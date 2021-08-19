Вышли «прозрачные» наушники Nothing от сооснователя OnePlus: в обзорах пишут, что они лучше и дешевле AirPods Pro Статьи редакции
Главное из обзоров нового устройства Карла Пея, который раньше занимался выпуском флагманских смартфонов с низкой ценой.
18 августа в США, Англии и ряде других стран начались продажи наушников Nothing ear (1) — они стоят $99, £99 и €99 соответственно. Это первый продукт стартапа Nothing, который запустил в начале 2021 года сооснователь OnePlus Карл Пей.
Особенностями наушников стали необычный дизайн и функция активного шумоподавления. Это позволит конкурировать с AirPods Pro стоимостью $249 и другими устройствами, считает Пей. В феврале Nothing привлёк $15 млн от Alphabet.
Выбрали главное из обзоров Nothing ear (1) — действительно ли они могут конкурировать с более дорогими наушниками и какие в них есть недостатки.
Главное
Общее мнение журналистов и обозревателей: у Nothing получились удачные и качественные наушники для своей стоимости.
Nothing ear (1) предлагают необычный дизайн, хорошее качество звука, активное шумоподавления, режим «прозрачности» и много других функций, которые нечасто встречаются в наушниках за $99. Хотя, как пишет The Verge, они «не достигают совершенства».
Их можно рекомендовать как недорогую альтернативу AirPods Pro. Но, например, по качеству шумоподавления Nothing ear (1) далеко до Sony XF-1000XM4 или Bose QuietComfort, отмечает PC Mag.
А журналист Forbes оказался в восторге: «Эти наушники превосходно выглядят и звучат, отличное качество сборки и соотношение цены и качества, а шумодав на удивление эффективен. Если вы думаете купить AirPods Pro, взгляните на Nothing ear (1) — вы явно выберете их».
Что хвалят
Необычный «прозрачный» дизайн и удобство
Основная особенность Nothing Ear (1) — дизайн в стиле ретрофутуризма с прозрачными частями корпуса. Через них видно электронные компоненты: микрофоны, контакты, микросхемы и датчики.
Шрифт Nothing выгравирован на наушнике в стиле символов на печатной плате — его же компания использует в мобильном приложении, на сайте и в бумажных материалах.
Из-за обилия мелких деталей Nothing на несколько месяцев переносила запуск наушников: часть предприятий отказалась от их производства из-за сложности с подгонкой деталей. Партнёром Nothing стал шведский производитель аудиотехники Teenage Engineering.
Форм-фактор Nothing Ear (1) обычный для беспроводных наушников. Если бы их ножка была белой, а не прозрачной, они бы походили на AirPods Pro и множество их альтернатив, пишет TechCrunch.
Управлять воспроизведением, вызовами и громкостью можно через сенсорные панели на ножке. При снятии одного наушника проигрывание автоматически ставится на паузу.
Наушники лёгкие, каждый весит 4,7 грамма, хорошо и плотно сидят в ухе и не болтаются во время пробежки или еды, отмечают The Verge, Radio Times, TechCrunch и другие издания.
Амбушюры силиконовые, в комплекте есть три разных по размеру варианта. Чтобы избежать давления на уши, наушники оснащены вентиляционными отверстиями. Nothing Ear (1) защищены от пота и брызг по стандарту IPX4.
Зарядный кейс тоже прозрачный, наушники фиксируются на магнитах и углублениях в крышке кейса. Кейс заряжается через USB Type-C, есть беспроводная Qi-зарядка.
Из-за крупной батареи в 570 мАч корпус кейса довольно велик — его не очень удобно носить в кармане вместе с другими вещами, пишет Gadgets 360. Но в целом он в карман помещается.
Основная эстетическая проблема наушников и кейса — они довольно быстро царапаются и легко собирают отпечатки пальцев. Например, обозреватель TechCrunch за несколько дней получил длинную царапину на дне кейса.
Неясно, насколько маркость и хрупкость испортит их внешний вид после нескольких месяцев использования. Однако Пей считает, что «боевые шрамы станут частью очарования». Журналисты в этом сомневаются.
Вместо обычных пометок «левое» и «правое» Nothing выбрали точки красного и белого цветов — они есть как на наушниках, так и на кейсе. Это упрощает возвращение наушников в футляр.
Хороший звук — но понравился не всем
Nothing обещает «сбалансированный» звук по средним, низким и высоким частотам: Nothing Ear (1) оснащены 11,6 миллиметровыми драйверами, их оптимизацией занималась Teenage Engineering.
Большинство обозревателей подтверждают: качество звука очень хорошее, особенно в «сбалансированном» режиме встроенного эквалайзера. Nothing ear (1) подойдут для большинства сценариев — от прослушивания музыки и подкастов до просмотра фильмов.
«Бас плотный, средние яркие, а верхи чёткие, мне постоянно приходилось напоминать себе, что наушники стоят $99, а не $199», — утверждает журналист Android Authority. Он сравнивает качество наушников с Samsung Galaxy Buds Pro, которые стоят в два раза дороже.
Ощущается избыток верхних частот, из-за чего в некоторых треках журналист GSMArena слышал шипение. Но он признаёт, даже с учётом завышенных «верхов» Nothing ear (1) «намного превосходят большинство устройств в этом сегменте».
Это же подтверждает The Verge: «наушники приятно звучат, хотя и не дотягивают до устройств за $200–300». SoundGuys хвалит качество звука: «большинство покупателей будет наслаждаться звучанием Nothing ear (1)».
TechRadar и What Hi-fi звук понравился меньше: обозревателям не хватило басов, а сами наушники назвали слишком тихими, тогда как высокие частоты, по их словам, «детальные и четкие», иногда даже чрезмерно.
Nothing ear (1) не поддерживают аудиокодеки с высоким качеством звука — AptX и LDAC. Но это незначительная проблема, так как их целевая аудитория будет слушать музыку в стриминговых сервисах, пишет Android Authority.
Неплохое время автономной работы
Журналисты подтверждают заявления Nothing о времени работы наушников:
- 4 часа работы с включённым шумоподавлением.
- 5,7 часов работы без шумоподавления
- С кейсом — ещё 24–27 часов работы с включенным шумоподавлением и 28–34 часа с выключенным.
Наушники и кейс поддерживают быструю зарядку: 10 минут хватит, чтобы зарядить наушники на 60 минут воспроизведения, а кейса — до 8 часов. Быстрая зарядка ограничена 5W.
За что ругают
Активное шумоподавление за $99 сносное: отлично, что оно есть, но избавляет от шума далеко не всегда
Журналисты называют шумоподавление (ANC) сносным. Оно справляется с низкочастотным гулом и снижает шум от вентиляторов, кондиционеров и двигателей, которые часто слышно дома и в офисе.
А вот звук от окружающих людей, дребезжание клавиатуры и стук дождя остаются нетронутыми. Можно не слышать гудения кондиционера, но слышать, как из него дует воздух, пишет GSMArena.
На максимальном уровне ANC обозреватель Techradar легко мог общаться и слышать стук клавиш по клавиатуре, а на минимальном вообще не было понятно, что шумоподавление работает.
TechCrunch же отмечает, что шумоподавление Nothing ear (1) справляется с «изрядной долей городского шума», а The Verge избавилось от гула в кофейне.
Режим «прозрачности» тоже работал средне — не было ощущения, что звук окружения подаётся в наушники, хотя высокочастотные звуки стали чётче, пишет TechRadar. На качество звука ANC не влияет, но добавляет небольшое шипение, свойственное наушникам с шумодавом.
В целом по шумоподавлению и «прозрачности» наушникам далеко до премиальных от Sony и других. Но ANC позволяет снизить окружающий шум и создать тихую среду, чтобы поработать или сосредоточиться на музыке.
«Разница между включенным и выключенным ANC определённо чувствуется», — пишет Android Authority.
Проблемы прошивки и другие недостатки
Журналисты The Verge, GSMArena и других изданий столкнулись с несколькими программными проблемами, когда тестировали Nothing ear (1) в июле. Сейчас неясно, все ли проблемы исправили к поступлению наушников в продажу.
- Режим прозрачности мог срабатывать хаотично: активировался во время звонка или периодически усиливал окружающие звуки при повороте головы.
- Наушники иногда переключали режимы шумоподавления или усиливали внешние шумы.
- Не работала функция быстрого подключения Android Fast Pair — приходилось подключать наушники по Bluetooth, как на iOS.
- Изменения в приложении иногда не применялись — хотя оно само удобное, простое и продуманное.
- Иногда звук приостанавливался на секунду.
- Были разрывы соединения.
Из других замеченных проблем:
- Некоторые журналисты пожаловались на тихий звук как микрофонов, так и динамиков.
- Нет встроенного голосового помощника или голосового управления.
- Эквалайзер нельзя тонко настроить — только выбрать из заранее созданных пресетов.
У Apple до сих пор нет переключения громкости и самый отвратительный микрофон. Звук на уровне проводных подсов, у прошек конечно за счет вакуума чувствуется разница, но даже подсы часто отваливаются/не подключаются, по этому за 99$ это вполне достойный продукт.
Дешевле? Да. Лучше? Нет, конечно.
А если бы эти наушники были дороже эппловских на 50 долларов, ты бы говорил про эппловские так же?
Причем тут цена? Эппловские наушники дороже, но и качество звука, шумоизоляция, батарейка, интеграция с айфоном лучше. Они вообще в разных категориях, не понимаю зачем тогда их сравнивать? Да, возможно по соотношению цена—качество они и лучше, но на этом все преимущества перед айрподсами заканчиваются.
качество звука
сейчас бы затирать про масс маркет качество звука, где внутри 2.5 микросхемы вариаций.
Качество звука вообще очень условная штука, если ты не адепт проводов из бескислородной меди, конечно. После определенного минимального порога на первый план выходят параметры «удобство», «совместимость», «надежность», «заряд» и т.д.
AirPods относительно своих конкурентов звучат посредственно, никаких условностей тут нет. Качество звука может либо устраивать, либо не устраивать. Вне зависимости от того, нравится ли тебе аудиофильская техника или нет.
"в обзорах пишут, что они лучше и дешевле AirPods Pro" были бы лучше - продажи бы это показали
Комментарий удален
Красивые, ни разу не успел купить на дропах, солдаут за 30 секунд уже три раза :(
На официальном сайте nothing.tech можно заказать куда-нибудь на доставку. Только сайт глючный и нужно чистить кэш. Предзагружается плашка, что они распроданы, а затем обновляешь кэш и они есть.
Себе в Украину заказал через NPShopping c доставкой за 3 доллара. В Россию есть прямая доставка.
кейс кажется огромным, интересно было бы в живую посмотреть, но судя по расположению наушников в нем, он раза в 2 больше чем у айрподсов
а дизайн самих наушников крутой
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Главное из обзоров нового устройства Карла Пея, который раньше занимался выпуском флагманских смартфонов с низкой ценой.
Привет! Меня зовут Иван Крапивин, я основатель сервиса Manyfaktura. Весь кейс написан ради этой ссылки, поэтому текст дальше корректор даже не вычитывал. Я расскажу, как наш сервис стал популярен, какие факапы мы совершили, и как, развернув бизнес-модель, завоевали рынок.
Для любой компании, которая понимает необходимость работы с инновациями и ценит тот value, который могут принести стартапы, важно правильно выстроить внутренние процессы. Ведь инновации – это, в первую очередь, про гибкость, подготовленную инфраструктуру и четкое понимание целей. Да, это некий риск, но в большинстве случаев оправданный.
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