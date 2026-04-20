Huawei представила смартфон-«раскладушку» Pura X Max в виде «книжки»

Пока продаётся в Китае. Источник здесь и далее: Huawei Huawei представила Pura X Max, который называет первым «широким» раскладным смартфоном с «книжным» форм-фактором, пишет Gizmochina.Диагональ внешнего дисплея — 5,4 дюйма, внутреннего — 7,7 дюйма. Пиковая яркость внешнего экрана — 3500 нит, внутреннего — 3000 нит. Динамическая частота отображения кадров у обоих — 120 Гц.Разработчики отказались от вертикального формата, который больше подходит для просмотра видео, и выбрали «книжный» — для чтения, работы с документами и просмотра фотографий.Ёмкость аккумулятора — 5300 мА·ч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку SuperCharge мощностью 50 Вт.Внутри — флагманский процессор компании Kirin 9030 Pro. Операционная система — HarmonyOS. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава.Основная камера — на 50 Мп с объективом с оптической стабилизацией изображения и переменной диафрагмой. Также есть перископический телеобъектив на 50 Мп и сверхширокоугольная камера на 12,5 Мп.Стоимость смартфона с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища обойдётся в 11 тысяч юаней — это 121,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 20 апреля 2026 года. Устройство с 16 ГБ «оперативки» и 1 ТБ памяти стоит 14 тысяч юаней — 154,6 тысячи рублей. Будут ли его продавать за пределами Китая — пока неизвестно.Выпустить смартфон в формате «книжки-раскладушки» хочет и Apple. Его должны представить осенью 2026 года в рамках линейки iPhone 18.#новости #huawei