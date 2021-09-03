VR-гарнитура Apple потребует подключения к iPhone — The Information Статьи редакции
Apple может представить её в 2022 году.
- Первую VR-гарнитуру Apple, которая сейчас находится в разработке, нужно будет подключать по беспроводной сети к iPhone или другому устройству Apple, чтобы получить полную функциональность, пишет The Information.
- По данным издания, Apple недавно завершила работу над специальными 5-нм микросхемами, которые будут использоваться в гарнитуре. У компании уже готова ключевая система и две дополнительные микросхемы, которые лягут в основу устройства. Работа над технической частью завершена и теперь пришло время для пробного производства.
- Издание отмечает, что процессоры в VR-шлемах не такие мощные, как в устройствах Apple Mac и iOS. Чип разработан для оптимизации беспроводной передачи данных, сжатия и распаковки видео, но в нём нет нейронного процессора. Также он должен повысить энергоэффективность.
- Хотя гарнитура предназначена для работы с устройством iOS, она получит центральный и графический процессор, поэтому у неё может быть автономный режим с ограниченной функциональностью.
- Производством процессоров занимается TSMC. Гарнитура может выйти уже в 2022 году, но запуск могут отложить, если работу над устройством не завершат вовремя.
- О возможном выходе VR-гарнитуры в 2022 году также сообщало Bloomberg. Кроме того, в 2023 году Apple планирует выпустить «удобные» очки дополненной реальности.
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Всё это отлично, но нельзя ли этой гарнитуры вмонтировать в самом Айфоне? А если нельзя, почему?
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