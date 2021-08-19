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Техника
Nazigul Jusupova

Microsoft анонсировала обновлённый Paint в Windows 11 — с новым дизайном и поддержкой тёмного режима Статьи редакции

В ближайшее время приложение появится у участников тестирования Windows.

  • В Microsoft Paint был изменён внешний вид и некоторые функции для Windows 11. Короткое видео компании о программе опубликовал глава подразделения Windows and Devices Панос Панай.
Panos Panay @panos_panay
Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders https://t.co/jiKyfqQFUV
  • По его словам, в ближайшее время приложение появится у участников программы тестирования продуктов Windows.
  • В обновлённом Paint можно заметить элементы дизайна Windows 11, такие как закругленные углы, WinUI, Fluent Design и новые современные штрихи. Также появился «тёмный режим».
Paint Microsoft
  • Изменилось меню «Панель команд». Функции «Файл», «Просмотр», «Сохранить» и «Отменить» теперь расположены в верхнем левом углу, а такие параметры, как «Буфер обмена», «Изображение», «Инструменты», «Кисти», «Формы», «Размер» и «Цвета», теперь отображаются в едином стиле.
  • Также, по данным сайта WinCentral, Paint можно использовать как на сенсорных, так и на обычных устройствах.

#microsoft #новости #windows

588 просмотров
5 5 комментариев
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Alexandr Folomkin

2

Ммм. Темная тема в paint. После стольких лет...

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Evgeniy Onegin

0

То есть они его не улучшили, а просто изменили дизайн - ну такое)) Замазывать номера будет значительно приятнее теперь =D

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Eugene Vasin

0

Помню как сейчас своё изумление программой Paint на Windows 98 – можно рисовать и вытирать, бесконечная бумага!

В macOS такой родной софтины не хватает. В Preview вроде как есть схожие функции, но вот так чтобы с чистого листа…

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Александр Ляшенко

Eugene
0

Заметки ;)

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Eugene Vasin

Александр
0

Да, но там тоже не совсем тот минимально необходимый набор инструментов рисовальщика, даже в iOS

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