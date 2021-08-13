Доля AMD на рынке процессоров достигла 16,9% — это максимум с 2006 года Статьи редакции
AMD увеличила объёмы поставок, несмотря на дефицит некоторых компонентов.
По данным аналитического агентства Mercury Research, во втором квартале 2021 года AMD удалось «захватить» 16,9% рынка процессоров x86, побив предыдущий рекорд 2006 года.
Метрика учитывает модели клиентского сегмента без корпоративной линейки EPYC. Показатели компании оказались на 0,8% выше, чем в прошлом квартале, и на 7,3%, чем в 2020 году.
Отмечается, что AMD увеличила объёмы поставок, особенно моделей премиум-класса, несмотря на дефицит некоторых компонентов. Что касается серверных процессоров, то здесь компания занимает 11,6% рынка.
Генеральный директор Лиза Су ранее подтвердила, что 5-нм чипы на архитектуре Zen 4 выйдут во второй половине 2022 года. Процессоры Ryzen получат новый сокет и поддержку оперативной памяти DDR5. Intel же планирует представить 12 поколение Alder Lake в конце 2021 года.
В июле AMD опубликовала квартальный отчёт, в котором зафиксировала рост чистой прибыли на 352%.
Неудивительно. Сам уже 2 года пользуюсь Ryzen 5 2600, доволен как слон, в играх отлично себя показывает, а с разгоном вообще красота. Не хуже интеловских процов и за вменяемый прайс.
Приятель говорит, ноутбучный рузен не идет ни в какое сравнение с интелом 10 каким-то H, потому как в отличие от интела не троттлит в играх и греется меньше. Я наверное тоже следующий ноут буду брать на амд. Еще бы видюхи подтянули, там пока все не очень (у дискретных)
Плюсую
Сижу на 4900HS, это просто бомба. Никакой мобильный интел с ним не сравнится
Стараюсь быть объективным при выборе техники, поэтому прошлый процессор был от Intel, а текущий - от AMD)
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AMD увеличила объёмы поставок, несмотря на дефицит некоторых компонентов.
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