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Техника
DTF

Apple тестировала подэкранный Touch ID в iPhone 13, но отказалась от его внедрения — Bloomberg Статьи редакции

Долгосрочная цель компании — «спрятать» Face ID под дисплей.

23 23 комментария
1788 просмотров

Презентация iPhone следующего поколения ожидается в сентябре, и в сети появляется всё больше информации об устройствах. Так, агентство Bloomberg сообщило, что Apple протестировала датчик отпечатка пальцев Touch ID под экраном iPhone 13, но отказалась от его внедрения.

По данным Марка Гурмана, компания по-прежнему делает ставку на Face ID. Технология распознавания лица подверглась критике во время пандемии и масочного режима, но Apple оптимизирует разработку и пытается встроить сенсоры TrueDepth под дисплей, как это уже делают некоторые производители с подэкранными камерами.

Однако, такая компоновка будет предназначена лишь для Pro-версий iPhone. В стандартных моделях компания либо сохранит «чёлку», либо всё-таки вернёт датчик Touch ID, но уже в подэкранной форме.

В любом случае, в этом году изменений ждать не стоит. По предварительным данным, в линейку iPhone 13 войдут четыре модели с усовершенствованным чипом A15 Bionic и новыми возможностями съёмки. Старшие версии оснастят LTPO-дисплеем с динамической частотой обновления до 120 Гц.

Bloomberg раскрыл предварительные детали осенних…
Компания вновь проведёт три мероприятия.
dtf.ru

#новости #apple

23 23 комментария
1
4
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23 комментария
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Олег Павлов

–6

Да новый цвет сделайте, люди уже будут почки продавать, делов-то

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Олег Павлов

Олег
1

Минусуют те, кто место в очереди за новым айфоном покупают?) Да ладно вам, не горите, я же любя)

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A. Bigkkuzin

Олег
8

Как говорил Райкин, вчерашняя хохма - это уже не хохма :)

Ответить

Михаил Анюков

A.
0

хахма

Ответить

Михаил Белов

Олег
2

Это и в 2010 не так, чтобы очень смешно было.

Ответить

Олег Павлов

Михаил
0

Конечно, потому что это не юмор в целом, или фотки с очередями найти свежие?

Ответить

Михаил Белов

Олег
0

Шутка про цвета и почку в 2021 звучит уныло. Да и про места в очереди не лучше.
Зачем мне фото очередей? Что это изменит?

Ответить

Михаил Анюков

Олег
0

Они тоже

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Andrey Uglev

Олег
1

извинись

Ответить

Олег Павлов

Andrey
1
Ответить

Михаил Анюков

Олег
0

Так было уже

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Daniel Kovekh

1

Мечтаю о тач айди. Эти ваши фейс айди и одного падения айфона в воду не выдержали. Вот было время, айфон 7. Ему хоть бы что, я с ним и в море плавал без чехла и в бассейн его (и в итоге только какое-то время была проблема с нажатием кнопки, но проблема пропала через несколько дней

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Павел

Daniel
3

iPhone se 2, как раз в формате 7ки. 

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Tee Shark

Daniel
0

Ну там же написано, position your face within the frame. Нужно линзу что-ли взять, чтобы вмещалось.

Sarcasm off: Я его мою. Со средством для посуды. 2-3 раза в месяц. Работает, блин.

Sarcasm on: Нет, в посудомойке пробовать не буду. Вдруг звонок прийдет, пока он там.

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new_comment

1

Каждый год одно и то же: Эппл чёт там поковорялась и нифига не сделала, Эппл чёт там попыталась, но не получилось. Что там из инноваций остаётся? 120 Гц только? Маловато. Минорный апдейт какой-то.

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Igor Filippov

new_comment
1

Так никто же не заставляет покупать) 

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Vlsd Seregin

new_comment
0

Новость полезная в плане знания оценки мирового лидера в эргономике о подэкранных сканерах. Это значит, что все существующие официально признаны калом и "можно лучше". И вот это "можно лучше" вдохновляет.

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new_comment

Vlsd
1

Жжошь! "Мировой лидер в эргономике" - что это такое за звание и кто его присваивает? Я пользовался подэкранными сканерами и они работают отлично. Так что "мировые лидеры в эргономике" не то что-то тестировали, похоже.

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Vlsd Seregin

new_com…
0

Народ эпплу присвоил уровнем продаж эппла.

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new_comment

Vlsd
2

Чем лучше эргономика - тем выше уровень продаж? По этой логике лучшая эргономика у Самсунга. И у Самсунга есть подэкранный сканер.

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Vlsd Seregin

new_com…
1

Короче эпол рулит. Они же первые-то в этой смартфонщине.

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Комментарий удален

Dmitry Kiselev

0

Лучше бы дали покупателю возможность самому выбирать, что ему удобнее - фейс или тач. 

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Владислав Пасека

Dmitry
0

Тебе уже дали выбор на android

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Комментарий удален

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