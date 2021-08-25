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Техника
Nazigul Jusupova

Airbus представила концепт журнала с гибким OLED-дисплеем для просмотра фильмов на борту самолёта Статьи редакции

С помощью него можно будет также заказывать еду и читать копии журналов и газет.

17 17 комментариев
1466 просмотров

Авиакомпания работала над «журналом» с лидером на рынке гибких дисплеев Royole Technology.

С помощью устройства пассажиры смогут делать всё: заказывать еду, читать онлайн-копии журналов и газет, смотреть фильмы, телешоу, слушать музыку и, возможно, просматривать сайты, если в самолёте есть интернет.

OLED-дисплеи Airbus

Также на внутренней стороне крышки экрана будет размещена инструкция по безопасности в самолёте. Создатели считают, что каждый раз при использовании цифрового журнала пассажиры будут замечать правила — это увеличит шансы, что их прочтут.

Гибкий экран Oled Airbus

Устройство потребляет меньше энергии, а разместить его можно в любом месте в самолёте. Oled-экраны легче чистить и дезинфицировать, чем бумажные журналы.

Экран сгибается, как у бумажных журналов Airbus

Airbus в ближайшее время протестирует цифровые журналы в самолётах. По данным Gizmodo, даже если тест будет успешным, многие компании сами должны решить, хотят ли они добавить дисплеи в новые самолёты.

«Поначалу это будет дорогостоящим обновлением, а так как авиакомпании из-за пандемии потеряли доходы, вероятно, они не захотят тратиться», — отмечает издание.

В Airbus считают, что эпоха бумажных журналов на борту подходит к концу. Авиакомпании отказываются от них из-за затрат на печать и содержание. Также их нужно постоянно менять — к тому же, они могут устаревать.

Многие пассажиры отказываются просматривать бумажные журналы, чтобы избежать передачи вируса.

#новости #airbus

17 17 комментариев
6
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17 комментариев
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Павел

6

Непонятно, чем он лучше обычного планшета с OLED, и зачем вся эта морока с гибкостью.

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Павел

Павел
3

И зачем они вообще пассажирам в наш век смартфонов и собственных планшетов, не говоря уже про ноутбуки.

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Pavel Loginov

Павел
2

Причем у ряда авиакомпаний уже есть локальные центры развлечений: подключаешься по вайфай и смотришь фильмы, слушаешь книги

Ответить

Игорь Майоров

Павел
1

Что бы заработать денег)))

Ответить

Павел

Игорь
1

Чтобы заработать денег, Эирбасу нужно сначала убедить авиакомпании купить их. Пока выглядит как решение в поисках проблемы.

Ответить

Максим Першин

4

спасибо, дома почитаю)

интересно, а они че журналы дезинфицируют? каждую страницу? ну-ну

Ответить

Артём Баженов

0

Кто знает сколько примерно будет стоить 1 такой журнал?

Ответить

Pavel Voronkov

Артём
9

На черном рынке от пассажиров, не более 5000р.

Ответить

Сеня Смаков

Артём
0

Как стоимость авиабилета

Ответить

hakhagmon

1

чем это отличается от того планшета с джостиком что сейчас? 
нахуй не нужон ваш журнал 

Ответить

Фагиз Мавлютов

hakhagmon
1

В руках и сенсорным дисплеем удобнее пользоваться для пассажиров и удобнее (выгоднее) для компании показывать рекламу. 

Ответить

jo dodo

1

А, фильмы то, ничего так?

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Gedevan

1

Вау! Эйпбас изобрёл планшет!

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Амбиент Музыкантов

1

"Многие пассажиры отказываются просматривать бумажные журналы, чтобы избежать передачи вируса"

Когда пишут "многие" без конкретных чисел, то это явная манипуляция. Тысяча из миллиона - это "многие"? Наверное да, ведь тысяча же. И пофигу, что из миллиона.

Короче, не взлетит.

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Dimitri

1

Лучше Боинг начал ставить СтарЛинк терминалы на самолет и раздавать доступный WiFi. А то 50мб за 15 баксов так себе удовольствия.

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Dmitry Kiselev

0

Мне в самолете всегда в кайф было полистать бумагу - либо принесенную с собой книжку, либо купленный в зарубежном аэропорту интересный тематический журнал типа Classic & Sportscar либо бортовой журнал (но они редко у кого приличные, если только мимоходом тиснуть из бизнес-класса Аэрофлот-Премиум по дороге в свой эконом). Электронный журнал бумажный точно не заменит - это просто еще один планшет для пакса. С таким же успехом можно было бы просто запилить QR-код на спинке кресла, ведущий на официальную приложуху перевозчика с соответствующим контентом.

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Комментарий удален

Рациональный паук например

0

Я ещё 15 лет назад мечтал о газете, которая сама с утра обновляться будет её можно будет в трубочку свернуть

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