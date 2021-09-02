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Техника
TJ

Microsoft проведёт мероприятие Surface 22 сентября — с анонсами новых устройств и подробностями о Windows 11 Статьи редакции

Ожидается анонс устройств из линейки гибридных ноутбуков и планшетов.

1 1 комментарий
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Microsoft анонсировала мероприятие Surface, которое пройдёт в режиме онлайн 22 сентября в 18:00 по московскому времени. В разосланных приглашениях отмечается, что «компания будет говорить об устройствах и Windows 11».

Судя по названию презентации и тизеру, на котором изображён планшет Surface Pro, наверняка стоит ожидать анонсов устройств из линейки гибридных ноутбуков и планшетов.

Microsoft @Microsoft
You’re invited.

Learn more about the #MicrosoftEvent: https://msft.it/6014X1CQw

Осенью Microsoft традиционно проводит мероприятие, посвящённое аппаратному обеспечению и техническим новинкам, а в этот раз оно состоится за 2 недели до релиза Windows 11. Это хорошая возможность продемонстрировать итоговый билд ОС на новом оборудовании.

Помимо Surface Pro, компания может представить смартфон-книжку Surface Duo 2, про которую ходят слухи в сети. По предварительным данным, устройство получит обновлённую систему из трёх камер, чипсет Snapdragon 888 и впервые выйдет в чёрном цвете.

Ранее в сети появились спецификации бюджетного планшета Surface Go 3. Исходя из бенчмарков, он будет поставляться в двух версиях — с 4 ГБ ОЗУ и процессором Intel Pentium Gold 6500Y, а также с 8 ГБ и Intel Core i3-10100Y.

#новости #microsoft

1 1 комментарий
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