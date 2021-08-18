Организаторы CES разрешат приехать на офлайн-мероприятие в 2022 году только привитым от Covid-19 Статьи редакции
В 2021 году выставка прошла онлайн из-за пандемии.
Выставка пройдёт в Лас-Вегасе как в онлайне, так и в офлайне.
Онлайн-программа будет проходить параллельно очной. Участники офлайн-мероприятия должны подтвердить вакцинацию от Covid-19. CES также планирует разрешить участникам предоставлять справку о наличии антител. Дополнительную информацию об этом организаторы сообщат ближе к дате проведения — с 5 по 8 января 2022 года.
В 2021 году мероприятие полностью проходило в онлайн-режиме с 6 по 9 января из-за ограничений в период пандемии.
CES проводится более 50 лет, на ней стартапы и крупные компании демонстрируют своё видение будущего — концепты машин, новые технологии, роботов и другие устройства. В 2020 году выставку посетили более 171 тысячи человек.
В 2022 году. Когда эта хуйня должна по любому исчезнуть уже. Хотят только привитых. Эта песня явно рассчитана быть долгой
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CES не нужен.
Проститутки, и, прости Господи, проституты тоже будут вакцинированными? На этом мероприятии много продажных женщин, мужчин и даже чего-то непонятного для утех собирается. Хотя в Лас-Вегасе их в любое время достаточно, интересно, их как-то сертифицировали?
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