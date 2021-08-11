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Техника
DTF

В России приступили к серийному производству компьютеров на базе процессора Baikal-M Статьи редакции

Поставки планируют начать в начале 2022 года.

21 21 комментарий
557 просмотров
Материнская плата от iRU с процессором Baikal-M

Компания iRU объявила о запуске серийного производства ПК на базе ключевых отечественных компонентов. Речь идёт о процессоре Baikal-M, кастомной материнской плате и российском программном обеспечении.

Готовые системы не отличаются высокой производительностью и в первую очередь предназначены для офисных и государственных учреждений. В рамках проекта запустят несколько устройств.

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Персональные компьютеры «Опал»

  • Форм-фактор — SFF (Small Form Factor) или MT (Microtower)
  • Процессор — Baikal-M
  • Оперативная память — до 32 ГБ DDR4 (DIMM)
  • Накопители — SSD до 1 ТБ или HDD до 3 ТБ
  • Операционные системы — Astra Linux, OC «Альт», РЕД ОС или другие
  • Средства защиты — ViPNet SafeBoot, ПАК «Соболь»

Моноблоки «Агат»

  • Экран — 23,8 дюймов, IPS, 1920 × 1080 (Full HD)
  • Процессор — Baikal-M
  • Оперативная память — до 32 ГБ DDR4
  • Накопители — SSD до 1 ТБ или HDD до 3 ТБ
  • Операционные системы — Astra Linux, ОС «Альт», РЕД ОС или другие
  • Приложения — «МойОфис», интернет-браузер, почтовый клиент и другое ПО российского производства

Поставки планируют начать в первом квартале 2022 года. Системы на базе отечественного процессора будут доступны как для корпоративных клиентов, так и для частных покупателей. Цены не сообщаются.

Baikal-M (BE-M1000) — это 28-нм чип на архитектуре ARM с 8 ядрами Cortex-A57 (с частотой до 1,5 ГГц) и 8-ядерным GPU Mali-T628 (с частотой до 750 МГц). Процессор потребляет 35 Вт и изготавливается на мощностях TSMC.

#новости

21 21 комментарий
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21 комментарий
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Михаил Загоскин

–3

Это бесполезно, в любом случае всегда будем в догоняющих.

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Роман Аванесов

Михаил
10

Кривая логика немного. Лучше сидеть на попе ровно и вообще ничего не делать в микроэлектронике?

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Антон Штадлер

Роман
1

Наверное надо специализироваться на чем-то в мировом разделении труда. Бессмысленно пытаться произвести все на внутреннем рынке, если спрос только им ограничен. Импортные пошлины тут тоже не спасут. Бразилия, например, пытается уже много лет построить промышленность внутри страны, которая покрывает все нужды, но выходит так себе.
РФ вроде неплохо себя чувствует в атомной энергетике, технологиях автономного вождения и т.д. В области хардвера она отстаёт на тыЩу лет. Разумнее пустить деньги на интенсив развития тех направлений, где ты хотя бы не отстаёшь на десятки лет

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Роман Аванесов

Антон
0

Мысль верная, но в отношении к стратегически важным отраслям неприменима. Своя микроэлектроника, даже если она сейчас в зачаточном состоянии — очень важна. Завтра нам перестанут микросхемы отгружать и часть промышленности, авиация, космос просто встанут. 

Ответить

Иван Кучер

Михаил
4

Лучше все-таки ползти, чем стоять как дерево.

Ответить

Andrei Smirnovsky

5

С прямым подключением к тов. Майору

Ответить

Иван Кучер

Andrei
2

Это гораздо удобнее чем постоянно устанавливать всякие браузеры и аддоны, устал… а тут все из коробки - удобно!

Ответить

Igor Gorshkov

Andrei
1

Сразу ➡ Кремль 🤣

Ответить

Best Practice

2

Агат в маркетинг совсем не умеет? Картинка как будто из 2000

Ответить

Goddard Targarten

Best
1

Картинка подчёркивает технологическое отставание и соответствует дизайну мест, где эта продукция будет использоваться.

Ответить

Дэни Трэхо

Best
0

Маркетинг для кого? Это компьютеры не для инстасамочек, а скорее для офисной работы госов и окологосовых корпов.

Ответить

Дмитрий

1

Спутник-V, Байкал-М… маркетолога что ли наняли бы толкового

Ответить

Иван Кучер

Дмитрий
0

З - зачем?

Ответить

Андрей Прокофьев

1

32 ГБ DDR4 - именно столько памяти нужно российскому «Агат»у для запуска приложений «МойОфис», интернет-браузер, почтовый клиент и другое ПО российского производства!

Ответить

Вася Пражкин

1

Цены не написали дабы у экспертов VC животики не порвались от смеха?

Ответить

Андрей Прокофьев

Вася
0

Цены будут как у топовых Мак Про)) а что? если им можно, то наши яблочки чем хуже? 

Ответить

Andrey Novikov

1

Производительность как у телефона Samsung Galaxy S6 2015 года, но такие ПК появятся в 2022 году. Такими темпами выпуск процессоров можно будет сравнить с запуском ВАЗ-2101 на базе Fiat-124 и так 40 лет с модификациями))

Ответить

С НИКОЛАЙ

0

Круто!

Ответить

Алексей Дымов

0

хорошо бы и остальные комплектующие делать у нас

Ответить

Иван Кучер

0

Лед тронулся!

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Roman Kuznetsov

0

Ждем новость о компах и на Эльбрусе. Искренне рад

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