Правительство запланировало ввести обязательную маркировку микроэлектроники в 2022 году — «Ъ» Статьи редакции
Это снизит риски контрафакта и повысит собираемость налогов, но может увеличить цены на технику.
- Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ) и комплектующих для производителей и импортеров, рассказали «Ъ» три источника на рынке и подтвердил собеседник в правительстве.
- До конца 2021 года определят номенклатуру ЭКБ и протестируют систему для контроля оборота. Оператором будет «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), сообщают источники. Эксперимент запланирован на 2022 год.
- Маркировка ЭКБ нужна, чтобы в 2023 году ввести утилизационный сбор для производителей и импортеров, утверждает источник «Ъ». Российские производители оборудования из реестра Минпромторга смогут получить компенсации сбора. Утильсбор может быть разным для российских и иностранных производителей.
- Если правительство обяжет маркировать все электронные компоненты, цена устройств может вырасти, опасаются опрошенные изданием эксперты. «Есть риски задержки поставок компонентов из Китая и Тайваня», — предупреждает гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников.
- Система увеличит собираемость налогов, снизит риски коррупции и контрафакта, оценили в Ассоциации разработчиков и производителей электроники. Но добавили, что если требование распространят на всю номенклатуру устройств, это грозит производственными проблемами.
- В России необходимо маркировать табачную продукцию, обувь, лекарства, парфюмерию, шины, текстиль, велосипеды, молочную продукцию. ЦРПТ берёт плату за маркировку каждой единицы товара.
Предлагаю бордюры маркировать с плиткой, она чаще чем микроэлектроника выпускается
Чтобы выявлять плитку старой коллекции и оперативно формировать заказ на замену
Кто то может объяснить как связан утильсбор с маркировкой?
Ещё готов поверить что маркировка устранит риск недостоверного декларирования компонентов на таможне (типа - декларируешь дешевое, а потом пропадёшь как есть - более дорогое). Но утильсбор?!
Никак. Это просто очередной повод увеличить налоги
Утильсбор можно тупо считать по количеству того, что ввёз через таможню. Здесь просто повод.
Я не просил вводить эту херню. Лично я сам могу определить где поддельная видеокарта, а где настоящая
Причем здесь видеокарта, речь про компоненты. Вы никогда не определите подлинность транзистора/резистора размером в 2 миллиметра, которых пол сотни в видеокарте.
Ну ты чё, мы же о тебе заботимся, правда заплатить побольше придётся
Каждый винтик промаркировать надо и гайку. А то уважаемым людям на 15 ую яхту не хватает
Производства у нас и так почти нет, а с такими правилами точно всю электронику будут на заводы отдавать. Речь именно про компоненты на плате, которых в современной электронике тысячи и они размером в пару миллиметров бывают
Про маркировку. Маркировка воды приводит к дописдержкам на каждую бутылку от 5 до 10 рублей (помимо самого кода).
Логично что и электроника подорожает.
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Это снизит риски контрафакта и повысит собираемость налогов, но может увеличить цены на технику.