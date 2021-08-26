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Техника
DTF

TSMC повысила цены на производство чипов на 10-20% — это отразится на конечной стоимости устройств Статьи редакции

Компания — крупнейший поставщик процессоров на рынке.

19 19 комментариев
1502 просмотров

Крупнейший в мире поставщик микросхем TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) уведомил клиентов о существенном повышении цен на производство.

Тарифы вступят в силу с декабря 2021 года, затронут большинство техпроцессов и повлияют на конечную стоимость выпускаемой продукции, включая микроконтроллеры, системы на кристалле (SoC), графические чипы и так далее.

Передовые техпроцессы (7-нм и ниже) подорожают на 10%. Такую топологию используют многие современные компании, например, AMD для процессоров Ryzen и EPYC, Qualcomm для чипов Snapdragon и Apple для Silicon в iPhone, iPad и Mac.

Выручка TSMC за второй квартал 2021 года

Стоимость производства по нормам 16-нм и выше вырастет сразу на 20%. Как и другие полупроводниковые предприятия, TSMC не раскрывает котировок публично, но источники сообщили, что цена одной пластины с 28-нм микросхемами увеличилась до $3 тысяч.

Ситуацию усугубляет то, что услугами TSMC пользуется 56% мирового рынка полупроводников. Ближайший конкурент Samsung производит 18% чипов, а остальные компании не дотягивают до доли в 10%.

За последние полгода спрос на микросхемы достиг рекордно высокого уровня. Для выполнения заказов в срок предприятия увеличивают объёмы производства, что приводит к дополнительным рискам и износу оборудования. Повышение цен покрывает эти издержки.

По данным Digitimes, TSMC — не единственный производитель, который повысит цены на свою продукцию. В отчёте упоминаются другие тайваньские компании — PSMC и UMC, американская GlobalFoundries, а также китайская SMIC.

#новость #tsm

19 19 комментариев
8
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19 комментариев
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Jay Green

0

Не повлияют. Сейчас цены задраны из-за дефицита

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Alexey Chudenkov

Jay
6

А чем по вашему дефицит вызван?

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Комментарий удален

Denis Sibukaev

Jay
0

Посмотрите тут, доступно все разжевано

Ответить

Candy Blue

Denis
4

Лучше послушать реальных экономистов и центральные банки, а не хуй пойми кого

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ivan bagrov

Candy
0

критерий "реальности" экономиста?, пжлста)) тот, кто с корочкой, или лучше устроился? как показывает опыт, лучшие экономисты = любители, тихо ведут свои стены/паблики/каналы, бесплатно делятся инфой (во имя науки и просвещения, что называется). если и монетизируют свои знания, то продукт адекватный, без пиарной воды. пока такие самородки не становятся известными широкой публике, качество их контэнта на уровне, после - зависит от степени продажности. в принципе, во многих сферах общества такая закономерность. удачи вам в поисках эксперта)

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Александр

Jay
1

Так спрос был большой, заводы чипы не выпускали по известным нам причинам, сейчас малейший чих и завод закрывают, как и порты в Китае. И интересно почему же дефицит то на рынке и -> повышение цены?

Ответить

Candy Blue

Jay
0

Правильно. А на самом деле это нло украли все микросхемы для своих летательных аппаратов нового поколения, но политики это умалчивают, чтобы не раскрывать технологии анти-гравитации, иначе владельцы авиакомпаний обанкротятся, так как самолёты будут не нужны. Всё элементарно, да

Ответить

A V

0

Все бегом за айфонами пока дёшево 😀

Ответить

evilnw

A
3

У apple, nvidia и к.о подписаны долгосрочные контракты, где зафиксирована цена. Не думаю, что их коснётся повышение в ближайшие 2-3 года. А там уже подоспеют новые мощности и возможно начнётся цикл перепроизводства чипов, когда цены будут постоянно падать.

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Хозяин

0

"это отразится на конечной стоимости устройств" - вот это открытие!

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Denis Kolesnikov

Хозяин
0

В целом да, учитывая, как часто пишут обратное) Особенно этим приёмом увлекается наше экономическое Правительство в своих пресс-релизах: мы сделаем то-то, то-то и то-то, на цены это не повлияет, не должно. Ну конечно же!

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Хозяин

Denis
0

Ну правительство ещё может из бюджета покрыть.

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Denis Kolesnikov

Хозяин
0

Может. Но мы тут вроде строили рыночную экономику..

Ответить

Хозяин

Denis
1

не выходит каменный цветок

Ответить

Евгений Кузовкин

Хозяин
0

Цена растёт - товар дорожает!

Ответить

Alexey Chudenkov

0

Вообще это плохо. В конечном итоге это повлияет не только на цены конечных продуктов, но и на развитие самих продуктов.

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Влад Асташевич

0

Пора в Айфон инвестировать

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Пожарный кот

Влад
0

Уже давно нужно было проивемтировать и не беспокоиться сейчас. А то инвестировали черт знает во что..,

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John Fima

0

Продукция гле используют чип подорожает на 1-5%. Если не барыги.

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