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Техника
Nazigul Jusupova

Организаторы CES разрешат приехать на офлайн-мероприятие в 2022 году только привитым от Covid-19 Статьи редакции

В 2021 году выставка прошла онлайн из-за пандемии.

Выставка пройдёт в Лас-Вегасе как в онлайне, так и в офлайне.

Онлайн-программа будет проходить параллельно очной. Участники офлайн-мероприятия должны подтвердить вакцинацию от Covid-19. CES также планирует разрешить участникам предоставлять справку о наличии антител. Дополнительную информацию об этом организаторы сообщат ближе к дате проведения — с 5 по 8 января 2022 года.

В 2021 году мероприятие полностью проходило в онлайн-режиме с 6 по 9 января из-за ограничений в период пандемии.

CES проводится более 50 лет, на ней стартапы и крупные компании демонстрируют своё видение будущего — концепты машин, новые технологии, роботов и другие устройства. В 2020 году выставку посетили более 171 тысячи человек.

Круглый стол Apple и Facebook, электромобиль…
Традиционная для выставки подборка полезных и не очень устройств тоже присутствует.
vc.ru

#новости #ces

791 просмотров
5 5 комментариев
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Shlomo Goldenberg

2

В 2022 году. Когда эта хуйня должна по любому исчезнуть уже. Хотят только привитых. Эта песня явно рассчитана быть долгой 

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Строительный якорь

Shlomo
0

График "ковидизации" давно составлен и подписан

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А. С.

1

48 минут - 0 комментариев.
...
CES не нужен.

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Многолетний корабль

А.
2

Тут сидят непривитые просто

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Foma Huichkin

0

Проститутки, и, прости Господи, проституты тоже будут вакцинированными? На этом мероприятии много продажных женщин, мужчин и даже чего-то непонятного для утех собирается. Хотя в Лас-Вегасе их в любое время достаточно, интересно, их как-то сертифицировали?

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