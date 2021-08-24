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Техника
Маша Цепелева

Xiaomi откажется от бренда Mi, под которым производит большинство продуктов Статьи редакции

Устройства будут называться Xiaomi.

  • С третьего квартала 2021 года компания переименует товары Mi в Xiaomi, сообщили представители бренда The Verge и XDA Developers. Так компания хочет «сократить разрыв в восприятии бренда и его продуктов»
  • Под брендом Mi компания выпускает сматфоны, бытовую технику, компьютеры и другое.
  • Xiaomi использовала бренд Mi на западных рынках, предположительно, для удобства произношения. Теперь название компании достаточно известно, чтобы использовать его для бренда.
  • Компания заявила, что сохранит бренд Redmi, который «предлагает инновации по более доступной цене и нацелен на более молодую аудиторию».
  • В августе 2021 года вышел новый смартфон линейки Mi Mix под названием Xiaomi Mix 4. Предыдущие телефоны назывались Mi Mix, Mi Mix 2 и Mi Mix 3.
  • В июне 2021 года Xiaomi впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов. Её доля составила 17,1%. На втором месте Samsung с долей в 15,7%, на третьем Apple — 14,3%.
Линейка и логотипы брендов Xiaomi после изменений Xiaomi

#новость #xiaomi

899 просмотров
2 2 комментария
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2 комментария
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Володымыр Оныщук

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Ну офигеть теперь

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Dear Moscow,

0

Чего мелочатся, переключались бы сразу на 小米集團.

Сяоми Цзитуань — тоже вполне произносимо, тем более за свои деньги.

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