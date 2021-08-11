А также обновленные часы и наушники с шумоподавлением Buds2 — собрали все детали и цены в России.

960 просмотров

Смартфон Galaxy Z Fold3 оснащен 7,6-дюймовым внутренним сгибающимся экраном и 6,2-дюймовым внешним экраном. Характеристики внутреннего дисплея по сравнению с прошлым поколением не изменились — это AMOLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц и разрешением 2208 на 1768 пикселей. Дисплей впервые получил поддержку электронного пера S Pen.

Z Fold3

Устройство получило более легкий и тонкий корпус по сравнению с предыдущим поколением.

Z Fold3

Под внутренним экраном смартфона расположена камера 4 МП (f1.8).

Z Fold3

Z Fold3

Смартфон оснащен модулем из трёх внешних камер: ультраширокоугольная 12 МП (f2.2), широкоугольная 12 МП (f1.8) и телеобъектив 12 МП (f2.40). Устройство работает на процессоре Snapdragon 888 и оснащено аккумулятором 4400 мА·ч.

Z Fold3

Fold3 получил степень защиты IPX8 — новые шарниры, механизмы и резиновые уплотнители не позволяют влаге и пыли попасть внутрь устройства. Samsung заявляет, что телефон также оснащен «самой прочной рамкой для смартфона» из «армированного алюминия» — она на 10% прочнее, чем у прошлых моделей. Для защиты дисплей смартфона используется стекло Corning Gorilla Glass Victus, которое, по утверждениям компании, на 50% прочнее предыдущей версии.

Samsung анонсировала поддержку приложений сторонних разработчиков — сервисы Disney+, YouTube, WhatsApp, Hulu, Spotify, Google Chrome, Gmail и Microsoft Teams теперь адаптированы для работы в полноэкранном режиме на внутреннем экране смартфона.

Также компания обновила интерфейсную оболочку устройства. Появилась поддержка Multi View с расширенной функциональностью и элементами управления для просмотра как на планшете, новая навигационную панель для поиска на устройстве, Drag & Split для разделения экрана в режиме мультизадачности и Multi-Active Window для одновременного просмотра нескольких приложений.

Z Fold3 будет доступен в черном и зеленом цветах по цене 159 990 рублей за версию с 256 ГБ памяти и по цене 169 990 рублей за версию с 512 ГБ.

Z Flip3

Раскладной смартфон Z Flip3 получил обновленный 6.7-дюймовый AMOLED-экран с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц.

Внешний экран увеличился — теперь это дисплей размером 1.9 дюймов.

Z Flip3

Как и Z Fold, Flip3 получил степень защиты IPX8, новое стекло и более прочную рамку.

Galaxy Z Flip3 будет доступен в бежевом, черном, лавандовом, зеленом, сером, розовом и белом корпусе по цене 89 990 рублей за версию с 128 ГБ памяти и по цене 94 990 рублей за версию с 256 ГБ.

Watch 4

По программе Samsung Upgrade пользователи смогут оформить подписку на Galaxy Fold3 за 7990 рублей в месяц и Galaxy Flip3 за 4500 рублей в месяц с возможностью замены устройства через год. Flip и Fold также можно заказать в режиме «тест-драйва» — в течение трёх месяцев по подписке устройство можно будет бесплатно обменять на новый Galaxy S21, Note20 или S20FE. Вместе со смартфонами компания представила новое поколение «умных» часов Watch4 и Watch4 Classic. Устройства работают на платформе Wear OS, созданной Samsung совместно с Google.

Watch 4 Classic

Часы получили новый сенсор BioActive, который используется для измерения пульса, ЭКГ, а также биоимпедансного анализа — по словам Samsung, часы позволяют контролировать уровень артериального давления, выявлять мерцательную аритмию, измерять насыщение крови кислородом и определять состав тела.

Стоимость Watch4 составит 19 990 рублей за модель 40 мм и 22 490 рублей за модель 44 мм. Стоимость Watch4 Classic — 27 490 и 29 990 рублей за модели 42 мм и 46 мм соответственно.

Обновленные наушники Buds2 получили новый дизайн и функцию активного шумоподавления. В режиме Ambient Sound пользователь может выбрать один из трех уровней интенсивности передачи звуков окружающей среды.

Buds 2