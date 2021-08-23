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Техника
Маша Цепелева

Правительство запланировало ввести обязательную маркировку микроэлектроники в 2022 году — «Ъ» Статьи редакции

Это снизит риски контрафакта и повысит собираемость налогов, но может увеличить цены на технику.

  • Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ) и комплектующих для производителей и импортеров, рассказали «Ъ» три источника на рынке и подтвердил собеседник в правительстве.
  • До конца 2021 года определят номенклатуру ЭКБ и протестируют систему для контроля оборота. Оператором будет «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), сообщают источники. Эксперимент запланирован на 2022 год.
  • Маркировка ЭКБ нужна, чтобы в 2023 году ввести утилизационный сбор для производителей и импортеров, утверждает источник «Ъ». Российские производители оборудования из реестра Минпромторга смогут получить компенсации сбора. Утильсбор может быть разным для российских и иностранных производителей.
  • Если правительство обяжет маркировать все электронные компоненты, цена устройств может вырасти, опасаются опрошенные изданием эксперты. «Есть риски задержки поставок компонентов из Китая и Тайваня», — предупреждает гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников.
  • Система увеличит собираемость налогов, снизит риски коррупции и контрафакта, оценили в Ассоциации разработчиков и производителей электроники. Но добавили, что если требование распространят на всю номенклатуру устройств, это грозит производственными проблемами.
  • В России необходимо маркировать табачную продукцию, обувь, лекарства, парфюмерию, шины, текстиль, велосипеды, молочную продукцию. ЦРПТ берёт плату за маркировку каждой единицы товара.

#новость #законы

1428 просмотров
17 17 комментариев
2
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Алексей Архипов

33
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Vadim Semenov ‏⚡☟

Алексей
0

https://www.youtube.com/watch?v=LiYLa-g3hcE

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Dennis Gooddeni

13

Предлагаю бордюры маркировать с плиткой, она чаще чем микроэлектроника выпускается

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Serge Tikhonenko

Dennis
6

Чтобы выявлять плитку старой коллекции и оперативно формировать заказ на замену 

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Onetwo Threefour

Dennis
0

Разве они импортные?

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Denis Kiselev

5

Кто то может объяснить как связан утильсбор с маркировкой?

Ещё готов поверить что маркировка устранит риск недостоверного декларирования компонентов на таможне (типа - декларируешь дешевое, а потом пропадёшь как есть - более дорогое). Но утильсбор?!

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Candy Blue

Denis
3

Никак. Это просто очередной повод увеличить налоги

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Евгений Ларин

Candy
0

Не налоги а поборы в карман владельцев генератора чисел

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Стартапер-пессимист

Denis
0

Утильсбор можно тупо считать по количеству того, что ввёз через таможню. Здесь просто повод.

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Candy Blue

1

Я не просил вводить эту херню. Лично я сам могу определить где поддельная видеокарта, а где настоящая

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Иванов Олег

Candy
1

Причем здесь видеокарта, речь про компоненты. Вы никогда не определите подлинность транзистора/резистора размером в 2 миллиметра, которых пол сотни в видеокарте.

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Алексей Архипов

Candy
0

Ну ты чё, мы же о тебе заботимся, правда заплатить побольше придётся

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Евгений Ларин

1

Каждый винтик промаркировать надо и гайку. А то уважаемым людям на 15 ую яхту не хватает

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Dmitry Krivetskov

0

Усложняют жизнь сами себе.

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Alex Shapovalov

0

Вы раньше стреляли по Воронежу ? 

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Иванов Олег

0

Производства у нас и так почти нет, а с такими правилами точно всю электронику будут на заводы отдавать. Речь именно про компоненты на плате, которых в современной электронике тысячи и они размером в пару миллиметров бывают

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Stanislav Petrov

0

Про маркировку. Маркировка воды приводит к дописдержкам на каждую бутылку от 5 до 10 рублей (помимо самого кода).
Логично что и электроника подорожает.

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