Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Техника
DTF

Windows 11 выйдет 5 октября — владельцы Windows 10 смогут обновить систему бесплатно Статьи редакции

В свежей версии операционной системы на релизе не будет заявленной ранее поддержки приложений Android — её добавят позже.

  • Выход Windows 11 состоится 5 октября 2021 года, но поддержку ОС на всех совместимых устройствах планируют обеспечить к середине 2022 года.
  • Одну из главных особенностей системы — поддержку приложений Android — начнут тестировать в ближайшие месяцы, но на релизе этой функции не будет. Ожидается, что её добавят в 2022 году.
  • 24 июня Microsoft представила Windows 11. Система получит новое меню «Пуск» и панель задач, расположенные по центру экрана, редизайн окон с закруглениями, тенями и анимациями, панель с виджетами и другие обновления.
Промо Windows 11

#новость #windows

1986 просмотров
45 45 комментариев
11
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","windows"], "comments": 45, "likes": 11, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 288289, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 31 Aug 2021 16:13:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Zypar Akhmat

–7

А его разве покупают? 😂

Ответить

Valeratal Val

Zypar
9

ток показывают :)

Ответить

Вадим Демидов

Valeratal
0

Красивое хотя бы?

Ответить

Платон Щукин

Zypar
0

Кто нормально зарабатывает и ценит свое время - покупают.

Ответить

Влад

Платон
–2

Ну пардон, много ума активировать не нужно. Да и винда не должна стоить 10к все же . . .

Ответить

Сергей Федоров

Влад
9

Надеюсь, вы последовательны и, если вам понадобится фрезерный станок, к примеру, вы скажете "Ну станок не должен стоить 30к всё-таки..." и украдете его.

Ответить

Jay Green

Влад
0

не должен, это крайне дешево. по факту подарок.
по хорошему цена должна быть 30к+

Ответить

Сергей Федоров

Jay
0

Честно, в станках не рублю, посмотрел на маркете продаются за 20к, взял с запасом. А оказалось мимо)

Ответить

Александр

Влад
0

Во времена старта Win8 был аттракцион невиданной щедрости от МС - за 1000 обновиться с 7 home до 8 pro. Вот с тех пор и.
Сейчас внезапно Win 10 pro можно за около 1500 взять.

Ответить

Руслан Копытов

Zypar
1

Да и Linux тоже покупают. Его стоимость включена в стоимость железа, на котором она работает. Все крупные производители железа инвестируют в развитие Linux.

Ответить

mnktlux

Zypar
0

Да

Ответить

Zypar Akhmat

mnktlux
0

Помню только как на базаре ME купил за 30руб

Ответить

Ракетный

Zypar
0

Если ты хоть раз покупал бук или комп на винде, то ты покупал и винду, за полный ценник)

Ответить

Fartesq Winch

Ракетный
5

Не за полный. Там оемное издание с партнерскими договорами и совсем другой ценой. 

Ответить

Ракетный

Fartesq
2

Да-да, всё так. Я имел ввиду, что всё равно далеко не за 30 рублей)

Ответить

Fartesq Winch

Ракетный
0

Ну это да. 

Ответить

Sergei Markov

Zypar
0

Покупают, когда не хотят майнить крипту авторам активаторов)

Ответить

Виктор Дубов

2

Стильно! Я правда кроме браузера и Ворда сейчас особо ничем не пользуюсь, но все равно надеюсь будет хорошая ос :-))))😁

Ответить

Александр Басун

1

Так а че там, на железки более старого поколения, установится?

Ответить

Sergey Naumovich

Александр
0

Нет

Ответить

S.Z

Sergey
0

Да, если не официально 

Ответить

Владимир Темченко

1

Win 10.1 скорей

Ответить

Александр Вербицкий

Владимир
0

А то и 8.3

Ответить

Изя Слоу

1

Спасибо, по традиции подожду SP 1

Ответить

Александр Вербицкий

Изя
0

Не будет. 22H1 же.

Ответить

Александр Алмазов

0

Отголоски Mac OS? 😏

Ответить

Игорь Овсейчук

0

ООоо!! Очень жду! Надеюсь, что сделали все по красоте. 

Ответить

andr oid

Игорь
2

Всё так, как вы и сформулировали. По красоте )))))

Ответить

Лев Щенин

0

Жаль, что процессор моего старенького ноутбука (2008 года выпуска) не поддерживается новой операционкой....
Неужели ради Windows 11 придётся раскошелиться на новый компьютер?

Ответить

Владислав Гагай

Лев
2

А зачем? Если ПК нормально работает на десятке, то и обновлять смысла нет

Ответить

Лев Щенин

Владислав
0

У меня - семёрка...

Ответить

Anton Prikhodko

0

«В свежей версии операционной системы на релизе не будет заявленных ранее улучшений Windows. Их добавят позже — в течение 5 лет в виде еженедельных обновлений»

Ответить

Никита Шультайс

Anton
1

*автообновлений

Ответить

Кирилл Далинин

0

Начало презентации, конечно, выглядит стремненько, но вообще, год от года Виндоус действительно развивается в правильном направлении.

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Компьютер они мне тоже обновят? :) А то установка невозможна, хотя ноутбуку всего 4 года.

Ответить

andr oid

Sergei
0

Добро пожаловать в мир MacOS 
5-6 лет и можно забыть про свежую ось

Ответить

Изя Слоу

Sergei
0

4 года для мобильного железа это не "всего", а ближе к "целых"

Ответить

Вадим Демидов

Изя
0

Я бы даже сказал: уже целых...

Ответить

Дмитрий Александрович

Sergei
0

Вроде как разрешили устанавливать на неподдерживаемое железо. Но только с ISO-образа начисто, а не через механизм обновления.

Windows 11 можно установить на старые ПК, но на…
Вчера Microsoft порадовала новостью о расширении перечня процессоров, совместимых с Windows 11 – в…
www.ixbt.com
Ответить

KINCH

0

 владельцы Windows 10 смогут обновить систему бесплатно

Вызов принят

Ответить

Комментарий удален

Рустам Мингазов

0

А для меня это повод наконец то переустановить систему, три года уже 10ка крутится, интересно только мой старый партнерский ключ подойдет?🤔

Ответить

Sergei Timofeyev

Рустам
0

Пффф... семёрка стояла 11 лет без переустановки. До этого w2k+sp4 в течение 10 лет не переустанавливал.

Ответить

Рустам Мингазов

Sergei
0

2к десять лет на домашнем компе это мощно))) у меня у какого то клиента как то в подвале сервачок на NT нашелся, тоже крутился со времен динозавров, ну работает и ладно))

Ответить

Комментарий удален

Alex Mont

0

Пуск отстой, другого нового ничего не увидел... Походу правило тик-так для винды железно соблюдается, жду следующую.

Ответить

Евгения Шишкина

0

Ой ли, все ли баги исправят или всплывут новые?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 45 комментариев
Финансы
Евгения Евсеева
«Яндекс» подал заявку на регистрацию товарных знаков «Яндекс.Банк» и «ЯБанк» Статьи редакции

В апреле 2021 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» — его могут переименовать.

43 43 комментария
16
IPQuorum
Увидеть хит издалека: как музыканты и лейблы находят друг друга

В эпоху стриминга и социальных сетей спрятать хит невозможно. Тренд на DIY-контент (Do It Yourself) продолжает набирать обороты — как на глобальном музыкальном рынке, так и на российском

Пресс-служба ZVONKO GROUP
0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Рокет Хьюманс
Зачем онлайн-сервисам выходить в оффлайн, даже если это круиз по Москве-реке

Команда сервиса BlaBlaTalk об опыте интеграции с фестивалем Geek Picnic, которая помогла собрать публикации в СМИ, UGC и обратную связь от потенциальных пользователей.

1 1 комментарий
4
NPLaw
Налоговые органы не могут списывать средства физических лиц во внесудебном порядке

ВС РФ рассмотрел два сходных спора ВТБ с налоговыми органами, в которых банк защищал права клиентов-физических лиц.

0 Обсудить
1
Versus.legal
IT-юристы Versus.legal продолжают освещать основные юридические события в IT- и Gamedev-сфере

Скачать новый июльский обзор

0 Обсудить
0
IPQuorum
«Давайте делать индустрию, а не фастфуд»: на Российской креативной неделе прошел самый честный кастинг молодых музыканто
0 Обсудить
0
Дизайн
Roman Solonovich
Я уволился в самый разгар пандемии и ушел на фриланс
Полностью в работе
212 212 комментариев
122
Дизайн
Логомашина
Как «Логомашина» делала бесплатные логотипы за комментарий на vc.ru

Привет! Мы — дизайн-студия «Логомашина», 25 августа мы бесплатно делали логосы для проектов комментаторов vc.ru.

59 59 комментариев
30
Техника
DTF
Windows 11 выйдет 5 октября — владельцы Windows 10 смогут обновить систему бесплатно Статьи редакции

В свежей версии операционной системы на релизе не будет заявленной ранее поддержки приложений Android — её добавят позже.

45 45 комментариев
11
Право
DTF
Южная Корея обяжет Apple и Google разрешить использование сторонних платёжных систем в их магазинах с приложениями Статьи редакции

Это первая страна, которая ввела подобный запрет. Поправки уже приняли, закон должен подписать президент страны.

39 39 комментариев
18
Техника
TJ
В Японии создали комнату, которая заряжает смартфоны и ноутбуки по воздуху без проводов Статьи редакции

Комната передаёт энергию устройствам через безопасные для людей магнитные поля.

37 37 комментариев
27
Больше статей
null