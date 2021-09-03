«Билайн» раскрыл сумму покупки платформы для автоматизации закупок интернет-рекламы ОТМ — $16 млн Статьи редакции
Оператор купил компанию в июне — но сумму сделки не раскрывал.
- «ВымпелКом», которой принадлежит бренд «Билайн», приобрела 67% ОТМ, пишет РБК со ссылкой на отчета холдинга Veon. Таким образом, всю компанию оценили в $24 млн.
- Платформа OTM разрабатывает решения для автоматизации закупки интернет-рекламы. Платформа нужна «Билайну», чтобы собирать большой объём данных о клиентах через инструменты рекламной платформы.
- О возможной покупке в марте сообщали «Ведомости». В июне «Билайн» купил платформу, но долю и сумму сделки компания не раскрыла. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Билайн» купил около 60% OTM за 1,3 млрд рублей.
Все что-то покупают, делают IPO, создают и продают проекты, придумывают идеи, которые меняют мир... Один я сижу в интернете и пишу относительно глупые комментарии к этим новостям. Нда...
Новый VEON?
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