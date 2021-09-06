Apple, Google, Huawei и Samsung, настаивают на трёхлетней поддержке и ограничении ремонта комплектующих.

Федеральное правительство Германии обратилось в Европейскую комиссию, чтобы увеличить срок обслуживания и ремонта мобильной техники. Министры настаивают на обязательной поддержке в течение семи лет — это на два года больше, чем рассматривает Евросоюз.

Речь идёт как об обновлениях программного обеспечения, так и о ремонте устройств. Если инициатива вступит в силу, то производителей обяжут публиковать фиксированные цены на запасные части и сохранять их с течением времени.

Предложение уже вызвало недовольство со стороны некоторых компаний. Отраслевая организация DigitalEurope, в которую входят Apple, Google, Huawei и Samsung, настаивает на трёхлетней поддержке и предлагает ограничить доступные комплектующие только экранами и батареями.

На текущий момент лидером по срокам обслуживания считается Apple — компания обычно предоставляет около пяти лет обновлений iOS. Производители Android часто ограничиваются трёхлетней поддержкой. В 2021 году Google и Samsung расширили этот срок до четырёх лет из-за требований производителя чипов Qualcomm.

Новые нормы могут вступить в силу уже к 2023 году. По мнению министров, они не только увеличат жизненный цикл смартфонов, но и помогут окружающей среде, а также повысят безопасность пользователей. По состоянию на август 2021 года более 40% Android-устройств работают на устаревших версиях 9.0 Pie и ниже