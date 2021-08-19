Главное из обзоров нового устройства Карла Пея, который раньше занимался выпуском флагманских смартфонов с низкой ценой.

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18 августа в США, Англии и ряде других стран начались продажи наушников Nothing ear (1) — они стоят $99, £99 и €99 соответственно. Это первый продукт стартапа Nothing, который запустил в начале 2021 года сооснователь OnePlus Карл Пей.

Особенностями наушников стали необычный дизайн и функция активного шумоподавления. Это позволит конкурировать с AirPods Pro стоимостью $249 и другими устройствами, считает Пей. В феврале Nothing привлёк $15 млн от Alphabet.

Выбрали главное из обзоров Nothing ear (1) — действительно ли они могут конкурировать с более дорогими наушниками и какие в них есть недостатки.

SoundGuys

Главное

Общее мнение журналистов и обозревателей: у Nothing получились удачные и качественные наушники для своей стоимости.

Nothing ear (1) предлагают необычный дизайн, хорошее качество звука, активное шумоподавления, режим «прозрачности» и много других функций, которые нечасто встречаются в наушниках за $99. Хотя, как пишет The Verge, они «не достигают совершенства».

Их можно рекомендовать как недорогую альтернативу AirPods Pro. Но, например, по качеству шумоподавления Nothing ear (1) далеко до Sony XF-1000XM4 или Bose QuietComfort, отмечает PC Mag.

А журналист Forbes оказался в восторге: «Эти наушники превосходно выглядят и звучат, отличное качество сборки и соотношение цены и качества, а шумодав на удивление эффективен. Если вы думаете купить AirPods Pro, взгляните на Nothing ear (1) — вы явно выберете их».

Nothing

Что хвалят

Необычный «прозрачный» дизайн и удобство

Основная особенность Nothing Ear (1) — дизайн в стиле ретрофутуризма с прозрачными частями корпуса. Через них видно электронные компоненты: микрофоны, контакты, микросхемы и датчики.

Шрифт Nothing выгравирован на наушнике в стиле символов на печатной плате — его же компания использует в мобильном приложении, на сайте и в бумажных материалах.

Из-за обилия мелких деталей Nothing на несколько месяцев переносила запуск наушников: часть предприятий отказалась от их производства из-за сложности с подгонкой деталей. Партнёром Nothing стал шведский производитель аудиотехники Teenage Engineering.

The Verge

Форм-фактор Nothing Ear (1) обычный для беспроводных наушников. Если бы их ножка была белой, а не прозрачной, они бы походили на AirPods Pro и множество их альтернатив, пишет TechCrunch.

Управлять воспроизведением, вызовами и громкостью можно через сенсорные панели на ножке. При снятии одного наушника проигрывание автоматически ставится на паузу.

Наушники лёгкие, каждый весит 4,7 грамма, хорошо и плотно сидят в ухе и не болтаются во время пробежки или еды, отмечают The Verge, Radio Times, TechCrunch и другие издания.

Амбушюры силиконовые, в комплекте есть три разных по размеру варианта. Чтобы избежать давления на уши, наушники оснащены вентиляционными отверстиями. Nothing Ear (1) защищены от пота и брызг по стандарту IPX4.

Зарядный кейс тоже прозрачный, наушники фиксируются на магнитах и углублениях в крышке кейса. Кейс заряжается через USB Type-C, есть беспроводная Qi-зарядка.

The Verge

Из-за крупной батареи в 570 мАч корпус кейса довольно велик — его не очень удобно носить в кармане вместе с другими вещами, пишет Gadgets 360. Но в целом он в карман помещается.

SoundGuys

Основная эстетическая проблема наушников и кейса — они довольно быстро царапаются и легко собирают отпечатки пальцев. Например, обозреватель TechCrunch за несколько дней получил длинную царапину на дне кейса.

Неясно, насколько маркость и хрупкость испортит их внешний вид после нескольких месяцев использования. Однако Пей считает, что «боевые шрамы станут частью очарования». Журналисты в этом сомневаются.

Вместо обычных пометок «левое» и «правое» Nothing выбрали точки красного и белого цветов — они есть как на наушниках, так и на кейсе. Это упрощает возвращение наушников в футляр.

Хороший звук — но понравился не всем

Nothing обещает «сбалансированный» звук по средним, низким и высоким частотам: Nothing Ear (1) оснащены 11,6 миллиметровыми драйверами, их оптимизацией занималась Teenage Engineering.

Большинство обозревателей подтверждают: качество звука очень хорошее, особенно в «сбалансированном» режиме встроенного эквалайзера. Nothing ear (1) подойдут для большинства сценариев — от прослушивания музыки и подкастов до просмотра фильмов.

«Бас плотный, средние яркие, а верхи чёткие, мне постоянно приходилось напоминать себе, что наушники стоят $99, а не $199», — утверждает журналист Android Authority. Он сравнивает качество наушников с Samsung Galaxy Buds Pro, которые стоят в два раза дороже.

Ощущается избыток верхних частот, из-за чего в некоторых треках журналист GSMArena слышал шипение. Но он признаёт, даже с учётом завышенных «верхов» Nothing ear (1) «намного превосходят большинство устройств в этом сегменте».

Это же подтверждает The Verge: «наушники приятно звучат, хотя и не дотягивают до устройств за $200–300». SoundGuys хвалит качество звука: «большинство покупателей будет наслаждаться звучанием Nothing ear (1)».

Express.co.uk

TechRadar и What Hi-fi звук понравился меньше: обозревателям не хватило басов, а сами наушники назвали слишком тихими, тогда как высокие частоты, по их словам, «детальные и четкие», иногда даже чрезмерно.

Nothing ear (1) не поддерживают аудиокодеки с высоким качеством звука — AptX и LDAC. Но это незначительная проблема, так как их целевая аудитория будет слушать музыку в стриминговых сервисах, пишет Android Authority.

Неплохое время автономной работы

Журналисты подтверждают заявления Nothing о времени работы наушников:

4 часа работы с включённым шумоподавлением.

5,7 часов работы без шумоподавления

С кейсом — ещё 24–27 часов работы с включенным шумоподавлением и 28–34 часа с выключенным.

Наушники и кейс поддерживают быструю зарядку: 10 минут хватит, чтобы зарядить наушники на 60 минут воспроизведения, а кейса — до 8 часов. Быстрая зарядка ограничена 5W.

За что ругают

Активное шумоподавление за $99 сносное: отлично, что оно есть, но избавляет от шума далеко не всегда

Журналисты называют шумоподавление (ANC) сносным. Оно справляется с низкочастотным гулом и снижает шум от вентиляторов, кондиционеров и двигателей, которые часто слышно дома и в офисе.

А вот звук от окружающих людей, дребезжание клавиатуры и стук дождя остаются нетронутыми. Можно не слышать гудения кондиционера, но слышать, как из него дует воздух, пишет GSMArena.

На максимальном уровне ANC обозреватель Techradar легко мог общаться и слышать стук клавиш по клавиатуре, а на минимальном вообще не было понятно, что шумоподавление работает.

TechCrunch же отмечает, что шумоподавление Nothing ear (1) справляется с «изрядной долей городского шума», а The Verge избавилось от гула в кофейне.

Режим «прозрачности» тоже работал средне — не было ощущения, что звук окружения подаётся в наушники, хотя высокочастотные звуки стали чётче, пишет TechRadar. На качество звука ANC не влияет, но добавляет небольшое шипение, свойственное наушникам с шумодавом.

В целом по шумоподавлению и «прозрачности» наушникам далеко до премиальных от Sony и других. Но ANC позволяет снизить окружающий шум и создать тихую среду, чтобы поработать или сосредоточиться на музыке.

«Разница между включенным и выключенным ANC определённо чувствуется», — пишет Android Authority.

Проблемы прошивки и другие недостатки

Журналисты The Verge, GSMArena и других изданий столкнулись с несколькими программными проблемами, когда тестировали Nothing ear (1) в июле. Сейчас неясно, все ли проблемы исправили к поступлению наушников в продажу.

Режим прозрачности мог срабатывать хаотично: активировался во время звонка или периодически усиливал окружающие звуки при повороте головы.

Наушники иногда переключали режимы шумоподавления или усиливали внешние шумы.

Не работала функция быстрого подключения Android Fast Pair — приходилось подключать наушники по Bluetooth, как на iOS.

Изменения в приложении иногда не применялись — хотя оно само удобное, простое и продуманное.

Иногда звук приостанавливался на секунду.

Были разрывы соединения.

Из других замеченных проблем: