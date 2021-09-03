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(function(d) { var cd = d.getElementById('aliexpress-conf-timer-timer'), daysHTML = cd.querySelector('[data-days]'), hoursHTML = cd.querySelector('[data-hours]'), minsHTML = cd.querySelector('[data-mins]'), secsHTML = cd.querySelector('[data-secs]'), daysTextHTML = cd.querySelector('[data-days-text]'), hoursTextHTML = cd.querySelector('[data-hours-text]'), minsTextHTML = cd.querySelector('[data-mins-text]'), secsTextHTML = cd.querySelector('[data-secs-text]'), deadline = new Date(Date.UTC(2021, 8, 8, 15, 0, 0)); deadline.setMinutes(deadline.getMinutes() + deadline.getTimezoneOffset()) var teaser = d.querySelector('.aliexpress-conf-timer'); // var isFeed = d.querySelector('[air-module="module.feed"]'); var isFeed = "entry-top" === "index-top"; if (teaser) { if (isFeed) { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--index'); } else { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--entry'); } } var calcTime = function(t) { var days = Math.floor(t / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((t%(1000 * 60 * 60 * 24))/(1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((t % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((t % (1000 * 60)) / 1000); printTime(days, hours, minutes, seconds); }; var printTime = function(d, h, m, s) { daysTextHTML.innerHTML = declOfNum(d, ['день', 'дня', 'дней']); hoursTextHTML.innerHTML = declOfNum(h, ['час', 'часа', 'часов']); minsTextHTML.innerHTML = declOfNum(m, ['минута', 'минуты', 'минут']); secsTextHTML.innerHTML = declOfNum(s, ['секунда', 'секунды', 'секунд']); d = formatTime(d); h = formatTime(h); m = formatTime(m); s = formatTime(s); daysHTML.innerHTML = d; hoursHTML.innerHTML = h; minsHTML.innerHTML = m; secsHTML.innerHTML = s; }; var formatTime = function(t) { return (t < 10) ? '0' + t : t; }; var declOfNum = function(number, wordForms) { if ((number >= 10 && number <= 20) || (number === 0)) { return wordForms[2]; } else { return (number % 10 === 1) ? wordForms[0] : (number % 10 > 1 && number % 10 < 5) ? wordForms[1] : wordForms[2]; } }; var startTimer = function() { var interval = setInterval(function() { var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); calcTime(t); if (t < 0) { clearInterval(interval); } if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { clearInterval(interval); }); } }, 1000); }; var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); if (t < 0) { printTime(0,0,0,0); } else { calcTime(t); startTimer(); } }(document));
Техника
Евгения Евсеева

Apple отложила запуск функции проверки фотографий в iCloud на детскую порнографию после критики пользователей Статьи редакции

Компания потратит дополнительное время на сбор информации и улучшение функции.

  • «Изучив отзывы клиентов, правозащитников, исследователей и других, мы решили потратить ещё время на сбор информации и внесение улучшений в ближайшие месяцы», — приводит сообщение компании CNBC.
  • 6 августа Apple объявила, что расширит функции для защиты детей на своих устройствах. Компания внедрила функции в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и в Siri.
  • С осени 2021 года системы должны были начать размывать откровенные снимки на устройствах детей до 12 лет в iMessage, проверять фотографии в облаке iCloud на детское порно и давать советы по безопасности детям и родителям в Siri.
  • После анонса компанию раскритиковали эксперты по кибербезопасности, журналисты и рядовые пользователи — они обвинили Apple в нарушении приватности.
  • После критики Apple ответила на часто задаваемые вопросы о проверке фотографий iCloud на детскую порнографию. Компания пообещала не использовать систему для слежки, а также уточнила, что функцию пока запускают только в США.
Забота или слежка: почему критикуют решение…
Компания обещает защищать детей, а исследователи считают, что технологию легко масштабировать для…
vc.ru

#новость #apple

608 просмотров
14 14 комментариев
4
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Маркетологов к стенке

–17

Педофилы отстояли свои гражданские права).
Блин, а жаль, что пока отменили, я уже многих застебал этим, хотя пользоваться продукцией этой компании в принципе зашквар, но так бы был последний удар по мифу о якобы безопасности устройств эпл

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Служащий химик

Маркетологов
10

А мне кажется зашквар это решать за других, чем им пользоваться и как им жить ;)

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Маркетологов к стенке

Служащий
0

Да я же не решаю, я просто иногда стебусь над знакомыми эпловодами. А так, нравится аппарат, пусть покупают. Каждый сам решает, либо крутое и мощное устройство, которое полностью безопасное, либо понты от эпл, где просто рай для мошенников и фишинговых сайтов.

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Евгений Кузовкин

Служащий
–1

Это не зашквар, это чувство превосходства над другими, когда используешь лучший-выбор-за-свои-деньги... А нет, всё же зашквар.

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Эмилия Теплова

2

Они думали что презентуют крутую опцию в духе SJW и их все похвалят🤦‍♀️😂

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Александр Никитин

0

Вот она хваленая свобода, залезть в телефон, чтобы якобы найти там порнографию, а потом твои данные окажутся в публичном доступе со всеми вытекающими. Спасибо Штаты, спасибо Apple! 

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Шагид Фамилия

–2

может я чего не понимаю, но что плохого было в этом нововведении? Цель благая и реализация, из заявления компании, тоже нормальная

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Denis Kiselev

Шагид
2

Плохого - сформированные технические возможности, потенциальная возможность смены целей и последствия их применения. Цензура и система слежки.

Примерно как у нас всё начиналось блокировками сайтов для защиты детей от порнографии, а очень быстро закончилось блокировкой сайта Навального

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Артем Артемьев

0

Педофилы выдохнули с облегчением.

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Сергей Янзин

Артем
0

AAPL обратно вверх пополз

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Igor

0

Гм

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Андрей Николаев

0

Да врут, явно внедрят или уже внедрили втихаря. А ведь когда-то рекламировались фразой: "все, что происходит на твоем айфоне - остается на твоем айфоне". Уже нет)) Не только лишь все, мало что © ))

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Влад Дементьев

0

Возможно акции эпла просели из-за этого и они решили придумать что-то альтернативное

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Denis Kiselev

0

"Не прокатило, - вычёркиваем!" (ц)

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