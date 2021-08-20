Их собирает не только Boston Dynamics: например, шведская ANYbotics тоже создаёт робособак для промышленных объектов, а китайская Unitree хочет сделать их доступными, как смартфоны.

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Робот ANYmal Research Features

Для промышленности

Для домашнего пользования

Смешанные

Для промышленности

ANYmal от ANYbotics

Робот ANYmal от швейцарской компании ANYbotics может быть полезен на крупных промышленных объектах, в потенциально взрывоопасных зонах и в строительстве.

ANYmal Anybotics

Также робопёс поможет в спасательных операциях в cложной местности, например, в болотах, лесах или в разрушенных зданиях. А ещё робот способен доставлять посылки весом до 10 кг.

ANYbotics доставляет посылки

ANYmal «работают» в BASF — производителе химической продукции. Они инспектируют промышленный комплекс размером 10 км²: обходят территорию, собирают данные о работе оборудования.

ANYmal на предприятии BASF ANYbotics

Энергетическая компания из Малайзии Petronas тестирует ANYmal на нефтегазовых платформах. Нефтяные и газовые объекты часто находятся в экстремальных погодных условиях и оборудованы крутыми лестницами. Эти объекты нужно постоянно обследовать: проверять работоспособность и безопасность оборудования.

Операторы следят за тем, где проходит робот ANYbotics

Ещё ANYmal — «робот-звезда»: он появился в одной из серий «Секретных материалов».

11 сезон, 7 серия, эфир 28 февраля 2018 года — ANYmal в кадре вместе с Дэвидом Духовны и Джиллиан Андерсон Anybotics

Что умеет

ANYmal умеет подниматься и спускаться по лестнице, преодолевать препятствия и ползать в узких пространствах. Он работает в дождь, ветер и снег. Робопёс может работать в любых условиях освещения: при ярком свете и в полной темноте.

Робопёс самостоятельно перемещается, но управление роботом может взять на себя человек — при помощи джойстика и камер.

Возможности робопса

После завершения работы ANYmal подключается к станции для подзарядки — для быстрой зарядки на 70% требуется 100 минут, для полной — 3 часа. Время работы робота — 90 минут.

ANYmal умеет самостоятельно подключаться к зарядке Anybotics

Робопёс оснащён:

Датчиками восприятия: лидар, стереокамеры, GPS, чтобы автономно ориентироваться на местности.

Камерой с 20-кратным оптическим зумом для съёмки чётких фото и видео с разрешением 4K.

Тепловой камерой, чтобы снимать точные показания температуры в диапазоне 20–500°C.

Светодиодным прожектором — для поддержки видимости при плохой освещённости.

Ультразвуковым микрофоном — для записи акустических измерений в звуковом и ультразвуковом диапазоне частот.

ANYmal может открывать двери, утилизировать отходы и нажимать кнопки.

Сколько стоит

Компания не указывает конкретную цену робота. ANYbotics предлагает клиентам проконсультироваться, чтобы выяснить, какие задачи будет выполнять робот, после чего они обещают назвать стоимость. Также компания предлагает взять робота в аренду.

Spot от Boston Dynamics

Boston Dynamics предлагает использовать Spot для скучной, грязной и опасной работы (от английского «3D job» — Dull, Dirty, Dangerous).

Он может работать в строительной, нефтегазовой отраслях или при добыче полезных ископаемых. Роботом можно управлять дистанционно, чтобы безопасно осматривать объекты, заводы и туннели.

Безопасность

Полиция и пожарные могут с помощью Spot могут наблюдать за потенциально опасной ситуацией издалека. Например, проверять подозрительные упаковки на наличие опасных материалов или взрывчатых веществ, проводить раскопки в остатках обломков от взрыва или пожара.

Робопса тестируют в работе полиции. Нью-Йоркская полиция переименовала Spot в Digidog. Пса использовали, когда подозреваемый в стрельбе забаррикадировался в своём доме — робота отправили осмотреть подвал, где, по словам свидетелей, скрывался стрелок.

Digidog New York Post

Также Digidog пригодился, когда двое вооруженных мужчин удерживали пятерых заложников. Чтобы покормить тех, к псу привязали еду и отправили в дом.

В апреле 2021 года полиция Нью-Йорка «уволила» робопса из-за давления общественности. Некоторые возражали против больших расходов на робота — годовой контракт обошёлся в $94 тысячи. Другие беспокоились, что робопёс опасен для людей. Многие просто пугаются внешности пса и называют его жутким.

Однако другие полицейские департаменты США — в Массачусетсе и на Гавайях — продолжают тестировать робопсов.

Французская армия протестировала робопса Boston Dynamics для разведки в военных учениях École Militaire Interarmes

Также Spot от Boston Dynamics участвовал в боевых учениях с участием людей и роботов во Франции, выполняя разведывательные миссии во время учений.

Медицина

В начале пандемии Spot помогал обследовать пациентов в бостонской больнице. Робот «разговаривал» с пациентами с помощью планшета, который крепился с лицевой стороны. Так врачи держались на безопасном расстоянии от больных, при этом могли следить за их состоянием.

Spot в качестве врача Wired

Добыча полезных ископаемых

Spot используется для работы в одной из самых глубоких шахт в мире — Кидд-Крик в Канаде, где добывают металл, медь, цинк и серебро. Входы в шахту нужно регулярно проверять — компания раньше использовала для этого гусеничных роботов. Но для них требовалось подготовить пространство, чтобы те смогли проехать. Spot же проходит по любой поверхности самостоятельно.

Исследования

NASA использует Spot для исследования лавовых пещер на Земле. Похожие пещеры обнаружены на Марсе и Луне

Колёсные или гусеничные роботы не могут добраться туда, куда нужно исследователям. Spot же устойчиво держится на неровной поверхности и достаточно «вынослив», чтобы нести научные инструменты.

Пёс исследует пещеру, отправляет в лабораторию карту местности, по которой передвигается, и данные, которые могут заинтересовать исследователей. После учёные отправляют другого робота, который оснащён «рукой», чтобы взять пробы заинтересовавшего вещества.

Что умеет

Spot устойчиво себя чувствует на разных поверхностях: на рыхлом гравии, на траве, поднимается на бордюры и лестницы. Пёс умеет передвигаться по заданному маршруту и может переносить и передвигать грузы весом до 14 кг. Несколько камер обеспечивают роботу круговой обзор. Spot может работать под дождём, так как оснащён защитой класса IP54.

Возможности робопса

Его можно запрограммировать на повторяемые миссии для сбора данных. К нему можно прикрепить внешнее оборудование и датчики — купить их можно в магазине Boston Dynamics.

К робопсу можно прикрепить руку. С её помощью робот захватывает, поднимает, переносит, размещает и перетаскивает различные предметы. Также он поворачивает клапаны, открывает двери и управляет другими объектами. Рука перемещается и балансирует вместе с псом.

Пёс открывает дверь «рукой»

С помощью лидара пёс может легко перемещаться и ориентироваться в больших пространствах, например, на складах, и создавать карты местности. Базовые 3D-камеры Spot имеют диапазон в 4 м, а лидар позволяет роботу перемещаться по пространствам до 100 м. Стоит такой датчик $18 450.

Тепловизионная камера — её датчики оптимизированы для низкой освещённости, а светодиодные осветители обеспечивают круглосуточную работу. Камера может работать при температуре от –20 до 45°C. У неё есть тридцатикратный зум и обзор на 360°. Если прикрепить к Spot тепловизионную камеру, можно обнаружить проблемные горячие точки на машинах или электрических проводниках. Стоит камера $38 950.



Кроме того, пёс умеет танцевать и делать сальто — Boston Dynamics периодически публикует такие ролики.

Spot танцует

Сколько стоит

Робот Spot стоит $74,5 тысячи (5,4 млн рублей). Также на сайте компании представлена модель Spot Enterprise, которая оснащена возможностями самозарядки и док-станцией Spot, но цена не указана.

Spot — пёс для промышленных целей и не предназначен для домашнего использования. Boston Dynamics сверяет каждый запрос на покупку со списками лиц и организаций, которые представляют угрозу национальной безопасности США.

В условиях продажи указано, что робопса можно применять только в законных целях. Если покупатель нарушит это условие, компания отменит гарантию на робота.

Для домашнего пользования

CyberDog от Xiaomi

Компания не говорит, зачем разработала CyberDog. Она надеется, что первые пользователи будут «стимулировать развитие и потенциал четвероногих роботов».

Презентация робопса CyberDog

Что умеет

CyberDog работает на платформе искусственного интеллекта Nvidia Jetson Xavier. Он оснащён 11 высокоскоростными датчиками, которые позволяют ориентироваться в окружающей среде: сенсорами, камерами, ультразвуковыми датчиками, GPS-модулями.

Робот способен ускоряться примерно до 11,5 км/час и делать сальто назад. Он умеет ходить, бегать, прыгать, подавать лапу, вставать на задние ноги, приседать и переворачиваться на спину. Как настоящий пёс, он реагирует на голос и следует за хозяином.

Возможности робопса от Xiaomi

CyberDog анализирует окружающее пространство в режиме реального времени, создаёт навигационные карты и прокладывает маршрут. Робопёс «узнаёт» своего владельца — распознавая лицо и его позу.

У робота три порта USB-C и один HDMI, которые можно использовать для подключения дополнительного оборудования: лидаров или панорамных камер.

Сколько стоит

Компания продаст 1000 собак своим фанатам и энтузиастам робототехники по цене около 114 тысяч рублей за штуку.

Робособаки Unitree

Китайская Unitree продаёт роботов для домашнего использования. Компания стремится популяризировать робопсов и сделать их такими же доступными, как смартфоны и квадрокоптеры.

Видео первого прототипа робопса

В проморолике Unitree показывает разные сценарии использования робопса: с ним можно гулять, выходить на совместную пробежку, и дать псу понести бутылку с водой.

Проморолик, который показывает возможности робопса от Unitree

Что умеет

На сайте компании представлено пять моделей: Go1, Laikago Pro, Aliengo, A1 и BenBen. Почти все модели псов Unitree умеют выполнять примерно примерно одно и то же.

Go1 работает на 16-ядерном процессоре, весит 12 кг и развивает скорость до 17 км/час. Робот умеет идти рядом с хозяином, как настоящая собака.

BenBen выглядит как собака с головой быка. Он умеет стоять на задних лапах, делать сальто и танцевать. Роботы показали танцевальное шоу на концерте в Китае в честь наступления года Быка.

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Laikago Pro назван в честь первой собаки-космонавта Лайки. Он умеет приседать, поворачиваться, ходить вперёд и назад.

Aliengo может быстро бегать вперёд и назад. Также он ползает, прыгает, делает обратное сальто, поднимается и спускается по ступеням и склонам. Максимальная скорость — 3,6 км/час.

AlienGo на химическом заводе Unitree

A1 умеет следовать за человеком, избегать препятствий, распознавать жесты. Unitree позиционирует A1 как потенциального компаньона для бега трусцой. Его максимальная непрерывная скорость — 11,8 км/ч. Алгоритм динамической балансировки позволяет A1 быстро «ловить» равновесие, если он начнёт падать. По заявлению Unitree он может стать «спутником на весь день».

Сколько стоит

Цена на сайте компании указана на модель Go1. На сайте представлены три модификации стоимостью от $2700 до $8500.

Робособаки Welian

AlphaDog от китайского стартапа Welian нацелен на потребительский рынок — компания считает, что их пёс может быть помощником для дома.

Разработчики планируют адаптировать роботов для помощи слабовидящим людям.

По мнению Welian, в будущем робопёс будет помогать слабовидящим Building-tech

Также AlphaDog может защищать людей и их вещи, патрулировать парки, инспектировать заводы и выполнять спасательные операции.

В Китае AlphaDog уже начинают использовать для доставки посылок и взятия мазков для тестов на Covid-19. В 2021 году в первый месяц продаж Weilan продала 1800 экземпляров робопсов.

Что умеет

AlphaDog может двигаться со скоростью 15 км/ч. По утверждению Welian, это делает их робота одним из самых быстрых из тех, что можно купить.

Проморолик о возможностях робопса

Пёс умеет сохранять равновесие, если его толкнуть, оценивает состояние маршрута и адаптируется к меняющимся условиям окружающей среды: определяет условия грунта, чтобы регулировать свою скорость.

Тестирование робопса на «умение» сохранять баланс

AlphaDog использует технологию искусственного интеллекта, чтобы «видеть» и «слышать» своё окружение.

На сайте компании представлены четыре модели: C100, C200, E300 E400. Они отличаются размерами и характеристиками.

AlphaDog C100 — робот среднего размера: весит 11 кг и развивает скорость до 9 км/час, умеет ходить и бегать рысью. В режиме ожидания он работает до 9 часов, в режиме непрерывной ходьбы — 1,5 часа.

AlphaDog C200 весит 12 кг и развивает скорость до 10,8 км/час, работает в режиме непрерывной ходьбы — до 3 часов, в режиме ожидания — до 18 часов.



Роботы E-серии — более крупные.

AlphaDog E300 весит 13 кг и развивает скорость до 10,8 км/час. В среднем работает до 5 часов, при непрерывной ходьбе — до 3 часов, в режиме ожидания — 18 часов.

AlphaDog E400 развивает скорость до 14,4 км/час и работает до 5 часов в режиме непрерывной ходьбы.



Сколько стоит

AlphaDog продаётся в Китае. На сайте представлены две модели, у каждой по две конфигурации — всего четыре варианта. Стоимость начинается от $5690 за базовую модель AlphaDog C100, до $27 690 за крупногабаритного AlphaDog E400L.

Aibo от Sony

В 1999 году Sony выпустила робота-щенка Aibo (Artificial Intelligence Robot). Это автономный робот, который «испытывает» эмоции в зависимости от обстановки и обучается в течение «жизни». Первую партию раскупили за 20 минут после презентации. Первых собак продавали за $2500.

Хотя Sony позиционировала своего робота как «развлекательного», его стали использовать в университетской среде для образования. Например, на основе Aibo разрабатывали курсы по ИИ, робототехнике и программы онлайн-моделирования.

Внешний вид Aibo менялся со временем Robotrends

Компания выпускала новые модели каждый год до 2006-го. Тогда же его поместили в Зал славы роботов Университета Карнеги — Меллон как «самый сложный продукт, когда-либо предлагавшийся на потребительском рынке роботов».

В 2006 года Sony прекратила выпускать Aibo — направление признали убыточным. А в конце 2017 года Sony опять начала продавать робота в новой версии.

Зачем нужен

Aibo — робот-компаньон. Он «наделён» чувствами и, «взрослея», приобретает характер. Воспитание собаки и то, какой она «вырастет», зависит от хозяина.

Что умеет

Aibo работает на процессоре Snapdragon и оснащён фронтальной камерой, которая определяет местоположение — так пёс «понимает», какой размер поверхности — пола или стола, на которой он стоит.

Робот может подключаться к Wi-Fi или LTE, чтобы работать как внутри дома, так и за его пределами. У пса есть два OLED-дисплея, благодаря которым он умеет смотреть в глаза и моргать по-разному — в зависимости от чувств, которые он «испытывает».

На спине и голове робота встроены сенсоры — он понимает, когда хозяин его гладит.

Настроение робота меняется, как у настоящего щенка. Sony утверждает, что Aibo умеет удивляться, злиться, радоваться, грустить, скучать, засыпать на ходу и выражать удовольствие. Он внимательно относится ко всем посторонним звукам — как сторожевоой пёс.

Aibo распознаёт голос благодаря четырём встроенным микрофонам. Он может обнаружить источники звука, поворачивая голову в направлении голосов людей. Также пёс умеет распознавать лица — «узнавать» членов семьи и различать людей.

Aibo реагирует на тактильный контакт и внимание хозяина — он распознает поглаживания и почёсывания мордочки. Но долго играть с ним не получится: время работы от аккумулятора — два часа, а время зарядки — три часа.

В приложении хозяин может дать псу имя, определить его пол и выбрать трюки, которым тот будет обучаться.

Как покормить робопса

Подход хозяина к воспитанию Aibo формирует его поведение и знания. Всю информацию пёс загружает в облако и создаёт базу данных воспоминаний, которые можно просмотреть с помощью приложения.

Сколько стоит