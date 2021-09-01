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Техника
Nazigul Jusupova

Google начала разрабатывать собственные процессоры для ноутбуков Chromebook — Nikkei Asia Статьи редакции

В августе компания анонсировала смартфоны Pixel на собственном чипе Tensor.

  • Компания планирует выпустить процессоры для ноутбуков и планшетов на операционной системе Chrome в 2023 году, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
  • Новые процессоры и микросхемы компании разработаны на схемах микросхем британской компании Arm.
  • Google также собирается развивать производство микросхем для своих смартфонов и других устройств. В августе она представила новые смартфоны Pixel на собственном чипе Tensor.
  • Источники Nikkei Asia сообщили, что компания возлагает большие надежды на Pixel 6, поэтому попросила поставщиков подготовить на 50% больше производственных мощностей для телефонов по сравнению с 2019 годом.
  • Опрошенные изданием эксперты отмечают, что это логичный шаг Google, но производство процессоров требует больших инвестиций и конкуренции за производственные мощности с ведущими разработчиками чипов Intel, Nvidia, Qualcomm и другими.

#новости #google

673 просмотров
6 6 комментариев
2
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6 комментариев
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Timur e la squadra

2

Ну да, хромбуки никому не нужны потому, что в них процессор не тот, ага ага

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Григорий Копиев

Timur
6

Хромбуки много кому нужны, уже даже маки обошли по продажам

https://www.geekwire.com/2021/chromebooks-outsold-macs-worldwide-2020-cutting-windows-market-share/

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Denis Bystruev

Григорий
0

А если в деньгах считать?

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Hambala Fully

0

Британской компании ARM?
Это у той, у которой лицензии больше нет?

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evilnw

Hambala
1

всё у них есть. Китайское подразделение осуществило захват лицензий только для внутреннего рынка и на технологии, которые были у arm до 2017 года.

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Комментарий удален

Александр Соколов

0

Хм, свой процессор для телефонов, теперь вот это...

Все бы хорошо, только цены на уровне премиальных, а качество неизвестно. Так и останутся с 1% покупателей

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