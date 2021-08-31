Windows 11 выйдет 5 октября — владельцы Windows 10 смогут обновить систему бесплатно Статьи редакции
В свежей версии операционной системы на релизе не будет заявленной ранее поддержки приложений Android — её добавят позже.
- Выход Windows 11 состоится 5 октября 2021 года, но поддержку ОС на всех совместимых устройствах планируют обеспечить к середине 2022 года.
- Одну из главных особенностей системы — поддержку приложений Android — начнут тестировать в ближайшие месяцы, но на релизе этой функции не будет. Ожидается, что её добавят в 2022 году.
- 24 июня Microsoft представила Windows 11. Система получит новое меню «Пуск» и панель задач, расположенные по центру экрана, редизайн окон с закруглениями, тенями и анимациями, панель с виджетами и другие обновления.
А его разве покупают? 😂
ток показывают :)
Кто нормально зарабатывает и ценит свое время - покупают.
Надеюсь, вы последовательны и, если вам понадобится фрезерный станок, к примеру, вы скажете "Ну станок не должен стоить 30к всё-таки..." и украдете его.
Честно, в станках не рублю, посмотрел на маркете продаются за 20к, взял с запасом. А оказалось мимо)
Да и Linux тоже покупают. Его стоимость включена в стоимость железа, на котором она работает. Все крупные производители железа инвестируют в развитие Linux.
Помню только как на базаре ME купил за 30руб
Ракетный
Если ты хоть раз покупал бук или комп на винде, то ты покупал и винду, за полный ценник)
Не за полный. Там оемное издание с партнерскими договорами и совсем другой ценой.
Ракетный
Да-да, всё так. Я имел ввиду, что всё равно далеко не за 30 рублей)
Стильно! Я правда кроме браузера и Ворда сейчас особо ничем не пользуюсь, но все равно надеюсь будет хорошая ос :-))))😁
Так а че там, на железки более старого поколения, установится?
Win 10.1 скорей
Спасибо, по традиции подожду SP 1
ООоо!! Очень жду! Надеюсь, что сделали все по красоте.
Жаль, что процессор моего старенького ноутбука (2008 года выпуска) не поддерживается новой операционкой....
Неужели ради Windows 11 придётся раскошелиться на новый компьютер?
А зачем? Если ПК нормально работает на десятке, то и обновлять смысла нет
«В свежей версии операционной системы на релизе не будет заявленных ранее улучшений Windows. Их добавят позже — в течение 5 лет в виде еженедельных обновлений»
Начало презентации, конечно, выглядит стремненько, но вообще, год от года Виндоус действительно развивается в правильном направлении.
Компьютер они мне тоже обновят? :) А то установка невозможна, хотя ноутбуку всего 4 года.
Вроде как разрешили устанавливать на неподдерживаемое железо. Но только с ISO-образа начисто, а не через механизм обновления.
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А для меня это повод наконец то переустановить систему, три года уже 10ка крутится, интересно только мой старый партнерский ключ подойдет?🤔
Пффф... семёрка стояла 11 лет без переустановки. До этого w2k+sp4 в течение 10 лет не переустанавливал.
2к десять лет на домашнем компе это мощно))) у меня у какого то клиента как то в подвале сервачок на NT нашелся, тоже крутился со времен динозавров, ну работает и ладно))
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Пуск отстой, другого нового ничего не увидел... Походу правило тик-так для винды железно соблюдается, жду следующую.
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В свежей версии операционной системы на релизе не будет заявленной ранее поддержки приложений Android — её добавят позже.
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