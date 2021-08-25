Чем Тим Кук лучше Джобса: обзор десяти лет без «революций», но с пятикратным ростом выручки Статьи редакции
Авторы The Verge к десятилетию Кука во главе Apple вспоминают его проблемы и заслуги: например, развитие сервисов в Apple, выпуск AirPods и появление собственного производства процессоров.
24 августа 2011 года соучредитель Apple Стив Джобс ушел с поста гендиректора, передав управление Тиму Куку. Соответствовать Джобсу было непросто: бывшего гендиректора помнили как дальновидного руководителя и маркетолога, стоявшего за устройствами Mac, iPhone, iPad, iPod, а также сервисами iTunes и App Store.
Кук повысил финансовые показатели компании
Однако Куку за десять лет удалось превратить Apple в самую дорогую и прибыльную компанию в мире. Для этого новый гендиректор пересмотрел цепочки поставок и заключил контракты с производителями вроде Foxconn:
- Они нанимают сотни тысяч китайских рабочих.
- Собирают большую часть устройств
- И приносят компании стабильную валовую прибыль.
Со временем Apple начала обходить по оценке даже нефтяные компании. В августе 2011 года она на некоторое время обогнала Exxon, а в 2020-м превзошла государственную компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, приблизившись по капитализации к $2 трлн.
За первый квартал 2021 года выручка компании достигла рекордных $111 млрд, что в четыре раза больше, чем в 2011 году. А прибыль выросла более чем в четыре раза: с $6 млрд в первом квартале 2011 года до $28,8 млрд в первом квартале 2021 года. Компания также держит почти $200 млрд наличными, хотя ещё в 2011-м у неё было всего $76 млрд.
По данным за июнь 2021 года, Apple в среднем зарабатывает $10 тысяч в секунду, из которых $3,6 тысячи — чистая прибыль. Акции компании в 2011 году стоили $1 тысячу, а сегодня — почти $11 тысяч.
Статистика, считает The Verge, доказывает, что Кук выпускал премиальные продукты и совершенствовал их быстрее, чем делал это Джобс. Так, с 2013 по 2018 год Apple ежегодно продавала больше iPhone, чем сумел Джобс за пять лет правления.
Кук не выпускает масштабных продуктов, как Джобс, но преуспевает в другом
Однако таким же провидцем, как Джобс, Кук не стал, пишет издание, и совершил несколько запоминающихся ошибок:
- В 2019-м он отменил выпуск беспроводной зарядной панели AirPower.
- В 2021-м признал проблемы с обновлением на Mac Pro.
- И на протяжении пяти лет бездействовал, пока пользователи жаловались на хрупкие клавиатуры флагманских ноутбуков Apple MacBook.
Он также не смог выпустить новое устройство, подобное iPhone, iPad или Mac, и вместо этого совершенствовал имеющиеся. Например, выпустил в 2014 году iPhone 6 Plus с большими экранами — по просьбам клиентов. Джобс от этой идеи отказывался, но Кук на одном из совещаний сказал: «Потребители просят, возможности у нас есть — значит надо делать».
А крупнейшие продукты Кука — это аксессуары Apple Watch и AirPods для телефона. В конце 2014 года гендиректор представил часы как «инновацию, ни в чём не уступающую Mac, iPod и iPhone», а колёсико Digital Crown — как «самый революционный» инструмент навигации Apple со времен iPod Click Wheel и iPhone Multi-Touch.
Кук даже планировал выпустить премиальную линейку из 18-каратного золота за $10 тысяч. Однако в результате Apple пересмотрела интерфейс, отказалась от люксовых версий и нашла оптимальный дизайн, выпустив Apple Watch Series 3 в 2017 году.
Беспроводные наушники AirPods, в свою очередь, во многом отражают подход Кука — взять очевидную идею, масштабировать её и внедрить в экосистему Apple.
Но, возможно, главное достижение гендиректора — чип M1 с системой на базе ARM, который усовершенствовал производительность ноутбуков. Джобсу тоже не нравилось зависеть от партнёров, поэтому в 2008 году он выкупил проектировщика микропроцессоров P. A. Semi. Однако собственное процессорное ядро он представить не смог.
Впрочем, главные обещания Кук ещё не выполнил:
- Он обещал развиваться на рынке ТВ, но пока компания предлагает только стриминговый сервис.
- Говорил, что Apple представит инновации в сфере здоровья, но часы фиксируют несчастные случаи с переменным успехом.
- Предсказывал, что дополненная реальность станет новым «критически важным» проектом, подобным выпуску целого смартфона. Однако пока выпустила только базовую поддержку AR на iPhone — ещё в 2017 году.
Выручает с подписок более $10 млрд за квартал
Во втором квартале 2016 года Кук обратил внимание аналитиков на то, что Apple — это не только производственная, но и сервисная компания.
Клиенты активно пользовались App Store, iCloud, Apple Music и другими сервисами по подписке, поэтому за первый квартал 2015 года Apple получила $4,8 млрд выручки. В течение трёх кварталов 2017 года Apple выручала по 7 млрд. А во втором квартале 2021 года выручка составила рекордные $17,5 млрд.
В будущем компания, похоже, планирует развивать финансовые сервисы и онлайн-банкинг, поскольку обещает внедрить BNPL-кредиты: с ними клиенты смогут покупать товар в долг. Это, считает издание, очередной шаг на пути к закрытой, но всеобъемлющей экосистеме.
К тому же стремился и Джобс: в 2011-м он заявил, что Apple нужно связать все продукты воедино, чтобы вовлечь клиентов во внутреннюю экосистему.
Теперь к Apple повышенное внимание
Apple хочет расти, но в последнее время её всё чаще пытаются ограничить. По словам многих потребителей, конкурентов и регуляторов, технологический гигант думает только о прибыли.
Компанию теперь нередко критикуют, пишет The Verge:
- За то, что умышленно замедляет работу старых моделей iPhone.
- Тайно прослушивает записи Siri.
- Принуждает разработчиков ввести платные покупки внутри приложений.
- Ограничивает конкуренцию — как в деле с Epic.
- Нарушает конфиденциальность в попытке бороться с нежелательным и преступным контентом.
- Эксплуатирует труд работников в Китае.
- Не поддерживает этническое разнообразие в руководстве.
И опубликованные корпоративные переписки подтверждают, что компания дорожит закрытой экосистемой и сотрудничает с разработчиками на разных условиях. Она также привлекает лоббистов, чтобы противостоять регуляторам, и, по слухам, угрожает вывести инвестиции из некоторых организаций, если её деятельность ограничат.
При Джобсе многих этих проблем не было. Впрочем, разбираться с ними, возможно, придётся кому-то другому. Сам Кук работает в компании 23 года и недавно сказал, что через десять лет, вероятно, уйдёт.
В 2019-м он отменил выпуск беспроводной зарядной панели AirPower.
А кто выпустил? Ошибка века
выпустил iPhone 6 Plus с большими экранами — по просьбам клиентов
А производство компактных 12, наверное, тоже по просьбам клиентов остановил?
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Авторы The Verge к десятилетию Кука во главе Apple вспоминают его проблемы и заслуги: например, развитие сервисов в Apple, выпуск AirPods и появление собственного производства процессоров.
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