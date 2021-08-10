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Техника
Евгения Евсеева

Apple обновит камеры в будущих iPhone и добавит портретный режим для записи видео — Bloomberg Статьи редакции

А также функцию для съёмки видео в высоком качестве и новую систему фильтров.

  • Следующая линейка iPhone от Apple получит по крайней мере три функции камеры, которые, по мнению компании, станут поводом переходить на новые модели, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
  • Среди них — режим «Портрет» для записи видео, функция записи видео в более высоком качестве под названием ProRes и система фильтров для улучшения внешнего вида и цвета фотографий.
  • ProRes позволит снимать видео в разрешении HD и 4K и будет похожа на функцию ProRaw для съёмки фотографий в высоком качестве. Фильтры позволят изменять объекты на фотографиях с применением ИИ, а не полностью фотографию.
  • По словам источников, новая модель поступит в продажу в ближайшие несколько недель — в сентябре. Кроме новых функций камеры, в них появится новый чип А15, уменьшенный экранный вырез под камеру и обновлённые технологии для более плавной прокрутки экрана.
  • Apple впервые добавила портретный режим в iPhone 7 Plus в 2016 году. Функция позволяет размывать фон, делая изображение человека более чётким.

#новость #apple

871 просмотров
10 10 комментариев
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Denis Pershin

8

Так же, камера уже во время съёмки будет распознать нежелательный контент и размывать его. 

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Al Pr

Denis
4

Размывать лицо будет лично тофарищь Майор!

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Большой жёлтый робот

Al
2

Серной кислотой 

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Kmerdag Dag

Denis
2

А в будущем добавят функцию чтобы айфон сам принимал решение фоткать вас или нет, а то вдруг вы педофил

Ответить

Al Pr

Kmerdag
1

"уйди прАтиффный, ты мне пЭйзаж закрыфаешь! эй полиция, тут какой-то педофил в меня пальцем тыкает!" 🤣🤣🤣

Ответить

Al Pr

3

Сначала обещали не использовать для слежки, а теперь новая портретная камера.
Вот прям "кто откажется от нового Айфона тот педофил" 🤪

Apple пообещала не использовать для слежки…
Компания пояснила, как будет работать система и чем отличается от конкурентов, но не рассказала…
vc.ru
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Samusencko Nikitka

0

Неплохие изменение, но если еще добавили хотя бы это в 11 и 12 модели

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Юрий Другач

0

«и система фильтров для улучшения внешнего вида и цвета фотографий»
Потом встречаешься с человеком, а он тебя не узнаёт

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Юрий Другач

0

Странно, что так много всего будет, «обновлённые технологии для более плавной прокрутки экрана» было бы в духе Аппле

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Бессмысленный Кирилл

0

Если ты противно-белый - тебе добавят негритосистости или прищур мексиканца.

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