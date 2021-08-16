Как электронная оферта помогает Почте России развиваться на рынке e-commerce

Почта активно развивает направление e-commerce. В 2020 году мы доставили 334,6 млн посылок с товарным вложением, а в 2019 году, до коронакризиса — более 400 млн. Чтобы привлечь к сотрудничеству как можно больше новых продавцов, в 2020 году мы запустили электронный договор-оферту. С его помощью подключиться к услугам Почты можно в режиме онлайн за…