Полина Лааксо
Техника

Российская Aidol, чей робот упал на презентации, сообщила о контракте стоимостью $250 тысяч на поставку в Японию — но партнёра не раскрыла

Отгрузка запланирована на второй-третий квартал 2026 года.

Источник видео: The Edinorog
  • Сделку заключили с японской компанией из сферы ИТ и игровой разработки, пишет Forbes со ссылкой на Aidol («Айдол»). Название не привели.
  • По словам Aidol, её человекоподобные роботы будут работать как ассистенты и администраторы. После подключения к внутренним системам и IP-телефонии они смогут, помимо прочего, управлять бронированием переговорок и проводить служебные звонки. Они также поддерживают японский язык и офлайн-режим.
  • Гендиректор компании Владимир Витухин отметил, что у Японии «своя сильная технологическая база». Почему в таком случае не нашлось производителя на местном рынке — не уточнил. Сказал только, что партнёр вышел на Aidol сам: узнал после презентации в Москве, а самих роботов лично увидел уже на выставке в Дубае.
  • Глава «Новой технологической коалиции» Алексей Южаков заявил Forbes, что это «первый случай заключения контракта на экспорт в сфере российской антропоморфной робототехники».
  • «Новая технологическая коалиция», куда входят «Промобот» (Южаков её соооснователь), «Дабл ю экспо», «Корпорация роботов», сама Aidol и несколько университетов, представила прототип человекоподобного робота Aidol в ноябре 2025 года.
  • Во время презентации робот вышел к зрителям и, сделав всего несколько шагов, упал. Витухин тогда сказал, что это «обучение в реальном времени»: «Удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка — в опыт. Надеюсь, эта превратится в опыт».
  • Ключевым отличием робота от других разработчики называют «живую мимику». Они говорили, что в его лице 19 сервопридовов, гибкие приводы лицевой маски, а также силиконовая кожа разной жёсткости. 77% компонентов устройства, как утверждает сама Aidol, российские.
Dmitry Filonov
Истории
«Чубайса нет, подельники остались»: презентацию российского андроида Aidol раскритиковали — кто его разработал, на чьи деньги и что говорит

Пафосная презентация «Новой технологической коалиции» в центре Москвы явно пошла не по плану. Робот зачитал стихи, но уже без ног, потому что перед этим упал — через несколько секунд после выхода. Новости докатились и до некоторых зарубежных СМИ.

