Airbus представила концепт журнала с гибким OLED-дисплеем для просмотра фильмов на борту самолёта Статьи редакции
С помощью него можно будет также заказывать еду и читать копии журналов и газет.
Авиакомпания работала над «журналом» с лидером на рынке гибких дисплеев Royole Technology.
С помощью устройства пассажиры смогут делать всё: заказывать еду, читать онлайн-копии журналов и газет, смотреть фильмы, телешоу, слушать музыку и, возможно, просматривать сайты, если в самолёте есть интернет.
Также на внутренней стороне крышки экрана будет размещена инструкция по безопасности в самолёте. Создатели считают, что каждый раз при использовании цифрового журнала пассажиры будут замечать правила — это увеличит шансы, что их прочтут.
Устройство потребляет меньше энергии, а разместить его можно в любом месте в самолёте. Oled-экраны легче чистить и дезинфицировать, чем бумажные журналы.
Airbus в ближайшее время протестирует цифровые журналы в самолётах. По данным Gizmodo, даже если тест будет успешным, многие компании сами должны решить, хотят ли они добавить дисплеи в новые самолёты.
«Поначалу это будет дорогостоящим обновлением, а так как авиакомпании из-за пандемии потеряли доходы, вероятно, они не захотят тратиться», — отмечает издание.
В Airbus считают, что эпоха бумажных журналов на борту подходит к концу. Авиакомпании отказываются от них из-за затрат на печать и содержание. Также их нужно постоянно менять — к тому же, они могут устаревать.
Многие пассажиры отказываются просматривать бумажные журналы, чтобы избежать передачи вируса.
Непонятно, чем он лучше обычного планшета с OLED, и зачем вся эта морока с гибкостью.
Причем у ряда авиакомпаний уже есть локальные центры развлечений: подключаешься по вайфай и смотришь фильмы, слушаешь книги
Что бы заработать денег)))
спасибо, дома почитаю)
интересно, а они че журналы дезинфицируют? каждую страницу? ну-ну
Кто знает сколько примерно будет стоить 1 такой журнал?
чем это отличается от того планшета с джостиком что сейчас?
нахуй не нужон ваш журнал
В руках и сенсорным дисплеем удобнее пользоваться для пассажиров и удобнее (выгоднее) для компании показывать рекламу.
"Многие пассажиры отказываются просматривать бумажные журналы, чтобы избежать передачи вируса"
Когда пишут "многие" без конкретных чисел, то это явная манипуляция. Тысяча из миллиона - это "многие"? Наверное да, ведь тысяча же. И пофигу, что из миллиона.
Короче, не взлетит.
Лучше Боинг начал ставить СтарЛинк терминалы на самолет и раздавать доступный WiFi. А то 50мб за 15 баксов так себе удовольствия.
Мне в самолете всегда в кайф было полистать бумагу - либо принесенную с собой книжку, либо купленный в зарубежном аэропорту интересный тематический журнал типа Classic & Sportscar либо бортовой журнал (но они редко у кого приличные, если только мимоходом тиснуть из бизнес-класса Аэрофлот-Премиум по дороге в свой эконом). Электронный журнал бумажный точно не заменит - это просто еще один планшет для пакса. С таким же успехом можно было бы просто запилить QR-код на спинке кресла, ведущий на официальную приложуху перевозчика с соответствующим контентом.
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