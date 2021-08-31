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Техника
TJ

В Японии создали комнату, которая заряжает смартфоны и ноутбуки по воздуху без проводов Статьи редакции

Комната передаёт энергию устройствам через безопасные для людей магнитные поля.

13 13 комментариев
801 просмотров

Команда исследователей из Токийского и Мичиганского университетов разработала метод передачи энергии по воздуху, с помощью которого можно превратить целые здания в зоны беспроводной зарядки устройств. В качестве демонстрации учёные создали «зарядную комнату» размером 3х3х2 метра, в любой точке которой можно без проводов использовать вентиляторы, лампы и разряженные смартфоны. Об этом исследователи рассказали в журнале Nature.

Демонстрационный образец «зарядной комнаты» Фото Токийского университета

Опытная «зарядная комната» способна подавать в любое место не менее 50 ватт мощности с помощью магнитных полей. Энергию передают сосредоточенные конденсаторы в полостях стен — они создают два трёхмерных магнитных поля, которые покрывают весь объём комнаты, включая углы.

Благодаря создаваемому резонансу поля теряют относительно немного мощности на метровых расстояниях — КПД комнаты превышает 37%. Для использования энергии этих полей на устройства достаточно установить компактные магнитные катушки.

Сосредоточенные конденсаторы, установленные в стенах «зарядной комнаты»

Испытания на анатомических манекенах показали, что «зарядная комната» не превышает рекомендаций Федеральной комиссии по связи США (FCC) по воздействию электромагнитных полей. Это значит, что такая система беспроводной передачи энергии не создаёт помех для работы электроники и не нагревает биологические ткани.

Учёные считают, что созданную систему можно масштабировать как по мощности, так и по размерам — например, построить медицинскую палату или промышленный цех, внутри которых часть оборудования будет работать без проводов.

#новость

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Aleksandr Galkin

7

Ещё можно разогреть обед)

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Антон Балбушин

Aleksandr
1

Яйца(вы поняли о чем я)

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Aleksandr Galkin

Антон
0

Я сразу о них и подумал после прочтения) Зайти в такую комнату не рискну-с

Ответить

Николай Владимирович Грудинин

3

людей с длинными волосами туда не пускают)

Ответить

Иван Кучер

2

Сколько лет то прошло... велосипедисты...

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Евгений Симутин

1

Большая микроволновка однако

Ответить

Game Topia

0

Но зато они боятся микроволновок. Не логично. Или - для кого они ее создали? 

Ответить

Alexander A

Game
0

Микроволновое излучение как раз нагревает биологические ткани. Для этого оно, собственно, в СВЧ-печах и используется.

Ответить

Ирина Салтыкова

0

Ух, ты! Вот это я понимаю комнатка) Как скоро до нас этот прогресс дойдет?

Ответить

Хозяин

0

Команда исследователей из отряда 731?

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Александр Губин

0

Ребят, это не просто пост на VC. Это же звоночек будущего! Я потрясён, это удивительно и круто.

Я искренне рад что люди пришли к отсутсвие проводов.

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David Shaner

0

... а хомячка разрывает на части!!

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Alexandr Shkuriin

0

Скоро наконец-то не придётся копаться в куче проводов со словами « это умная Станция, это зарядка для часов, этот провод вообще непонятный... да как же распутать зарядку для телефона??»😂

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В Японии создали комнату, которая заряжает смартфоны и ноутбуки по воздуху без проводов Статьи редакции

Комната передаёт энергию устройствам через безопасные для людей магнитные поля.

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