Канье Уэст запустил продажу плеера за $200 со своим новым альбомом на нём Статьи редакции
С помощью устройства можно настраивать любую музыку, управлять вокальными партиями, ударными и добавлять эффекты.
- Плеер был создан вместе с лондонским стартапом Kano, пишет TechCrunch.
- Donda Stem плеер будет выпускаться под брендом Yeezy Tech x Kano с записью нового альбома Канье Уэста Donda. Также его можно использовать для другой музыки.
- На плеере есть разъём для наушников, порт USB-C, кнопки регулировки громкости, динамики. Он поддерживает Bluetooth и имеет 8 ГБ памяти, приводит The Verge.
- Устройство доступно для предзаказа уже сейчас за $200, но дата поступления в продажу неизвестна. Релиз альбома «Donda», с которым продается плеер, запланирован на 29 августа.
- С помощью плеера можно кастомизировать любую песню из пластинки, контролировать вокальные партии, ударные, бас и сэмплы, добавлять эффекты, разбирать треки на «стемы».
- В сети появились видеоролики о том, как при помощи сенсорных полосок на устройстве управлять музыкой.
Гений
Мне кажется, что он опять его не дописал, и чтобы это скрыть выпустил новую игрушку для отвлечения
Потом будут продаваться флешки по одному треку из альбома.
Затем выпустит криптовалюту, которой можно будет купить 1 прослушивание трека.
После выпустит кроссовки с текстами песен и выйдет этой компанией на IPO.
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