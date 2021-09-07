«Яндекс» добавил автоматический перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере» Статьи редакции
Перевод получается закадровым.
Благодаря технологии пользователи смогут смотреть ролики на английском языке с закадровым переводом на русском, рассказали vc.ru в компании. «Яндекс» показал прототип закадрового перевода видео в июле, но тогда он работал на ограниченном списке роликов и только в десктопном «Яндекс.Браузере».
Теперь пользователи могут перевести почти любое записанное видео на английском языке на YouTube, Vimeo, TikTok, Twitter, Facebook и «ВКонтакте». Ограничения действуют на лицензионный контент — например, сериал Netflix сервис не переведёт.
Перевод доступен в «Браузере» для Windows, macOS, Linux и Android и в приложении «Яндекс» для Android и iOS. Чтобы посмотреть видео в русской озвучке, нужно нажать на кнопку в плеере — процесс перевода занимает несколько минут, после чего пользователь получит уведомление. Пользователям доступно два голоса — женский (помощника «Алиса») и мужской.
Пока перевод доступен только для видео на английском, но в будущем компания планирует добавить и другие языковые пары.
Перевод роликов происходит в несколько этапов: распознавание речи, превращение её в текст и с помощью нейросетей разбивка её на предложения. Затем алгоритмы определяют пол говорящего, переводят предложения на русский язык и синтезируют голос, после чего совмещают перевод с видеорядом.
PornHub в списке сервисов будет?
Мне вот тоже интересно, что там такое говорит и делает сантехник, что ему сразу выставляют такую оплату
Примерно так:
— здрасьте, сантехника вызывали?
— да
— где течёт?
— здесь
— а, здесь придётся вставить кран-буксу и продолбить сливной канал
— хорошо
— канал сильно забит, придётся долбить глубже
— о, да
И т.д.
Обычно диалоги пропускаю - интересует непосредственно сам процесс оплаты
Порнхаб нет, Яндекс.Порно - да
5-6 лет осталось профессии переводчика
Ага, сказки. Кто как думаешь помогает разрабатывать качественные модели для перевода Яндексу? Правильно, профессиональные переводчики. Веб-макаки из яндекса с их B1-B2 разве что могут осилить перевод на уровне GTA SA. Не в обиду.
Исчезновение переводчиков не произойдет никогда, а вот и без того низкий уровень знания иностранных языков у россиян пробьёт дно в будущем.
вы похоже не в курсе как ML работает. основные прорывы последних лет идут на самообучении, а не на моделях от людей.
хана не только переводчикам, но и всем edtech конторкам типа skyeng
Не, перевод худлита и некоторой гуманитарной литературы машинным быть не может, к сожалению или к счастью, потому что ее нельзя перевести дословно (она не про передачу информации), и нужно искать решения для локализации текстов в нашем культурно-интеллектуальном контексте. Опыт показывает, что редактура перевода МЛ требует больших когнитивных усилий, чем перевод с чистого листа человеком в этой области.
Переводчики останутся, но их станет меньше, и они будут профессиональнее. А то, для чего сейчас применяется МЛ на рынке, и не стоит трудов хорошего переводчика.
Прошло 15 минут на ролик в 20 минут
Возникает вопрос, а зачем вообще, если я могу включить субтитры с переводом и подтянуть свой английский? Пользы вообще нету, наверное это делается для голубиного народа, чтоб он совсем умненький стал и смог смотреть любимые короткометражки с озвучкой сантехника от Алисы
В России и так 5% владеющих кое как английским. Вот этот суррогат тупая медвежья услуга. Тем более что это не инструмент для изучения, а заменитель. Это ещё сильнее изолирует людей от внешнего мира.
У меня приятель говорит: "Так привык к автоматическому переводу страницы от гугла, что уже и не хочу изучать язык". Тут ещё более запущенный случай будет, ведь аудио даётся ещё сложнее.
Неофиты будут ликовать "хана skyeng, хана переводчикам", но им можно с помощью данной технологии со временем подавать переводы с максимально упрощённой грамматикой, тем самым отупляя их. Обеднять их лексикон и языковые конструкции.
Я в таких случаях говорю, что меньше конкуренции за место под солнцем
Спросил яндексоидов насчет субтитров (оригинальных и переводных).
Меня бы оригинальные устроили. Вот только Гугл отключил автосоздание субтитров из-за их сомнительного качества - неужто у Яндекса лучше получится?
Меня больше беспокоит подход Яндекс ко многим проектам в стиле "неуловимый Джо".
Сделают что-нибудь в принципе неплохое, и забросят как есть. Типа, поиграли и будет с нас.
Когда изначально появлялся машинный перевод, люди говорили так же. А потом выражение «перевод промтом» стало издевательским.
Конечно, нейросети взяли планку повыше промта, но тоже валятся при первой серьёзной сложности: на техническом докладе с обилием терминологии, на художественном тексте, на яркой стилистической окраске.
Если бы ваша компания хотела подписать контракт с китайской на миллионы, вы бы доверили нейросети переводить переговоры или наняли переводчика?
Хорошая попытка, но "Я.Браузер" я устанавливать, конечно же, не буду.
Решения перевода в режиме реального времени уже давно существуют.
Если бы все мы понимали друг друга без переводчиков, мы бы давно уже поубивали друг друга (с) Питер Устнов
в Pixel Buds уже сделали такое Google презентовала 2-3 года назад но там только 4-5 языков
Эй камон, так я никогда не выучу английский.
А вообще конечно круто, но "браузер" не установлю пока оттуда не выпилят кучу спама.
Насколько выкатывание данной функции именно сегодня коррелируется с историей удаление ссылки на "Умное голосование" из поисковой выдачи? Я к тому, что автоматический переводчик это реальный прорыв, но тайминги меня как-то очень смущают. Такое чувство, что просто решили как-то перебить, ту негативную повестку, которая сегодня с утра обрушилась на Яндекс.
Разумеется. Ведь весь мир крутится вокруг Навального и ко.
Жду перевода туториалов с индусского английского на английский
«Яндекс» добавил рекламу для любых видео в YouTube и других сервисах в «Браузере»
Куда нажимать? В моб браузере нет ничего, какой-то обман
У вас андроид или iOS?
На iOS пока работает только в приложении Яндекс, браузер позже обновим.
Жаль, что английский, его, как мне кажется, уже почти все на базовом уровне знают, чтобы видео смотреть на Ютубе, лучше бы китайский или японский перевели, было бы круче
Я попробовал. Работает очень круто. Просто офигеть
А в каком приложении воспользовались этой фичей? Я установил браузер на комп, потом на телефон, потом апп от яндекса — нигде такого перевода не вижу.
А можете, пожалуйста, в поддержку из браузера написать? Это странно, непонятно, хотим разобраться, почему у вас не включилось.
Для быдла, коих большинство фича будет крутая. Но я лучше английский больше тренить буду, накрайняк субтитры на английском
p.s. и конечно же я не буду устанавливать их вирусный браузер))
На iOS нет такого обновления
На iOS есть в приложении Яндекс, браузер обновим позже.
Можете привести пример ряд скриншотов, куда жать, чтобы потестировать?
Вот тут прямо скринкаст есть, и с десктопом и с мобильным: https://yandex.ru/blog/company/smotrite-po-russki-yandeks-zapustil-zakadrovyy-perevod-video
Раз 10 попадалась мне плашка попробовать перевод, но всякий раз вываливается, мол, слишком много желающих в данный момент. Яндекс не тянет.
В прошлом месяце единожды воспользовался переводом Яндекса для фото.
Сувенир, привезенный из Египта, надпись по-арабски в два слова.
Перевод: "Китай" :)
Лол, зачем переводить английский?
Господа, подскажите, у кого есть семейная подписка на ютуб премиум, сколько устройств(не людей) можно максимально подключить? А то везде пишут, что до 5 людей, а про устройства ни слова.
Осталось прикрутить этот закадровый переводчик к вашим приезжим водителям на экономе в такси.
Надоело уже самому адрес называть в микрофон навигатора
Можно относиться к Яндексу как угодно, но это действительно охуенно и это действительно меняет мир.
Через него можно будет проверить потенциальных сотрудников и контрагентов.
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