Елена Бунина, «Яндекс»: «Нельзя планировать профессию на всю жизнь»

Почему нельзя знать про зарплаты коллег, правда ли, что все хотят работать в «Яндексе», как в компании реализуется культура открытости и почему на работе у них можно ошибаться без страха? Какие гендерные стереотипы давно пора разрушить, какие сегодня есть роли у женщин в ИТ, как выбирать профессию в XXI веке и что скрывается за мотивацией 3.0?