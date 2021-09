{"items":[{"comment_id":3248217,"subsite_id":199119,"user_id":251664,"type":"comment_add","id":3248217,"hash":"1b9c95686aa640fc48b128b7581303b3","date":1631002592,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290692-rayffayzenbank-zapustil-servis-dlya-perevoda-zarplaty-zaranee-za-otrabotannye-dni-cherez-payday-ot-mail-ru-group?comment=3248217","text":"\u041d\u0443 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u043a\u0440\u0430\u0442\u0446\u0435, \u0442\u043e \u0432 \u043c\u043e\u0435\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435, \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430, \u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u043e \u043f\u0440\u043e\u0449\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0443\u044e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0443 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043a\u0443, \u0430 \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0438\u0437 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430. \u041d\u0430 \u044d\u0442\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u044f \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u044e \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0438 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u043a\u0440\u043e\u044e, \u043d\u043e \u0438 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":251664,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/251664-vladislav-nedzveckiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c6772a72-8827-2b0d-e631-4c24104b2845\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432 \u041d\u0435\u0434\u0437\u0432\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":290692,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290692-rayffayzenbank-zapustil-servis-dlya-perevoda-zarplaty-zaranee-za-otrabotannye-dni-cherez-payday-ot-mail-ru-group","title":"\u00ab\u0420\u0430\u0439\u0444\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d\u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u0437\u0430 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043d\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 PayDay \u043e\u0442 Mail.ru Group"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248219,"subsite_id":199117,"user_id":123396,"type":"comment_add","id":3248219,"hash":"f218216fa03ceb54185ad0fd2c608c5f","date":1631002600,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere?comment=3248219","text":"\u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435 deepl \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":123396,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/123396-vlad-likh","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/43e49545-a253-5e2c-bf8e-ae2248cff27c\/","name":"Vlad Likh","isVerified":false},"content":{"id":290724,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0445 \u0430\u043d\u0433\u043b\u043e\u044f\u0437\u044b\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0432 YouTube \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u0445 \u0432 \u00ab\u0411\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0435\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248220,"subsite_id":199117,"user_id":391192,"type":"comment_add","id":3248220,"hash":"3b641ba41b11b2647dc7e1b3b7f8fb2f","date":1631002604,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290708-proizvoditeli-tehniki-predupredili-o-riske-deficita-holodilnikov-i-kondicionerov-iz-za-izmeneniya-pravil-vvoza-v-rossiyu?comment=3248220","text":"\u041f\u043b\u0430\u043d \u0428\u043e\u0439\u0433\u0443 \u0432 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438.



\u041e\u043d \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u043b \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0441 \u043a\u0440\u043e\u043b\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438. \u0427\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0434\u043e\u0431\u044b\u043b \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0440\u043e\u043b\u0438\u043a\u0430 \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u044b\u0442, \u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u044c \u043a\u0440\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d \u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u0438\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a, \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435 \u043c\u044f\u0441\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0442\u0441\u044f. \u0414\u043b\u044f \u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u0438\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e, \u0430 \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u0436\u0435\u0447\u044c \u0442\u043e\u043f\u043b\u0438\u0432\u043e.



\"\u041d\u043e \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u0442\u0435\u0431\u0435 \u044d\u0442\u0438 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u044c \u043a\u0440\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432?! \u042f \u043c\u0435\u0447\u0442\u0430\u044e \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u0434\u043d\u0430\u0436\u0434\u044b \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0440\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u044d\u0442\u0443 \u0431\u0435\u0437\u0443\u043c\u043d\u0443\u044e \u0433\u043e\u043d\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430\", \u2013 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0428\u043e\u0439\u0433\u0443.","media":[{"type":"link","value":"www.vesti.ru"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":391192,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/391192-leo-uvarov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fab4627c-94dd-d189-198d-15ea90b4f9b3\/","name":"Leo Uvarov","isVerified":false},"content":{"id":290708,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290708-proizvoditeli-tehniki-predupredili-o-riske-deficita-holodilnikov-i-kondicionerov-iz-za-izmeneniya-pravil-vvoza-v-rossiyu","title":"\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b\u0438 \u043e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0435 \u0434\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442\u0430 \u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u0438\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u0432\u0432\u043e\u0437\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248221,"subsite_id":199117,"user_id":5518,"type":"comment_add","id":3248221,"hash":"2f1eb2e71102b03a26fff4a498116050","date":1631002609,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere?comment=3248221","text":"\u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u044e. \u041d\u043e \u043f\u043e\u043f\u043e\u0437\u0436\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":5518,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/5518-oleg-vashchukov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d56036e0-fd58-eb49-bbf1-f07cfe67db04\/","name":"\u041e\u043b\u0435\u0433 \u0412\u0430\u0449\u0443\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":290724,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0445 \u0430\u043d\u0433\u043b\u043e\u044f\u0437\u044b\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0432 YouTube \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u0445 \u0432 \u00ab\u0411\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0435\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248222,"subsite_id":199119,"user_id":51525,"type":"comment_add","id":3248222,"hash":"5b07189db90b854ccd8cb74fe2a1c3a1","date":1631002613,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290692-rayffayzenbank-zapustil-servis-dlya-perevoda-zarplaty-zaranee-za-otrabotannye-dni-cherez-payday-ot-mail-ru-group?comment=3248222","text":"\u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0443\u044e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e, \u043a\u0430\u043a \u0432 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u0432\u0430\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435 ;)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":51525,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/51525-sergey-luchin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/35cec8f3-932b-5bc6-4239-6e4b74a75367\/","name":"Sergey Luchin","isVerified":false},"content":{"id":290692,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290692-rayffayzenbank-zapustil-servis-dlya-perevoda-zarplaty-zaranee-za-otrabotannye-dni-cherez-payday-ot-mail-ru-group","title":"\u00ab\u0420\u0430\u0439\u0444\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d\u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u0437\u0430 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043d\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 PayDay \u043e\u0442 Mail.ru Group"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248223,"subsite_id":199119,"user_id":715485,"type":"comment_add","id":3248223,"hash":"1685e133ed2a2c7526dbd259606946bd","date":1631002632,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290367-naskolko-opravdana-pokupka-kvartiry-s-celyu-sdachi-razbor-investicionnoy-idei?comment=3248223","text":">\u0421\u0430\u043c\u043e \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u0438\u0435 \"\u0444\u0443\u043d\u0434\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\" \u0443\u0449\u0435\u0440\u0431\u043d\u043e, \u044d\u0442\u043e \u0447\u0438\u0441\u0442\u0430\u044f \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043d\u043e \u043d\u0435 \u0437\u043e\u043b\u043e\u0442\u043e. \u0411\u0435\u0437 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0435\u0442.

\"\u0447\u0438\u0441\u0442\u0430\u044f \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f\" - \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u0436\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043a\u0430 \u043a\u0430\u043a \u0438 \"\u043e\u0431\u0449\u0435\u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\".

\u0411\u0435\u0437 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 - \u0433\u0440\u0443\u0441\u0442\u043d\u043e. \u0411\u0430\u043a\u0441 \u0438\u043d\u0444\u043b\u044f\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 - \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0441\u043f\u043e\u0440\u044c\u0435, \u0442\u0430\u043a \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":715485,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/715485-ilya-m","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aae36f7d-22f4-dc23-3572-8d0b1fcf81ab\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u041c","isVerified":false},"content":{"id":290367,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290367-naskolko-opravdana-pokupka-kvartiry-s-celyu-sdachi-razbor-investicionnoy-idei","title":"\u041d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u0441 \u0446\u0435\u043b\u044c\u044e \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438. \u0420\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0434\u0435\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248224,"subsite_id":199117,"user_id":123396,"type":"comment_add","id":3248224,"hash":"de4dc3dfb69f7749384b25c9860b4d79","date":1631002638,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere?comment=3248224","text":"\u042f, \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439, \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u044e, \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044e \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0438 \u0443\u0434\u0430\u043b\u044e\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":123396,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/123396-vlad-likh","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/43e49545-a253-5e2c-bf8e-ae2248cff27c\/","name":"Vlad Likh","isVerified":false},"content":{"id":290724,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0445 \u0430\u043d\u0433\u043b\u043e\u044f\u0437\u044b\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0432 YouTube \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u0445 \u0432 \u00ab\u0411\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0435\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248225,"subsite_id":199123,"user_id":681983,"type":"comment_add","id":3248225,"hash":"8fa67f7733b3d23ba28437d56107469b","date":1631002649,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/290717-kak-ya-nauchilas-ekonomit-6-rabotayushchih-layfhakov?comment=3248225","text":"\u041a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u0442\u043e \u0431\u0435\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b, \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u0435 \u0441 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0430\u043c\u0438, \u0447\u044c\u044f \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0441\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438, \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u0442\u044c.

\u042f \u0431\u044b \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0431\u0430\u043d\u0438\u043b!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":681983,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/681983-rekord-nadoev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d8ed355c-3ac8-17bb-223b-5a1a38e80096\/","name":"\u0420\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434 \u041d\u0430\u0434\u043e\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":290717,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/290717-kak-ya-nauchilas-ekonomit-6-rabotayushchih-layfhakov","title":"\u041a\u0430\u043a \u044f \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c: 6\u00a0\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043b\u0430\u0439\u0444\u0445\u0430\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248226,"subsite_id":199123,"user_id":313985,"type":"comment_add","id":3248226,"hash":"eb2effb3d045a958b556f3872e8bdb0e","date":1631002650,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/290355-preodolenie-sredney-mili-kak-my-avtomatizirovali-upravlenie-avtoparkom-i-terminalnoy-dostavkoy-v-lamoda?comment=3248226","text":"\u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e, \u043d\u0430\u043c \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u043e \u2764\ufe0f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":313985,"url":"https:\/\/vc.ru\/lamoda","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/07eee017-ef20-6fac-bac5-694ead5935cf\/","name":"Lamoda","isVerified":true},"content":{"id":290355,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/290355-preodolenie-sredney-mili-kak-my-avtomatizirovali-upravlenie-avtoparkom-i-terminalnoy-dostavkoy-v-lamoda","title":"\u041f\u0440\u0435\u043e\u0434\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439 \u043c\u0438\u043b\u0438\u00bb: \u043a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u043c \u0438 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0432 Lamoda"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248227,"subsite_id":199119,"user_id":251664,"type":"comment_add","id":3248227,"hash":"6d30a13b06fd25adfc62aaf4a30c2280","date":1631002657,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290692-rayffayzenbank-zapustil-servis-dlya-perevoda-zarplaty-zaranee-za-otrabotannye-dni-cherez-payday-ot-mail-ru-group?comment=3248227","text":"\u0412\u044b\u0448\u0435 \u0438 \u043d\u0438\u0436\u0435 \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":251664,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/251664-vladislav-nedzveckiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c6772a72-8827-2b0d-e631-4c24104b2845\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432 \u041d\u0435\u0434\u0437\u0432\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":290692,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290692-rayffayzenbank-zapustil-servis-dlya-perevoda-zarplaty-zaranee-za-otrabotannye-dni-cherez-payday-ot-mail-ru-group","title":"\u00ab\u0420\u0430\u0439\u0444\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d\u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u0437\u0430 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043d\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 PayDay \u043e\u0442 Mail.ru Group"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248229,"subsite_id":199132,"user_id":844732,"type":"comment_add","id":3248229,"hash":"9aff86f278605b02a621de3e7b7987d2","date":1631002729,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/290243-zhiteli-moskvy-rasskazali-o-problemah-s-prodleniem-sertifikatov-o-vakcinacii-posle-tretey-privivki-ot-covid-19?comment=3248229","text":"\u0412\u044b \u0436\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0435\u0434\u0443 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0447\u0438 \u043f\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u043c? \u041c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043b\u0430\u0432\u043a\u0443 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0447\u0438 \u043f\u043b\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c? \u0420\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c \u043d\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432 \u043b\u0435\u043a\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430\u0445, \u0445\u043e\u0442\u044c \u0438 \u043d\u0435 \u0444\u0430\u0440\u043c\u0430\u0446\u0435\u0432\u0442? \u041c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440, \u0445\u043e\u0442\u044c \u0438 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0449\u0438\u043a? \u041c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0447\u0435\u043c\u0443-\u043b\u0438\u0431\u043e \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0447\u0438 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c?\u00a0 \u0422\u0430\u043a \u0438 \u0442\u0443\u0442: \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0435 \u0443\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c, \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0447\u0438 \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440-\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u043c. \u0418 \u044f \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u043f\u0440\u043e\u0448\u0443 \u0445\u0438\u0440\u0443\u0440\u0433\u0430 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043b\u0435\u043a\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0437 \u0438 \u0442.\u0434. \u041c\u043d\u0435 \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e. \u041b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a, \u043e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u043e\u0439 \u0438 \u0443\u043c\u0435\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c, \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043e \u043d\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043b\u044e\u0434\u0438. \u042f \u043d\u0435 \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u043a, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e, \u043c\u043e\u0433\u0443 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0438\u043d\u0438\u0442\u044c \u043c\u043e\u043f\u0435\u0434, \u043c\u043e\u0442\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b, \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c. \u042f \u043d\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e, \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0440\u0443\u044e \u043d\u0435 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u0445\u0443\u0436\u0435 \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0443\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f. \u042f \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u043a\u0430\u0442\u0430\u044e \u043d\u0430 \u0433\u043e\u0440\u043d\u044b\u0445 \u043b\u044b\u0436\u0430\u0445, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u044f \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0430\u043c. \u041c\u043e\u0442\u043e, \u0432\u0435\u0439\u043a\u0431\u043e\u0440\u0434, \u0432\u0435\u043b\u043e\u0441\u0438\u043f\u0435\u0434, \u043f\u0430\u044f\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a. \u042f \u043e\u0441\u0438\u043b\u0438\u043b \u0432\u0441\u0451 \u044d\u0442\u043e \u0441\u0430\u043c. \u0418 \u0432\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435. \u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435: \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0432\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":844732,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/844732-m-s","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/493aa42a-e1ad-5dc3-8e26-928c437afdc0\/","name":"M S","isVerified":false},"content":{"id":290243,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/290243-zhiteli-moskvy-rasskazali-o-problemah-s-prodleniem-sertifikatov-o-vakcinacii-posle-tretey-privivki-ot-covid-19","title":"\u0416\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u0445 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432 \u043e \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0432\u043a\u0438 \u043e\u0442 Covid-19 \u2014 \u00ab\u042a\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248230,"subsite_id":199119,"user_id":917073,"type":"comment_add","id":3248230,"hash":"aa8368ac4271c4e94a8d7822ce560613","date":1631002755,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290367-naskolko-opravdana-pokupka-kvartiry-s-celyu-sdachi-razbor-investicionnoy-idei?comment=3248230","text":"\u044f \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e, \u043e\u043d\u0438 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u0438, \u043a \u0447\u0435\u043c\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0437\u043a\u0438\u0435 \u043c\u0435\u0440\u044b, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e \u0441\u043b\u0435\u0437\u0430\u0442\u044c. \u0412 \u0441\u043b\u0435\u0434 \u0440\u0430\u0437 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438\u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u0442 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u043a\u0432 \u0434\u043e 3 \u043c\u043b\u043d \u0432 \u0421\u0438\u0431\u0438\u0440\u0438 \u0438 \u0432\u0441\u0451.\u00a0

\u0414\u0430 \u0438 \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435, \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0432\u043e\u043a \u043d\u0430 \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0443, \u0446\u0435\u043d\u0430 \u0436\u0438\u043b\u044c\u044f \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0437\u044f\u0442\u044c \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043a\u0443 \u043f\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u043c, \u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u0443\u044e \u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043b\u044f\u0446\u0438\u044e \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u043a\u0438 \u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0446\u0435\u043d\u043e\u0439 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":917073,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/917073-moy-finansovyy-konsultant","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/43390d14-9cc0-5739-bd78-c796b713a201\/","name":"\u041c\u043e\u0439 \u0424\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u043d\u0442","isVerified":false},"content":{"id":290367,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290367-naskolko-opravdana-pokupka-kvartiry-s-celyu-sdachi-razbor-investicionnoy-idei","title":"\u041d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u0441 \u0446\u0435\u043b\u044c\u044e \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438. \u0420\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0434\u0435\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248232,"subsite_id":199132,"user_id":366,"type":"comment_add","id":3248232,"hash":"e41af1d10670cbf1d72fea4c1f5b47e9","date":1631002763,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/290243-zhiteli-moskvy-rasskazali-o-problemah-s-prodleniem-sertifikatov-o-vakcinacii-posle-tretey-privivki-ot-covid-19?comment=3248232","text":"\u041d\u0435\u0442\u0443. \u0414\u0430\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043f\u0440\u044f\u043c\u044b\u0435 \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0436\u0435 \u0443\u0441\u043f\u043e\u043a\u043e\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043f\u0435\u0449\u0435\u0440\u0435. \u0421\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430 \u043e\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":366,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/366-gala-peridolovna","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97717515-5cb7-e437-8e15-876a2f1b74df\/","name":"\u0413\u0430\u043b\u0430 \u041f\u0435\u0440\u0438\u0434\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u0430","isVerified":false},"content":{"id":290243,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/290243-zhiteli-moskvy-rasskazali-o-problemah-s-prodleniem-sertifikatov-o-vakcinacii-posle-tretey-privivki-ot-covid-19","title":"\u0416\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u0445 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432 \u043e \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0432\u043a\u0438 \u043e\u0442 Covid-19 \u2014 \u00ab\u042a\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248234,"subsite_id":199119,"user_id":236806,"type":"comment_add","id":3248234,"hash":"ce61ee34ca4b4af7c2a516a525ecbc45","date":1631002812,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290367-naskolko-opravdana-pokupka-kvartiry-s-celyu-sdachi-razbor-investicionnoy-idei?comment=3248234","text":"\u041e \u0447\u0435\u043c \u0432\u044b, \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0430 \u0432 \u0421\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a\u0438\u0438 \u043d\u0438\u0436\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043c\u0435\u0442\u0440\u0430 \u0432 \u043c\u0441\u043a.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":236806,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/236806-michael-shultz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f085b50f-e1cf-b7f8-2741-9b13fab4dd91\/","name":"Michael Shultz","isVerified":false},"content":{"id":290367,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290367-naskolko-opravdana-pokupka-kvartiry-s-celyu-sdachi-razbor-investicionnoy-idei","title":"\u041d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u0441 \u0446\u0435\u043b\u044c\u044e \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438. \u0420\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0434\u0435\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248235,"subsite_id":199117,"user_id":137717,"type":"comment_add","id":3248235,"hash":"4d9625b7d55044e1a0b759ea1fb87fed","date":1631002825,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere?comment=3248235","text":"\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0443 \u043a\u0430\u043a \u0443\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e, \u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0445\u0443\u0435\u043d\u043d\u043e \u0438 \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u043c\u0438\u0440.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":137717,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/137717-aleksey-volosach","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3843ae64-0b7b-0f53-dd36-6f584b6cf388\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0412\u043e\u043b\u043e\u0441\u0430\u0447","isVerified":false},"content":{"id":290724,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0445 \u0430\u043d\u0433\u043b\u043e\u044f\u0437\u044b\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0432 YouTube \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u0445 \u0432 \u00ab\u0411\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0435\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248236,"subsite_id":199120,"user_id":238007,"type":"comment_add","id":3248236,"hash":"6b96294683a9027b5a96d591c8afcaa7","date":1631002826,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/290601-polzovateli-foruma-opennet-pozhalovalis-na-blokirovku-protokola-bittorrent?comment=3248236","text":"\u0412\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0443\u044e \u0442\u0435\u043c\u0443. \u041e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0440\u0435\u0447\u044c \u043d\u0435 \u0448\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0438 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0432 \u0432\u044b\u0441\u043a\u043e\u043c \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435. \u041f\u043e \u044d\u0441\u0442\u0435\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u2013 \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043c-\u0442\u043e \u043d\u0435\u0432\u0430\u0436\u043d\u043e.



\u0418\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u043e\u0432 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0432 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u043c \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435. \u0418\u0445 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0431\u0435\u0441\u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u044b\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u0439 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430. \u041a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0438\u0437 \u043f\u0438\u0440\u0430\u0442\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u043e\u0432 \u0441 \u0431\u0438\u0442\u0440\u0435\u0439\u0442\u043e\u043c \u0432 3 Mb\/s, \u0430 \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 BluRay. \u041a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442. \u0412\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u0430\u044e\u0442, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0442\u043e \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e \u043d\u0435\u043a\u043e\u0435\u043c \"\u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u043c\" \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0438\u0437 \u043f\u0438\u0440\u0430\u0442\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u043e\u0432.



\u0412\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u2013 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0417\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 10-15 \u043b\u0435\u0442 \u0432\u044b\u0441\u043a\u043e\u043a\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043a\u0448\u043d \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0441\u0442\u0430\u043b \u043d\u0430\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c. \u0412\u043e\u0437\u044c\u043c\u0435\u043c, \u043a \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0443, \"Days of Heaven\" \u041c\u0430\u043b\u0438\u043a\u0430 \u2013 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0438\u0437\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0448\u0435\u0434\u0435\u0432\u0440. \u042d\u0442\u043e 1978 \u0433\u043e\u0434. \u041a\u0430\u043a \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u043e\u0432 \u0442\u043e\u0439 \u044d\u043f\u043e\u0445\u0438 \u0441 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0438 \u0432\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u0442\u044c? \u0410 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445, \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u043e\u0432 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u044f \u0437\u043d\u0430\u044e \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u0438 (\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u044b, \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u0438\u043d\u043e\u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u043e, \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e\u0435-\u0442\u043e \u043a\u0438\u043d\u043e \u0441 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u0430\u043c\u0438).



\u0422\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c, \u0441 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u043c\u044b \u0438\u043c\u0435\u0435\u043c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0438\u043d\u043e\u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c\u0443 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0435\u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u043c \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0445 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445. \u0421 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u2013 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0438\u043d\u0433\u0435\u043d\u0442, \u043d\u0430\u0445\u0432\u0430\u043b\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043f\u0438\u0440\u0430\u0442\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u044b. \u041c\u043d\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f, \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440. \u042d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043f\u0440\u043e \"\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\"?



> \u0417\u0430\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0435\u0431\u0435\u0439, \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u044d\u043b\u0442-\u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440 \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0432, \u0443\u0434\u0438\u0432\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c.

\u0421\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0435\u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e, \u043a \u043a\u0430\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0443 \u044f \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u0434\u0442\u0438. \u041a\u0443\u0447\u0430 \u0432\u0438\u043d\u0440\u0430\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0435\u0449\u0435\u0439 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442\u044c \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0435\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043d\u043d\u043e \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e. \u0412\u044b \u0445\u043e\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0432\u0438\u043d\u0443\u0442\u044c \u0442\u0435\u0437\u0438\u0441 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043a\u0438\u043d\u043e\u043c\u0430\u043d\u044b \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u044e\u0442 \u042d\u041b\u0422-\u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440\u044b \u0438 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043c \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u044b? \u0422\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0435\u0433\u043e \u0445\u043e\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c. \u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u0430\u044f \u043c\u043d\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0435\u0433\u043e \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":238007,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/238007-fn","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/20649db7-36e9-7bad-f459-2cc60aa5e000\/","name":"FN","isVerified":false},"content":{"id":290601,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/290601-polzovateli-foruma-opennet-pozhalovalis-na-blokirovku-protokola-bittorrent","title":"\u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0444\u043e\u0440\u0443\u043c\u0430 OpenNet \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b\u0430 BitTorrent"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248237,"subsite_id":199119,"user_id":715485,"type":"comment_add","id":3248237,"hash":"7f76bc3cd3e17eb51492e73ccfdc35da","date":1631002829,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290367-naskolko-opravdana-pokupka-kvartiry-s-celyu-sdachi-razbor-investicionnoy-idei?comment=3248237","text":"\u0417\u043e\u043b\u043e\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0432 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0447\u0435\u0440\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u043d\u044c\u043a\u0438 - \u0432 \u044d\u0442\u0438 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0430 \u0435\u0433\u043e \u0441 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c \u0448\u0430\u043d\u0441\u043e\u043c \u043e\u0442\u0431\u0435\u0440\u0443\u0442 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e.

\u0423\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0432\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c \u0432 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0435 \u043a\u0440\u0430\u044f, \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043c \u0433\u0434\u0435 \u0438 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043e\u043f\u044f\u0442\u044c \u043d\u0430\u0447\u043d\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0451 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0435 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e.

\u0422\u0443\u0448\u0435\u043d\u043a\u0430 - \u0434\u0435\u043b\u043e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u0435, \u043d\u043e \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u043d\u0435\u0435 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u0448\u044c-\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u0443\u043d\u043a\u0435\u0440 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b \u0441\u0432\u043e\u0439 :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":715485,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/715485-ilya-m","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aae36f7d-22f4-dc23-3572-8d0b1fcf81ab\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u041c","isVerified":false},"content":{"id":290367,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290367-naskolko-opravdana-pokupka-kvartiry-s-celyu-sdachi-razbor-investicionnoy-idei","title":"\u041d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u0441 \u0446\u0435\u043b\u044c\u044e \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438. \u0420\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0434\u0435\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248238,"subsite_id":199119,"user_id":454452,"type":"comment_add","id":3248238,"hash":"95d08edeb1a994177fe7257040ef0f85","date":1631002838,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290692-rayffayzenbank-zapustil-servis-dlya-perevoda-zarplaty-zaranee-za-otrabotannye-dni-cherez-payday-ot-mail-ru-group?comment=3248238","text":"\u0412\u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440 \u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u043d\u043e. \u041d\u043e \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u0441\u043c\u0435\u0448\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043a\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0438 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u044b? \u0412\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d \u044f\u0432\u043d\u043e \u0434\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 45 \u0434\u043d\u0435\u0439, \u0430 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 45 \u0434\u043d\u0435\u0439 \u0447\u0442\u043e-\u0431\u044b \u043d\u0435 \u0432\u044b\u043f\u0430\u0434\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0433\u0440\u0435\u0439\u0441 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c\u0441\u044f \u0431\u0430\u0431\u043a\u0438 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c.



\u041d\u0435 \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u043d\u0435\u0435 \u0432\u0437\u044f\u0442\u044c \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 ?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":454452,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/454452-too-many-irons-in-the-fire","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97ffdfe2-3419-5f9c-978c-b3c646a869dd\/","name":"Too many irons in the fire","isVerified":false},"content":{"id":290692,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/290692-rayffayzenbank-zapustil-servis-dlya-perevoda-zarplaty-zaranee-za-otrabotannye-dni-cherez-payday-ot-mail-ru-group","title":"\u00ab\u0420\u0430\u0439\u0444\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d\u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u0437\u0430 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043d\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 PayDay \u043e\u0442 Mail.ru Group"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248239,"subsite_id":199117,"user_id":171875,"type":"comment_add","id":3248239,"hash":"3c15b72d288e1c1922003e399b793a13","date":1631002842,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290708-proizvoditeli-tehniki-predupredili-o-riske-deficita-holodilnikov-i-kondicionerov-iz-za-izmeneniya-pravil-vvoza-v-rossiyu?comment=3248239","text":"\u0412\u0441\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043e\u043a \u0438 \u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":171875,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/171875-yuriy-belonozhkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3293df2d-23d8-fc43-26d9-b62ffc01d674\/","name":"\u042e\u0440\u0438\u0439 \u0411\u0435\u043b\u043e\u043d\u043e\u0436\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":290708,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290708-proizvoditeli-tehniki-predupredili-o-riske-deficita-holodilnikov-i-kondicionerov-iz-za-izmeneniya-pravil-vvoza-v-rossiyu","title":"\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u043b\u0438 \u043e \u0440\u0438\u0441\u043a\u0435 \u0434\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442\u0430 \u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u0438\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u0432\u0432\u043e\u0437\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3248241,"subsite_id":199117,"user_id":137717,"type":"comment_add","id":3248241,"hash":"9abbf5c843878a2d40df6db8aabec58d","date":1631002852,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere?comment=3248241","text":"\u0423\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0435 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442, \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":137717,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/137717-aleksey-volosach","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3843ae64-0b7b-0f53-dd36-6f584b6cf388\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0412\u043e\u043b\u043e\u0441\u0430\u0447","isVerified":false},"content":{"id":290724,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290724-yandeks-dobavil-avtomaticheskiy-perevod-lyubyh-angloyazychnyh-video-v-youtube-i-drugih-servisah-v-brauzere","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0445 \u0430\u043d\u0433\u043b\u043e\u044f\u0437\u044b\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0432 YouTube \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u0445 \u0432 \u00ab\u0411\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0435\u00bb"},"isAnonymous":false}]}