Genius закрыла представительство в России и может покинуть российский рынок — «Коммерсантъ» Статьи редакции
Компания не предлагала уникальный продукт, считает аналитик.
- Во втором квартале 2021 года продажи бренда упали на 65% год к году и в количественном, и в денежном выражении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источника в одном из крупных ритейлеров электроники. В Genius не ответили изданию.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи компьютерной периферии за первое полугодие составили примерно 7 млн за 9,7 млрд рублей. В количественном выражении это на 3% выше год к году, в деньгах — на 24%. В компании лидером рынка называют Logitech, Genius входит в десятку популярных брендов.
- По данным «Марвел-Дистрибуции», сейчас доля Genius на рынке составляет всего 2-3%, в то время как ещё несколько лет назад была на уровне 15%.
- По словам гендиректора Price.ru Елены Суховей, спрос на Genius не растёт, хотя в целом сегмент становится более востребованным. Аналитики компании объясняют ситуацию ростом спроса на «продвинутую технику», а Genius относится «к бюджетному сегменту простой периферии».
- Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов считает, что от ухода Genius с рынка, ничего не изменится, так как компания «уже давно не предлагает уникальный продукт».
- По словам Вильянова, когда бренд только выходил на рынок, конкуренция была минимальной, но потом появились другие игроки, предлагающие то же самое, что и Genius, но дешевле. Компании может помочь ребрендинг и обновление модельного ряда, отмечает он.
"на 3% выше год к году" - слух режет от таких оборотов
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Компания не предлагала уникальный продукт, считает аналитик.
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