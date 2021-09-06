Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Техника
DTF

Германия обяжет производителей смартфонов поддерживать устройства в течение семи лет Статьи редакции

Apple, Google, Huawei и Samsung, настаивают на трёхлетней поддержке и ограничении ремонта комплектующих.

Федеральное правительство Германии обратилось в Европейскую комиссию, чтобы увеличить срок обслуживания и ремонта мобильной техники. Министры настаивают на обязательной поддержке в течение семи лет — это на два года больше, чем рассматривает Евросоюз.

Речь идёт как об обновлениях программного обеспечения, так и о ремонте устройств. Если инициатива вступит в силу, то производителей обяжут публиковать фиксированные цены на запасные части и сохранять их с течением времени.

Предложение уже вызвало недовольство со стороны некоторых компаний. Отраслевая организация DigitalEurope, в которую входят Apple, Google, Huawei и Samsung, настаивает на трёхлетней поддержке и предлагает ограничить доступные комплектующие только экранами и батареями.

На текущий момент лидером по срокам обслуживания считается Apple — компания обычно предоставляет около пяти лет обновлений iOS. Производители Android часто ограничиваются трёхлетней поддержкой. В 2021 году Google и Samsung расширили этот срок до четырёх лет из-за требований производителя чипов Qualcomm.

Новые нормы могут вступить в силу уже к 2023 году. По мнению министров, они не только увеличат жизненный цикл смартфонов, но и помогут окружающей среде, а также повысят безопасность пользователей. По состоянию на август 2021 года более 40% Android-устройств работают на устаревших версиях 9.0 Pie и ниже

#новость #смартфоны

1345 просмотров
43 43 комментария
27
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 43, "likes": 27, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 290409, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 06 Sep 2021 14:18:51 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
43 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Misha Zakarin

7

Xiaomi лет

Ответить

Евгений Симутин

7

Логичный шаг, многие вообще забивают на свои девайсы сразу после продажи

Ответить

Olga Special

Евгений
0

По ЗОЗПП два года на множество товаров

Ответить

Anatoly Ivanov

Евгений
0

Что-то можно перепродать за часть цены, но есть не мало устройств, которые не понятно куда сдавать на переработку 

Ответить

Алексей Кук

1

Нужна-ли поддержка 7 лет, к примеру Samsung?, - за это время батарея два раза "сдохнет". А разборка современных (неразборных) моделей, обходится в копеечку.(при неизвестном качестве)...

Ответить

Для закладок

Алексей
5

Нужно обязать разрабов делать съемную батарею. После смерти батареи приходится новый смарт брать или пытаться найти батарею для старого, разбирать его полностью и менять ее.

Ответить

Скорый танк88

Для
1

Это создаст кучу проблем, ибо телефоны станут толще и хрупче, а о влагозащите речи вообще не будет

Ответить

Make Luv

Скорый
2

Худа уж хрупче, и так стеклянные. А толще - так один хер в чехле почти все носят. 

Ответить

Павел

Make
0

Так и в чехле станут толще. 
 Худа уж хрупче, и так стеклянные.

Да, были времена, когда а60, после падения, надо было бегать собирать, тк панелька лицевая в одну стору, задняя в другую, аккум в  третью, кнопки в четвёртую, но да, если все собрать удасться ни чего не ломалось, да и панелька копейки стоила.  

Ответить

Ян Зовём

Скорый
2

Вы немного ошибаетесь. Влагозащищенные смарты со съемной батарей давно реализованы. 

Ответить

Николай Прохоров

Ян
0

Да сделать то можно только как это будет выглядеть и сколько весить

Ответить

Для закладок

Николай
0

Вопрос приоритетов. Я бы купил потолще.

Ответить

Павел

Для
0

Так и покупайте, Дядюшка Ляо давно сварганил специально для вас с 10ок кирпичей со сменными аккумами, влагозащищенностью и прочими плюшками. 

Ответить

Ян Зовём

Николай
0

Нормально весило и выглядело. Обычный обмылок. 

Ничего сложного именно в части водозащиты батарейного отсека. Резиновая прокладка и  прижимающая защелка. Ну это та модель которая у меня была. Моторола Дефи.

Ответить

Павел

Ян
0

Ага, на 4х болтах с резинкой.

Ответить

Ян Зовём

Павел
0

Нет, задвижка. Но чем плохи болты? 

Ответить

Для закладок

Скорый
0

Готов мириться с этим ради ремонтопригодности. 

Ответить

Скорый танк88

Для
0

Ну будет у вас кирпич толщиной 1.2 см, весом 250 грамм с пластиковой крышкой, лагающим nfc. Оно вам надо?

Ответить

Для закладок

Скорый
0

Раньше смарт со съемной батареей был не кирпич, а теперь станет?

Ответить

Скорый танк88

Для
0

Лол когда?

Ответить

Anatoly Ivanov

Для
1

Притом, обязать перерабатывать аккумуляторы и батареи экологическим способом, а не закапывая в землю и не сжигая

Ответить

Юрий

–3

Популизм чистой воды и традиционное для Европы вмешательство государство в коммерческие вопросы.

Ответить

Никита Кузин

Юрий
5

Да, лучше дадим корпорациям полный карт бланш - делать телефоны с плохими комплектующими, не поддерживать их, да ещё и давать все меньше возможностей самому менять компоненты!

Ответить

Syzygy

Никита
1

Поддержка нужна, но 7 лет для смартфона - это слишком.

Ответить

Anatoly Ivanov

Syzygy
0

Евродепутат печалиться о невозможности купить кнопочную Nokia 3210

Ответить

Николай Прохоров

Никита
1

Моральное устаревание куда быстрее 7 лет,
И тормозить развитие техники которое будет вызвано массовыми сокращением инженерных отделов врятли лучший вариант

Ответить

Sergei Povelitsin

0

Для apple это норма, а для остальных это сложно.

Ответить

Сергей Милосердов

Sergei
0

Ну это в цену заложено в том числе. А вот поддержка сяоми за 100$ в течение 7 лет - ну такое.

Ответить

Для закладок

1

Почему нельзя выпускать смарт как уазик буханку - вечность? Просто допиливая ПО.

Ответить

MadRat96

Для
1

Потому что в нынешних смартфонах железо чаще всего поменять на более новое нельзя, если бы смартфон был модульным, ваша идея была бы реальной

Ответить

Для закладок

MadRat96
1

Ждем требование евросоюза делать модульно

Ответить

MadRat96

Для
1

В ноутбуках такое уже есть - тот же стартап Framework. В телефонах к сожалению провалилось, но может будут какие-то продвижения в ближайшие годы

Ответить

Для закладок

MadRat96
0

Мне кажется ноутбуки тупиковая ветвь ПК, но идеи этого ноута топ

Ответить

Andrey Smolnikov

Для
0

покупать перестанут старые модели просто. 

Ответить

Rodeus

Для
0

Работающие электронные компоненты постепенно деградируют.

Ответить

Для закладок

Rodeus
0

Нужна модульность

Ответить

Rodeus

Для
0

Не уверен, что это решит проблему

Ответить

Максим Мирошин

1

устройств работают на устаревших версиях 9.0 Pie и ниже

ну не знаю, сижу на 8.1, все нужные и не нужные приложения работают

Ответить

kazakov

Максим
0

У меня вообще Android 6.0
Просто не пользуюсь камерами и не играю в игры, все основные приложения работают хорошо. Все эти постоянные обновления нужны как раз, чтобы выпускать новые устройства и по факту дошло до того, что придумать больше нечего и они решили якобы сделать новый дизайн, сделав огроменные отступы между информацией, какие-то простыни на пол пикселя выглядывающие из края экрана, что-то подобное было в Windows Phone.
Последнее приложение с вменяемым дизайном было Play Music, а теперь открывая Youtube Music я рыдаю. И ладно бы только Google свои приложения превратил в такое, они же теперь все так выглядят.

Ответить

Марсель

0

Как же европа душит гигантов)

Ответить

Max B

0

Пока идет гонка мощности по железу, это не имеет смысла. Семилетний смартфон просто не в состоянии вывезти современные нагрузки: ни по производительности, ни по объему памяти.
А вот когда железные гонки прекратятся, то можно задуматься и об увеличении срока поддержки. Правда, из-за меньшего числа продаж у компаний упадут доходы, а значит, стоимость смартфонов сильно увеличится сама по себе, а с таким требованием тем паче.

Ответить

Rodeus

0

Даже если принудят придерживать батареи 7 лет, это уже будет вин. Вынужден был в свое время заменить свой Nexus 5 только из-за умершей за 5 лет батареи. Новых было уже нигде не найти.

Ответить

igogo

0

…Apple — компания обычно предоставляет около пяти лет обновлений iOS.

Ага, скажите это iPhone 6s, который вышел в 2015 году и сейчас получит iOS 15.
Учитывая грядущие версии 15.1, 15.2 и так далее скорее всего будет поддерживаться до конца 2022 года + в новых функциях есть возможность получать только обновления безопасности.
Т.е. 6s получает минимум 7 лет поддержки, по крайней мере, софтверной

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
CoMagic
Как продвигать объекты недвижимости в 2021 году: рабочие приемы

Лето — тихий сезон на рынке недвижимости, когда девелоперы анализируют этапы воронки продаж, корректируют маркетинговую стратегию, тестируют офферы и креативы. Перед высоким сезоном CoMagic попросил экспертов рассказать об эффективных приемах продвижения недвижимости в 2021 году.

4 4 комментария
3
Финансы
Мой Финансовый консультант
Насколько оправдана покупка квартиры с целью сдачи. Разбор инвестиционной идеи

В России довольно популярной идеей на тему «куда вложить большую сумму денег, чтобы получать доход» является покупка квартиры для сдачи её в аренду, потому что это самая настоящая золотая жила — сидишь себе и принимаешь ежемесячно деньги. Давайте посчитаем и разберемся, какова реальная доходность от такой инвестиции.

77 77 комментариев
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Евгения Евсеева
Mercedes-Benz представил концепт электрического «гелендвагена» EQG и другие модели электромобилей Статьи редакции

Деталей о них мало.

Mercedes-Benz
55 55 комментариев
24
AliExpress Россия
«Красный – цвет радости, зелёный – цвет грусти»

Арт-директор «AliExpress Россия» — о разнице китайского и западного дизайна.

4 4 комментария
14
Образование
Дарья Протасевич
Долги на годы вперёд: окупается ли обучение в США, ради которого студенты берут кредиты Статьи редакции

Выпускники творческих факультетов остаются с долгами надолго, а «технари» возвращают их в течение пяти лет. Пересказ The Wall Street Journal о том, стоит ли высшее образование в США своих денег.

Северо-Западный университет в Чикаго Unsplash.com
34 34 комментария
20
Модульбанк
«Модульбанк» запустил лизинг для ИП
Модульбанк запустил лизинг для ИП Виктор Быстров
0 Обсудить
0
Крипто
Маша Цепелева
Инвесторы с Reddit решили купить биткоины на $30 в поддержку Сальвадора — стоимость криптовалюты выросла до $52 тысяч Статьи редакции

С 7 сентября биткоин станет официальным платежным средством в стране.

81 81 комментарий
31
NPLaw
ИП и самозанятые: в чем отличия и что выбрать

Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и партнеры" рассказывает об отличиях статуса ИП и статуса самозанятого и помогает выбрать наиболее подходящую форму ведения предпринимательской деятельности.

3 3 комментария
2
Медиа
Евгения Евсеева
Редактор признанного «нежелательным» в России издания «Проект» запустил новое медиа — «Агентство» Статьи редакции

Оно продолжит заниматься расследованиями.

65 65 комментариев
19
Приёмная
Антон Иргун
Заказ на Ozon через Sellstore: оплатил доставку, хотя было указано, что она бесплатная, — в компенсации отказали

Я заказал товар (наушники беспроводные), который продается на Ozon, через сервис со скидками Sellstore. Сделал все как надо, заказал товар на маркетплейсе, оплатил его, выполнил условия акции сервиса. А в итоге получил сообщение в личку от продавца этого товара с просьбой заплатить за доставку, хотя доставка указана была бесплатной.

9 9 комментариев
6
Техника
DTF
Германия обяжет производителей смартфонов поддерживать устройства в течение семи лет Статьи редакции

Apple, Google, Huawei и Samsung, настаивают на трёхлетней поддержке и ограничении ремонта комплектующих.

44 44 комментария
27
Больше статей
null