Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5270,"title":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u0438\u0434\u0435\u044f \u0434\u043b\u044f \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430? \u0412\u043e\u0442, \u043a\u0442\u043e \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u043d\u0435\u0451 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f","url":"\/redirect?component=advertising&id=5270&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/275791-korotko-prokachat-startap-ot-idei-do-pervoy-vyruchki-za-6-mesyacev&hash=4429270770005726c079a47c48dcc425814d65605f07fe2dd871c77fc699728e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Техника
DTF

Xiaomi представила собственного робопса CyberDog — он может делать сальто назад Статьи редакции

Компания продаст 1000 собак своим фанатам и энтузиастам робототехники по цене около 114 тысяч рублей.

43 43 комментария
1593 просмотров

Китайский производитель показал робота CyberDog на презентации 10 августа, рассказав о его ключевых особенностях.

  • В основе CyberDog лежит платформа NVIDIA Jetson Xavier, предназначенная для использования в роботехнике.
  • Робопёс оснащён большим количеством модулей, среди которых сервоприводы разработки самой Xiaomi, камера Intel RealSense D450 для распознавания глубины, сверхширокоугольный объектив «рыбий глаз», модуль GPS и множество сенсорных датчиков для того, чтобы робот мог ориентироваться в пространстве.
  • CyberDog передвигается со скоростью до 3,2 м/с и весит 3 кг. Для сравнения, робопёс Spot от компании Boston Dynamic может достигать скорости 3,9 метра в секунду, при этом его вес составляет 5,2 килограмма.
  • В Xiaomi утверждают, что CyberDog способен анализировать окружающую обстановку в режиме реального времени, планировать маршруты, создавать навигационные карты и избегать столкновений с препятствиями, в том числе следуя за своим владельцем.
  • CyberDog может выполнять ряд трюков, в том числе сальто назад с места, что Xiaomi продемонстрировала на видео.
  • CyberDog оснащён тремя портами USB-C и разъёмом HDMI для подключения дополнительных датчиков к роботу, включая лидары и панорамные камеры.
  • Xiaomi продаст первую тысячу робособак по цене 9999 юаней (около 114 тысяч рублей). Для сравнения, цена Spot от Boston Dynamic составляет $74,5 тысячи (около 5,5 миллиона рублей).

Изображения CyberDog

Реклама на vc.ru Отключить рекламу

#новость #xiaomi

43 43 комментария
23
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","xiaomi"], "comments": 43, "likes": 23, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 280220, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Aug 2021 19:03:18 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
43 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Щукин

18

Куплю своему коту, а то он задолбал нападать на робот-пылесос - пусть сражается с достойным противником!
😼🤣

Ответить

Mike Raitsyn

Сергей
2

Просто пропатчите робосос. 

Ответить

Анатолий Калугин

Сергей
1

Докупите еще пылесос и можно будет "стенка на стенку" организовать!

Ответить

Иван Иванович

Сергей
0

Твой кот через неделю:
- Подходи медленно, стальной щенок

Ответить

Павел Антипов

3

114к? Спасибо, не надо...

Ответить

nochnoy.ru

Павел
26

Тогда берите от Бостон Динамикс за 5.5 лямов.

Ответить

Павел Антипов

nochnoy.ru
5

Продать хату в Марьино и жить в деревне с электрическим другом?)
Тоже спасибо и тоже не надо)

Ответить

олег Загинциев

Павел
2

Собака- друг человека. Решайтесь!

Ответить

Алексей Любимов

Павел
0

Просто слов нет...

Ответить

Дмитрий Пелипас

Павел
0

айфон и то дороже

Ответить

Alexander Tereschenko

Павел
0

Это не для тебя разрабатывается, а для правительств и корпораций, а то, что сейчас продают 1000 штук, так это просто промокампания по сути. Думаешь миллиарды вливают только для того чтобы создать модную игрушку? Как бы не так, ещё буквально лет 5 и по всему миру в полиции будет большое количество робопсов, т.к. 114к намного дешевле, чем вырастить пса(покупка, оплата работы военного\полицейского кинолога, который обучает до 3х лет, питание)

Ответить

A. Bigkkuzin

7

А потом перегрызет владельцу глотку ночью, получив сигнал из центра/лично от товарища Си

Ответить

Deniss Karpak

A.
5

Чем перегрызет? Камерой?)

Ответить

A. Bigkkuzin

Deniss
5
Ответить

Sherry Price

3

Думаю, при поисках кладов поможет!

Ответить

Дмитрий Смирнов

3
Ответить

Дмитрий Смирнов

Дмитрий
0

Сразу вспомнил как в детстве такая игрушка была (чуть позже и настоящие игрушки-робопсы появились, и тоже делали сальто, но они только у богатеев были)
Кажется я в те годы сэкономил 9994 юаней

Ответить

Jessica Logan

2

Такой утром полезет будить-удар хватит!

Ответить

Alex Mont

2

Охренеть. Надо брать. Вот это нужная штука, а то моему коту робот-пылесос уже надоел

Ответить

А. С.

0

На голову можно прицепить говорящую колонку.

Ответить

Rokia Acirbal

А.
3

Алиса все таки собака! Так и знала

Ответить

Alex Mont

А.
1

Во рту уже предусмотрели нишу для смартфона похоже 🤣
- Сяомя! Отдай мой телефон! Отдай телефон сука говорю!
- Вуф! *убегает мерзко хихикая*

Ответить

Игорь

0

У меня глупый вопрос.

А зачем он вообще нужен?

Ответить

Pavel Voronkov

Игорь
1

Надо как-то обкатывать технологии.
Реального применения пока не вижу.
В последствии, могут стать поводырями.

Ответить

Alexander Tereschenko

Pavel
0

Не выгодно. Скорее в полицию и армию

Ответить

Pavel Voronkov

Alexand…
0

Полиции нужна скорость, армии автономность.

Ответить

Алексей Любимов

Игорь
0

Электронный друг. Зачем собаки нужны?

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

А гавкать она умеет?

Ответить

Аркадий Туманов

1

Наступить на такого в субботу, утром- дорого станет(

Ответить

Анна Григорьева

1

Братцы да это ж хаунд из халфы, он сожрет нас вместе с сальтом

Ответить

Alexandr Shkuriin

0

Извините меня но выглядит конечно немного крипово...) Не хватает доброй мордашки шпица или корги)

Ответить

Игорь Шестаков

0

Ммм, черное зеркало, начало…

Ответить

Raimond Vladimirov

0

В видосе не показали, как она после сальто приземляется. Может она развалится...

Ответить

Марк Литвинов

Raimond
0

Это рендер. Мб в реальности оно даже сальто делать не умеет.

Ответить

Pavel Osadchuk

0

кроме рендера есть что то?

Ответить

Марк Литвинов

0

Т.е реальные фото/видео не показали? Только рендеры?

Ответить

Pavel Voronkov

0

Страшный ппц, неужели нельзя чёт поинтереснее задизайнить?

Ответить

Alex Mont

Pavel
0

Aibo от сони вполне себе милашкой была, не зашла, юзеры сами виноваты 🤣

Ответить

Pavel Voronkov

Alex
0

Ещё был робот от Honda.

Ответить

Дмитрий Пелипас

0

Куплю двор охранять. И табличку повешу - острожно во дворе злой робо-пес

Ответить

Алексей Любимов

0

Невероятно. Жаль, сяоми всегда надувает о сроками и ценами, так что формально это 100% фейк.

Ответить

Anton Ivanov

0

всем привет, у меня такой робот, как на него глобал прошивку накатить? или хотя бы удалить встроенные китайские приложения

Ответить

Viacheslav Semenchuk

0

Где можно заказать? Давно мечтал о такой игрушке

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
Финансы
Маша Цепелева
Стартап ZeBrains привлёк $1 млн от основателя Ecwid Руслана Фазлыева и сооснователя «Лайфхакера» Сергея Булаева Статьи редакции

Компания планирует потратить инвестиции на проекты, связанные с искусственным интеллектом.

21 21 комментарий
24
Финансы
Евгения Евсеева
ФНС заказала разработку проекта единого налогового счёта для всех налогов, страховых сборов и взносов Статьи редакции

У службы уже есть единый налоговый платёж для физлиц — ФНС хочет его доработать и распространить на бизнес.

31 31 комментарий
15
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Трибуна
Vladimir Lakodin
Benzin: как в Новороссийске нечаянно создали крутой сервис для удаления фона с фотографий

Южный портовый город Новороссийск не сказать, чтобы сильно заметен на IT-карте России. Когда-то здесь вырос Евгений Касперский, создатель известного антивируса — этого не отнять. Но обычно от Новороссийска ничего особенного не ждут — это город-порт как бы про цемент, виноделие и морские грузы, снующие из Азии, Африки, Южной Америки в Россию и…

22 22 комментария
19
Southbridge
Мониторинг интернет-магазина: почему надо следить не только за сайтами конкурентов, но и за своим
0 Обсудить
6
Техника
DTF
Xiaomi представила собственного робопса CyberDog — он может делать сальто назад Статьи редакции

Компания продаст 1000 собак своим фанатам и энтузиастам робототехники по цене около 114 тысяч рублей.

43 43 комментария
23
БКС Мир инвестиций
Как предпринимателю застраховать себя от скачков валют

Поговорим о том, как бизнес может внедрять в практику биржевые инструменты. Хеджирование — особенно актуальная тема для тех, кто работает в сфере ВЭД: владельцев бизнеса, топ-менеджеров, руководителей департаментов и главных бухгалтеров.

0 Обсудить
0
IPQuorum
Ассоциация IPChain и ФИПС договорились вместе развивать цифровой рынок интеллектуальных прав
0 Обсудить
0
Транспорт
Дарья Протасевич
Электромобили Arrival похожи на Lego: как устроены микрофабрики, роботы и модульные машины Дениса Свердлова Статьи редакции

Компания строит дешёвые электрофургоны, отказывается от крупных заводов и хочет составить конкуренцию Ford и General Motors. Что происходит внутри неё — в пересказе Wired.

Фургоны Arrival, которые тестирует UPS Motor1.com
25 25 комментариев
28
Boomstarter
«Плохая видеоигра — та, которая ставит заработок над игровым процессом»

Игровой журналист Андрей Коцевич — о правилах игры на жёстком мобильном рынке, нравах геймерской аудитории и личных проектах.

0 Обсудить
0
Техника
Евгений Делюкин
VAIO, Xperia, Ericsson, Walkman: почему закрывались бренды электроники от Sony и на чём она зарабатывает сейчас Статьи редакции

Компания потеряла несколько направлений, но продолжает развиваться — за счет игр, медиа и камер для iPhone и других смартфонов.

16 16 комментариев
21
Т1 Консалтинг
Т1 Консалтинг автоматизирует деятельность зарубежных представительств Faberlic

Т1 Консалтинг запускает проект по созданию информационной системы для автоматизации деятельности зарубежных представительств Faberlic. Пилотной площадкой станет польский филиал Faberlic. Это первая для Т1 Консалтинг реализация решения на базе 1C:ERP World Edition на международном рынке.

0 Обсудить
0
Больше статей
null