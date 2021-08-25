С помощью него можно будет также заказывать еду и читать копии журналов и газет.

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Авиакомпания работала над «журналом» с лидером на рынке гибких дисплеев Royole Technology.

С помощью устройства пассажиры смогут делать всё: заказывать еду, читать онлайн-копии журналов и газет, смотреть фильмы, телешоу, слушать музыку и, возможно, просматривать сайты, если в самолёте есть интернет.

OLED-дисплеи Airbus

Также на внутренней стороне крышки экрана будет размещена инструкция по безопасности в самолёте. Создатели считают, что каждый раз при использовании цифрового журнала пассажиры будут замечать правила — это увеличит шансы, что их прочтут.

Гибкий экран Oled Airbus

Устройство потребляет меньше энергии, а разместить его можно в любом месте в самолёте. Oled-экраны легче чистить и дезинфицировать, чем бумажные журналы.

Экран сгибается, как у бумажных журналов Airbus

Airbus в ближайшее время протестирует цифровые журналы в самолётах. По данным Gizmodo, даже если тест будет успешным, многие компании сами должны решить, хотят ли они добавить дисплеи в новые самолёты.

«Поначалу это будет дорогостоящим обновлением, а так как авиакомпании из-за пандемии потеряли доходы, вероятно, они не захотят тратиться», — отмечает издание.

В Airbus считают, что эпоха бумажных журналов на борту подходит к концу. Авиакомпании отказываются от них из-за затрат на печать и содержание. Также их нужно постоянно менять — к тому же, они могут устаревать.