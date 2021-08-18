Genius закрыла представительство в России и может покинуть российский рынок — «Ъ» Статьи редакции
Компания не предлагала уникальный продукт, считает аналитик.
- Во втором квартале 2021 года продажи бренда упали на 65% год к году и в количественном, и в денежном выражении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источника в одном из крупных ритейлеров электроники. В Genius не ответили изданию.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи компьютерной периферии за первое полугодие составили примерно 7 млн за 9,7 млрд рублей. В количественном выражении это на 3% выше год к году, в деньгах — на 24%. В компании лидером рынка называют Logitech, Genius входит в десятку популярных брендов.
- По данным «Марвел-Дистрибуции», сейчас доля Genius на рынке составляет всего 2-3%, в то время как ещё несколько лет назад была на уровне 15%.
- По словам гендиректора Price.ru Елены Суховей, спрос на Genius не растёт, хотя в целом сегмент становится более востребованным. Аналитики компании объясняют ситуацию ростом спроса на «продвинутую технику», а Genius относится «к бюджетному сегменту простой периферии».
- Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов считает, что от ухода Genius с рынка, ничего не изменится, так как компания «уже давно не предлагает уникальный продукт».
- По словам Вильянова, когда бренд только выходил на рынок, конкуренция была минимальной, но потом появились другие игроки, предлагающие то же самое, что и Genius, но дешевле. Компании может помочь ребрендинг и обновление модельного ряда, отмечает он.
прощай, легенда
Это ж не нетскролл 120
А продажи на 7 миллионов за 9.7 миллиардов? Тут не тока глаз, еще и мозги ломаются ))))
Тоже подумал, что надо сначала кофе ёбнуть, а то, видать, не проснулся ещё.
Очень странная заметка, да, я всю статью думал что речь про сайт с текстами песен
"на 3% выше год к году" - слух режет от таких оборотов
Вы бы как построили оборот?
Сложно сказать как надо было бы построить, если непонятно что хотел сказать автор.
Вообще весь этот абзац, если вдуматься, не имеет смысла:
"Продажи компьютерной периферии за первое полугодие составили примерно 7 млн за 9,7 млрд рублей. В количественном выражении это на 3% выше год к году, в деньгах — на 24%"
Абсолютно бессмысленная, коряво построенная фраза.
Да я догадался конечно, если подытожить, то вкратце: У Джениуса продажи упали на 65%, хотя в целом по рынку выросли (причем рост больше по деньгам, а не пол кол-ву проданного).
Я бы даже и вывод сделал, что упали потому как у Джениуса упор на офисный дешман, а в пандемию и локдауны все себя баловали дорогой переферией и качественными девайсами для удаленки.
Просто пост написан таким тяжелым кондовым языком. И еще и разбит на абзацы по тезисам (когда читаешь, то не связываешь их подсознательно).
А вам бы пунктуацию подучить, а то, не то что глаз режет, а фэйспалмы сплошные.
Знаю. Пунктуация мое слабое место, часто сам замечаю, что запятую не поставил, но исправлять уж поздно. Поэтому я не пишу статьи, только комменты.
помню где то были неубиваемые колонки
еще со старым лого где нарисована мышь
Ну, лично как бы не удивлён. У них есть что-то для ноутбуков? Нет. И на рынке, где ПК остались только у игроков, да тех, кому не хватает мощности ноута, им предложить нечего. Если я вкладываю в системник тысяч 150+, буду ли я покупать клавиатуру за 300 рублей? Сложный вопрос...
Хотя да, в нулевых было самое оно. До сих пор где-то валяется их оптическая мышка 2002 года.
Все таки не надо путать свое "я" со статистикой.
В офисах полно стационарных ПК , периферия к ним продается
Для ноутов те же мыши тоже активно продаются
Как сказали выше
Все таки не надо путать свое "я" со статистикой
У нас вся организация на ~400 сотрудников на ПК
Они ещё живы?) Logitech нормально отжал у всех долю рынка
Самое интересное, что у логитеч норм гарантии. Западали клавиши в клавиатуре как-то. По обращению прислали совершенно новую такую же. Но клавиши также западали. Модель видимо такая.
Одна из первых мышей была. Играешь в какой-нибудь Дум - и тут шарик прокручивается, прицел сбивается, тебя нечисть хуячит, ты долбишь эту мышь об стол. Злой начинаешь вытаскивать шарик, чистишь его футболку, а потом заёбываешься чисткой роликов-колёсиков. Ностальгически всплакнул, извините.
А кроме мышек и колонок они что то продавали? :)
А мне никогда этот бренд не нравится. Как то наивно и глуповато это переводилось, мышка "Гений", брал A4Tech. А если ты накопил денег на Logitech MX300 , то это было поистине круто.
Надо делать ассортимент ргб лазерных мышей, блютус стерео колонок и игровых гарнитур в лоу кост сегменте. В нашей ленте годный брендированный ноунейм ох как подчищают.
Помню давно давно собирал свой первый комп купил мышку, и пока собирал комп по частям копил бабло, собрал подключил а мыша гениуса не работает, с тех пор и не беру у их ничего. Мышь была безпроводная.
я сначала подумал про genius, который тексты песен хранит, и который недавно заблочили.
Начну с пары историй. Я потерял на неудачных запусках продуктов миллионы рублей. К счастью, удачных в итоге было больше, но, разумеется, случались и фейлы. Два самых эпичных: эксклюзивное дистрибьюторство детской одежды из Финляндии и сервис печати на чехлах для смартфонов.
Компания хочет «научить» роботов выполнять те же движения, что и человек, чтобы самостоятельно реагировать на изменения обстановки.
Электричество будут производить на солнечных или ветряных электростанциях.
В апреле 2020 мы на месяц закрыли все офисы из-за пандемии и проводили встречи с покупателями в Зуме. Менеджеры использовали информацию с сайта: переключались между фотографиями районов, планировками квартир, картами и расчетом ипотеки.
Для IBS работа со школьниками, интересующимися технологиями, наукой и инновациями, — один из любимых и важных векторов. Это всегда интересно и влечет за собой много приятных открытий для обеих сторон — как учеников, так и их IT-наставников. IBS сотрудничает с московскими и региональными школами, помогая ребятам разобраться в мире технологий и…
С февраля 2021 года стоимость акций выросла с $50,95 до $100,55 за штуку.
Компания не предлагала уникальный продукт, считает аналитик.
Кажется каких только гайдов по юнит-экономике не было, только на этом сайте пролетало штук 5. Каждый такой гайд собирает огромное число холиварных комментариев. Я, по праву евангелиста подхода, решил собрать свою мини презентацию по этой теме, чтобы наглядно показать, что и как формируется в этой самой юнит-экономике.