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Техника
Nazigul Jusupova

В бета-версии Android 12 появилась функция управления смартфоном с помощью мимики Статьи редакции

Приложение с этой функцией пока недоступно в Google Play.

  • Функция появилась в приложении Android Accessibility Suite 12.0.0, выпущенном вместе с четвёртой бета-версией Android 12. Обновлённая версия приложения с этой функцией пока недоступна в Google Play, пишет сайт мобильных разработчиков XDA.
  • В приложении шесть жестов: открытый рот, улыбка, поднятые брови, взгляд влево, взгляд вправо, взгляд вверх. На каждый из них можно назначить определённое действие — например, открыть приложение, перейти в настройки, пролистать и другие.
  • Пользователь может настроить уровень чувствительности ПО при распознавании выражений лиц, чтобы ограничить возможность случайных действий. Также приложение предупреждает, что функция может быть энергозатратной, и лучше во время использования подключить телефон к сети.
Android Accessibility Suite 12.0.0 XDA
Android Accessibility Suite 12.0.0 XDA
Android Accessibility Suite 12.0.0 XDA
  • По данным The Verge, функция может быть полезна для тех, кто испытывает трудности с сенсорным управлением. В отличие от голосовых команд, мимика может упростить использование смартфонов в общественных местах или в более тихой обстановке, пишет издание и отмечает, что обновление может стать доступно до конца 2021 года.

#новости #google #android

1779 просмотров
27 27 комментариев
4
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27 комментариев
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Евгений Трифонов

11

Google: улучшает жизнь безруким и парализованным

Комментарии: «кривляния», «морщинистые слабоумы», «не интересует»

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Game Topia

Евгений
3

Гугл слежку за эмоциями на контент улучшает. Для остальных есть голосовое управление.

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Евгений Трифонов

Game
1

Эта функция адски выжирает батарею (нужно же непрерывно использовать камеру), поэтому она осмысленна в основном когда пользователь готов ради неё сидеть перед розеткой. Ну и она действует у тех, кто сам полез в глубину accessibility-настроек её включить.

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Игорь Рачук

1
Ответить

Isla Bonita

Игорь
0
Ответить

Джон Картошкин

1

Жест "Look Right":

Ответить

Oleg Shnaider

1

Улыбнись, если без трусов

Ответить

Dmitry Martemyanov

1
Ответить

Владислава Кирова

0

Да, нуу ... Представляю: теперь все не только будут пялиться в телефон, но ещё и кривляться))))

Ответить

El'murza Alchakov

0

Год спустя на презентации apple: мы создали невероятную, уникальную, высокотехнологичную функцию управления смартфоном с помощью iPhone, для этого мы использовали супер современный датчик ASSGLASS1

Ответить

Game Topia

–1

Помимо того, что они будут растить армию морщинистых слабоумов, они ещё и за остальными теперь будут постоянно следить оправдывая это сбором данных необходимых для улучшения интерфейса. Будут знать куда именно все пялятся и какое эмоциональное состояние при этом испытывают.

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Павел Слуцкий

–1

Дополнительная фигня, которая будет садить батарею. По-моему, дотянуться пальцем до нужной кнопки не так уж и сложно

Ответить

Александр Хрусталев

Павел
2

Если он есть и работает - естественно.

Ответить

Roman Sheyn

Павел
1

вас кто-то заставляет включать эту функцию?

Ответить

Fedor Ko

–1

То есть мало того, что смартфон постоянно слушает?  Он теперь постоянно будет видеть.

Ответить

Правильный Взгляд

Fedor
1

Ну не всех, только тех кто без мозгов.

Ответить

Джон Картошкин

0

Хоть теперь будут знать мою реакцию, когда увижу какую х...ню они понаделали.

Ответить

Первоначальный ключ

0

С моим ебальником он все время будет сам себя выключать

Ответить

Правильный Взгляд

0

Привяжи управление к челке

Ответить

Yuri

0

Интересно,  когда будут серии эмоций поддерживать, например, взгляд влево, взгляд вправо, улыбка -> открывается NorpHub

Ответить

Taz Hate

0

Первоапрельская шутка Opera больше не шутка

Ответить

Vladimir Chyorniy

–1

И наоборот.

С помощью мимики управлять рекламой, предложениям и другими «персональными рекомендациями».

Ответить

А. С.

–1

Не интересует.

Ответить

Странный

–1

А полоска жестов, которая снизу телефона как на айфонах до сих пор не поверх приложений, а тупо черная полоска и на этой черной полоске уже полоска жестов?

Ответить

Артемий Усачев

Странный
0

всегда была поверх, но приложения это не обрабатывают по умолчанию

Ответить

Юрий Другач

–1

Реальность + цифровая модель в Android 12

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Егор

–1

Кривляться чтобы открыть приложение vs нормально ткнуть пальцем по экрану.

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