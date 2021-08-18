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Техника
Nazigul Jusupova

Genius закрыла представительство в России и может покинуть российский рынок — «Коммерсантъ» Статьи редакции

Компания не предлагала уникальный продукт, считает аналитик.

  • Во втором квартале 2021 года продажи бренда упали на 65% год к году и в количественном, и в денежном выражении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источника в одном из крупных ритейлеров электроники. В Genius не ответили изданию.

  • По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи компьютерной периферии за первое полугодие составили примерно 7 млн за 9,7 млрд рублей. В количественном выражении это на 3% выше год к году, в деньгах — на 24%. В компании лидером рынка называют Logitech, Genius входит в десятку популярных брендов.

  • По данным «Марвел-Дистрибуции», сейчас доля Genius на рынке составляет всего 2-3%, в то время как ещё несколько лет назад была на уровне 15%.
  • По словам гендиректора Price.ru Елены Суховей, спрос на Genius не растёт, хотя в целом сегмент становится более востребованным. Аналитики компании объясняют ситуацию ростом спроса на «продвинутую технику», а Genius относится «к бюджетному сегменту простой периферии».
  • Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов считает, что от ухода Genius с рынка, ничего не изменится, так как компания «уже давно не предлагает уникальный продукт».
  • По словам Вильянова, когда бренд только выходил на рынок, конкуренция была минимальной, но потом появились другие игроки, предлагающие то же самое, что и Genius, но дешевле. Компании может помочь ребрендинг и обновление модельного ряда, отмечает он.

#новости #genius

539 просмотров
2 2 комментария
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Владимир В.

1

"на 3% выше год к году" - слух режет от таких оборотов

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Рушан Натфуллин

Владимир
0

Вы бы как построили оборот?

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Техника
Nazigul Jusupova
Genius закрыла представительство в России и может покинуть российский рынок — «Коммерсантъ» Статьи редакции

Компания не предлагала уникальный продукт, считает аналитик.

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