Intel закроет подразделение по разработке технологий компьютерного зрения RealSense Статьи редакции
Вместо этого компания сосредоточится на производстве процессоров.
Компания закрывает подразделение, так как вкладывает всё больше усилий в основной бизнес по производству микросхем, пишет CRN со ссылкой на представителя Intel.
Технология компьютерного зрения RealSense предназначалась для использования почти во всех сферах — от навигации роботов до распознавания лиц.
По данным менеджеров компании, технология не была массовым продуктом Intel, а подразделение не приносило прибыли. По словам вице-президента Кента Тиббилса, немногие клиенты покупали камеры RealSense в каких-либо значительных количествах — от 10 до 40 за раз.
О закрытии RealSense стало известно спустя две недели после ухода со своего поста главы подразделения Саги Бен Моше. Гендиректор Пэт Гелсингер стремится усилить производство компьютеров и микросхем, чтобы вернуть компании лидерство на рынке, пишет издание.
Intel продолжит выполнять свои обязательства перед текущими клиентами RealSense, но сотрудники подразделения перейдут на другие должности.
- Впервые 3D-камеры RealSense представили в 2014 году, пишет The Verge. Они отслеживали движения на ноутбуках, подобно технологии контроллера движений Kinect для Xbox.
- В 2015 году Intel представила дрон с технологией отслеживания RealSense.
- В 2016 году компания представила VR-гарнитуру и дрон, который умеет обходить препятствия.
- В 2021 году Intel выпустила программу RealSense Touchless Control для бесконтактного управления — она предназначалась, например, для кассовых терминалов.
- В августе Xiaomi представила робота-пса, который использует камеры RealSense для определения глубины.
Вместо этого компания сосредоточится на производстве процессоров.
Здорово эпл на их амбициии надавил =)
Не эпл, а акционеры. Технически в мире любая компания сейчас может выпускать любой продукт. Вопрос инвестиций и команды.
У акционеров тригернуло явно после выхода m1
Триггернуло сильно раньше выхода m1. У них застой с улучшением техпроцесса уже несколько лет, в частности до 7 нм.
Пусть шевелятся, конкуренция это хорошо
Да там кисель такого плотного замеса, что непонятно, что должно произойти, чтобы расшевелить его.
Ну амд тоже когда то списывали в утиль. Время покажет. Будет грустно если Интел скатится в уг. Но рынок есть рынок
Intel ведь mobileye себе прикупила, так что есть где компьютерное зрение попилить ещё там. А спецдальномерные лазеро-инфракрасные камеры вроде бы уже признаны костылями в пользу 2-камерной системы с нейросеточкой и продемонстрированы в тесле как рабочий вариант.
с настоящей картой глубины всегда лучше, чем без неё. например, в темноте.
Привет! С вами снова Руслан Остропольский, Head of PMO В СберЗдоровье.
Ребята с горящими глазами и гениальной идеей просят разработать IT-решение для запуска продукта. Непременно хотят использовать технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Думают только о том, как инвесторы выстроятся в очередь, и сколько денег в итоге получится заработать.
Я уже сейчас вижу слом нормы восприятия агрессивных руководителей и коллег с «у него такой особенный стиль руководства, зато эффективный» на «агрессивный мудак, не хочу с ним работать, я лучше пойду на меньше денег, но в команду, в которой все будут друг о друге заботиться».
Правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.
Если вы мечтаете о природе, свежем воздухе и костре в хорошей компании единомышленников, знающих все о разработке, то вам на наш уикенд-кемпинг!
Это подарок МЕГИ к 305-летию Омска.
Помогли финтех-проекты, внимание публики и молодые инвесторы.
Автомобильный дилер «РОЛЬФ» и агентство «ПроКонтекст» рассказывают, как всего одно изменение в лид-форме Facebook помогло подстроиться под клиентов и собрать еще больше целевых звонков
Тест-драйв нового Genesis G80.