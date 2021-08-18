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Техника
Nazigul Jusupova

Genius закрыла представительство в России и может покинуть российский рынок — «Ъ» Статьи редакции

Компания не предлагала уникальный продукт, считает аналитик.

  • Во втором квартале 2021 года продажи бренда упали на 65% год к году и в количественном, и в денежном выражении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источника в одном из крупных ритейлеров электроники. В Genius не ответили изданию.

  • По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи компьютерной периферии за первое полугодие составили примерно 7 млн за 9,7 млрд рублей. В количественном выражении это на 3% выше год к году, в деньгах — на 24%. В компании лидером рынка называют Logitech, Genius входит в десятку популярных брендов.

  • По данным «Марвел-Дистрибуции», сейчас доля Genius на рынке составляет всего 2-3%, в то время как ещё несколько лет назад была на уровне 15%.
  • По словам гендиректора Price.ru Елены Суховей, спрос на Genius не растёт, хотя в целом сегмент становится более востребованным. Аналитики компании объясняют ситуацию ростом спроса на «продвинутую технику», а Genius относится «к бюджетному сегменту простой периферии».
  • Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов считает, что от ухода Genius с рынка, ничего не изменится, так как компания «уже давно не предлагает уникальный продукт».
  • По словам Вильянова, когда бренд только выходил на рынок, конкуренция была минимальной, но потом появились другие игроки, предлагающие то же самое, что и Genius, но дешевле. Компании может помочь ребрендинг и обновление модельного ряда, отмечает он.

#новости #genius

4581 просмотров
35 35 комментариев
6
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35 комментариев
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Pepe Smoke

35

прощай, легенда

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Andre Macareno

Pepe
7

Это ж не нетскролл 120

Ответить

MadRat96

Andre
6
Ответить

Peter Lapatukhin

MadRat96
0

АХАХАХАХАХАХАХХА

Ответить

Mikhail Dragunov

17

А продажи на 7 миллионов за 9.7 миллиардов? Тут не тока глаз, еще и мозги ломаются )))) 

Ответить

Dmitry Yashin

Mikhail
7

Тоже подумал, что надо сначала кофе ёбнуть, а то, видать, не проснулся ещё.

Ответить

Sasha Tsereteli

Mikhail
4

Очень странная заметка, да, я всю статью думал что речь про сайт с текстами песен

Ответить

Владимир В.

9

"на 3% выше год к году" - слух режет от таких оборотов

Ответить

Рушан Натфуллин

Владимир
3

Вы бы как построили оборот?

Ответить

Максим Гомбоев

Рушан
20

Сложно сказать как надо было бы построить, если непонятно что хотел сказать автор.
Вообще весь этот абзац, если вдуматься, не имеет смысла:

"Продажи компьютерной периферии за первое полугодие составили примерно 7 млн за 9,7 млрд рублей. В количественном выражении это на 3% выше год к году, в деньгах — на 24%"

Абсолютно бессмысленная, коряво построенная фраза.

Ответить

Александр

Максим
2

7 млн вероятно единиц товара стоимостью 9,7 млрд р.

Ответить

Максим Гомбоев

Алексан…
5

Да я догадался конечно, если подытожить, то вкратце: У Джениуса продажи упали на 65%, хотя в целом по рынку выросли (причем рост больше по деньгам, а не пол кол-ву проданного).

Я бы даже и вывод сделал, что упали потому как у Джениуса упор на офисный дешман, а в пандемию и локдауны все себя баловали дорогой переферией и качественными девайсами для удаленки.

Просто пост написан таким тяжелым кондовым языком. И еще и разбит на абзацы по тезисам (когда читаешь, то не связываешь их подсознательно).

Ответить

Артём Бунас

Максим
–6

А вам бы пунктуацию подучить, а то, не то что глаз режет, а фэйспалмы сплошные.

Ответить

Максим Гомбоев

Артём
5

Знаю. Пунктуация мое слабое место, часто сам замечаю, что запятую не поставил, но исправлять уж поздно. Поэтому я не пишу статьи, только комменты.

Ответить

Sergey Khohlachev

Рушан
0

Ежегодно.

Ответить

Арсений Трошин

4

помню где то были неубиваемые колонки
еще со старым лого где нарисована мышь

Ответить

Viktor Mann

Арсений
1

Слушал *.flac только на них! )

Ответить

Амбиент Музыкантов

Арсений
0

О, такие же были.

Ответить

Максим Митин

3

Забавно, что кто-то до сих пор покупал. 0 рекламы, 0 новых продуктов

Ответить

Артем Якимов

1

Уходят из России.
Все уже привыкли.

Ответить

Ivan Pogoreloff

1

Ну, лично как бы не удивлён. У них есть что-то для ноутбуков? Нет. И на рынке, где ПК остались только у игроков, да тех, кому не хватает мощности ноута, им предложить нечего. Если я вкладываю в системник тысяч 150+, буду ли я покупать клавиатуру за 300 рублей? Сложный вопрос...

Хотя да, в нулевых было самое оно. До сих пор где-то валяется их оптическая мышка 2002 года.

Ответить

Дмитрий Малахов

Ivan
4

Все таки не надо путать свое "я" со статистикой.
В офисах полно стационарных ПК , периферия к ним продается
Для ноутов те же мыши тоже активно продаются

Ответить

danil nik

Дмитрий
0

В каких офисах? Я когда в офисах работал, у нас даже линейный дешёвый персонал, типа саппорта и менеджеров холодного обзвона, сидели на ноутах. В офис продаж окон или дверей приходишь - там тоже с ноутами сидят 

Ответить

Виталий Асташкин

danil
1

Как сказали выше
Все таки не надо путать свое "я" со статистикой

У нас вся организация на ~400 сотрудников на ПК

Ответить

Killo

Ivan
3

Ничесе у тебя статистика
Не забывай про миллионы школьников, которые собирают компы на Али и Авито

Ответить

Yury Shabanov

2

Они ещё живы?) Logitech нормально отжал у всех долю рынка

Ответить

Maxim Bityukov

Yury
0

Самое интересное, что у логитеч норм гарантии. Западали клавиши в клавиатуре как-то. По обращению прислали совершенно новую такую же. Но клавиши также западали. Модель видимо такая.

Ответить

Амбиент Музыкантов

2

Одна из первых мышей была. Играешь в какой-нибудь Дум - и тут шарик прокручивается, прицел сбивается, тебя нечисть хуячит, ты долбишь эту мышь об стол. Злой начинаешь вытаскивать шарик, чистишь его футболку, а потом заёбываешься чисткой роликов-колёсиков. Ностальгически всплакнул, извините.

Ответить

Alexey Chudenkov

1

А кроме мышек и колонок они что то продавали? :)

Ответить

Иванов Олег

Alexey
0

коврики!

Ответить

Вадим Трушин

0

А мне никогда этот бренд не нравится. Как то наивно и глуповато это переводилось, мышка "Гений", брал A4Tech. А если ты накопил денег на Logitech MX300 , то это было поистине круто.

Ответить

Solarex Lotos

0

Надо делать ассортимент ргб лазерных мышей, блютус стерео колонок и игровых гарнитур в лоу кост сегменте. В нашей ленте годный брендированный ноунейм ох как подчищают.

Ответить

Andrey Yukin

0

Они ещё живые!? Я думал они исчезли вместе с ADSL- модемами.

Ответить

Dmitriy

0

Помню давно давно собирал свой первый комп купил мышку, и пока собирал комп по частям копил бабло, собрал подключил а мыша гениуса не работает, с тех пор и не беру у их ничего. Мышь была безпроводная. 

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Денис Обухов

0

я сначала подумал про genius, который тексты песен хранит, и который недавно заблочили.

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