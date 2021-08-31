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Техника
Маша Цепелева

Apple приостановила производство новых Apple Watch из-за сложности конструкции — Nikkei Asia Статьи редакции

У часов будет «радикально новый» дизайн и датчик для измерения артериального давления, сообщили источники.

  • Производители новой версии Apple Watch начали мелкосерийное производство, но столкнулись с проблемами качества образцов. После этого производство остановили — Apple попросила поставщиков компонентов отложить поставки сборщикам, сообщили несколько источников Nikkei Asia, знакомых с ситуацией.
  • Три источника заявили, что плохое качество образцов может быть связано со сложностью конструкции. Компания полностью изменила дизайн часов и расположение модулей на дисплее.
  • По данным четырёх источников, в следующих Apple Watch будут датчики для измерения артериального давления. Это значит, что большее количество компонентов нужно будет установить в корпус прежнего размера. Компания введёт дополнительные требования к водонепроницаемости, что ещё больше усложняет задачу.
  • «Apple и поставщики работают круглосуточно, чтобы решить проблемы, но пока трудно сказать, когда может начаться массовое производство», — добавил один из источников. Apple планировала запустить Apple Watch в массовое производство в середине сентября, сообщает издание.
  • В 2020 году Apple поставила в 2020 году 36 млн Apple Watch, это на 39% больше, чем год назад, по данным исследовательской компании IDC.

#новость #apple

2492 просмотров
22 22 комментария
3
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Юрий Долгоруков

16

Задачи плана "впихнуть не впихуемое"- один из локомотивов прогресса, на равне с ленью)
Так что удачи инженерам!

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Ivan Panchenko

Юрий
9

У меня дед перевозил за раз 7+ мешков картошки на ЗАЗе. А тут какие-то часики. Решайте ребята, решайте✊

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Ilya Miller

Юрий
1

Ну как-то странно. В новых часах Самсы впихнули в по-сути такой же как раньше корпус и ЭКГ и Давление и Биоимпенданс и пр., и при этом часы круглые а значит меньше чем Эпловские.

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Alex Mont

Ilya
0

А самсунговские часы по-прежнему не хотят работать с не самсунговскими телефонами?

А то часы мне нравятся, а телефоны, особенно прошивка и цены - категорически нет

Ответить

John K

–26

Враньё. Никто просто не покупает. Кому они нужны вообще. Часы от Эппл входят в список самых пустых и неиспользуемых вещей цумеров после головного мозга.

Ответить

John K

John
–6

Зумеры ставят дизлайки. Это Лучшая Премия. Пойду Глена открой по этому поводу(нет, я просто алкаш)

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Сергей Исаков

John
1

Если будут давление мерить в фоне, то сразу куплю.

Ответить

Alex Mont

Сергей
0

Даже я, хоть и на андроиде
Профильный тонометр точно не дешевле и +1 девайс

Ответить

Денис Файзулин

Сергей
0

вроде слухи были что сахар будут мерить

Ответить

Nikita Deev

Денис
0

Когда выйдут вотчи которые мерят сахар я сразу же куплю их на замену 3 серии. Но скорее всего они это реализуют только в следующем году

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Pavel Voronkov

Nikita
0

Сахар только через иглу, нужно ли это в часах?

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Alex Choybson

John
1

Я покупаю и очень рад покупке.

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Михаил Сметанников

John
0

Впрочем как и любые аналоговые часы)

Ответить

Артём Вечера

–3

Они станут круглыми? Овальными? Им прилегают такую же уебищную чёлку?

Ответить

andr oid

Артём
5

Такую?

Ответить

Артём Вечера

–3

Просто ничего нового н придумали. С часами решили повременить. С Айфонами тоже самое. Между 11 на 12 только разница, что матрицы поставляет теперь Самсунг с амоледом, что можно было сделать 7 лет назад, а не портить своей преданной армии фанатов глаза 60ю герцами, до последнего выжимая более дешёвые ips. Вилсачлен, кстати, никогда не поднимал об этом речь, знамо почему. Защитники экологии...

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Кристина Сабор

–11

У часов будет «радикально новый» дизайн и датчик для измерения артериального давления, сообщили источники. Прям очень интересная статья. Продолжение хочется скорее услышать 

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Alex Mont

0

"радикально новый дизайн" - неужели круглые?
Хотя, зная эппл, "радикально новый дизайн" это скорей всего те же, но разноцветные...

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Георгий Хромченко

0

Сделали бы еще какое-то нибудь отдельное Apple кольцо с датчиками, продавали бы его как доп к часам.  И точность измерений бы повысилась, и профит дополнительный.

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Anton Ilabanau

0

давление это круто.
реально самый популярный юзкейс.

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Boris Rozenstein

Anton
0

физически невозможно 

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Dmitry Koin

0

Честно не понимаю, зачем пихать в часы измерение давления, если все равно будет очень сильная погрешность. Хотя возможно для откатки технологии, которая более менее адекватно начнет работать только лет через пять.

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