Зачем онлайн-сервисам выходить в оффлайн, даже если это круиз по Москве-реке

Команда сервиса BlaBlaTalk об опыте интеграции с фестивалем Geek Picnic, которая помогла собрать публикации в СМИ, UGC и обратную связь от потенциальных пользователей.