App List есть на смартфонах и планшетах, продаваемых в России с 1 апреля 2021 года. Минцифры планирует и дальше его развивать, но эксперты считают, что приложение никому, кроме чиновников, не нужно, а пользователи ставят ему низкие оценки в Google Play.

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Зачем Минцифры сделало App List

6 апреля 2021 года информационное агентство ТАСС сообщило, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало в Google Play приложение App List (также упоминается под названиями Applist и Applist.ru). Программа, как писало агентство, представляет собой каталог других приложений, в том числе сервисов «социально значимых» российских сайтов. В Минцифры России пояснили vc.ru, что приложение App List разработано по инициативе самого министерства.

С 1 апреля 2021 года App List и другие российские программы для iOS и Android обязательны для предустановки на смартфоны и планшеты, которые продаются в России.

Причина создания App List изложена в постановлении правительства об обязательной установке программ в ноябре 2020 года. В документе за подписью премьер-министра Михаила Мишустина дано описание целого класса приложений: программы доступа к «социально значимым ресурсам» и «к списку российских программ, быстро набирающих популярность». Под это описание подходит приложение App List от Минцифры и, отчасти, «Куб!» компании «Вымпелком» (оператор связи «Билайн»).

Весной 2020 года, за год до анонса App List, «Билайн» выпустил приложение «Куб!» для iOS и Android. Приложение содержало ссылки на 300 социально значимых российских сайтов. В конце 2020 года компания закончила эксперимент, а затем удалила «Куб!» из магазинов приложений. Представитель «Билайна» проигнорировал вопросы обозревателя vc.ru в одном из мессенджеров.

Таким образом, создание App List, или «Каталога лучших мобильных приложений на русском языке», как сказано в описании программы в Google Play, — результат сразу двух государственных инициатив в области ИТ. Первая инициатива — это эксперимент по бесплатному доступу пользователей к «социально значимым» сайтам в интернете (проект «Доступный интернет»), а вторая — закон об обязательной предустановке российского ПО.

Бесплатный доступ к социально значимым сайтам по проекту «Доступный интернет» дают крупнейшие операторы связи. Эксперимент стартовал 1 марта 2020 года. За месяц до его начала операторы публично оценили свои убытки в 150 миллиардов рублей в год.

Минцифры ответило на критику только через полгода, в сентябре 2020: чиновники заявили, что убытки операторов возмещаться не будут, а проект продолжится. Министерство продлило эксперимент до 1 декабря 2021 года.

16 августа 2021 года Минцифры разместило на сайте нормативных правовых актов проект постановления «Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных». Согласно документу, операторы будут обязаны открыть россиянам бесплатный доступ к социально значимым сайтам. В пояснительной записке сказано. что проект не требует дополнительного бюджетного финансирования.

У App List есть две цели, предположил в разговоре с vc.ru генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян:

Сделать каталог сервисов, к которым, по замыслу Минцифры, операторы должны дать нетарифицируемый доступ. Собрать в одном месте перспективные приложения для предустановки на смартфоны.



За пределами этих применений я не вижу какой-либо другой перспективы данного приложения. Карен Казарян генеральный директор Института исследований интернета

Как устроен App List и какие к нему есть вопросы у специалистов

Приложение App List опубликовано в Google Play 17 февраля 2021 года. По словам представителя Минцифры, разработкой и сопровождением приложения App List занимается «РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома». App List стал доступен для загрузки в четвертом квартале 2020 года, отметили в министерстве.

App List представляет собой простейшую программу: это каталог с краткими описаниями и иконками других приложений для Android и ссылками, ведущими в магазин Google Play. В программе нет лицензионного соглашения и формы для связи с разработчиками.

Что есть в App List:

На момент публикации этого материала в каталоге 170 приложений, собранных в 11 категорий.

В верхней части интерфейса есть поисковая строка.Тап по названию приложения переводит пользователя в Google Play.

Если на устройстве установлены альтернативные магазины Android-приложений (например, Aurora Store, Galaxy Store, Getapps и другие), пользователю предложат перейти в любой из них.

Других функций в App List нет.

Найти что-то в App List с помощью поисковой строки можно только если заранее знать название нужной программы. Обозреватель vc.ru убедился в этом лично: если в строке поиска ввести запрос «голосовой помощник», в результате не будет ни одной рекомендации, хотя в App List есть приложения с голосовыми ассистентами от «Яндекса» и «Сбера». Поисковый движок «каталога лучших мобильных приложений» полностью игнорирует описания приложений в своем собственном каталоге.

Поисковому движку App List известны только названия российских программ vc.ru

Кроме того, обозреватель vc.ru на личном опыте убедился, что пользователь не установит российское ПО из каталога App List при отрицательном балансе лицевого счета за интернет, как задумали чиновники. Google Play и альтернативные магазины приложений при отрицательном балансе не загружаются – возможно потому, что их нет в списке социально значимых сайтов.

В последней версии списка «обязательных» российских приложений от 31 июля 2021 года написано, что App List в 2022 году будет предустановлен только в устройствах на Android, а приложение для iOS не упоминается. Хотя в первом перечне, который вышел 31 декабря 2020 года, агрегатор Applist.ru описывали как приложение для Android и iOS.

Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарёв предположил, что Apple отказалась добавить App List в список приложений, которые iOS предлагает пользователям установить при первом включении iPhone после покупки. Вместо этого компания отправила Минцифры в App Store, но и там министерство получило отказ, считает эксперт: потому что в правилах магазина якобы написано, что агрегаторы других приложений не пропускают.

По данным Google Play, приложение App List было установлено более одного миллиона раз, и при этом получило на момент выхода этого материала всего 252 оценки пользователей с общим рейтингом 3,2 балла из 5 возможных. Климарёв считает, что соотношение количества установок и оценок приложения может свидетельствовать о накрутке статистики.

«Обычно отзывы оставляют 10% пользователей, эти люди при установке хотя бы звёздочки ставят. От одного миллиона 10% — это, извините меня, 100 тысяч [оценок] должно быть, а тут всего 246 (столько оценок было в Google Play во время разговора vc ru с директором ОЗИ)», — рассуждает Климарёв.

В ОЗИ выяснили, что подогнать статистику до нужных показателей можно за сравнительно небольшие деньги: цена одной установки приложения на рынке накруток и ботов варьируется в диапазоне от 3 до 10 рублей.

У специалистов возникают вопросы по поводу безопасности приложения App List. Директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин в своей рассылке на Substack указывал, что российское приложение может отправлять данные иностранным компаниям с помощью встроенных трекеров Google Crashlytics и Google Firebase.

Это два облачных сервиса от Google, которые позволяют ускорить разработку мобильных приложений за счёт готовых решений по отладке, сбору данных и обмену сообщениями, объяснил Бегтин vc.ru. Он отметил, что все данные, которые собирают эти сервисы, Google хранит за пределами России.

В виду специфики данных, на серверах Google из Crashlytics и Firebase могут накапливаться весьма чувствительные личные данные, например, сведения медицинского характера в персонализированных COVID-19 приложениях или же сведения личной переписки, если она ведётся через инфраструктуру Google Firebase. Иван Бегтин директор АНО «Инфокультура»

По словам представителя Минцифры, приложение App List не собирает данные пользователей.

Во время разговора с vc.ru Михаил Климарёв изучил разрешения App List и сказал, что не видит в «каталоге лучших программ» не только потенциальных угроз безопасности, но и пользы: «Это приложение, которое не делает ничего. Еще раз: приложение, которое не делает ничего — это App List», — сказал Климарёв.

Как приложения попадают в каталог — разработчики не понимают

Список социально значимых сайтов и их дочерних сервисов, которые доступны в каталоге App List, ведет Минцифры. Также в приложение добавлены набирающие популярность сервисы, но какие именно относятся к этой категории, в постановлении правительства о предустановке российских программ не разъясняется.

В App List могут попасть программы, быстро набирающие популярность — существующие меньше года и успевшие набрать более 100 тысяч пользователей. Перечень программ, включенных в App List, сформирован и не будет изменяться до 1 января 2022 года. представитель Минцифры России

В списке социально значимых сайтов 391 доменное имя. В него вошли сайты крупнейших государственных компаний, банков, социальные сети и сообщества, агрегаторы новостей, СМИ и развлекательные сайты, интернет-магазины, сайты по поиску работы, сайты медицинских компаний, а также волонтерских объединений.

В каталоге App List есть далеко не все официальные приложения сайтов из этого списка. Неполноту каталога заметили пользователи Google Play.

На момент публикации этого материала «Работа России» появилась в каталоге, приложения «Госуслуги Дети» нет в Google Play. У ФНС есть два приложения для Android: «Мой налог» и «Реестр ЗАГС», последнего в App List действительно нет vc.ru

«Количество программ в AppList меньше, чем информационных ресурсов в указанном приказе, так как не все информационные ресурсы имеют мобильные приложения», — пояснил vc.ru представитель Минцифры.

О процедуре отбора приложений в каталог App List мало что известно. Министерство никогда не публиковало инструкций для разработчиков. По словам Карена Казаряна, «каталог лучших приложений» может пополняться в заявительном порядке:

Компании подают заявки на включение приложений в каталог.

При одобрении заявки ссылка на приложение появляется в App List.



Сам App List обязателен к предустановке.



Для попадания в каталог, считают четыре из пяти опрошенных vc.ru ИТ-экспертов, нужно быть оператором сайта из списка социально значимых, либо быть владельцем набирающего популярность приложения. В Минцифры эту информацию подтверждают, но порядок пополнения каталога не разъясняют.

Однако даже операторы социально значимых сайтов и сервисов ничего о процедуре отбора в App List не знают. Так, в «Яндексе» рассказали vc.ru, что компания не подавала заявок на добавление её приложений в App List. Компании-операторы двух других популярных приложений из каталога отказались от комментариев, но их представители отметили в беседе с обозревателем vc.ru, что о процедуре отбора им ничего неизвестно.

Кроме того, некоторые компании не следят за статистикой переходов из App List. «Мы не отслеживали специально, повлияло ли попадание в каталог на скачивания нашего приложения», — сообщил vc.ru представитель Skyeng.

Мы не оцениваем скачивания наших приложений из AppList — механизм установки из этого каталога ничем не отличается от обычной установки приложения из Google Play. Пользователь может кликнуть на понравившееся приложение, после этого его переадресуют в Google Play для дальнейшего скачивания и установки. представитель компании «Яндекс»

Михаил Климарёв считает, что App List и подобные предустановленные приложения не могут помочь с привлечением пользователей. «Предустановка на устройство — это расширение воронки (аудитории — vc.ru), и это круто. Но оно должно быть грамотным. А [если] на дорогущее устройство от Samsung впихнули Mail.ru, <…> я всё равно не буду им пользоваться, не моё это. Ниша-то не та», — рассуждает он.

Какие вопросы остались без ответа

Представители Минцифры в своём комментарии ответили не на все вопросы vc.ru. В частности, министерство не объяснило подробно порядок добавления приложений в катлог и не раскрыло бюджет проекта App List. Кроме того, без ответа остались вопросы о редких обновлениях и модерации приложения.

Большинство комментариев пользователей Google Play под App List — критические и издевательские. Авторы отзывов называют приложение бесполезным, обвиняют разработчиков в продвижении коммерческих продуктов и призывают удалять вошедшие в каталог App List приложения.

Пользователи Google Play обсуждают App List vc.ru