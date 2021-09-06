Германия обяжет производителей смартфонов поддерживать устройства в течение семи лет Статьи редакции
Apple, Google, Huawei и Samsung, настаивают на трёхлетней поддержке и ограничении ремонта комплектующих.
Федеральное правительство Германии обратилось в Европейскую комиссию, чтобы увеличить срок обслуживания и ремонта мобильной техники. Министры настаивают на обязательной поддержке в течение семи лет — это на два года больше, чем рассматривает Евросоюз.
Речь идёт как об обновлениях программного обеспечения, так и о ремонте устройств. Если инициатива вступит в силу, то производителей обяжут публиковать фиксированные цены на запасные части и сохранять их с течением времени.
Предложение уже вызвало недовольство со стороны некоторых компаний. Отраслевая организация DigitalEurope, в которую входят Apple, Google, Huawei и Samsung, настаивает на трёхлетней поддержке и предлагает ограничить доступные комплектующие только экранами и батареями.
На текущий момент лидером по срокам обслуживания считается Apple — компания обычно предоставляет около пяти лет обновлений iOS. Производители Android часто ограничиваются трёхлетней поддержкой. В 2021 году Google и Samsung расширили этот срок до четырёх лет из-за требований производителя чипов Qualcomm.
Новые нормы могут вступить в силу уже к 2023 году. По мнению министров, они не только увеличат жизненный цикл смартфонов, но и помогут окружающей среде, а также повысят безопасность пользователей. По состоянию на август 2021 года более 40% Android-устройств работают на устаревших версиях 9.0 Pie и ниже
Логичный шаг, многие вообще забивают на свои девайсы сразу после продажи
Что-то можно перепродать за часть цены, но есть не мало устройств, которые не понятно куда сдавать на переработку
Нужна-ли поддержка 7 лет, к примеру Samsung?, - за это время батарея два раза "сдохнет". А разборка современных (неразборных) моделей, обходится в копеечку.(при неизвестном качестве)...
Нужно обязать разрабов делать съемную батарею. После смерти батареи приходится новый смарт брать или пытаться найти батарею для старого, разбирать его полностью и менять ее.
Это создаст кучу проблем, ибо телефоны станут толще и хрупче, а о влагозащите речи вообще не будет
Так и в чехле станут толще.
Худа уж хрупче, и так стеклянные.
Да, были времена, когда а60, после падения, надо было бегать собирать, тк панелька лицевая в одну стору, задняя в другую, аккум в третью, кнопки в четвёртую, но да, если все собрать удасться ни чего не ломалось, да и панелька копейки стоила.
Да сделать то можно только как это будет выглядеть и сколько весить
Вопрос приоритетов. Я бы купил потолще.
Готов мириться с этим ради ремонтопригодности.
Ну будет у вас кирпич толщиной 1.2 см, весом 250 грамм с пластиковой крышкой, лагающим nfc. Оно вам надо?
Раньше смарт со съемной батареей был не кирпич, а теперь станет?
Притом, обязать перерабатывать аккумуляторы и батареи экологическим способом, а не закапывая в землю и не сжигая
Популизм чистой воды и традиционное для Европы вмешательство государство в коммерческие вопросы.
Да, лучше дадим корпорациям полный карт бланш - делать телефоны с плохими комплектующими, не поддерживать их, да ещё и давать все меньше возможностей самому менять компоненты!
Моральное устаревание куда быстрее 7 лет,
И тормозить развитие техники которое будет вызвано массовыми сокращением инженерных отделов врятли лучший вариант
Для apple это норма, а для остальных это сложно.
Ну это в цену заложено в том числе. А вот поддержка сяоми за 100$ в течение 7 лет - ну такое.
Почему нельзя выпускать смарт как уазик буханку - вечность? Просто допиливая ПО.
Ждем требование евросоюза делать модульно
устройств работают на устаревших версиях 9.0 Pie и ниже
ну не знаю, сижу на 8.1, все нужные и не нужные приложения работают
У меня вообще Android 6.0
Просто не пользуюсь камерами и не играю в игры, все основные приложения работают хорошо. Все эти постоянные обновления нужны как раз, чтобы выпускать новые устройства и по факту дошло до того, что придумать больше нечего и они решили якобы сделать новый дизайн, сделав огроменные отступы между информацией, какие-то простыни на пол пикселя выглядывающие из края экрана, что-то подобное было в Windows Phone.
Последнее приложение с вменяемым дизайном было Play Music, а теперь открывая Youtube Music я рыдаю. И ладно бы только Google свои приложения превратил в такое, они же теперь все так выглядят.
Пока идет гонка мощности по железу, это не имеет смысла. Семилетний смартфон просто не в состоянии вывезти современные нагрузки: ни по производительности, ни по объему памяти.
А вот когда железные гонки прекратятся, то можно задуматься и об увеличении срока поддержки. Правда, из-за меньшего числа продаж у компаний упадут доходы, а значит, стоимость смартфонов сильно увеличится сама по себе, а с таким требованием тем паче.
Даже если принудят придерживать батареи 7 лет, это уже будет вин. Вынужден был в свое время заменить свой Nexus 5 только из-за умершей за 5 лет батареи. Новых было уже нигде не найти.
…Apple — компания обычно предоставляет около пяти лет обновлений iOS.
Ага, скажите это iPhone 6s, который вышел в 2015 году и сейчас получит iOS 15.
Учитывая грядущие версии 15.1, 15.2 и так далее скорее всего будет поддерживаться до конца 2022 года + в новых функциях есть возможность получать только обновления безопасности.
Т.е. 6s получает минимум 7 лет поддержки, по крайней мере, софтверной
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Apple, Google, Huawei и Samsung, настаивают на трёхлетней поддержке и ограничении ремонта комплектующих.