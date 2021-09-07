Перевод получается закадровым.

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Благодаря технологии пользователи смогут смотреть ролики на английском языке с закадровым переводом на русском, рассказали vc.ru в компании. «Яндекс» показал прототип закадрового перевода видео в июле, но тогда он работал на ограниченном списке роликов и только в десктопном «Яндекс.Браузере».

Теперь пользователи могут перевести почти любое записанное видео на английском языке на YouTube, Vimeo, TikTok, Twitter, Facebook и «ВКонтакте». Ограничения действуют на лицензионный контент — например, сериал Netflix сервис не переведёт.

Пример работы закадрового перевода «Яндекс»

Перевод доступен в «Браузере» для Windows, macOS, Linux и Android и в приложении «Яндекс» для Android и iOS. Чтобы посмотреть видео в русской озвучке, нужно нажать на кнопку в плеере — процесс перевода занимает несколько минут, после чего пользователь получит уведомление. Пользователям доступно два голоса — женский (помощника «Алиса») и мужской.

Пока перевод доступен только для видео на английском, но в будущем компания планирует добавить и другие языковые пары.

Полностью стереть языковые границы в интернете — одна из наших главных задач. Мы приступили к её решению ещё в 2011 году, и сейчас умеем переводить все основные виды контента: текст, изображения, видео. Дальше мы будем добавлять в перевод видео новые языковые пары и голоса, помогая людям узнавать новое и получать от этого удовольствие. Роман Иванов руководитель «Яндекс.Браузера»