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Техника
Nazigul Jusupova

Производитель компьютерных мышек и камер Genius закрыл представительство в России на фоне роста конкуренции — «Ъ» Статьи редакции

По оценке дистрибутеров, за несколько лет бренд снизил долю на рынке с 15% до 3%.

  • Genius закрыл представительство в России, рассказал «Коммерсанту» близкий к компании источник. Во втором квартале 2021 года продажи бренда упали на 65% год к году и в количественном, и в денежном выражении, добавил собеседник в одном из крупных ритейлеров электроники. В Genius не ответили изданию.

  • По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи компьютерной периферии за первое полугодие в штуках выросли на 3% год к году — до 7 млн, в деньгах — на 24%, до 9,7 млрд рублей. В компании лидером рынка называют Logitech, Genius входит в десятку популярных брендов.

  • По данным «Марвел-Дистрибуции», сейчас доля Genius на рынке составляет всего 2-3%, в то время как ещё несколько лет назад была на уровне 15%.
  • По словам гендиректора Price.ru Елены Суховей, спрос на Genius не растёт, хотя в целом сегмент становится более востребованным. Аналитики компании объясняют ситуацию ростом спроса на продвинутую технику, а Genius относится к бюджетному сегменту простой периферии.
  • Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов считает, что от ухода Genius с рынка, ничего не изменится, так как компания «уже давно не предлагает уникальный продукт».
  • По словам Вильянова, когда бренд только выходил на рынок, конкуренция была минимальной, но потом появились другие игроки, предлагающие то же самое, что и Genius, но дешевле. Компании может помочь ребрендинг и обновление модельного ряда, отмечает он.

#новости #genius

7822 просмотров
71 71 комментарий
15
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71 комментарий
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Pepe Smoke

70

прощай, легенда

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Andre Macareno

Pepe
9

Это ж не нетскролл 120

Ответить

MadRat96

Andre
16
Ответить

Peter Lapatukhin

MadRat96
0

АХАХАХАХАХАХАХХА

Ответить

Andre Macareno

MadRat96
0

Когда ставил лайк, кто-то рядом проорал "НЫАААААА"

Ответить

Трофим Шоренко

MadRat96
0

Кто тут олд?

Ответить

Dear Moscow,

Pepe
9

прощай, легенда

Ловите ньюфага!  

Ответить

Ilya ZLodei

Pepe
5

Вообще то легенда это M100 (B100)

Ответить

Арсений Трошин

24

помню где то были неубиваемые колонки
еще со старым лого где нарисована мышь

Ответить

Viktor Mann

Арсений
17

Слушал *.flac только на них! )

Ответить

Иван Шеметов

Арсений
2

до сих пор работают кста

Ответить

Амбиент Музыкантов

Арсений
1

О, такие же были.

Ответить

Mikhail Dragunov

21

А продажи на 7 миллионов за 9.7 миллиардов? Тут не тока глаз, еще и мозги ломаются )))) 

Ответить

Sasha Tsereteli

Mikhail
18

Очень странная заметка, да, я всю статью думал что речь про сайт с текстами песен

Ответить

Dmitry Yashin

Mikhail
9

Тоже подумал, что надо сначала кофе ёбнуть, а то, видать, не проснулся ещё.

Ответить

Владимир В.

11

"на 3% выше год к году" - слух режет от таких оборотов

Ответить

Рушан Натфуллин

Владимир
4

Вы бы как построили оборот?

Ответить

Максим Гомбоев

Рушан
33

Сложно сказать как надо было бы построить, если непонятно что хотел сказать автор.
Вообще весь этот абзац, если вдуматься, не имеет смысла:

"Продажи компьютерной периферии за первое полугодие составили примерно 7 млн за 9,7 млрд рублей. В количественном выражении это на 3% выше год к году, в деньгах — на 24%"

Абсолютно бессмысленная, коряво построенная фраза.

Ответить

Александр

Максим
4

7 млн вероятно единиц товара стоимостью 9,7 млрд р.

Ответить

Максим Гомбоев

Алексан…
8

Да я догадался конечно, если подытожить, то вкратце: У Джениуса продажи упали на 65%, хотя в целом по рынку выросли (причем рост больше по деньгам, а не пол кол-ву проданного).

Я бы даже и вывод сделал, что упали потому как у Джениуса упор на офисный дешман, а в пандемию и локдауны все себя баловали дорогой переферией и качественными девайсами для удаленки.

Просто пост написан таким тяжелым кондовым языком. И еще и разбит на абзацы по тезисам (когда читаешь, то не связываешь их подсознательно).

Ответить

Артём Бунас

Максим
–11

А вам бы пунктуацию подучить, а то, не то что глаз режет, а фэйспалмы сплошные.

Ответить

Максим Гомбоев

Артём
12

Знаю. Пунктуация мое слабое место, часто сам замечаю, что запятую не поставил, но исправлять уж поздно. Поэтому я не пишу статьи, только комменты.

Ответить

Sergey Khohlachev

Рушан
0

Ежегодно.

Ответить

Амбиент Музыкантов

14

Одна из первых мышей была. Играешь в какой-нибудь Дум - и тут шарик прокручивается, прицел сбивается, тебя нечисть хуячит, ты долбишь эту мышь об стол. Злой начинаешь вытаскивать шарик, чистишь его футболку, а потом заёбываешься чисткой роликов-колёсиков. Ностальгически всплакнул, извините.

Ответить

Ivan Pogoreloff

5

Ну, лично как бы не удивлён. У них есть что-то для ноутбуков? Нет. И на рынке, где ПК остались только у игроков, да тех, кому не хватает мощности ноута, им предложить нечего. Если я вкладываю в системник тысяч 150+, буду ли я покупать клавиатуру за 300 рублей? Сложный вопрос...

Хотя да, в нулевых было самое оно. До сих пор где-то валяется их оптическая мышка 2002 года.

Ответить

Дмитрий Малахов

Ivan
14

Все таки не надо путать свое "я" со статистикой.
В офисах полно стационарных ПК , периферия к ним продается
Для ноутов те же мыши тоже активно продаются

Ответить

danil nik

Дмитрий
–3

В каких офисах? Я когда в офисах работал, у нас даже линейный дешёвый персонал, типа саппорта и менеджеров холодного обзвона, сидели на ноутах. В офис продаж окон или дверей приходишь - там тоже с ноутами сидят 

Ответить

Виталий Асташкин

danil
12

Как сказали выше
Все таки не надо путать свое "я" со статистикой

У нас вся организация на ~400 сотрудников на ПК

Ответить

3216q114

Виталий
4

+1
500ПК (в том числе неттнопы и пару стиков ) и всего десяток полтора ноутов в офисе.
Нафига вообще в офисе нужен ноут ? Чтобы переплатить за мелкий дисплей ?

Ответить

danil nik

3216q114
–1

Ноут суммарно занимает меньше места, по стоимости, если говорить про офисный уровень, дешманский ноут за 30к или неттоп + моник это примерно одно и тоже, по мощности тоже. Обслуживать админам тоже проще. У вас в офисе пока ещё ретроградский подход, недозрели)

Ответить

Борис Б

danil
12

Насколько проще будет обслуживать ноутбук, если сотрудник прольет на его клавиатуру кофе?)
Насколько проще будет заменить клавиатуру у ноутбука\десктопа?
Насколько комфортнее сотрудникам работать за 15 дюймовой TN матрицей 1366x768?)

Ответить

3216q114

danil
1

Меньше места занимает где ?
У нас в офисе хоть и плотно сидят проблем с местом для системника нету, тем более последние 7 лет покупаются  mITX.
И цена ноута 15" ровна (на само деле выше) за системник + моник 24, это не считая что до 20года большинство дешманских нутов шло с с экраном 1366x768 и матрицей вырви глаз даже по меркам NT.
А чем обслуживать то проще?

Ответить

3216q114

3216q114
2

PS Когда уходили на удаленки, сотрудники в первую очередь моники забирали домой (некоторый даже оба два).

Ответить

Андрей Кустов

3216q114
0

Чтобы больше людей посадить на той же площади 

Ответить

3216q114

Андрей
0

Так для этого нужно столы уменьшать, а не системщики на ноуты заменять. 

Ответить

Дмитрий Малахов

danil
0

Работаю немало как раз с продавцами окон ... там именно в офисе ПК процентов на 80.
Просто  есть же данные по корпоративным продажам , пока - статистика такая.
Тут важно отделить свое мнение от общей статистики.

Ответить

Alex Mont

Дмитрий
0

Туда все-таки будут покупать скорей всего какой-нибудь логитек или нр, гениус "несолидно"

Ответить

Killo

Ivan
6

Ничесе у тебя статистика
Не забывай про миллионы школьников, которые собирают компы на Али и Авито

Ответить

Dear Moscow,

Ivan
0

 У них есть что-то для ноутбуков?

https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=mouse_genius#c_id=264&fn=263&g_id=181&page=all&sort=%2Bp8968%2B9024%2B704%2B8416%2B112&spoiler=&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=4

Ответить

Yury Shabanov

5

Они ещё живы?) Logitech нормально отжал у всех долю рынка

Ответить

Maxim Bityukov

Yury
5

Самое интересное, что у логитеч норм гарантии. Западали клавиши в клавиатуре как-то. По обращению прислали совершенно новую такую же. Но клавиши также западали. Модель видимо такая.

Ответить

Alex Mont

Maxim
1

Мне мышь g500 новую прислали, словил ее фирменную болезнь "даблклик". Мышь не производится уже лет 8

Ответить

Дмитрий Малахов

Yury
0

Грубо , с 1 стороны Logitech с другой DEXP и аналоги
Но вообще, снижение конкуренции это скорее плохо

Ответить

Денис Обухов

5

я сначала подумал про genius, который тексты песен хранит, и который недавно заблочили. ещё удивился почему мвидео-эльдорадо это комментирует.

Ответить

А. С.

Денис
2
Ответить

Денис Обухов

Денис
0

ну теперь, когда отредактировали заголовок, уже не актуально

Ответить

Максим Митин

5

Забавно, что кто-то до сих пор покупал. 0 рекламы, 0 новых продуктов

Ответить

Артем Якимов

–1

Уходят из России.
Все уже привыкли.

Ответить

Andrey Yukin

3

Они ещё живые!? Я думал они исчезли вместе с ADSL- модемами.

Ответить

Shiva Perica

Andrey
1

Исчезнуть под шум ADSL-модемов...

Ответить

А. С.

Shiva
7

Шумели Dial-up модемы

Ответить

Феттучини с Креветкой

3

Зашел написать коммент, что уходит посредственное говно, которое никто не заметит даже, а тут столько фанатов и у каждого свои жизненные истории. Так что прошу прощения. ))

Ответить

Дмитрий Порожняков

3

Всегда был посредственным гавном даже те самые колонки из конца 90х

Ответить

Егор Какой-то

Дмитрий
0

Помню, как их продукцию называли "говениус", аж олдскулы свело. :)

Ответить

Вадим Трушин

1

А мне никогда этот бренд не нравится. Как то наивно и глуповато это переводилось, мышка "Гений", брал A4Tech. А если ты накопил денег на Logitech MX300 , то это было поистине круто.

Ответить

Alexey Chudenkov

1

А кроме мышек и колонок они что то продавали? :)

Ответить

Иванов Олег

Alexey
1

коврики!

Ответить

А. С.

Alexey
0

клавиатуру

Ответить

TaleWithNoEnd

Alexey
0

Графические планшеты также.

Ответить

Alex Mont

TaleWithNoEnd
0

Неплохие кстати.

Ответить

Влад

0

В свое время нормальные клавы и мышки были. Но сейчас компания банально продавала старые и не очень качественные продукты.

Прощай. Рад, что в один из периодов моей жизни мы были вместе.

Ответить

Solarex Lotos

0

Надо делать ассортимент ргб лазерных мышей, блютус стерео колонок и игровых гарнитур в лоу кост сегменте. В нашей ленте годный брендированный ноунейм ох как подчищают.

Ответить

Dmitriy

0

Помню давно давно собирал свой первый комп купил мышку, и пока собирал комп по частям копил бабло, собрал подключил а мыша гениуса не работает, с тех пор и не беру у их ничего. Мышь была безпроводная. 

Ответить

xxx xxx

0

Их на амазоне нет, видимо контора глобально ласты клеит.

Ответить

Александр Борродач

0

Сначала подумал, что речь о сайте с текстами речей рэперов и их объяснениями

Ответить

Вольный дебаркадер

0

Логично. Genius вроде же в основном дешманом торговал, а в бюджетном сегменте сложно конкурировать с тоннами ноунеймов и карманных брендов, толкаемых сетями.

Ответить

boj Ko

0

Когда-то давным-давно У этой компании Genius, были великолепные решения как по функционалу так и по возможностям точной настройки.Они могли бы развить уже существующие продукты, Даже те которые когда-то выпускали, потому что даже сегодня у конкурентов нету И 60% тех возможностей которые были реализованы в их устройствах, но вместо этого за последние годы продукция полетела с горы вниз - как по качеству так и по функционалу продукции. Огромные проблемы у них всегда была маркетинговая составляющая они ни копейки не выделяли на нормальный маркетинг. Как мне сказал бывший маркетолог один из этой компании, "Главное не потратить ничего лишнего на продвижение!   И  общего бренда и особенно сократить расходы на продвижение одной позиции товара даже если это лидер сегмента. Европа же не целевой рынок  " Фактически эта компания забила себе гвозди в крышку гроба в 2016 году!

Ответить

Alex Mont

boj
0

Видимо хотели по стопам Dell, которые тоже не рекламируются, но что-то пошло не так

Ответить

Ilya ZLodei

0

Если хотите вспомнить было и, может всплакнуть, Logi регулярно перевыпускает легендарные продукты.
Например, MX518 - начинка вся современная, естественно 

Ответить

Philip Poteryahin

0

Мыши бегут с корабля

Ответить

Alex D

0

Ну они ничего не могли предложить в конкуренцию А4tech, logitech, Razor и дешёвому китайскому ноунейму. Так что дело кажется в том, что они уходят с рынка вообще, а не из России...
Как когда-то схлопнулись HTC с их смартфонами... Хотя последние делали топ вещи... у Genius ничего из топ продуктов просто не было...

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