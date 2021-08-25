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Техника
Nazigul Jusupova

Канье Уэст запустил продажу плеера за $200 со своим новым альбомом на нём Статьи редакции

С помощью устройства можно настраивать любую музыку, управлять вокальными партиями, ударными и добавлять эффекты.

12 12 комментариев
1422 просмотров
  • Плеер был создан вместе с лондонским стартапом Kano, пишет TechCrunch.
  • Donda Stem плеер будет выпускаться под брендом Yeezy Tech x Kano с записью нового альбома Канье Уэста Donda. Также его можно использовать для другой музыки.
Donda Stem плеер Канье Уэст
Donda Stem плеер Канье Уэст
  • На плеере есть разъём для наушников, порт USB-C, кнопки регулировки громкости, динамики. Он поддерживает Bluetooth и имеет 8 ГБ памяти, приводит The Verge.
  • Устройство доступно для предзаказа уже сейчас за $200, но дата поступления в продажу неизвестна. Релиз альбома «Donda», с которым продается плеер, запланирован на 29 августа.
Donda Stem Канье Уэст
  • С помощью плеера можно кастомизировать любую песню из пластинки, контролировать вокальные партии, ударные, бас и сэмплы, добавлять эффекты, разбирать треки на «стемы».
  • В сети появились видеоролики о том, как при помощи сенсорных полосок на устройстве управлять музыкой.
ye 🗯 @yevideo
An example of how the DONDA Stem player can be used, editing JUNYA. https://t.co/xwRaahkfba

#новости #каньеуэст

12 12 комментариев
5
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lavaw

8

Гений

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Sergey Ontime

lavaw
0

Эти темы придумал не он и давно)

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goodgirl berg

3

Мне кажется, что он опять его не дописал, и чтобы это скрыть выпустил новую игрушку для отвлечения

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Ruslan Khalikov

2

Потом будут продаваться флешки по одному треку из альбома.

Затем выпустит криптовалюту, которой можно будет купить 1 прослушивание трека.

После выпустит кроссовки с текстами песен и выйдет этой компанией на IPO.

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Igor Kiselev

1

Wow!
Just…wow!

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Эдуард Гладышев

1

Переизобрел процессор эффектов korg kaoss pad 2

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Filatova Julia

0

Для всех, кто в детстве мечтал покрутить пластинки и почувствовать себя диджеем.

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Частный шар

0

Прикольный марктинговый ход. Отлично привлек внимание к альбому. Очевидно же, что на плеер ему пофиг)

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Дмитрий О

0

Ахуеть, дайте два!

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Иван Шеметов

0

я бы лучше взял xiomi

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Алексей Ткачук

0

Я купил. Осталось дождаться доставки:) 

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Vasya Kulyukin

0

Через месяц ожидаем поступление на Садовод за 50$

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Nazigul Jusupova
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