TSMC повысила цены на производство чипов на 10-20% — это отразится на конечной стоимости устройств Статьи редакции
Компания — крупнейший поставщик процессоров на рынке.
Крупнейший в мире поставщик микросхем TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) уведомил клиентов о существенном повышении цен на производство.
Тарифы вступят в силу с декабря 2021 года, затронут большинство техпроцессов и повлияют на конечную стоимость выпускаемой продукции, включая микроконтроллеры, системы на кристалле (SoC), графические чипы и так далее.
Передовые техпроцессы (7-нм и ниже) подорожают на 10%. Такую топологию используют многие современные компании, например, AMD для процессоров Ryzen и EPYC, Qualcomm для чипов Snapdragon и Apple для Silicon в iPhone, iPad и Mac.
Стоимость производства по нормам 16-нм и выше вырастет сразу на 20%. Как и другие полупроводниковые предприятия, TSMC не раскрывает котировок публично, но источники сообщили, что цена одной пластины с 28-нм микросхемами увеличилась до $3 тысяч.
Ситуацию усугубляет то, что услугами TSMC пользуется 56% мирового рынка полупроводников. Ближайший конкурент Samsung производит 18% чипов, а остальные компании не дотягивают до доли в 10%.
За последние полгода спрос на микросхемы достиг рекордно высокого уровня. Для выполнения заказов в срок предприятия увеличивают объёмы производства, что приводит к дополнительным рискам и износу оборудования. Повышение цен покрывает эти издержки.
По данным Digitimes, TSMC — не единственный производитель, который повысит цены на свою продукцию. В отчёте упоминаются другие тайваньские компании — PSMC и UMC, американская GlobalFoundries, а также китайская SMIC.
Не повлияют. Сейчас цены задраны из-за дефицита
А чем по вашему дефицит вызван?
Комментарий удален
Посмотрите тут, доступно все разжевано
Лучше послушать реальных экономистов и центральные банки, а не хуй пойми кого
критерий "реальности" экономиста?, пжлста)) тот, кто с корочкой, или лучше устроился? как показывает опыт, лучшие экономисты = любители, тихо ведут свои стены/паблики/каналы, бесплатно делятся инфой (во имя науки и просвещения, что называется). если и монетизируют свои знания, то продукт адекватный, без пиарной воды. пока такие самородки не становятся известными широкой публике, качество их контэнта на уровне, после - зависит от степени продажности. в принципе, во многих сферах общества такая закономерность. удачи вам в поисках эксперта)
Правильно. А на самом деле это нло украли все микросхемы для своих летательных аппаратов нового поколения, но политики это умалчивают, чтобы не раскрывать технологии анти-гравитации, иначе владельцы авиакомпаний обанкротятся, так как самолёты будут не нужны. Всё элементарно, да
Все бегом за айфонами пока дёшево 😀
"это отразится на конечной стоимости устройств" - вот это открытие!
В целом да, учитывая, как часто пишут обратное) Особенно этим приёмом увлекается наше экономическое Правительство в своих пресс-релизах: мы сделаем то-то, то-то и то-то, на цены это не повлияет, не должно. Ну конечно же!
Вообще это плохо. В конечном итоге это повлияет не только на цены конечных продуктов, но и на развитие самих продуктов.
Пора в Айфон инвестировать
Пожарный кот
Уже давно нужно было проивемтировать и не беспокоиться сейчас. А то инвестировали черт знает во что..,
Количество российских продавцов на AliExpress с начала 2021 года выросло вдвое до 61 тысячи, самые колоритные из отечественных товаров собраны в отдельном разделе сайта «Сделано в России». Предприниматели из регионов рассказали, зачем пришли на маркетплейс и как это отразилось на их бизнесе.
В статье расскажу, как мы это придумали, на какие грабли наступили и возможно ли в России запустить производство hardware-продуктов.
Представители движения «Мужское государство» недовольны новыми рекламными креативами: в качестве модели для фотографий мы пригласили темнокожего мужчину.
Компания — крупнейший поставщик процессоров на рынке.
Персональные брокеры помогают разобраться, как сформировать долгосрочный портфель и не отвлекаться на новостной шум. Сегодня поговорим о том, какую доходность приносят разные активы на самом деле.
От кэшбека можно отказаться, но скидка не вернётся.
Издание изучило, сколько теряет «Сбер» на экосистемных проектах, почему их убыточность не беспокоит банк и что об этом думает ЦБ.
Тинькофф Журнал запустил обучающий курс «Как победить выгорание». Курс выходит на образовательной платформе Учебник и подойдет тем, кто много работает и хочет научиться отдыхать. Уроки помогут разобраться, откуда берется и как проявляется выгорание, к чему оно приводит и как его не допустить.
Система распознавания лиц от Ntechlab работает в Москве с 2017 года — сейчас ей оснащены 100 тысяч видеокамер в городе.