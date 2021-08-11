Samsung представила складывающиеся смартфоны Z Fold3 и Z Flip3 Статьи редакции
А также обновленные часы и наушники с шумоподавлением Buds2 — собрали все детали и цены в России.
Смартфон Galaxy Z Fold3 оснащен 7,6-дюймовым внутренним сгибающимся экраном и 6,2-дюймовым внешним экраном. Характеристики внутреннего дисплея по сравнению с прошлым поколением не изменились — это AMOLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц и разрешением 2208 на 1768 пикселей. Дисплей впервые получил поддержку электронного пера S Pen.
Устройство получило более легкий и тонкий корпус по сравнению с предыдущим поколением.
Под внутренним экраном смартфона расположена камера 4 МП (f1.8).
Смартфон оснащен модулем из трёх внешних камер: ультраширокоугольная 12 МП (f2.2), широкоугольная 12 МП (f1.8) и телеобъектив 12 МП (f2.40). Устройство работает на процессоре Snapdragon 888 и оснащено аккумулятором 4400 мА·ч.
Fold3 получил степень защиты IPX8 — новые шарниры, механизмы и резиновые уплотнители не позволяют влаге и пыли попасть внутрь устройства. Samsung заявляет, что телефон также оснащен «самой прочной рамкой для смартфона» из «армированного алюминия» — она на 10% прочнее, чем у прошлых моделей. Для защиты дисплей смартфона используется стекло Corning Gorilla Glass Victus, которое, по утверждениям компании, на 50% прочнее предыдущей версии.
Samsung анонсировала поддержку приложений сторонних разработчиков — сервисы Disney+, YouTube, WhatsApp, Hulu, Spotify, Google Chrome, Gmail и Microsoft Teams теперь адаптированы для работы в полноэкранном режиме на внутреннем экране смартфона.
Также компания обновила интерфейсную оболочку устройства. Появилась поддержка Multi View с расширенной функциональностью и элементами управления для просмотра как на планшете, новая навигационную панель для поиска на устройстве, Drag & Split для разделения экрана в режиме мультизадачности и Multi-Active Window для одновременного просмотра нескольких приложений.
Z Fold3 будет доступен в черном и зеленом цветах по цене 159 990 рублей за версию с 256 ГБ памяти и по цене 169 990 рублей за версию с 512 ГБ.
Раскладной смартфон Z Flip3 получил обновленный 6.7-дюймовый AMOLED-экран с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц.
Внешний экран увеличился — теперь это дисплей размером 1.9 дюймов.
Как и Z Fold, Flip3 получил степень защиты IPX8, новое стекло и более прочную рамку.
Galaxy Z Flip3 будет доступен в бежевом, черном, лавандовом, зеленом, сером, розовом и белом корпусе по цене 89 990 рублей за версию с 128 ГБ памяти и по цене 94 990 рублей за версию с 256 ГБ.
По программе Samsung Upgrade пользователи смогут оформить подписку на Galaxy Fold3 за 7990 рублей в месяц и Galaxy Flip3 за 4500 рублей в месяц с возможностью замены устройства через год. Flip и Fold также можно заказать в режиме «тест-драйва» — в течение трёх месяцев по подписке устройство можно будет бесплатно обменять на новый Galaxy S21, Note20 или S20FE.
Вместе со смартфонами компания представила новое поколение «умных» часов Watch4 и Watch4 Classic. Устройства работают на платформе Wear OS, созданной Samsung совместно с Google.
Часы получили новый сенсор BioActive, который используется для измерения пульса, ЭКГ, а также биоимпедансного анализа — по словам Samsung, часы позволяют контролировать уровень артериального давления, выявлять мерцательную аритмию, измерять насыщение крови кислородом и определять состав тела.
Стоимость Watch4 составит 19 990 рублей за модель 40 мм и 22 490 рублей за модель 44 мм. Стоимость Watch4 Classic — 27 490 и 29 990 рублей за модели 42 мм и 46 мм соответственно.
Обновленные наушники Buds2 получили новый дизайн и функцию активного шумоподавления. В режиме Ambient Sound пользователь может выбрать один из трех уровней интенсивности передачи звуков окружающей среды.
Устройства доступны для предварительного заказа с 11 августа, старт продаж запланирован на 10 сентября.
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Камера под экраном — прикольно, надеюсь массово пойдет во многие смартфоны. Продолжение линейки Fold логично, всё улучшили и усилили. Поддержка сторонних приложений большой плюс.
Z flip снаружи выглядит намного интересней прошлого поколения.
То, что часы на WearOS очень хорошо, возможно в будущем появится больше нормальных часов для Android-устройств.
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