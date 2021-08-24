Лучшая инфографика 2021 года: разбираем работы победителей Malofiej Awards

В сфере инфографики получить награду Malofiej Awards — всё равно что стать обладателем Пулитцеровской премии. Конкурс престижный, а работы победителей можно считать эталонными и брать за образец. В статье мы разобрали пять работ и придумали, как использовать идеи из них в коммерческой сфере.