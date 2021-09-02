Обзор Samsung Z Fold 3.

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В своей рекламе Samsung говорит, что Fold — это сразу два устройства:

в сложенном виде — смартфон с 6,2-дюймовым экраном;

в раскрытом — планшет.



Из-за такого позиционирования мы вынуждены сранивать Fold и с «обычным» смартфоном, и с «обычным» планшетом — здесь, конечно, возникают проблемы.

Что изменилось

Новое поколение стало тоньше и легче по сравнению с Fold 2. Однако в ладони устройство в сложенном виде ощущается как и прежде — нечто среднее между двумя смартфонами друг под другом и сотовым телефоном из 2000-х с «толстым» прямоугольным корпусом. Непривычно и странно — даже спустя две недели работы с устройством.

Зазор между половинками остался, но в этот раз к качеству сборки сложно придраться. Fold ведёт себя как цельный и даже монолитный смартфон — никаких люфтов или прогибающихся под давлением частей.

Визуально Fold кажется тяжелее, чем когда берёшь его в руки. Вряд ли можно ощутить разницу в весе между Fold 3 и обычным «большим» смартфоном вроде Note.

Дисплей, отвечающий за «смартфонную» часть Fold, теперь занимает практически всю внешнюю поверхность.

Он получил поддержку частоты обновления картинки 120 Гц и вообще по характеристикам не уступает флагманским «нескладным» моделям. Плавная анимация, отличная цветопередача и контрастность. Все здорово, кроме того, что им совершенно не хочется пользоваться.

Каждый раз, когда приходит уведомление или я достаю смартфон из кармана для простого переключения музыки, руки автоматически тянутся «раскрыть» смартфон.

Во-первых, потому что несмотря на увеличение размера, экран по-прежнему остаётся маленьким — все 6,2 дюймов дисплея «растворяются» в длинной и непривычно узкой поверхности.

Интерфейсы приложений на таком экране получаются пережатыми по ширине, а попадать в буквы на клавиатуре сложно — к сожалению, не помогает даже клавиатура с поддержкой свайпов.

Приложение Spotify

Во-вторых, зачем испытывать терпение и ограничивать себя, когда внутри корпуса спрятан большой экран, с которым можно комфортно и быстро решить любую задачу. Осознание этого факта вырабатывает привычку, от которой невозможно избавиться: в 99% случаев я сразу открываю смартфон, игнорируя наружный дисплей.

Заметил, что даже когда приходит уведомление и у меня занята вторая рука, я всё равно не отвечаю на сообщения на «маленьком» экране, а жду, когда появится возможность ответить на «большом». Форм-фактор сыграл злую шутку со «смартфонной» частью Fold — она проигрывает в удобстве использования любому нескладному телефону.

Готовиться к худшему

За последнее десятилетие смартфоны избавились от половины физических кнопок и лишних разъёмов, получили защиту от пыли и воды, обзавелись прочными (почти) стеклами и корпусами, которым могут выживать при падении. Если вынести за скобки ресурс аккумулятора, современного смартфона без нареканий может хватить на пять лет работы.

Ощущения, что складные телефоны — шаг вперёд лично у меня не сложилось. И речь не только о неудачном старте модели, когда тестовые экземпляры первых Fold сломались у журналистов. Сам формат складных смартфонов подразумевает наличие движущихся частей, у которых рано или поздно заканчивается ресурс — такое ощущение лежит где-то на подкорке сознания.

После выхода первого поколения Fold редакция Cnet в прямом эфире проверила, сколько открытий и закрытий выдержит устройство. Samsung заявляла о 200 тысячах, что равнозначно пяти годам эксплуатации. У журналистов экран перестал работать на 120 тысячах, что оказалось не таким уж и плохим результатом, учитывая специфику интенсивного тестирования

Samsung осознаёт, что это слабое место, поэтому в каждом новом поколении работает над надёжностью конструкции. Так, Fold 3 получил корпус из специального сплава и обзавёлся защитой IPX8 — это означает, что смартфон можно погружать в воду на глубину полтора метра в течение 30 минут. При этом вместе с тестовым устройством компания прислала письмо, в котором красным шрифтом было написано: «Смартфон запрещено погружать в воду».

Судя по видео на YouTube, переживания пресс-службы напрасны — устройство справляется с водой, и я пока не нашёл в соцсетях свидетельств, говорящих об обратном.

Я провёл со смартфоном две недели и несмотря на все факты, говорящие о том, что складные смартфоны становятся надежнее, мне не удалось отделаться от ощущения хрупкости конструкции. Каждый раз при открытии устройства взгляд бросается в центр экрана, чтобы убедиться, что очередное «сворачивание» не привело к поломке. Переубедить ощущения — сложная задача, с которой предстоит бороться годами.

Главное, что внутри

Теперь о хорошем. Внутренний экран впечатляет каждый раз, когда я его открываю. Он занимает всю поверхность, от края до края, поддерживает частоту обновления 120 Гц.

С уверенностью можно простить наличие бугорка между двумя половинками устройства — на него обращаешь внимание лишь на свету, когда от него появляются блики.

К пленке на внутреннем экране тоже можно привыкнуть. Она по-прежнему заметна и её по-прежнему нельзя снимать (хотя и очень хочется). Samsung утверждает, что внутренний экран на 80% прочнее прошлого поколения, тем не менее я обнаружил пару микровмятин на пленке уже через несколько дней использования.

Под правой половиной дисплея «спрятана» селфи-камера. Полностью спрятать её не получилось, поэтому на светлом изображении она превращается в миниатюрное отверстие с прореженными пикселями, чем-то напоминающими вентиляционную решетку. Из-за плотности точек камера рябит в глазах каждый раз, когда на экране появляется белый интерфейс.

Обычно в обзорах Samsung я жалуюсь на программное обеспечение, но с Fold 3 всё получилось отлично. Стоит начать с того, что квадратный экран Fold — это удачный баланс между размером и функциональностью.

Внутренний экран не настолько большой, чтобы нужно было придумать для него планшетные интерфейсы, при этом достаточно большой, чтобы выжимать максимум из имеющихся смартфонных интерфейсов.

Большинство Android-приложений просто растягивают свой интерфейс на всю ширину экрана и чаще всего это выглядит органично.

Приложение Telegram

Есть несколько исключений. Например, приложение Instagram, которое оставляет слева и справа черные полоски. Для таких случаев Samsung предлагает воспользоваться настройкой Labs. Она принудительно растягивает интерфейс неадаптивных приложений для работы с большим экраном Fold.

Это хорошо работает для фотографий в ленте, но «Истории» при адаптации к квадратному экрану приходится сильно обрезать сверху и снизу — зачастую вместе с контентом.

Неадаптированное приложение Instagram

Приложение Instagram с адаптированной через Lab версткой

В TikTok функция Lab адаптирует под экран свой интерфейс, но контент остаётся с рамками, что выглядит довольно странно.

Интерфейс TikTok

Приложение «Камера» может адаптироваться к сложенному наполовину телефону

Fold поддерживает работу с несколькими окнами на одном экране. Например, можно разместить два полноценных приложения рядом. Или даже три, разделив одну из половинок еще на две части (правда, пока непонятно, для каких случаев может пригодится такая конфигурация).

Окна работают стабильно и гибко: можно изменять порядок, ширину, сохранять рабочие столы.

Формат «книжки» располагает к тому, чтобы устроиться в кресле, раскрыть Fold и провести несколько часов за чтением лент или бесконечным изучением «Википедии».

К сожалению, за приятную работу на большом экране придётся заплатить зарядом аккумулятора. Так, усевшись ненадолго в кресло с полностью заряженным Fold, полистав Reddit и Telegram, прочитав комментарии на TJ и vc.ru, я неожиданно обнаружил пропажу 30% заряда. Аккумулятор Fold садится быстрее, чем ожидаешь.

Будущее ещё не наступило

Samsung уверена, что к 2023 году спрос на складные смартфоны увеличится в десять раз, а Fold станет основным устройством для тех, кто сейчас покупает дорогие флагманские модели с большими экранами.

Но пока у Fold перед «обычными» смартфонами и планшетами всего один аргумент — он занимает меньше места в те моменты, когда им не пользуешься. И за это преимущество приходится платить менее надёжной конструкцией и высокой стоимостью. Сейчас Fold 3 можно посоветовать к покупке разве что ранним адептам технологий. В 2021 году он всё еще воспринимается как демо, которое стабильно работает и впечатляет при использовании, но пока не обрело практическую форму и смысл.

Коротко, если прочитали текст по диагонали: