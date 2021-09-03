Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Будущее e-commerce на конференции AliExpress
До старта :
00
дней
00
часов
00
минут
00
секунд
Узнать
(function(d) { var cd = d.getElementById('aliexpress-conf-timer-timer'), daysHTML = cd.querySelector('[data-days]'), hoursHTML = cd.querySelector('[data-hours]'), minsHTML = cd.querySelector('[data-mins]'), secsHTML = cd.querySelector('[data-secs]'), daysTextHTML = cd.querySelector('[data-days-text]'), hoursTextHTML = cd.querySelector('[data-hours-text]'), minsTextHTML = cd.querySelector('[data-mins-text]'), secsTextHTML = cd.querySelector('[data-secs-text]'), deadline = new Date(Date.UTC(2021, 8, 8, 15, 0, 0)); deadline.setMinutes(deadline.getMinutes() + deadline.getTimezoneOffset()) var teaser = d.querySelector('.aliexpress-conf-timer'); // var isFeed = d.querySelector('[air-module="module.feed"]'); var isFeed = "entry-top" === "index-top"; if (teaser) { if (isFeed) { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--index'); } else { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--entry'); } } var calcTime = function(t) { var days = Math.floor(t / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((t%(1000 * 60 * 60 * 24))/(1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((t % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((t % (1000 * 60)) / 1000); printTime(days, hours, minutes, seconds); }; var printTime = function(d, h, m, s) { daysTextHTML.innerHTML = declOfNum(d, ['день', 'дня', 'дней']); hoursTextHTML.innerHTML = declOfNum(h, ['час', 'часа', 'часов']); minsTextHTML.innerHTML = declOfNum(m, ['минута', 'минуты', 'минут']); secsTextHTML.innerHTML = declOfNum(s, ['секунда', 'секунды', 'секунд']); d = formatTime(d); h = formatTime(h); m = formatTime(m); s = formatTime(s); daysHTML.innerHTML = d; hoursHTML.innerHTML = h; minsHTML.innerHTML = m; secsHTML.innerHTML = s; }; var formatTime = function(t) { return (t < 10) ? '0' + t : t; }; var declOfNum = function(number, wordForms) { if ((number >= 10 && number <= 20) || (number === 0)) { return wordForms[2]; } else { return (number % 10 === 1) ? wordForms[0] : (number % 10 > 1 && number % 10 < 5) ? wordForms[1] : wordForms[2]; } }; var startTimer = function() { var interval = setInterval(function() { var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); calcTime(t); if (t < 0) { clearInterval(interval); } if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { clearInterval(interval); }); } }, 1000); }; var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); if (t < 0) { printTime(0,0,0,0); } else { calcTime(t); startTimer(); } }(document));
Техника
Евгения Евсеева

«Билайн» раскрыл сумму покупки платформы для автоматизации закупок интернет-рекламы ОТМ — $16 млн Статьи редакции

Оператор купил компанию в июне — но сумму сделки не раскрывал.

  • «ВымпелКом», которой принадлежит бренд «Билайн», приобрела 67% ОТМ, пишет РБК со ссылкой на отчета холдинга Veon. Таким образом, всю компанию оценили в $24 млн.
  • Платформа OTM разрабатывает решения для автоматизации закупки интернет-рекламы. Платформа нужна «Билайну», чтобы собирать большой объём данных о клиентах через инструменты рекламной платформы.
  • О возможной покупке в марте сообщали «Ведомости». В июне «Билайн» купил платформу, но долю и сумму сделки компания не раскрыла. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Билайн» купил около 60% OTM за 1,3 млрд рублей.

#новость #билайн

678 просмотров
4 4 комментария
0
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d"], "comments": 4, "likes": 0, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 289655, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 03 Sep 2021 15:57:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
4 комментария
Популярные
По порядку

One Geek

1

Все что-то покупают, делают IPO, создают и продают проекты, придумывают идеи, которые меняют мир... Один я сижу в интернете и пишу относительно глупые комментарии к этим новостям. Нда...

Ответить

true iBegginer

0

Новый VEON?

Ответить

Алекс И

true
0

новая подписка на совраску..

Ответить

Маркетологов к стенке

0

Спамить в смс будут? Это же прошлый век уже.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Яндекс
Елена Бунина, «Яндекс»: «Нельзя планировать профессию на всю жизнь»

Почему нельзя знать про зарплаты коллег, правда ли, что все хотят работать в «Яндексе», как в компании реализуется культура открытости и почему на работе у них можно ошибаться без страха? Какие гендерные стереотипы давно пора разрушить, какие сегодня есть роли у женщин в ИТ, как выбирать профессию в XXI веке и что скрывается за мотивацией 3.0?

11 11 комментариев
6
Будущее
Modum Lab
Диалоговые симуляции: тренировать нельзя обучать

Диалоговые симуляции – один из форматов VR-обучения, о котором мы вам уже рассказывали. Например, в статье про курс по развитию практик регулярного менеджмента (ПРМ) «Проведение совещаний» для «Газпром нефти». Почему именно диалоговые симуляции и какую роль они играют в подготовке персонала? Сегодня остановимся на этом поподробнее.

0 Обсудить
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Tele2
Как защитить и развлечь детей в Сети: 5 полезных сервисов для школьников и родителей

Начало учебного года – самое время поговорить о безопасности детей в интернете и офлайне. Мы подготовили подборку операторских сервисов, которые помогут отследить местонахождение ребенка, оградить от опасного контента и платных подписок, а также занять и развить ребенка. А еще мы собрали лучшие предложения для детей на одной площадке.

0 Обсудить
2
Дизайн
Собака Павлова
Дизайн в разных странах. Как культурные особенности формируют тренды

Будет ли страница сайта, созданная в одной стране, в равной степени привлекательной для потенциальных клиентов других стран? Будут ли посетители сайта более склонны покупать ваши продукты, если дизайн вашего сайта приближен к дизайну в их регионе, стране или городе?

Японская версия американского сайта eBay
3 3 комментария
16
Дизайн
Denis Weber
Повторил рекламу «Яндекс.Gо» в Blender за 24 часа

Пару месяцев назад я выложил на ютюб видео с созданием рекламы «Яндекс.Gо». Сразу оговорюсь, что этот ролик никем не проплачен, мне просто захотелось повторить то, что я когда-то не умел. Я написал текстовую версию, а если вам больше нравится смотреть на видео, я оставлю ссылку в конце статьи.

7 7 комментариев
29
Финансы
WallStreet Shadow
Как Джефф Безос и Билл Гейтс могут убивать экономику США и при чём здесь хедж-фонды и GameStop

Да, вы не ослышались — в этой статье выдвигается иная версия того, каким образом самый богатый человек на планете Земля мог достичь своего богатства и каким образом ему в этом могли помочь хедж-фонды. Вишенка на торте — ситуация с GameStop, которая только набирает свои обороты и которая попутала все карты шулерам за карточным столом.

14 14 комментариев
11
Офис
Aero
Как концепция третьего места вдохновила основателей агентства Aero на открытие нового рабочего пространства

Идея третьего места принадлежит американскому социологу Рэю Ольденбургу.

10 10 комментариев
29
Финансы
Евгения Евсеева
На Курилах создадут особый налоговый режим для бизнеса — предпринимателей освободят от выплат на десять лет Статьи редакции

Главное условие — не просто регистрация, а физическое присутствие в регионе.

371 371 комментарий
49
Будущее
Дарья Шуруева
Как в России пытаются воскресить мамонта

Российские ученые, отец и сын, на севере Сибири уже несколько десятков лет пытаются возродить пастбища ледникового периода. В идеале — с выращенными в лаборатории шерстистыми мамонтами (происходящими от слонов).

4 4 комментария
18
Русская Медиагруппа
ВЭФ-2021: «Русская Медиагруппа» объявила о старте Года экологии в русской музыке

3 сентября представители «Русской Медиагруппы» приняли участие в бизнес-сессии «Государство, бизнес, креативныеиндустрии – экология глобальной общественной культуры», которая прошла в рамках Восточного экономического форума – 2021. Медиахолдинг объявил о старте «Зелёной инициативы» во всей российской музыкальной индустрии, а также поднял вопросы…

0 Обсудить
1
Тинькофф Инвестиции
Костры горят, календарь перевернулся, а Пульс стал на год старше

Календарь перевернулся — 3 сентября социальной сети Тинькофф Инвестиций Пульс исполнилось два года! Сегодня это крупнейшее сообщество инвесторов в России.

14 14 комментариев
32
Больше статей
null