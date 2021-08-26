Компания — крупнейший поставщик процессоров на рынке.

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Крупнейший в мире поставщик микросхем TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) уведомил клиентов о существенном повышении цен на производство.

Тарифы вступят в силу с декабря 2021 года, затронут большинство техпроцессов и повлияют на конечную стоимость выпускаемой продукции, включая микроконтроллеры, системы на кристалле (SoC), графические чипы и так далее.

Передовые техпроцессы (7-нм и ниже) подорожают на 10%. Такую топологию используют многие современные компании, например, AMD для процессоров Ryzen и EPYC, Qualcomm для чипов Snapdragon и Apple для Silicon в iPhone, iPad и Mac.

Выручка TSMC за второй квартал 2021 года

Стоимость производства по нормам 16-нм и выше вырастет сразу на 20%. Как и другие полупроводниковые предприятия, TSMC не раскрывает котировок публично, но источники сообщили, что цена одной пластины с 28-нм микросхемами увеличилась до $3 тысяч.

Ситуацию усугубляет то, что услугами TSMC пользуется 56% мирового рынка полупроводников. Ближайший конкурент Samsung производит 18% чипов, а остальные компании не дотягивают до доли в 10%.

За последние полгода спрос на микросхемы достиг рекордно высокого уровня. Для выполнения заказов в срок предприятия увеличивают объёмы производства, что приводит к дополнительным рискам и износу оборудования. Повышение цен покрывает эти издержки.