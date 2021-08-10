Xiaomi представила собственного робопса CyberDog — он может делать сальто назад Статьи редакции
Компания продаст 1000 собак своим фанатам и энтузиастам робототехники по цене около 114 тысяч рублей.
Китайский производитель показал робота CyberDog на презентации 10 августа, рассказав о его ключевых особенностях.
- В основе CyberDog лежит платформа NVIDIA Jetson Xavier, предназначенная для использования в роботехнике.
- Робопёс оснащён большим количеством модулей, среди которых сервоприводы разработки самой Xiaomi, камера Intel RealSense D450 для распознавания глубины, сверхширокоугольный объектив «рыбий глаз», модуль GPS и множество сенсорных датчиков для того, чтобы робот мог ориентироваться в пространстве.
- CyberDog передвигается со скоростью до 3,2 м/с и весит 3 кг. Для сравнения, робопёс Spot от компании Boston Dynamic может достигать скорости 3,9 метра в секунду, при этом его вес составляет 5,2 килограмма.
- В Xiaomi утверждают, что CyberDog способен анализировать окружающую обстановку в режиме реального времени, планировать маршруты, создавать навигационные карты и избегать столкновений с препятствиями, в том числе следуя за своим владельцем.
- CyberDog может выполнять ряд трюков, в том числе сальто назад с места, что Xiaomi продемонстрировала на видео.
- CyberDog оснащён тремя портами USB-C и разъёмом HDMI для подключения дополнительных датчиков к роботу, включая лидары и панорамные камеры.
- Xiaomi продаст первую тысячу робособак по цене 9999 юаней (около 114 тысяч рублей). Для сравнения, цена Spot от Boston Dynamic составляет $74,5 тысячи (около 5,5 миллиона рублей).
Изображения CyberDog
Куплю своему коту, а то он задолбал нападать на робот-пылесос - пусть сражается с достойным противником!
😼🤣
Докупите еще пылесос и можно будет "стенка на стенку" организовать!
114к? Спасибо, не надо...
Тогда берите от Бостон Динамикс за 5.5 лямов.
Продать хату в Марьино и жить в деревне с электрическим другом?)
Тоже спасибо и тоже не надо)
Это не для тебя разрабатывается, а для правительств и корпораций, а то, что сейчас продают 1000 штук, так это просто промокампания по сути. Думаешь миллиарды вливают только для того чтобы создать модную игрушку? Как бы не так, ещё буквально лет 5 и по всему миру в полиции будет большое количество робопсов, т.к. 114к намного дешевле, чем вырастить пса(покупка, оплата работы военного\полицейского кинолога, который обучает до 3х лет, питание)
А потом перегрызет владельцу глотку ночью, получив сигнал из центра/лично от товарища Си
Сразу вспомнил как в детстве такая игрушка была (чуть позже и настоящие игрушки-робопсы появились, и тоже делали сальто, но они только у богатеев были)
Кажется я в те годы сэкономил 9994 юаней
Охренеть. Надо брать. Вот это нужная штука, а то моему коту робот-пылесос уже надоел
На голову можно прицепить говорящую колонку.
У меня глупый вопрос.
А зачем он вообще нужен?
Надо как-то обкатывать технологии.
Реального применения пока не вижу.
В последствии, могут стать поводырями.
Не выгодно. Скорее в полицию и армию
Извините меня но выглядит конечно немного крипово...) Не хватает доброй мордашки шпица или корги)
В видосе не показали, как она после сальто приземляется. Может она развалится...
Страшный ппц, неужели нельзя чёт поинтереснее задизайнить?
Невероятно. Жаль, сяоми всегда надувает о сроками и ценами, так что формально это 100% фейк.
всем привет, у меня такой робот, как на него глобал прошивку накатить? или хотя бы удалить встроенные китайские приложения
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