даже не будет знать об этом. 

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Юрий Туов

0

Как красиво Apple отмазки лепит!
В Китае и в России как минимум все данные iCloud сливаются властям.
«Никому не дадим данные пользователей, даже сами не будем иметь доступ»
А как смешно было со случаем, когда надо было расшифровать iPhone преступника в США, придумали историю со взломом через сторонние компании.

Ответить

Новогодние Каникулы

0

Все врут)

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Krem-brule

0

Apple сможет узнать только об аккаунтах, которые содержат «коллекцию уже известных изображения с детской порнографией» и только о снимках, которые совпали с ними.

Учитывая как работает распознавание фотографий в 2к21, то туда попадут далеко не коллекции с запрещенными фотографиями. То есть все равно нарушения конфиденциальности рандомных людей обеспечено

Ответить

Александр Мраев

0

но не рассказала, что помешает злоупотребить возможностями в будущем

Верь мне (с)

Ответить

Злой Полушубок

0

А почему только детская порнография? Есть же еще терроризм и исламофобия, расизм, сексизм, трансформерофобия в конце концов. Почему Эпл ограничивается полумерами, а не борется со всеми видами угнетения?

Надо их закенселить!

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