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Техника
Таня Боброва

«Яндекс» добавил автоматический перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере» Статьи редакции

Перевод получается закадровым.

78 78 комментариев
3056 просмотров

Благодаря технологии пользователи смогут смотреть ролики на английском языке с закадровым переводом на русском, рассказали vc.ru в компании. «Яндекс» показал прототип закадрового перевода видео в июле, но тогда он работал на ограниченном списке роликов и только в десктопном «Яндекс.Браузере».

Теперь пользователи могут перевести почти любое записанное видео на английском языке на YouTube, Vimeo, TikTok, Twitter, Facebook и «ВКонтакте». Ограничения действуют на лицензионный контент — например, сериал Netflix сервис не переведёт.

Пример работы закадрового перевода «Яндекс»

Перевод доступен в «Браузере» для Windows, macOS, Linux и Android и в приложении «Яндекс» для Android и iOS. Чтобы посмотреть видео в русской озвучке, нужно нажать на кнопку в плеере — процесс перевода занимает несколько минут, после чего пользователь получит уведомление. Пользователям доступно два голоса — женский (помощника «Алиса») и мужской.

Пока перевод доступен только для видео на английском, но в будущем компания планирует добавить и другие языковые пары.

Полностью стереть языковые границы в интернете — одна из наших главных задач. Мы приступили к её решению ещё в 2011 году, и сейчас умеем переводить все основные виды контента: текст, изображения, видео. Дальше мы будем добавлять в перевод видео новые языковые пары и голоса, помогая людям узнавать новое и получать от этого удовольствие.

Роман Иванов
руководитель «Яндекс.Браузера»

Перевод роликов происходит в несколько этапов: распознавание речи, превращение её в текст и с помощью нейросетей разбивка её на предложения. Затем алгоритмы определяют пол говорящего, переводят предложения на русский язык и синтезируют голос, после чего совмещают перевод с видеорядом.

#новость #яндекс #яндексбраузер

78 78 комментариев
44
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78 комментариев
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Денис Вячеславович

20

PornHub в списке сервисов будет?

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Евгений Бв

Денис
13

Мне вот тоже интересно, что там такое говорит и делает сантехник, что ему сразу выставляют такую оплату

Ответить

Sergey Khohlachev

Евгений
9

Примерно так:
— здрасьте, сантехника вызывали?
— да
— где течёт?
— здесь
— а, здесь придётся вставить кран-буксу и продолбить сливной канал
— хорошо
— канал сильно забит, придётся долбить глубже
— о, да
И т.д.

Ответить

Стас Иванов

Sergey
5

Сценарии писать не пробовал ?)

Ответить

Дмитрий Шлёмин

Sergey
3

https://www.youtube.com/watch?v=4xYu2WrygtQ

Ответить

Сергей Иванов

Евгений
0

Обычно диалоги пропускаю - интересует непосредственно сам процесс оплаты

Ответить

33_rublya

Сергей
5

Честно говоря, во многих таких роликах самое интересное - это диалоги.

Ответить

andr oid

33_rubl…
1

И интерьеры еще интересно смотреть, пока они там пыхтят, я успеваю много идей посмотреть

Ответить

Сергей Иванов

33_rubl…
0

Не буду спорить - каждому своё)

Ответить

Denis G

33_rubl…
0

You know that's bad for the paper tray

Ответить

Денис Вячеславович

Евгений
1

Зрите в корень ;)

Ответить

andr oid

Евгений
1

Кольцевую муфту навинчивает мастерски.

Не каждый умеет это, не многие знают о чём это

Ответить

Aleksei Baissarov

Денис
1

Порнхаб нет, Яндекс.Порно - да

Ответить

Денис Вячеславович

Aleksei
0

Вы были Сбер и Олега

Ответить

Andrey Krasikov

Aleksei
0

СберПорно а че экосистема должна быть полноценной

Ответить

Yaroslav Gryaznov

4

5-6 лет осталось профессии переводчика

Ответить

Всвиторе

Yaroslav
3

Ага, сказки. Кто как думаешь помогает разрабатывать качественные модели для перевода Яндексу? Правильно, профессиональные переводчики. Веб-макаки из яндекса с их B1-B2 разве что могут осилить перевод на уровне GTA SA. Не в обиду.

Исчезновение переводчиков не произойдет никогда, а вот и без того низкий уровень знания иностранных языков у россиян пробьёт дно в будущем. 

Ответить

fffggg gggfff

Всвиторе
9

вы похоже не в курсе как ML работает. основные прорывы последних лет идут на самообучении, а не на моделях от людей.
хана не только переводчикам, но и всем edtech конторкам типа skyeng

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Jaroslav

fffggg
2

Не, перевод худлита и некоторой гуманитарной литературы машинным быть не может, к сожалению или к счастью, потому что ее нельзя перевести дословно (она не про передачу информации), и нужно искать решения для локализации текстов в нашем культурно-интеллектуальном контексте. Опыт показывает, что редактура перевода МЛ требует больших когнитивных усилий, чем перевод с чистого листа человеком в этой области.

Переводчики останутся, но их станет меньше, и они будут профессиональнее. А то, для чего сейчас применяется МЛ на рынке, и не стоит трудов хорошего переводчика.

Ответить

Nikitinz

fffggg
0

В будущем останутся только специалисты по нажатию одной кнопки, все остальные будут без работы))

Ответить

Всвиторе

fffggg
0

Посмотрим. 

Ответить

Dennis Gooddeni

Всвиторе
2

Прошло 15 минут на ролик в 20 минут
Возникает вопрос, а зачем вообще, если я могу включить субтитры с переводом и подтянуть свой английский? Пользы вообще нету, наверное это делается для голубиного народа, чтоб он совсем умненький стал и смог смотреть любимые короткометражки с озвучкой сантехника от Алисы

Ответить

Всвиторе

Dennis
0

В России и так 5% владеющих кое как английским. Вот этот суррогат тупая медвежья услуга. Тем более что это не инструмент для изучения, а заменитель. Это ещё сильнее изолирует людей от внешнего мира. 

У меня приятель говорит: "Так привык к автоматическому переводу страницы от гугла, что уже и не хочу изучать язык". Тут ещё более запущенный случай будет, ведь аудио даётся ещё сложнее.

Неофиты будут ликовать "хана skyeng, хана переводчикам", но им можно с помощью данной технологии со временем подавать переводы с максимально упрощённой грамматикой, тем самым отупляя их. Обеднять их лексикон и языковые конструкции. 

Ответить

Сергей Иванов

Всвиторе
3

Я в таких случаях говорю, что меньше конкуренции за место под солнцем

Ответить

Евгений

Dennis
1

А если не хочется / нет времени подтягивать английский, а хочется сейчас понять о чем речь в видео? По-моему, вполне себе нормальное развитие и какая-то польза присутствует

Ответить

Александр А.

Dennis
0

Спросил яндексоидов насчет субтитров (оригинальных и переводных).

Меня бы оригинальные устроили. Вот только Гугл отключил автосоздание субтитров из-за их сомнительного качества - неужто у Яндекса лучше получится?

Ответить

Всвиторе

Алексан…
0

Корпорация жесткая штука, они там посчитали 1% недостаточным для поддержания данной функции. 👀

Ответить

Александр А.

Всвиторе
1

Меня больше беспокоит подход Яндекс ко многим проектам в стиле "неуловимый Джо". 

Сделают что-нибудь в принципе неплохое, и забросят как есть. Типа, поиграли и будет с нас.

Ответить

Всвиторе

Алексан…
0

Делают на будущее. Поддержка таких проектов не сильно бьёт по карману. Я давно понял, что их главная цель тупо захватить рынок, на качество пох.

Ответить

Denis G

Всвиторе
0

Ага, сказки. Кто как думаешь помогает разрабатывать качественные модели для перевода Яндексу?

Матлингвисты. Страшные люди!

Ответить

Денис Демидов

Всвиторе
0

Не исчезнет, но потребность в них обвалится на 95%, так норм?

Ответить

Евгений Трифонов

Yaroslav
3

Когда изначально появлялся машинный перевод, люди говорили так же. А потом выражение «перевод промтом» стало издевательским.

Конечно, нейросети взяли планку повыше промта, но тоже валятся при первой серьёзной сложности: на техническом докладе с обилием терминологии, на художественном тексте, на яркой стилистической окраске.

Если бы ваша компания хотела подписать контракт с китайской на миллионы, вы бы доверили нейросети переводить переговоры или наняли переводчика? 

Ответить

Vlad Likh

Евгений
0

Попробуйте deepl ради интереса

Ответить

ur spam

Yaroslav
0

Спасибо, посмеялся. Твит скринить?

Ответить

Nikolay Bonapartov

7

Хорошая попытка, но "Я.Браузер" я устанавливать, конечно же, не буду.

Ответить

Vlad Likh

Nikolay
2

Я, пожалуй, установлю, посмотрю как работает и удалю 

Ответить

Клинический жар

6

А вообще, хотелось бы приложение, чтобы идти в наушниках по чужому городу и вся речь попадая в микрофон - переводится и в динамик к тебе

Ответить

Максим Александрович

Клинический
0

Решения перевода в режиме реального времени уже давно существуют.

Ответить

Клинический жар

Максим
0

Я скорее про массовое использование, когда на тебя смотрят как на больного, если такое не используешь

Ответить

Редкий Гоша

Клиниче…
0

Меньше переживайте по этому поводу и все.

Ответить

Evgeniy Zorin

Клинический
0

Если бы все мы понимали друг друга без переводчиков, мы бы давно уже поубивали друг друга (с) Питер Устнов

Ответить

Rownie

Клинический
0

в Pixel Buds уже сделали такое Google презентовала 2-3 года назад но там только 4-5 языков

Ответить

Андрей Косарев

4

Огонь

Ответить

Pelifosoff

3

Какую кнопку надо нажать?))

Ответить

Artem

2

Эй камон, так я никогда не выучу английский.
А вообще конечно круто, но "браузер" не установлю пока оттуда не выпилят кучу спама.

Ответить

Alex Jake

–1

Насколько выкатывание данной функции именно сегодня коррелируется с историей удаление ссылки на "Умное голосование" из поисковой выдачи? Я к тому, что автоматический переводчик это реальный прорыв, но тайминги меня как-то очень смущают. Такое чувство, что просто решили как-то перебить, ту негативную повестку, которая сегодня с утра обрушилась на Яндекс.

Ответить

Александр Брязгунов

Alex
3

Разумеется. Ведь весь мир крутится вокруг Навального и ко.

Ответить

Alex Jake

Александр
–1

Бойкот и канселинг сервисов Яндекса после очередного позорного решения никто не отменял. Краткосрочно это могут быть сотни тысяч и даже миллионы клиентов. Поэтому перебитие повестки выглядит, как вполне логичное решение от менеджмента Яндекса.

Ответить

Гала Перидоловна

Alex
0

Ну так ФБК же тоже запретили. Почему бы вам не задонатить им? 

Ответить

Антон Никишин

2

Жду перевода туториалов с индусского английского на английский

Ответить

Эдуард Лиринг

Антон
1
Ответить

Глеб Елкин

–5

«Яндекс» добавил рекламу для любых видео в YouTube и других сервисах в «Браузере»

Ответить

Сергей Иванов

Глеб
0

И?…

Ответить

Клинический жар

1

Еще бы открыли бы технологию для использования в нормальных браузерах, не все используют сервисы их

Ответить

pseudo genius

1

Хорошая попытка, Яндекс, но - нет. 

Ответить

Владимир Горшков

1

Куда нажимать? В моб браузере нет ничего, какой-то обман

Ответить

Roman Ivanov

Владимир
1

У вас андроид или iOS?
На iOS пока работает только в приложении Яндекс, браузер позже обновим.

Ответить

Илья Шишкунов

1

Жаль, что английский, его, как мне кажется, уже почти все на базовом уровне знают, чтобы видео смотреть на Ютубе, лучше бы китайский или японский перевели, было бы круче

Ответить

Иван Евменов

1

Я попробовал. Работает очень круто. Просто офигеть

Ответить

Олег Ващуков

Иван
0

А в каком приложении воспользовались этой фичей? Я установил браузер на комп, потом на телефон, потом апп от яндекса — нигде такого перевода не вижу.

Ответить

Roman Ivanov

Олег
0

А можете, пожалуйста, в поддержку из браузера написать? Это странно, непонятно, хотим разобраться, почему у вас не включилось.

Ответить

Олег Ващуков

Roman
0

Попробую. Но попозже

Ответить

Александр Курбатов

1

Для быдла, коих большинство фича будет крутая. Но я лучше английский больше тренить буду, накрайняк субтитры на английском
p.s. и конечно же я не буду устанавливать их вирусный браузер))

Ответить

Роман Александров

0

На iOS нет такого обновления

Ответить

Roman Ivanov

Роман
1

На iOS есть в приложении Яндекс, браузер обновим позже.

Ответить

Олег Ващуков

Roman
0

Можете привести пример ряд скриншотов, куда жать, чтобы потестировать?

Ответить

Roman Ivanov

Олег
0

Вот тут прямо скринкаст есть, и с десктопом и с мобильным: https://yandex.ru/blog/company/smotrite-po-russki-yandeks-zapustil-zakadrovyy-perevod-video

Смотрите по-русски: Яндекс запустил закадровый…
Яндекс начал предлагать автоматически перевести англоязычные видеоролики на русский. Откройте…
yandex.ru
Ответить

Олег Ващуков

Roman
0

Что-то не появилась у меня эта кнопка. Но за инструкцию спасибо

Ответить

Александр Федоренков

0

Это топ,ждём 🤙

Ответить

Chr Chr

0

Раз 10 попадалась мне плашка попробовать перевод, но всякий раз вываливается, мол, слишком много желающих в данный момент. Яндекс не тянет.

Ответить

Александр А.

0

В прошлом месяце единожды воспользовался переводом Яндекса для фото.

Сувенир, привезенный из Египта, надпись по-арабски в два слова.

Перевод: "Китай" :)

Ответить

Фиктивный Аккаунт

0

Лол, зачем переводить английский?

Ответить

Евгений Трифонов

Фиктивный
0

Затем:

Ответить

Andy Ch

0

Интересно, как долго они оставят это фишкой только Яндекс-браузера

Ответить

Маркетологов к стенке

0

Господа, подскажите, у кого есть семейная подписка на ютуб премиум, сколько устройств(не людей) можно максимально подключить? А то везде пишут, что до 5 людей, а про устройства ни слова.

Ответить

Алексей Волосач

Маркетологов
0

Устройства не считает, только аккаунты.

Ответить

Стас Иванов

0

Осталось прикрутить этот закадровый переводчик к вашим приезжим водителям на экономе в такси.
Надоело уже самому адрес называть в микрофон навигатора

Ответить

Алексей Волосач

0

Можно относиться к Яндексу как угодно, но это действительно охуенно и это действительно меняет мир.

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