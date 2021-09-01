Google начала разрабатывать собственные процессоры для ноутбуков Chromebook — Nikkei Asia Статьи редакции
В августе компания анонсировала смартфоны Pixel на собственном чипе Tensor.
- Компания планирует выпустить процессоры для ноутбуков и планшетов на операционной системе Chrome в 2023 году, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
- Новые процессоры и микросхемы компании разработаны на схемах микросхем британской компании Arm.
- Google также собирается развивать производство микросхем для своих смартфонов и других устройств. В августе она представила новые смартфоны Pixel на собственном чипе Tensor.
- Источники Nikkei Asia сообщили, что компания возлагает большие надежды на Pixel 6, поэтому попросила поставщиков подготовить на 50% больше производственных мощностей для телефонов по сравнению с 2019 годом.
- Опрошенные изданием эксперты отмечают, что это логичный шаг Google, но производство процессоров требует больших инвестиций и конкуренции за производственные мощности с ведущими разработчиками чипов Intel, Nvidia, Qualcomm и другими.
Ну да, хромбуки никому не нужны потому, что в них процессор не тот, ага ага
Хромбуки много кому нужны, уже даже маки обошли по продажам
https://www.geekwire.com/2021/chromebooks-outsold-macs-worldwide-2020-cutting-windows-market-share/
Британской компании ARM?
Это у той, у которой лицензии больше нет?
Комментарий удален
Хм, свой процессор для телефонов, теперь вот это...
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