Авторы The Verge к десятилетию Кука во главе Apple вспоминают его проблемы и заслуги: например, развитие сервисов в Apple, выпуск AirPods и появление собственного производства процессоров.

1248 просмотров

Тим Кук The Verge

24 августа 2011 года соучредитель Apple Стив Джобс ушел с поста гендиректора, передав управление Тиму Куку. Соответствовать Джобсу было непросто: бывшего гендиректора помнили как дальновидного руководителя и маркетолога, стоявшего за устройствами Mac, iPhone, iPad, iPod, а также сервисами iTunes и App Store.

Кук повысил финансовые показатели компании

Однако Куку за десять лет удалось превратить Apple в самую дорогую и прибыльную компанию в мире. Для этого новый гендиректор пересмотрел цепочки поставок и заключил контракты с производителями вроде Foxconn:

Они нанимают сотни тысяч китайских рабочих.

Собирают большую часть устройств



И приносят компании стабильную валовую прибыль.



Со временем Apple начала обходить по оценке даже нефтяные компании. В августе 2011 года она на некоторое время обогнала Exxon, а в 2020-м превзошла государственную компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, приблизившись по капитализации к $2 трлн.

В 2021 году капитализация Apple составляет около $2,5 трлн.

За первый квартал 2021 года выручка компании достигла рекордных $111 млрд, что в четыре раза больше, чем в 2011 году. А прибыль выросла более чем в четыре раза: с $6 млрд в первом квартале 2011 года до $28,8 млрд в первом квартале 2021 года. Компания также держит почти $200 млрд наличными, хотя ещё в 2011-м у неё было всего $76 млрд.

За десять лет увеличилась и численность штата: в 2011-м в Apple работало 60,4 тысячи сотрудников, а в 2021-м — 147 тысяч.

По данным за июнь 2021 года, Apple в среднем зарабатывает $10 тысяч в секунду, из которых $3,6 тысячи — чистая прибыль. Акции компании в 2011 году стоили $1 тысячу, а сегодня — почти $11 тысяч.

Статистика, считает The Verge, доказывает, что Кук выпускал премиальные продукты и совершенствовал их быстрее, чем делал это Джобс. Так, с 2013 по 2018 год Apple ежегодно продавала больше iPhone, чем сумел Джобс за пять лет правления.

Jon Erlichman @JonErlichman Apple first quarter revenue:



Q1 2021: $111.4 billion

Q1 2020 $91.8 billion

Q1 2019 $84.3 billion

Q1 2018 $88.3 billion

Q1 2017 $78.4 billion

Q1 2016 $75.3 billion

Q1 2015 $74.6 billion

Q1 2014 $57.6 billion

Q1 2013 $54.5 billion

Q1 2012 $46.3 billion

Q1 2011 $26.7 billion Выручка за первые кварталы с 2011 по 2021-й

Кук не выпускает масштабных продуктов, как Джобс, но преуспевает в другом

Однако таким же провидцем, как Джобс, Кук не стал, пишет издание, и совершил несколько запоминающихся ошибок:

В 2019-м он отменил выпуск беспроводной зарядной панели AirPower.

В 2021-м признал проблемы с обновлением на Mac Pro.

И на протяжении пяти лет бездействовал, пока пользователи жаловались на хрупкие клавиатуры флагманских ноутбуков Apple MacBook.

Он также не смог выпустить новое устройство, подобное iPhone, iPad или Mac, и вместо этого совершенствовал имеющиеся. Например, выпустил в 2014 году iPhone 6 Plus с большими экранами — по просьбам клиентов. Джобс от этой идеи отказывался, но Кук на одном из совещаний сказал: «Потребители просят, возможности у нас есть — значит надо делать».

iPhone 6 Plus вышел с экраном 5,5 дюймов. У предыдущих моделей экраны были по 4 и 3.5 дюйма The Verge

А крупнейшие продукты Кука — это аксессуары Apple Watch и AirPods для телефона. В конце 2014 года гендиректор представил часы как «инновацию, ни в чём не уступающую Mac, iPod и iPhone», а колёсико Digital Crown — как «самый революционный» инструмент навигации Apple со времен iPod Click Wheel и iPhone Multi-Touch.

Кук даже планировал выпустить премиальную линейку из 18-каратного золота за $10 тысяч. Однако в результате Apple пересмотрела интерфейс, отказалась от люксовых версий и нашла оптимальный дизайн, выпустив Apple Watch Series 3 в 2017 году.

Часы Apple Watch The Verge

Беспроводные наушники AirPods, в свою очередь, во многом отражают подход Кука — взять очевидную идею, масштабировать её и внедрить в экосистему Apple.

Но, возможно, главное достижение гендиректора — чип M1 с системой на базе ARM, который усовершенствовал производительность ноутбуков. Джобсу тоже не нравилось зависеть от партнёров, поэтому в 2008 году он выкупил проектировщика микропроцессоров P. A. Semi. Однако собственное процессорное ядро он представить не смог.

Впрочем, главные обещания Кук ещё не выполнил:

Он обещал развиваться на рынке ТВ, но пока компания предлагает только стриминговый сервис.

Говорил, что Apple представит инновации в сфере здоровья, но часы фиксируют несчастные случаи с переменным успехом.

Предсказывал, что дополненная реальность станет новым «критически важным» проектом, подобным выпуску целого смартфона. Однако пока выпустила только базовую поддержку AR на iPhone — ещё в 2017 году.

Выручает с подписок более $10 млрд за квартал

Во втором квартале 2016 года Кук обратил внимание аналитиков на то, что Apple — это не только производственная, но и сервисная компания.

Клиенты активно пользовались App Store, iCloud, Apple Music и другими сервисами по подписке, поэтому за первый квартал 2015 года Apple получила $4,8 млрд выручки. В течение трёх кварталов 2017 года Apple выручала по 7 млрд. А во втором квартале 2021 года выручка составила рекордные $17,5 млрд.

В будущем компания, похоже, планирует развивать финансовые сервисы и онлайн-банкинг, поскольку обещает внедрить BNPL-кредиты: с ними клиенты смогут покупать товар в долг. Это, считает издание, очередной шаг на пути к закрытой, но всеобъемлющей экосистеме.

К тому же стремился и Джобс: в 2011-м он заявил, что Apple нужно связать все продукты воедино, чтобы вовлечь клиентов во внутреннюю экосистему.

Всё, что происходит на вашем iPhone, остаётся на вашем iPhone The Verge

Теперь к Apple повышенное внимание

Apple хочет расти, но в последнее время её всё чаще пытаются ограничить. По словам многих потребителей, конкурентов и регуляторов, технологический гигант думает только о прибыли.

Компанию теперь нередко критикуют, пишет The Verge:

За то, что умышленно замедляет работу старых моделей iPhone.

Тайно прослушивает записи Siri.

Принуждает разработчиков ввести платные покупки внутри приложений.

Ограничивает конкуренцию — как в деле с Epic.

Нарушает конфиденциальность в попытке бороться с нежелательным и преступным контентом.

Эксплуатирует труд работников в Китае.

Не поддерживает этническое разнообразие в руководстве.

И опубликованные корпоративные переписки подтверждают, что компания дорожит закрытой экосистемой и сотрудничает с разработчиками на разных условиях. Она также привлекает лоббистов, чтобы противостоять регуляторам, и, по слухам, угрожает вывести инвестиции из некоторых организаций, если её деятельность ограничат.