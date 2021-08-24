Xiaomi откажется от бренда Mi, под которым производит большинство продуктов Статьи редакции
Устройства будут называться Xiaomi.
- С третьего квартала 2021 года компания переименует товары Mi в Xiaomi, сообщили представители бренда The Verge и XDA Developers. Так компания хочет «сократить разрыв в восприятии бренда и его продуктов»
- Под брендом Mi компания выпускает сматфоны, бытовую технику, компьютеры и другое.
- Xiaomi использовала бренд Mi на западных рынках, предположительно, для удобства произношения. Теперь название компании достаточно известно, чтобы использовать его для бренда.
- Компания заявила, что сохранит бренд Redmi, который «предлагает инновации по более доступной цене и нацелен на более молодую аудиторию».
- В августе 2021 года вышел новый смартфон линейки Mi Mix под названием Xiaomi Mix 4. Предыдущие телефоны назывались Mi Mix, Mi Mix 2 и Mi Mix 3.
- В июне 2021 года Xiaomi впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов. Её доля составила 17,1%. На втором месте Samsung с долей в 15,7%, на третьем Apple — 14,3%.
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