Apple приостановила производство новых Apple Watch из-за сложности конструкции — Nikkei Asia Статьи редакции
У часов будет «радикально новый» дизайн и датчик для измерения артериального давления, сообщили источники.
- Производители новой версии Apple Watch начали мелкосерийное производство, но столкнулись с проблемами качества образцов. После этого производство остановили — Apple попросила поставщиков компонентов отложить поставки сборщикам, сообщили несколько источников Nikkei Asia, знакомых с ситуацией.
- Три источника заявили, что плохое качество образцов может быть связано со сложностью конструкции. Компания полностью изменила дизайн часов и расположение модулей на дисплее.
- По данным четырёх источников, в следующих Apple Watch будут датчики для измерения артериального давления. Это значит, что большее количество компонентов нужно будет установить в корпус прежнего размера. Компания введёт дополнительные требования к водонепроницаемости, что ещё больше усложняет задачу.
- «Apple и поставщики работают круглосуточно, чтобы решить проблемы, но пока трудно сказать, когда может начаться массовое производство», — добавил один из источников. Apple планировала запустить Apple Watch в массовое производство в середине сентября, сообщает издание.
- В 2020 году Apple поставила в 2020 году 36 млн Apple Watch, это на 39% больше, чем год назад, по данным исследовательской компании IDC.
Задачи плана "впихнуть не впихуемое"- один из локомотивов прогресса, на равне с ленью)
Так что удачи инженерам!
У меня дед перевозил за раз 7+ мешков картошки на ЗАЗе. А тут какие-то часики. Решайте ребята, решайте✊
Ну как-то странно. В новых часах Самсы впихнули в по-сути такой же как раньше корпус и ЭКГ и Давление и Биоимпенданс и пр., и при этом часы круглые а значит меньше чем Эпловские.
Враньё. Никто просто не покупает. Кому они нужны вообще. Часы от Эппл входят в список самых пустых и неиспользуемых вещей цумеров после головного мозга.
Если будут давление мерить в фоне, то сразу куплю.
вроде слухи были что сахар будут мерить
Когда выйдут вотчи которые мерят сахар я сразу же куплю их на замену 3 серии. Но скорее всего они это реализуют только в следующем году
Они станут круглыми? Овальными? Им прилегают такую же уебищную чёлку?
Просто ничего нового н придумали. С часами решили повременить. С Айфонами тоже самое. Между 11 на 12 только разница, что матрицы поставляет теперь Самсунг с амоледом, что можно было сделать 7 лет назад, а не портить своей преданной армии фанатов глаза 60ю герцами, до последнего выжимая более дешёвые ips. Вилсачлен, кстати, никогда не поднимал об этом речь, знамо почему. Защитники экологии...
У часов будет «радикально новый» дизайн и датчик для измерения артериального давления, сообщили источники. Прям очень интересная статья. Продолжение хочется скорее услышать
"радикально новый дизайн" - неужели круглые?
Хотя, зная эппл, "радикально новый дизайн" это скорей всего те же, но разноцветные...
Сделали бы еще какое-то нибудь отдельное Apple кольцо с датчиками, продавали бы его как доп к часам. И точность измерений бы повысилась, и профит дополнительный.
давление это круто.
реально самый популярный юзкейс.
Честно не понимаю, зачем пихать в часы измерение давления, если все равно будет очень сильная погрешность. Хотя возможно для откатки технологии, которая более менее адекватно начнет работать только лет через пять.
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