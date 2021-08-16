В бета-версии Android 12 появилась функция управления смартфоном с помощью мимики Статьи редакции
Приложение с этой функцией пока недоступно в Google Play.
- Функция появилась в приложении Android Accessibility Suite 12.0.0, выпущенном вместе с четвёртой бета-версией Android 12. Обновлённая версия приложения с этой функцией пока недоступна в Google Play, пишет сайт мобильных разработчиков XDA.
- В приложении шесть жестов: открытый рот, улыбка, поднятые брови, взгляд влево, взгляд вправо, взгляд вверх. На каждый из них можно назначить определённое действие — например, открыть приложение, перейти в настройки, пролистать и другие.
- Пользователь может настроить уровень чувствительности ПО при распознавании выражений лиц, чтобы ограничить возможность случайных действий. Также приложение предупреждает, что функция может быть энергозатратной, и лучше во время использования подключить телефон к сети.
- По данным The Verge, функция может быть полезна для тех, кто испытывает трудности с сенсорным управлением. В отличие от голосовых команд, мимика может упростить использование смартфонов в общественных местах или в более тихой обстановке, пишет издание и отмечает, что обновление может стать доступно до конца 2021 года.
Google: улучшает жизнь безруким и парализованным
Комментарии: «кривляния», «морщинистые слабоумы», «не интересует»
Гугл слежку за эмоциями на контент улучшает. Для остальных есть голосовое управление.
Эта функция адски выжирает батарею (нужно же непрерывно использовать камеру), поэтому она осмысленна в основном когда пользователь готов ради неё сидеть перед розеткой. Ну и она действует у тех, кто сам полез в глубину accessibility-настроек её включить.
Да, нуу ... Представляю: теперь все не только будут пялиться в телефон, но ещё и кривляться))))
Год спустя на презентации apple: мы создали невероятную, уникальную, высокотехнологичную функцию управления смартфоном с помощью iPhone, для этого мы использовали супер современный датчик ASSGLASS1
Помимо того, что они будут растить армию морщинистых слабоумов, они ещё и за остальными теперь будут постоянно следить оправдывая это сбором данных необходимых для улучшения интерфейса. Будут знать куда именно все пялятся и какое эмоциональное состояние при этом испытывают.
Дополнительная фигня, которая будет садить батарею. По-моему, дотянуться пальцем до нужной кнопки не так уж и сложно
То есть мало того, что смартфон постоянно слушает? Он теперь постоянно будет видеть.
Хоть теперь будут знать мою реакцию, когда увижу какую х...ню они понаделали.
Интересно, когда будут серии эмоций поддерживать, например, взгляд влево, взгляд вправо, улыбка -> открывается NorpHub
И наоборот.
С помощью мимики управлять рекламой, предложениям и другими «персональными рекомендациями».
А полоска жестов, которая снизу телефона как на айфонах до сих пор не поверх приложений, а тупо черная полоска и на этой черной полоске уже полоска жестов?
всегда была поверх, но приложения это не обрабатывают по умолчанию
Как не убить коллег, эффективно ошибаться и получать заказы от Mercedes Benz узнали слушатели онлайн-лекций «Встречи вне границ», открытого образовательного цикла Высшей школы «Среда обучения».
Компания заблокировала YouTube-канал телеканала в 2020 году — суд обязал его восстановить, иначе компании грозит неустойка.
H&M и Zara копируют «подиумные» товары, а сеть розничных магазинов Target — целые бренды, сперва проверяя их жизнеспособность на собственных прилавках. Что думают о такой бизнес-модели стартапы, юристы и сама Target— в пересказе Fast Company.
А зря.
Канал привлёк блогеров, «которые разбираются в своих темах» — от науки до искусства.
Почта активно развивает направление e-commerce. В 2020 году мы доставили 334,6 млн посылок с товарным вложением, а в 2019 году, до коронакризиса — более 400 млн. Чтобы привлечь к сотрудничеству как можно больше новых продавцов, в 2020 году мы запустили электронный договор-оферту. С его помощью подключиться к услугам Почты можно в режиме онлайн за…
Запустили всероссийский лайфстайл-квест по поддержке внутреннего туризма.
Schmid GmbH разработал систему Elantrie, которая превращает машины с двигателем внутреннего сгорания в электромобили.
Решение касается рейсов в Дели и Бангкок, сообщили в «Аэрофлоте».
Сервис DMP система занимается не только аналитикой, но и обогащением данных и расширением аудитории. Он поможет с созданием персонализированных креативов. Разнообразные рекламные креативы и расширенная аудитория могут увеличить продажи кратно. Как это работает, рассказали на совместном выступлении Aidata.me x Aitarget.tech