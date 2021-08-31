В Японии создали комнату, которая заряжает смартфоны и ноутбуки по воздуху без проводов Статьи редакции
Комната передаёт энергию устройствам через безопасные для людей магнитные поля.
Команда исследователей из Токийского и Мичиганского университетов разработала метод передачи энергии по воздуху, с помощью которого можно превратить целые здания в зоны беспроводной зарядки устройств. В качестве демонстрации учёные создали «зарядную комнату» размером 3х3х2 метра, в любой точке которой можно без проводов использовать вентиляторы, лампы и разряженные смартфоны. Об этом исследователи рассказали в журнале Nature.
Опытная «зарядная комната» способна подавать в любое место не менее 50 ватт мощности с помощью магнитных полей. Энергию передают сосредоточенные конденсаторы в полостях стен — они создают два трёхмерных магнитных поля, которые покрывают весь объём комнаты, включая углы.
Благодаря создаваемому резонансу поля теряют относительно немного мощности на метровых расстояниях — КПД комнаты превышает 37%. Для использования энергии этих полей на устройства достаточно установить компактные магнитные катушки.
Испытания на анатомических манекенах показали, что «зарядная комната» не превышает рекомендаций Федеральной комиссии по связи США (FCC) по воздействию электромагнитных полей. Это значит, что такая система беспроводной передачи энергии не создаёт помех для работы электроники и не нагревает биологические ткани.
Учёные считают, что созданную систему можно масштабировать как по мощности, так и по размерам — например, построить медицинскую палату или промышленный цех, внутри которых часть оборудования будет работать без проводов.
Ещё можно разогреть обед)
Яйца(вы поняли о чем я)
Я сразу о них и подумал после прочтения) Зайти в такую комнату не рискну-с
Но зато они боятся микроволновок. Не логично. Или - для кого они ее создали?
Микроволновое излучение как раз нагревает биологические ткани. Для этого оно, собственно, в СВЧ-печах и используется.
Ух, ты! Вот это я понимаю комнатка) Как скоро до нас этот прогресс дойдет?
Ребят, это не просто пост на VC. Это же звоночек будущего! Я потрясён, это удивительно и круто.
Я искренне рад что люди пришли к отсутсвие проводов.
Скоро наконец-то не придётся копаться в куче проводов со словами « это умная Станция, это зарядка для часов, этот провод вообще непонятный... да как же распутать зарядку для телефона??»😂
Комната передаёт энергию устройствам через безопасные для людей магнитные поля.
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