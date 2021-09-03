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Техника
Black VR

VR-гарнитура Apple потребует подключения к iPhone — The Information Статьи редакции

Apple может представить её в 2022 году.

  • Первую VR-гарнитуру Apple, которая сейчас находится в разработке, нужно будет подключать по беспроводной сети к iPhone или другому устройству Apple, чтобы получить полную функциональность, пишет The Information.
  • По данным издания, Apple недавно завершила работу над специальными 5-нм микросхемами, которые будут использоваться в гарнитуре. У компании уже готова ключевая система и две дополнительные микросхемы, которые лягут в основу устройства. Работа над технической частью завершена и теперь пришло время для пробного производства.
  • Издание отмечает, что процессоры в VR-шлемах не такие мощные, как в устройствах Apple Mac и iOS. Чип разработан для оптимизации беспроводной передачи данных, сжатия и распаковки видео, но в нём нет нейронного процессора. Также он должен повысить энергоэффективность.
  • Хотя гарнитура предназначена для работы с устройством iOS, она получит центральный и графический процессор, поэтому у неё может быть автономный режим с ограниченной функциональностью.
  • Производством процессоров занимается TSMC. Гарнитура может выйти уже в 2022 году, но запуск могут отложить, если работу над устройством не завершат вовремя.
  • О возможном выходе VR-гарнитуры в 2022 году также сообщало Bloomberg. Кроме того, в 2023 году Apple планирует выпустить «удобные» очки дополненной реальности.

#новость #apple #vr

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Материал дополнен редакцией
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Михаил

2

И естественно все это будет работать с самым новым iPhone. Хочешь очки, покупай самый свежий аппарт.

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Vasiliy Kudryashov

Михаил
1

будто где-то по-другому

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Алексей Супрунов

0

Хм….

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Максим Рощин

0

Будущее наступило.

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Кирилл Качалов

0

Innovative design
Completely eco friendly
Build exclusively for iPhone
$199

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Илья Попов

0

Всё это отлично, но нельзя ли этой гарнитуры вмонтировать в самом Айфоне? А если нельзя, почему?

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