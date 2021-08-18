Производитель компьютерных мышек и камер Genius закрыл представительство в России на фоне роста конкуренции — «Ъ» Статьи редакции
По оценке дистрибутеров, за несколько лет бренд снизил долю на рынке с 15% до 3%.
- Genius закрыл представительство в России, рассказал «Коммерсанту» близкий к компании источник. Во втором квартале 2021 года продажи бренда упали на 65% год к году и в количественном, и в денежном выражении, добавил собеседник в одном из крупных ритейлеров электроники. В Genius не ответили изданию.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи компьютерной периферии за первое полугодие в штуках выросли на 3% год к году — до 7 млн, в деньгах — на 24%, до 9,7 млрд рублей. В компании лидером рынка называют Logitech, Genius входит в десятку популярных брендов.
- По данным «Марвел-Дистрибуции», сейчас доля Genius на рынке составляет всего 2-3%, в то время как ещё несколько лет назад была на уровне 15%.
- По словам гендиректора Price.ru Елены Суховей, спрос на Genius не растёт, хотя в целом сегмент становится более востребованным. Аналитики компании объясняют ситуацию ростом спроса на продвинутую технику, а Genius относится к бюджетному сегменту простой периферии.
- Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов считает, что от ухода Genius с рынка, ничего не изменится, так как компания «уже давно не предлагает уникальный продукт».
- По словам Вильянова, когда бренд только выходил на рынок, конкуренция была минимальной, но потом появились другие игроки, предлагающие то же самое, что и Genius, но дешевле. Компании может помочь ребрендинг и обновление модельного ряда, отмечает он.
прощай, легенда
Это ж не нетскролл 120
помню где то были неубиваемые колонки
еще со старым лого где нарисована мышь
А продажи на 7 миллионов за 9.7 миллиардов? Тут не тока глаз, еще и мозги ломаются ))))
Очень странная заметка, да, я всю статью думал что речь про сайт с текстами песен
Тоже подумал, что надо сначала кофе ёбнуть, а то, видать, не проснулся ещё.
"на 3% выше год к году" - слух режет от таких оборотов
Вы бы как построили оборот?
Сложно сказать как надо было бы построить, если непонятно что хотел сказать автор.
Вообще весь этот абзац, если вдуматься, не имеет смысла:
"Продажи компьютерной периферии за первое полугодие составили примерно 7 млн за 9,7 млрд рублей. В количественном выражении это на 3% выше год к году, в деньгах — на 24%"
Абсолютно бессмысленная, коряво построенная фраза.
Да я догадался конечно, если подытожить, то вкратце: У Джениуса продажи упали на 65%, хотя в целом по рынку выросли (причем рост больше по деньгам, а не пол кол-ву проданного).
Я бы даже и вывод сделал, что упали потому как у Джениуса упор на офисный дешман, а в пандемию и локдауны все себя баловали дорогой переферией и качественными девайсами для удаленки.
Просто пост написан таким тяжелым кондовым языком. И еще и разбит на абзацы по тезисам (когда читаешь, то не связываешь их подсознательно).
А вам бы пунктуацию подучить, а то, не то что глаз режет, а фэйспалмы сплошные.
Знаю. Пунктуация мое слабое место, часто сам замечаю, что запятую не поставил, но исправлять уж поздно. Поэтому я не пишу статьи, только комменты.
Одна из первых мышей была. Играешь в какой-нибудь Дум - и тут шарик прокручивается, прицел сбивается, тебя нечисть хуячит, ты долбишь эту мышь об стол. Злой начинаешь вытаскивать шарик, чистишь его футболку, а потом заёбываешься чисткой роликов-колёсиков. Ностальгически всплакнул, извините.
Ну, лично как бы не удивлён. У них есть что-то для ноутбуков? Нет. И на рынке, где ПК остались только у игроков, да тех, кому не хватает мощности ноута, им предложить нечего. Если я вкладываю в системник тысяч 150+, буду ли я покупать клавиатуру за 300 рублей? Сложный вопрос...
Хотя да, в нулевых было самое оно. До сих пор где-то валяется их оптическая мышка 2002 года.
Все таки не надо путать свое "я" со статистикой.
В офисах полно стационарных ПК , периферия к ним продается
Для ноутов те же мыши тоже активно продаются
Как сказали выше
Все таки не надо путать свое "я" со статистикой
У нас вся организация на ~400 сотрудников на ПК
Меньше места занимает где ?
У нас в офисе хоть и плотно сидят проблем с местом для системника нету, тем более последние 7 лет покупаются mITX.
И цена ноута 15" ровна (на само деле выше) за системник + моник 24, это не считая что до 20года большинство дешманских нутов шло с с экраном 1366x768 и матрицей вырви глаз даже по меркам NT.
А чем обслуживать то проще?
Чтобы больше людей посадить на той же площади
Работаю немало как раз с продавцами окон ... там именно в офисе ПК процентов на 80.
Просто есть же данные по корпоративным продажам , пока - статистика такая.
Тут важно отделить свое мнение от общей статистики.
Они ещё живы?) Logitech нормально отжал у всех долю рынка
Самое интересное, что у логитеч норм гарантии. Западали клавиши в клавиатуре как-то. По обращению прислали совершенно новую такую же. Но клавиши также западали. Модель видимо такая.
Грубо , с 1 стороны Logitech с другой DEXP и аналоги
Но вообще, снижение конкуренции это скорее плохо
я сначала подумал про genius, который тексты песен хранит, и который недавно заблочили. ещё удивился почему мвидео-эльдорадо это комментирует.
Они ещё живые!? Я думал они исчезли вместе с ADSL- модемами.
Исчезнуть под шум ADSL-модемов...
Зашел написать коммент, что уходит посредственное говно, которое никто не заметит даже, а тут столько фанатов и у каждого свои жизненные истории. Так что прошу прощения. ))
Всегда был посредственным гавном даже те самые колонки из конца 90х
А мне никогда этот бренд не нравится. Как то наивно и глуповато это переводилось, мышка "Гений", брал A4Tech. А если ты накопил денег на Logitech MX300 , то это было поистине круто.
А кроме мышек и колонок они что то продавали? :)
Графические планшеты также.
В свое время нормальные клавы и мышки были. Но сейчас компания банально продавала старые и не очень качественные продукты.
Прощай. Рад, что в один из периодов моей жизни мы были вместе.
Надо делать ассортимент ргб лазерных мышей, блютус стерео колонок и игровых гарнитур в лоу кост сегменте. В нашей ленте годный брендированный ноунейм ох как подчищают.
Помню давно давно собирал свой первый комп купил мышку, и пока собирал комп по частям копил бабло, собрал подключил а мыша гениуса не работает, с тех пор и не беру у их ничего. Мышь была безпроводная.
Сначала подумал, что речь о сайте с текстами речей рэперов и их объяснениями
Когда-то давным-давно У этой компании Genius, были великолепные решения как по функционалу так и по возможностям точной настройки.Они могли бы развить уже существующие продукты, Даже те которые когда-то выпускали, потому что даже сегодня у конкурентов нету И 60% тех возможностей которые были реализованы в их устройствах, но вместо этого за последние годы продукция полетела с горы вниз - как по качеству так и по функционалу продукции. Огромные проблемы у них всегда была маркетинговая составляющая они ни копейки не выделяли на нормальный маркетинг. Как мне сказал бывший маркетолог один из этой компании, "Главное не потратить ничего лишнего на продвижение! И общего бренда и особенно сократить расходы на продвижение одной позиции товара даже если это лидер сегмента. Европа же не целевой рынок " Фактически эта компания забила себе гвозди в крышку гроба в 2016 году!
Если хотите вспомнить было и, может всплакнуть, Logi регулярно перевыпускает легендарные продукты.
Например, MX518 - начинка вся современная, естественно
Ну они ничего не могли предложить в конкуренцию А4tech, logitech, Razor и дешёвому китайскому ноунейму. Так что дело кажется в том, что они уходят с рынка вообще, а не из России...
Как когда-то схлопнулись HTC с их смартфонами... Хотя последние делали топ вещи... у Genius ничего из топ продуктов просто не было...
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По оценке дистрибутеров, за несколько лет бренд снизил долю на рынке с 15% до 3%.
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