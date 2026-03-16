Китайские производители Oppo, OnePlus и Vivo повысили цены на смартфоны из-за кризиса оперативной памяти

Официально речь идёт об изменении ценовой политики в Китае.Модель K13 Turbo. Источник: OppoИз-за роста цен на оперативную память и полупроводники китайские производители смартфонов корректируют цены, пишет Notebook Check. С 16 марта 2026 года стоимость устройств повысили Oppo и OnePlus.Цены на модели Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro выросли на 500 юаней, Oppo K13x — на 400 юаней, K13s и K12s — на 200 юаней (на 5876 рублей, 4700 рублей и 2350 рублей соответственно по курсу ЦБ на 16 марта 2026 года). На момент написания заметки стоимость Oppo K13 Turbo у российских ритейлеров начинается от 20 тысяч рублей.Цены на OnePlus 15 и OnePlus Ace 6 тоже выросли на 500 юаней. Стоимость Ace 6T, OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V — на 200 юаней.Оповещение Oppo о повышении цен. Источник: WeiboКомпания Vivo и её суббренд iQoo также объявили о повышении цен с 18 марта. По данным инсайдеров, цены флагманских смартфонов iQoo будут начинаться от 5000 юаней (58 тысяч рублей).Речь идёт об изменении ценовой политики в Китае. Об изменениях на мировом рынке компании официально не сообщали.Данила Бычков