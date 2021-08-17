Минпромторг попросил российских разработчиков ПО ускорить адаптацию их продуктов под местные процессоры Статьи редакции
Компьютеров, работающих на отечественных компонентах, слишком мало, отмечают эксперты.
- Замглавы Минпромторга Олег Бочаров попросил разработчиков ПО обеспечить совместимость продуктов с российскими процессорами «Эльбрус» и «Байкал», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо чиновника компаниям. В Минпромторге сообщили, что письма направлены в Минцифры и производителям ПО.
- По словам Бочарова, работу по адаптации российского ПО под отечественные процессоры нужно ускорить для импортозамещения. В ведомстве отметили, что в 2023 году не менее 70% закупаемых для государственных нужд компьютеров должны работать на отечественных процессорах.
- По словам гендиректора «Базальт-СПО» Алексея Смирнова, адаптация ПО под процессоры может затянуться на несколько лет, но некоторым компаниям это невыгодно. «Если “Байкал“ выпустит 600 тысяч процессоров в 2025 году, сколько из них окажутся в компьютерах, которые будут работать с ERP от 1С? Скорее всего, не больше 10 тысяч», — говорит Смирнов.
- В 1С подтвердили «Ъ», что система «1С:Предприятие» на процессоре «Байкал» пока не работает, но «вопрос прорабатывается». В разработчике «Р7-Офис» назвали совместимость с техникой из реестра Минпромторга «одной из важных задач для компании».
- Производитель процессора «Эльбрус» отмечает, что российские разработчики не очень активно занимаются адаптацией своего продукта под российские процессоры.
- По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, это связано с тем, что госсектор может закупать оборудование на российских процессорах в небольших объёмах. Если раньше это зависело от бюджетов ведомств, то теперь задержки в поставках процессоров могут быть из-за проблем мирового дефицита мощностей на производствах.
- Ведомства и госкомпании не обязаны использовать компьютеры с российскими процессорами, но с 2022 года они должны будут закупать ПК и серверы с российскими процессорами.
Разбор Стаса Ай как просто возымел таки большой резонанс. Очень необычно. Хоть народ теперь знает что Минпромторг ангажированная определёнными частными компаниями организация. Не то чтобы раньше нельзя было про это догадываться, но теперь хотя бы понятно кем и зачем.
Да ну, тут он явно не прав, имхо но в РосСХД в данном случае просто боятся сильного конкурента, так как процессоры на риск-5 от Yadro будут гарантированно лучше чем эльбрусы и байкалы, поэтому такая истерика.
По-моему он там не разобрался, МЦСТ сейчас не может предоставить достаточное количество чипов для импортозамещения по закону из-за загрузки на производстве у TSMC, ну а у YADRO уже есть разработанные отечественные чипы на RISC-V.
Курам на смех) не они свои недоподелки дотягивают до требований по, а по должно упрощать-урезать и ломать себя🤣🤣🤣
Вообще они должны делать такой процессор на котором работали бы все программы, а не наоборот. Кто заплатит разработчикам за эти бесполезные демо версии чтоб запустились на Байкале.
Всегда можно оштрафовать тех разработчиков, которые не хотят адаптировать свое ПО для российских процессоров))
Полагаю, там патентные ограничения же есть, не получится так сделать скорее всего.
Так, вроде, Эльбрус поддерживает трансляцию на x86 в реальном времени. Учитывая тенденции и господство Java и .NET в сегменте enterprise решений, речь скорее о адаптации двух виртуальных машин, чтобы процессор худо-бедно работал с их JIT компиляцией.
PS. Я понимаю, что есть какое-то количество ПО, которое пишется на Си либо иных компилируемых языках, но в текущих реалиях две вышеназванных платформы это процентов 90 рынка.
PPS. нагуглил. Всё уже сделано за нас.
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/04/siis2017_UNIPRO.pdf
https://www.altlinux.org/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B
Остаётся только под другую платформу собрать и отдать. Ура, мы отлично вписались в пожелания Минпромторга, можно расходиться.
Сделано что? Трансляция в х86 (лол даже не в х64) даётся ценой просадки перфоманса (оно и понятно почему). Кто тестировать и дорабатывать пересобранное будет? Новые Фитчи продукта отложить вендору? За чей счёт банкет?
Линус в своё время хейтил за различие окружений arm - https://www.realworldtech.com/forum/?threadid=183440&curpostid=183486
“That's bullshit. If you develop on x86, then you're going to want to deploy on x86, because you'll be able to run what you test "at home" (and by "at home" I don't mean literally in your home, but in your work environment).”
Замглавы Минпромторга: Уважабе разработчики и погромисты! Сделайте похуже, покривее, посконнее, в общем. Ну пожааааалуйста!
Ты бы разобрался сначала в отличиях архитектуры, что ли. Прежде чем кудахтать
О, эксперты в чятике. Давай, объясняй, на кой хер разрабам адаптировать ПО под пару десятков тысяч компов в лучшем случае с охуительными отечественными процессорами. Жду твой вскукарек.
Потому что хочешь гос. бабло принимай асану собака мордой вниз. А в нашей стране все хотят гос.бабло поэтому покорно встанут в необходимую позицию.
И кстати это не десятки тысяч компов, а миллионы, потому что рано или поздно все гос. компании, и около них, перейдут на эти компы.
Странно кукарекать, что заказчик в лице государства идиоты. А разрабов вообще никто и спрашивать не будет.
А разрабов вообще никто и спрашивать не будет.
«Люблю» когда исполнителей за идиотов держат. IT не поставка ручек с завода, разрабы не идут туда где перспектив роста зеро, а лабать ПО под специфичный cpu это вот про это. Все уже вынесли уроки с 1С Предприятием, больше не хотят.
Кончено неопытные студенты может и возьмутся, но делать будут это через известное место и не долго, а там ещё один уйдёт-придёт, и ещё ...
А откуда ему взятся такому ценнику, если цель любого госпроекта перевод части налоговых денег в частные, вполне определенных людей, к исполнителям отношения не имеющих?
А где взять баблишко? Кто, собственно, будет оплачивать уже и так дорогих программистов да ещё с двойной наценкой?
Ну тут несколько вариантов:
1. есть грантовые конкурсы, которые поощряют за импортозамещение
2. Когда государство обязуют ставить отечественное ПО и почему бы не продать его.
Тут бессмысленно спорить за архитектуру, которую уже реализовали
Всё верно. Если что-то можно кому-то продать, и оно принесёт больше, чем потребует расходов на разработку, то этим можно заняться.
А всё остальное - информационный шум
О. Тыкатели вышли на тропу заботы о российских процессорах. Вы официальный представитель производителя Байкалов?)
В реестр российского ПО попали, а работать не хотят. Классика. Исключить их из реестра и дело с концом.
Минпромторг "попросил"? У нас рыночная экономика вроде. Думаю, он в курсе. Ну и должны же они понимать, что разработчику в современном быстром мире и так приходится не сладко успевать за всеми изменениями чтобы сохранять на рынке ценность. Так здесь это вообще прыжок в сторону с явным падением капитализации себя. Как только будет предложена достойная компенсация всего описанного - будет адаптация. Хоть ради одного компа (тут правда придется еще и компенсировать отсутствие нематериальных стимулов типа - новым фейсбуком/гуглом этому проекту точно не стать).
Мне кажется Вы не правильно слова Минпромторг трактуете. Я бы перевёл это примерно так:
Закзачик: Эй, производитель Байкала, а на ваших компах будет работать программа, написанная нами же для вот таких-то компов, и ещё вот такие-то программы?
Производитель процессоров: это не к нам, это к программистам.
Программисты: у вас компы не x86 архитектуры, так что дайте комп нормальный и будет работать всё.
Производитель процессоров чешет репу и понимает, что получит люлей, что выбор архитектуры не правильный (не будут разбираться что правильнее, просто назначат крайними, потому что не работает)
Производитель процессоров: эй, Минпромторг, там программисты не стараются для отечественных процессоров
Минпромторг: Так. Мы будем закупать через несколько лет дофига компов, уже оплатили, потому переделывать ничего не будем. Требуем чтобы всё работало, иначе ваши программы вообще не купим.
Производители ПО: дайте денег на доработку, или гарантии, что если доработаем, то точно купите... а то нафига дорабатывать
Это снизит расходы банка на сотрудников, но уволенным будет сложно найти работу, считают эксперты.
А зря.
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