Apple отложила запуск функции проверки фотографий в iCloud на детскую порнографию после критики пользователей Статьи редакции
Компания потратит дополнительное время на сбор информации и улучшение функции.
- «Изучив отзывы клиентов, правозащитников, исследователей и других, мы решили потратить ещё время на сбор информации и внесение улучшений в ближайшие месяцы», — приводит сообщение компании CNBC.
- 6 августа Apple объявила, что расширит функции для защиты детей на своих устройствах. Компания внедрила функции в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и в Siri.
- С осени 2021 года системы должны были начать размывать откровенные снимки на устройствах детей до 12 лет в iMessage, проверять фотографии в облаке iCloud на детское порно и давать советы по безопасности детям и родителям в Siri.
- После анонса компанию раскритиковали эксперты по кибербезопасности, журналисты и рядовые пользователи — они обвинили Apple в нарушении приватности.
- После критики Apple ответила на часто задаваемые вопросы о проверке фотографий iCloud на детскую порнографию. Компания пообещала не использовать систему для слежки, а также уточнила, что функцию пока запускают только в США.
Педофилы отстояли свои гражданские права).
Блин, а жаль, что пока отменили, я уже многих застебал этим, хотя пользоваться продукцией этой компании в принципе зашквар, но так бы был последний удар по мифу о якобы безопасности устройств эпл
Служащий химик
А мне кажется зашквар это решать за других, чем им пользоваться и как им жить ;)
Да я же не решаю, я просто иногда стебусь над знакомыми эпловодами. А так, нравится аппарат, пусть покупают. Каждый сам решает, либо крутое и мощное устройство, которое полностью безопасное, либо понты от эпл, где просто рай для мошенников и фишинговых сайтов.
Это не зашквар, это чувство превосходства над другими, когда используешь лучший-выбор-за-свои-деньги... А нет, всё же зашквар.
Вот она хваленая свобода, залезть в телефон, чтобы якобы найти там порнографию, а потом твои данные окажутся в публичном доступе со всеми вытекающими. Спасибо Штаты, спасибо Apple!
может я чего не понимаю, но что плохого было в этом нововведении? Цель благая и реализация, из заявления компании, тоже нормальная
Плохого - сформированные технические возможности, потенциальная возможность смены целей и последствия их применения. Цензура и система слежки.
Примерно как у нас всё начиналось блокировками сайтов для защиты детей от порнографии, а очень быстро закончилось блокировкой сайта Навального
Педофилы выдохнули с облегчением.
Да врут, явно внедрят или уже внедрили втихаря. А ведь когда-то рекламировались фразой: "все, что происходит на твоем айфоне - остается на твоем айфоне". Уже нет)) Не только лишь все, мало что © ))
Возможно акции эпла просели из-за этого и они решили придумать что-то альтернативное
Идея третьего места принадлежит американскому социологу Рэю Ольденбургу.
Главное условие — не просто регистрация, а физическое присутствие в регионе.
Начало учебного года – самое время поговорить о безопасности детей в интернете и офлайне. Мы подготовили подборку операторских сервисов, которые помогут отследить местонахождение ребенка, оградить от опасного контента и платных подписок, а также занять и развить ребенка. А еще мы собрали лучшие предложения для детей на одной площадке.
Календарь перевернулся — 3 сентября социальной сети Тинькофф Инвестиций Пульс исполнилось два года! Сегодня это крупнейшее сообщество инвесторов в России.
Почему нельзя знать про зарплаты коллег, правда ли, что все хотят работать в «Яндексе», как в компании реализуется культура открытости и почему на работе у них можно ошибаться без страха? Какие гендерные стереотипы давно пора разрушить, какие сегодня есть роли у женщин в ИТ, как выбирать профессию в XXI веке и что скрывается за мотивацией 3.0?
Диалоговые симуляции – один из форматов VR-обучения, о котором мы вам уже рассказывали. Например, в статье про курс по развитию практик регулярного менеджмента (ПРМ) «Проведение совещаний» для «Газпром нефти». Почему именно диалоговые симуляции и какую роль они играют в подготовке персонала? Сегодня остановимся на этом поподробнее.
Да, вы не ослышались — в этой статье выдвигается иная версия того, каким образом самый богатый человек на планете Земля мог достичь своего богатства и каким образом ему в этом могли помочь хедж-фонды. Вишенка на торте — ситуация с GameStop, которая только набирает свои обороты и которая попутала все карты шулерам за карточным столом.
Российские ученые, отец и сын, на севере Сибири уже несколько десятков лет пытаются возродить пастбища ледникового периода. В идеале — с выращенными в лаборатории шерстистыми мамонтами (происходящими от слонов).
Пару месяцев назад я выложил на ютюб видео с созданием рекламы «Яндекс.Gо». Сразу оговорюсь, что этот ролик никем не проплачен, мне просто захотелось повторить то, что я когда-то не умел. Я написал текстовую версию, а если вам больше нравится смотреть на видео, я оставлю ссылку в конце статьи.
3 сентября представители «Русской Медиагруппы» приняли участие в бизнес-сессии «Государство, бизнес, креативныеиндустрии – экология глобальной общественной культуры», которая прошла в рамках Восточного экономического форума – 2021. Медиахолдинг объявил о старте «Зелёной инициативы» во всей российской музыкальной индустрии, а также поднял вопросы…