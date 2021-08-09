Apple пообещала не использовать для слежки систему по проверке фотографий iCloud на детскую порнографию Статьи редакции
Компания пояснила, как будет работать система и чем отличается от конкурентов, но не рассказала, что помешает злоупотребить возможностями в будущем.
Apple выпустила шестистраничный документ с ответами на часто задаваемые вопросы о проверке детской порнографии на снимках в iCloud. Компания дополнительно прояснила детали после обвинений в нарушении приватности со стороны специалистов по кибербезопасности, журналистов и пользователей. TJ публикует краткую выжимку документа.
Чем отличается проверка фото в «Сообщениях» и iCloud
- Проверка контента в «Сообщениях» и фото в iCloud — две разные технологии, которые не работают сообща. Защита детей в iMessage работает только на семейных аккаунтах с детьми 12 или младше. Данные не передают властям, а функцию нужно активировать вручную.
- Распознавание откровенных снимков в «Сообщениях» не нарушает оконечное шифрование в iMessage — проверка происходит прямо на устройстве, куда и приходят сообщения, а Apple не получает никаких данных в процессе.
- Родителей не будут предупреждать о получении или отправке каждого откровенного снимка: сначала система предупредит ребёнка, что если он согласится просмотреть фото без размытия, то оповещение отправят родителю.
- Для детей 13-17 лет система будет размывать откровенные снимки и предупреждать об опасности содержимого, но не станет оповещать родителей.
Будет ли Apple сканировать все фотографии на айфонах на детское порно и как это работает
- Проверка на жестокое обращение с детьми работает только для фотографий, которые пользователь решил выгрузить в облако iCloud, если пользователь отключил выгрузку — система не будет работать. Функция не проверяет частную библиотеку фотографий на устройстве.
- Apple сможет узнать только об аккаунтах, которые содержат «коллекцию уже известных изображения с детской порнографией» и только о снимках, которые совпали с ними.
- База данных изображений с жестоким обращением над детьми не хранится на устройстве в открытом виде — Apple использует нечитаемые «хэши», которые сохранит на устройстве. Они представляют собой строчки с цифрами, которые невозможно прочитать или конвертировать в исходные изображения.
- Apple использовала систему сравнения хэшей изображений, чтобы не сканировать все изображения в облаке — так делают все остальные компании. В компании считают, что это создаёт угрозу приватности, поэтому Apple не узнаёт о фотографиях пользователей до тех пор, пока не зафиксирует совпадение с базой данных.
- Система не проверяет никакой контент на устройстве, кроме фотографий, выгружаемых в iCloud. Apple не получит никаких других данных с устройства.
Можно ли использовать систему для распознавания чего-то кроме детской порнографии
- Apple утверждает, что система работает только с базой данных изображений, которые предоставили правозащитные организации. Технологию не разрабатывали для другого назначения.
- В документе говорится, что система не предполагает автоматической передачи данных властям: сначала Apple сама проверит результат проверки своей технологии.
- В Apple утверждают, что система создана только для оповещения о фотографиях, которые находятся в базе данных уже известного властям детского порно. В большинстве стран, включая США, подобный контент запрещён, а в Штатах Apple обязана сообщать об известных случаях властям.
- Apple заявила, что откажется от любых просьб правительств адаптировать систему для других целей. Технологию создавали только для конкретной цели — отслеживать случаи жестокого обращения с детьми.
- Правительства и до этого просили компанию жертвовать приватностью пользователей, но она отвергала все просьбы и продолжит делать это в будущем, заявили в Apple.
- Базу данных для сравнения формирует не сама Apple, а правозащитные организации — компания ей только пользуется. В базе находятся только известные властям снимки с детской порнографией.
Apple объявила об усилении защиты детей 6 августа. Компания внедрила функции в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и в Siri. С осени 2021 года системы начнут размывать откровенные снимки для детей до 12 лет в iMessage, проверять фотографии в облаке iCloud на детское порно и давать советы по безопасности детям и родителям в Siri.
После анонса компанию раскритиковали эксперты по кибербезопасности, журналисты и рядовые пользователи. Они обвинили Apple в нарушении приватности и задались вопросами, как ту же функцию могут использовать авторитарные правительства в будущем.
Многие пользователи не поняли, как именно Apple будет бороться с детской порнографией. В случае с «Сообщениями» компания использовала распознавание на устройстве для размытия откровенных снимков, а в случае с iCloud сравнивает цифровые отпечатки фотографий с отпечатками, полученными от правозащитников.
Согласно документации, Apple не получит доступ к фотографиям за единственным исключением — если среди фотографий пользователей будет слишком много совпадений. Тогда сотрудник компании вручную проверит подозрительные снимки, которые выдала система, чтобы убедиться в результате сравнения.
После критики Apple также уточнила, что функцию пока запускают только в США. Запускать функцию будут постепенно от страны к стране с учётом конкретной законодательной базы.
удоли
вы чо ахуели не ставить лайки, у Даниила больше чем у меня как так-то!
7 лет на ЦП в пустую (((
ничего не помогает
Леонид Лютов спасибо за лайк! благодарю от чистого сердца каждого кто поставил лайки в отличии от Даниила!
UPD: Леионид какого хуя минус, не благодарю теперь тебя!
@Greenomenko Denis - ты лучший! спасибо за лайк! порвём Даниила вместе!
Когда компания говорит, что правительства стран обращались , но мы отказали, и продукция компании продается в этой стране – либо трусы надевать надо, либо крестик снимать.
Слежка будет. И по воле Apple и по желанию левой пятки чиновника любой страны
В России уже готовится законодательная база применения технологий apple
https://govoritmoskva.ru/news/283244/
А как пользователю узнать, что они там ещё собирают и проверяют на хэш и что сотрудник захочет посмотреть ещё например. Ответ - никак! Приближаемся к открытому тотальному контролю, конечно под соусом безопасности!
А если алгоритмы ошибочно определят ЦП, а твоя женщина/мужчина или сам ты КАРЛИК, а сотрудник эппл будет палить это и рофлить…
Ошибок не будет. Apple будет искать хэш изображения в базе, и будет реагировать только в случае если он совпадает. Я не думаю что фото чей-то жены будет в базе :)
Им всего лишь надо сделать отключаемую опцию в настройках: Проверять мои фотографии на наличие детской порнографии: да/нет.
Опцию, которая ничего не делает, но проверяет и так и так. Но в случае если выключена - сообщает компании/властям - "тут у нас подозрительный завёлся" ?
Очень эффективно, педофилы, конечно, сломаются на этом этапе и дрожащими руками не смогут устоять и нажмут "да"
Apple утверждает, что система работает только с базой данных изображений, которые предоставили правозащитные организации. Технологию не разрабатывали для другого назначения.
То есть, если власти захотят они смогут в базу данных изображений добавить собственные триггеры (под видом правозащитных организаций), а эппл даже не будет знать об этом.
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Как красиво Apple отмазки лепит!
В Китае и в России как минимум все данные iCloud сливаются властям.
«Никому не дадим данные пользователей, даже сами не будем иметь доступ»
А как смешно было со случаем, когда надо было расшифровать iPhone преступника в США, придумали историю со взломом через сторонние компании.
Apple сможет узнать только об аккаунтах, которые содержат «коллекцию уже известных изображения с детской порнографией» и только о снимках, которые совпали с ними.
Учитывая как работает распознавание фотографий в 2к21, то туда попадут далеко не коллекции с запрещенными фотографиями. То есть все равно нарушения конфиденциальности рандомных людей обеспечено
но не рассказала, что помешает злоупотребить возможностями в будущем
Верь мне (с)
А почему только детская порнография? Есть же еще терроризм и исламофобия, расизм, сексизм, трансформерофобия в конце концов. Почему Эпл ограничивается полумерами, а не борется со всеми видами угнетения?
Надо их закенселить!
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