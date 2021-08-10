Apple обновит камеры в будущих iPhone и добавит портретный режим для записи видео — Bloomberg Статьи редакции
А также функцию для съёмки видео в высоком качестве и новую систему фильтров.
- Следующая линейка iPhone от Apple получит по крайней мере три функции камеры, которые, по мнению компании, станут поводом переходить на новые модели, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
- Среди них — режим «Портрет» для записи видео, функция записи видео в более высоком качестве под названием ProRes и система фильтров для улучшения внешнего вида и цвета фотографий.
- ProRes позволит снимать видео в разрешении HD и 4K и будет похожа на функцию ProRaw для съёмки фотографий в высоком качестве. Фильтры позволят изменять объекты на фотографиях с применением ИИ, а не полностью фотографию.
- По словам источников, новая модель поступит в продажу в ближайшие несколько недель — в сентябре. Кроме новых функций камеры, в них появится новый чип А15, уменьшенный экранный вырез под камеру и обновлённые технологии для более плавной прокрутки экрана.
- Apple впервые добавила портретный режим в iPhone 7 Plus в 2016 году. Функция позволяет размывать фон, делая изображение человека более чётким.
Так же, камера уже во время съёмки будет распознать нежелательный контент и размывать его.
А в будущем добавят функцию чтобы айфон сам принимал решение фоткать вас или нет, а то вдруг вы педофил
Сначала обещали не использовать для слежки, а теперь новая портретная камера.
Вот прям "кто откажется от нового Айфона тот педофил" 🤪
«и система фильтров для улучшения внешнего вида и цвета фотографий»
Потом встречаешься с человеком, а он тебя не узнаёт
Странно, что так много всего будет, «обновлённые технологии для более плавной прокрутки экрана» было бы в духе Аппле
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