Производители техники предупредили о риске дефицита холодильников и кондиционеров из-за изменения правил ввоза в Россию Статьи редакции
Росприроднадзор стал отказывать в разрешениях на импорт хладагентов — их стоимость выросла в 3-4 раза, а часть заказанной техники надо будет возвращать.
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят Electrolux, DeLonghi, Miele, Gorenje, Ariston и другие) отправила письмо в Минэкономразвития о том, что с июля 2021 года часть импортеров не может ввозить кондиционеры и холодильники, сообщает РБК со ссылкой на текст письма.
Проблемы связаны с изменением правил ввоза хладагентов в Россию. Авторы письма отмечают, что фактически на импорт установлена квота, но в законе она не прописана.
С апреля 2021 года компании, импортирующие гидрофторуглероды для хладагента на территорию Евразийского экономического союза должны оформлять лицензии. В России их выдает Минпромторг на основании заключения Росприроднадзора. С июля 2021 года импортеры гидрофторуглеродов стали получать отказы Росприроднадзора в выдаче разрешений, отмечает РБК.
Те, кто успел оформить разрешение до июля 2021 года, получили квоту, а остальные не смогут ввести свою продукцию до начала 2022 года.
«На данный момент риски для производств, использующих хладагенты, отсутствуют», — заверил издание представитель Минпромторга. Пресс-служба Минприроды сообщила, что министерство прорабатывает вопрос.
В РАТЭК считают, что ситуация приведёт к «значительным убыткам» импортеров — поставки запланированы, продукция закуплена, многие товары уже находятся в пути. Без разрешений их надо будет возвращать поставщикам — это приведет к дополнительным расходам и штрафам. Каждая лицензия стоит 160 тысяч рублей, деньги не возвращают при отказе ведомства.
Пока у производителей есть запасы, но в перспективе может быть дефицит. Недостаток гидрофторуглеродов на рынке в России уже наблюдается, из-за этого цены на хладагенты выросли с начала 2021 года года в 3-4 раза, рассказал РБК исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин. В России хладагенты практически не производятся.
Производство гидрофторуглеродов для хладагентов усиливает парниковый эффект. Россия в 2020 году приняла поправки к Монреальскому протоколу и обязалась сократить использование веществ, разрушающих озоновый слой. С 2020 года — на 5%, с 2025 года — на 35%, с 2036-го — на 85%.
Почему то эти новости уже воспринимаются как должное (дефицит, внесли в список, запретили и т.п) ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
С июля 2021 года импортеры гидрофторуглеродов стали получать отказы Росприроднадзора в выдаче разрешений
Мотивированные решением левой пятки, конечно же.
Через него можно будет проверить потенциальных сотрудников и контрагентов.
Росприроднадзор стал отказывать в разрешениях на импорт хладагентов — их стоимость выросла в 3-4 раза, а часть заказанной техники надо будет возвращать.
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