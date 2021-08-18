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Техника
Nazigul Jusupova

Intel закроет подразделение по разработке технологий компьютерного зрения RealSense Статьи редакции

Вместо этого компания сосредоточится на производстве процессоров.

12 12 комментариев
1014 просмотров

Компания закрывает подразделение, так как вкладывает всё больше усилий в основной бизнес по производству микросхем, пишет CRN со ссылкой на представителя Intel.

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Технология компьютерного зрения RealSense предназначалась для использования почти во всех сферах — от навигации роботов до распознавания лиц.

По данным менеджеров компании, технология не была массовым продуктом Intel, а подразделение не приносило прибыли. По словам вице-президента Кента Тиббилса, немногие клиенты покупали камеры RealSense в каких-либо значительных количествах — от 10 до 40 за раз.

О закрытии RealSense стало известно спустя две недели после ухода со своего поста главы подразделения Саги Бен Моше. Гендиректор Пэт Гелсингер стремится усилить производство компьютеров и микросхем, чтобы вернуть компании лидерство на рынке, пишет издание.

Intel продолжит выполнять свои обязательства перед текущими клиентами RealSense, но сотрудники подразделения перейдут на другие должности.

  • Впервые 3D-камеры RealSense представили в 2014 году, пишет The Verge. Они отслеживали движения на ноутбуках, подобно технологии контроллера движений Kinect для Xbox.
  • В 2015 году Intel представила дрон с технологией отслеживания RealSense.
  • В 2016 году компания представила VR-гарнитуру и дрон, который умеет обходить препятствия.
  • В 2021 году Intel выпустила программу RealSense Touchless Control для бесконтактного управления — она предназначалась, например, для кассовых терминалов.
  • В августе Xiaomi представила робота-пса, который использует камеры RealSense для определения глубины.

#новости #intel

12 12 комментариев
5
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12 комментариев
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Евгений Симутин

1

Вместо этого компания сосредоточится на производстве процессоров.

Здорово эпл на их амбициии надавил =)

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Nick Chernykh

Евгений
1

Не эпл, а акционеры. Технически в мире любая компания сейчас может выпускать любой продукт. Вопрос инвестиций и команды.

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Евгений Симутин

Nick
2

У акционеров тригернуло явно после выхода m1

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Вася Пражкин

Евгений
0

Триггернуло сильно раньше выхода m1. У них застой с улучшением техпроцесса уже несколько лет, в частности до 7 нм.

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Евгений Симутин

Вася
1

Пусть шевелятся, конкуренция это хорошо

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Вася Пражкин

Евгений
0

Да там кисель такого плотного замеса, что непонятно, что должно произойти, чтобы расшевелить его.

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Евгений Симутин

Вася
0

Ну амд тоже когда то списывали в утиль. Время покажет. Будет грустно если Интел скатится в уг. Но рынок есть рынок

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Sht_Anton

Евгений
0

Речь о специализированных процессорах от их совместного предприятия с Мобилай 

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Vlsd Seregin

0

Intel ведь mobileye себе прикупила, так что есть где компьютерное зрение попилить ещё там. А спецдальномерные лазеро-инфракрасные камеры вроде бы уже признаны костылями в пользу 2-камерной системы с нейросеточкой и продемонстрированы в тесле как рабочий вариант.

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true iBegginer

Vlsd
1

с настоящей картой глубины всегда лучше, чем без неё. например, в темноте.

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Sht_Anton

Vlsd
0

Вообще не знал, что Интел ведет какие-то параллельные разработки после покупки Мобилай. Они же даже новое поколение процессоров на базе разработок Мобилай представили, у которой в клиентах половина производителей движущейся техники 

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Denis Gritsenko

0

Поздно

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