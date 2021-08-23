Apple тестировала подэкранный Touch ID в iPhone 13, но отказалась от его внедрения — Bloomberg Статьи редакции
Долгосрочная цель компании — «спрятать» Face ID под дисплей.
Презентация iPhone следующего поколения ожидается в сентябре, и в сети появляется всё больше информации об устройствах. Так, агентство Bloomberg сообщило, что Apple протестировала датчик отпечатка пальцев Touch ID под экраном iPhone 13, но отказалась от его внедрения.
По данным Марка Гурмана, компания по-прежнему делает ставку на Face ID. Технология распознавания лица подверглась критике во время пандемии и масочного режима, но Apple оптимизирует разработку и пытается встроить сенсоры TrueDepth под дисплей, как это уже делают некоторые производители с подэкранными камерами.
Однако, такая компоновка будет предназначена лишь для Pro-версий iPhone. В стандартных моделях компания либо сохранит «чёлку», либо всё-таки вернёт датчик Touch ID, но уже в подэкранной форме.
В любом случае, в этом году изменений ждать не стоит. По предварительным данным, в линейку iPhone 13 войдут четыре модели с усовершенствованным чипом A15 Bionic и новыми возможностями съёмки. Старшие версии оснастят LTPO-дисплеем с динамической частотой обновления до 120 Гц.
Да новый цвет сделайте, люди уже будут почки продавать, делов-то
Минусуют те, кто место в очереди за новым айфоном покупают?) Да ладно вам, не горите, я же любя)
Как говорил Райкин, вчерашняя хохма - это уже не хохма :)
Это и в 2010 не так, чтобы очень смешно было.
Конечно, потому что это не юмор в целом, или фотки с очередями найти свежие?
Шутка про цвета и почку в 2021 звучит уныло. Да и про места в очереди не лучше.
Зачем мне фото очередей? Что это изменит?
извинись
Мечтаю о тач айди. Эти ваши фейс айди и одного падения айфона в воду не выдержали. Вот было время, айфон 7. Ему хоть бы что, я с ним и в море плавал без чехла и в бассейн его (и в итоге только какое-то время была проблема с нажатием кнопки, но проблема пропала через несколько дней
Каждый год одно и то же: Эппл чёт там поковорялась и нифига не сделала, Эппл чёт там попыталась, но не получилось. Что там из инноваций остаётся? 120 Гц только? Маловато. Минорный апдейт какой-то.
Новость полезная в плане знания оценки мирового лидера в эргономике о подэкранных сканерах. Это значит, что все существующие официально признаны калом и "можно лучше". И вот это "можно лучше" вдохновляет.
Жжошь! "Мировой лидер в эргономике" - что это такое за звание и кто его присваивает? Я пользовался подэкранными сканерами и они работают отлично. Так что "мировые лидеры в эргономике" не то что-то тестировали, похоже.
Народ эпплу присвоил уровнем продаж эппла.
Чем лучше эргономика - тем выше уровень продаж? По этой логике лучшая эргономика у Самсунга. И у Самсунга есть подэкранный сканер.
Комментарий удален
Лучше бы дали покупателю возможность самому выбирать, что ему удобнее - фейс или тач.
Комментарий удален
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Долгосрочная цель компании — «спрятать» Face ID под дисплей.
Всем привет, у меня немного накипело от «Авито» опять, запасаем попкорн и погнали.
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