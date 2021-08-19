Microsoft анонсировала обновлённый Paint в Windows 11 — с новым дизайном и поддержкой тёмного режима Статьи редакции
В ближайшее время приложение появится у участников тестирования Windows.
- В Microsoft Paint был изменён внешний вид и некоторые функции для Windows 11. Короткое видео компании о программе опубликовал глава подразделения Windows and Devices Панос Панай.
- По его словам, в ближайшее время приложение появится у участников программы тестирования продуктов Windows.
- В обновлённом Paint можно заметить элементы дизайна Windows 11, такие как закругленные углы, WinUI, Fluent Design и новые современные штрихи. Также появился «тёмный режим».
- Изменилось меню «Панель команд». Функции «Файл», «Просмотр», «Сохранить» и «Отменить» теперь расположены в верхнем левом углу, а такие параметры, как «Буфер обмена», «Изображение», «Инструменты», «Кисти», «Формы», «Размер» и «Цвета», теперь отображаются в едином стиле.
- Также, по данным сайта WinCentral, Paint можно использовать как на сенсорных, так и на обычных устройствах.
То есть они его не улучшили, а просто изменили дизайн - ну такое)) Замазывать номера будет значительно приятнее теперь =D
Помню как сейчас своё изумление программой Paint на Windows 98 – можно рисовать и вытирать, бесконечная бумага!
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Заметки ;)
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