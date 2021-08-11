SEO для интернет-магазина: как отыграть позиции у агрегаторов и маркетплейсов

В топ поисковой выдачи запросу «купить...» давно вросли крупные игроки ― маркетплейсы и агрегаторы. Кажется, что обычным интернет-магазинам бесполезно с ними конкурировать. Но на самом деле это не так. Мы, агентство Rush Agency, расскажем, как потеснить сайты-мастодонты с помощью стандартных приемов и необычных фишек.