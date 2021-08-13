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Техника
DTF

Доля AMD на рынке процессоров достигла 16,9% — это максимум с 2006 года Статьи редакции

AMD увеличила объёмы поставок, несмотря на дефицит некоторых компонентов.

7 7 комментариев
722 просмотров

По данным аналитического агентства Mercury Research, во втором квартале 2021 года AMD удалось «захватить» 16,9% рынка процессоров x86, побив предыдущий рекорд 2006 года.

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Метрика учитывает модели клиентского сегмента без корпоративной линейки EPYC. Показатели компании оказались на 0,8% выше, чем в прошлом квартале, и на 7,3%, чем в 2020 году.

Отмечается, что AMD увеличила объёмы поставок, особенно моделей премиум-класса, несмотря на дефицит некоторых компонентов. Что касается серверных процессоров, то здесь компания занимает 11,6% рынка.

Генеральный директор Лиза Су ранее подтвердила, что 5-нм чипы на архитектуре Zen 4 выйдут во второй половине 2022 года. Процессоры Ryzen получат новый сокет и поддержку оперативной памяти DDR5. Intel же планирует представить 12 поколение Alder Lake в конце 2021 года.

В июле AMD опубликовала квартальный отчёт, в котором зафиксировала рост чистой прибыли на 352%.

#новости #amd

7 7 комментариев
8
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7 комментариев
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Dmitry Chornyy

3

Неудивительно. Сам уже 2 года пользуюсь Ryzen 5 2600, доволен как слон, в играх отлично себя показывает, а с разгоном вообще красота. Не хуже интеловских процов и за вменяемый прайс.

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Alex Mont

0

Приятель говорит, ноутбучный рузен не идет ни в какое сравнение с интелом 10 каким-то H, потому как в отличие от интела не троттлит в играх и греется меньше. Я наверное тоже следующий ноут буду брать на амд. Еще бы видюхи подтянули, там пока все не очень (у дискретных)

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Андрей Браиловский

Alex
0

Плюсую
Сижу на 4900HS, это просто бомба. Никакой мобильный интел с ним не сравнится

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Covid 19

Alex
0

Изготовитель ноутбука виноват в троттлинге, экономия на кулерах и термотрубках, причем здесь Интел.

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Андрей Кулешов

0

Шикарные процы. Появился у меня ноут на Ryzen 5, так летает как самолёт

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Andrey Kulakov

0

Стараюсь быть объективным при выборе техники, поэтому прошлый процессор был от Intel, а текущий - от AMD)

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Дмитрий Кузнецов

0

У самого Ryzen 5 3600, проц гуд.

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