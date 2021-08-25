GeekBrains: после заморозки курса не выходили на связь и теперь отказывают в возврате средств

Итак, начнем с того, что моя жена приняла решение что-то изменить в своей жизни и изучить что-то новое. Подумав, что может интересно, решили, что Графический дизайн самое то. Посмотрев рынок, обнаружили, что в GeekBrains есть курс на год по Графическому дизайну в том числе с трудоустройством.