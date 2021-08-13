AMD увеличила объёмы поставок, несмотря на дефицит некоторых компонентов.

722 просмотров

По данным аналитического агентства Mercury Research, во втором квартале 2021 года AMD удалось «захватить» 16,9% рынка процессоров x86, побив предыдущий рекорд 2006 года.

Метрика учитывает модели клиентского сегмента без корпоративной линейки EPYC. Показатели компании оказались на 0,8% выше, чем в прошлом квартале, и на 7,3%, чем в 2020 году.

Отмечается, что AMD увеличила объёмы поставок, особенно моделей премиум-класса, несмотря на дефицит некоторых компонентов. Что касается серверных процессоров, то здесь компания занимает 11,6% рынка.

Генеральный директор Лиза Су ранее подтвердила, что 5-нм чипы на архитектуре Zen 4 выйдут во второй половине 2022 года. Процессоры Ryzen получат новый сокет и поддержку оперативной памяти DDR5. Intel же планирует представить 12 поколение Alder Lake в конце 2021 года.