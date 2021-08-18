Простой гайд по юнит-экономике

Кажется каких только гайдов по юнит-экономике не было, только на этом сайте пролетало штук 5. Каждый такой гайд собирает огромное число холиварных комментариев. Я, по праву евангелиста подхода, решил собрать свою мини презентацию по этой теме, чтобы наглядно показать, что и как формируется в этой самой юнит-экономике.