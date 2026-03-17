Samsung перевела мобильное подразделение в «кризисный режим» на фоне дефицита чипов памяти и конфликта на Ближнем Востоке — СМИ

Samsung ввела режим «управления в чрезвычайной ситуации» в подразделении мобильных устройств (MX), пишет южнокорейское издание Fnnews. До этого в «кризисный режим» перевели также подразделения телевизоров (VD) и бытовой техники (DA).

Основная причина — падение маржинальности из‑за скачка цен на чипы памяти. По оценкам, которые приводит издание, за год они подорожали на 850%. Ещё одна проблема — нарушение логистических цепочек из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Несмотря на рекордное число предзаказов смартфона Galaxy S26, компания прогнозирует, что операционная прибыль подразделения MX по итогам 2026 года может сократиться на 60%.

Подразделения DA и VD в 2025 году уже получили убыток в 200 млрд вон, отмечает Fnnews. В 2026-м они снова «уйдут в минус», ожидает Samsung.